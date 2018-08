DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MUSTAFA BEBEK VE ANNESİNİ ŞEHİT EDEN PATLAYICI, MUTFAK TÜPÜNE TUZAKLANMIŞ

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 10 aylık Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'nın (25) ölümüne neden olan patlayıcının mutfak tüpü ile güçlendirildiği belirtildi. Miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcı, üs bölgesi yolunda 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukurun oluşmasına neden olurken, hurda yığınına dönen otomobil ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı inflak etti. Yaşanan patlamada Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya şehit oldu. Anne ve bebeğin cenazeleri yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Patlamanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin yaklanması için geniş çaplı operasyonlar başlatılırken, miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcıyı PKK'lı teröristler uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirtildi. Hain tuzakta anne ve bebeğinin içinde bulunduğu otomobil hurda yığına dönerken, patlamanın olduğu noktada ise yaklaşık 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu.Hurda yığınına dönen aracın ise patlamanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre uzağa fırladığı görüldü. Araç alınan geniş güvenlik önlemleri altında bugün bölgeden kaldırılarak ilçe merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Nurcan Karakaya'nın eşini ziyarete gittiği yol

-Aracı kaldırmaya gelen çekicinin bölgeye gidişi

-Muhabir anonsu

-Patlamanın yaşandığı bölgeden detaylar

-Çekiciye yüklenen aracın geri dönmesi

-Hurda yığınına dönen araç ve çekicinin gidişi

-Muhabir anonsu

-Bölgeden ve köyden detaylar

(Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-YÜTKSEKOVA/HAKKARİ/

============================================

2)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: PKK 40 YIL ÖNCE DE BEBEK KATİLİYDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın hayatlarını kaybetmesiyle ilgili,’’ Bu cinayetin görmezden gelip, üzeri örtülür bir yanı yoktur. Artık hiç birisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize, yargımıza laf söyleyebilir ne de kiminle ortaklık yapıp, kimden alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri PKK dedikleri işte budur. PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK’nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili. PKK ile kol kola girmiş herkes, her ülke ve her kurum bu katliama dün de ortaktı bugün de ortaktır’’ dedi.

Soylu, Karabük’e gelerek Soğuksu Merkez Spor Salonunda düzenlenen Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi 2018 yılı 19/2 Dönem mezuniyet törenine katıldı. Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Celal Uzunkaya, Karabük Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Önder Şevik ve vatandaşlar katıldı.

'832 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

621 özel harekat polisinin mezun olduğu törende konuşan bakan Soylu,’’Sadece bu yıl 57'si üst düzey olmak üzere 827 PKK'lıyı hatta sabahleyin aslanlarımız yine Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırmaya çalışan Kuzey Irak'tan saldırmaya çalışan 5 PKK'lının da iflahını kesti, onları da etkisiz hale getirdi. Yani toplam 832 PKK'lıyı, 241 DEAŞ'lıyı 16 tane de aşırı sol terör örgütleri mensubunu nasıl etkisiz hale getirdiğimizi yılbaşından bugüne kadar 13 bin 215 uyuşturucu satıcısını nasıl cezaevine tıktığımızı anlatacaktım’’ dedi. Yeni Türkiye’yi, yarınları, umutlarını, hayallerini, ayaklarının üzerinde nasıl durduklarını, 21’inci asrın başından itibaren Türkiye’nin nasıl güçlendiğine yer vereceğini ifade eden Soylu,"24 Haziran'da adım attığımız yeni dönemi, demokrasimizin nasıl güçlendiğini Türkiye'nin artık darbelerle darbe anayasalarıyla darbe akıllarıyla birlikte yönetilmeyeceğini, yarınlara ait umutlarımızı beklentilerimizi Türkiye'nin bu yeni dönemde nasıl daha fazla zenginleşeceğini, Ortadoğu’ya nasıl barış getireceğini anlatacaktım. Bunlar hepsi gerçektir, doğrudur. Bunları başka bir zaman inşallah anlatmayı yine Cenab-ı Allah nasip eder ama bugün değil çünkü dün aldığımız bir haber konuşmamızın insicamını tamamen değiştirdi. Bugün başka bir şey konuşacağız. Bugün sorumluluklarımızı, vicdanımızı, bu üniformalarımızı hangi sorumluluklarla giydiğimizi bu kürsülere hangi sorumluluklarla çıkılması gerektiği konuşacağız’’ diye konuştu.

'GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın hayatlarını kaybetmesine değinen Soylu, ’’Şehitlerimiz asker mi? Hayır. Polis mi? Hayır. Korucu mu? Hayır. Bir tanesi gencecik bir anne, diğeri de onun 11 aylık tertemiz evladı. Kıymetli astsubayımızla olayın akabinde hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi vardı. Bana dedi ki, 'Bayramda geldiğimde, hanım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi, vatan sağ olsun’’ dedi. Bu sırada duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Soylu, mezun olan özel harekat polislerine şöyle seslendi: ‘’Çıktığınız yolun nasıl bir yol olduğunu bu topraklarda neyi ifade ettiğini şuralarda sizi ayetel kürsilerle beraber zırh etmeye çalışan annelerinizle babalarınızla kardeşlerinizle adım attığınızda sizi ihlaslarla fatihalarla donatmaya çalışan bu büyük milletimizde, bu aziz milletimizde neyi ifade ettiğini herhalde en güzel ve anlamlı bir şekilde dün astsubayım, o kahraman cümleleriyle ifade edebiliriz. Hiçbir şeyden korkmayın, Amerika 5 bin tır gönderip de PKK'yı ve PYD’yi orada desteklemiş, Avrupa onlara destek verecekmiş, bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi."

'1 ANNEYLE 11 AYLIK BEBEĞİNE PUSU KURDULAR'

Bu olayın ardından kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı bulunmadığını söyleyen Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batıda, Avrupa’da yıllardır bu teröristlere destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, gösteri hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler anında kabul edenler, 5 bin Tır silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara kamplarda eğitim verenler, akıl verenler taktik verenler moral verenler, Amerika’dan 10 bin kilometre öteden, okyanus ötesinden adamlarını gönderip Kandil’de PKK’nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden buraya para gönderenler, Anadolu coğrafyasının birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlar, şu ay yıldızlı bayrağıma göz dikenler askere polise pusu kurmamışlar, bir anneyle 11 aylık bebeğine pusu kurdular. Bunun üzerine kimsenin Türkiye’ye terörle mücadelesinde söyleyebilecek tek sözü yoktur. Bu cinayetin görmezden gelip, üzeri örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargımıza laf söyleyebilir ne de kiminle ortaklık yapıp, kimden alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri PKK dedikleri işte budur. PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK’nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili. PKK ile kol kola girmiş herkes, her ülke ve her kurum bu katliama dün de ortaktı bugün de ortaktır. Hiç merak etmeyin, onlar şehittirler. Annesiyle beraber sadece ailesini değil, bu aziz ve asil milleti orada kucaklamak için beklemektedirler ama biz inanıyoruz ki onlar şu anda aramızdadırlar. Çünkü biz onların öldüğünü zannederiz ama onlar diridirler ve onlar bizimle birliktedirler.’’ Dünyanın iki yüzlü olduğunu, bugün de iki yüzlü davrandığına işret eden Soylu, ‘’Kimse kimseyi kandırmasın. Dünyada kimsenin terörle mücadele ettiği falan yoktur. Kimse Ortadoğuya 10 bin kilometre öteden terörle mücadele için gelmiş değildir. Bilakis kendi askerinin canı yanmasın diye, teröristlere destek verip Ortadoğu'yu yağmalamak isteyen bir akıl, bugün masum insanlara bu acıları yaşatmaktadır."

'TERÖRLE MÜCADELEDE GERİ DÖNÜLMEZ BİR YOLDAYIZ'

Soylu terörle mücadelede Türkiye'nin geri dönülmez bir yolda olduğunu belirterek, " Türkiye ne ile karşı karşıya kaldığını çok iyi bilmektedir ama bugün dünden bir farkımız vardır. Allah’a hamd olsun bugün kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kimseden bir keramet beklemiyoruz. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girmiştir. Türkiye'ye laf geçiremiyorlar. İşte zorlarına giden budur. Bize parmak sallıyorlardı, tehdit ediyorlardı. Para etmiyor. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değildir ve en büyük ortakları PKK bugün can çekişmektedir. Bugün kanlı ortaklarını kurtarmak istiyorlar ama başaramayacaklar’’ şeklinde konuştu. Bakan Soylu, bir vatandaş olarak sandığa gittiği zaman oy pusulasında PKK'nın sözcülüğünü yapan partileri gördüğünü anımsattı. O partilere oy isteyen, ‘Bir oy bize bir oy şu partiye. Aman barajı geçsin' diye seçmenine akıl veren partiler olduğunu öne süren Soylu, şöyle devam etti: ‘’Bakın ne zaman beri sustum ve bir tek söz söylemedim. Evet, Trabzon’da Eren Bülbül’ümüzü şehit eden ve oradaki astsubay Ferhat Gedik’i şehit eden o azılı caninin alçağın hainin cenazesine giden o 4 tane milletvekilinin gönülleri rahat ettiler mi etmediler mi onu sormak istiyorum. Yazıklar olsun. Güya adalet için şu Karabük'ten geçerek Ankara’dan İstanbul’a ‘Sırtımızı PKK'ya yasladık’ diyen adamlarla kol kola yürüyenler vardı. Seçim öncesi gidip bunları hapishanede ziyaret eden, 'Bunların hapisten çıkması lazım' diyenler vardı. Şimdi ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. Bu mevkiler bu makamlar geçer, bakanlıklar geçer, benden önce de İçişleri Bakanı vardı benden sonra da İçişleri Bakanı olacak ama bir şey söyleyeyim; Eğer makamlar ve mevkiler içinizdekiler söylemeyi engelliyorsa eğer bu makamlar ve mevkiler, ‘Aman birileri rahatsız olacak’ diye bir şekilde içimizdeki söylemek istediklerimize engel oluyorsa bilesiniz ki, engel olamayacaktır. Zihnimizden ne geçiyorsa aklımızdan ne geçiyorsa doğru olduğuna inandığımız, şu vatandaşımızın şu gönlüne bastırıp sabrıyla beraber beklediği her şeye biz de ortak olmak zorundayız. Kendim için değil, insanlık adına belki birazcık onurları ve haysiyetleri kalmıştır diye düşünüyorum. Milletin karşısına çıkıp Allah bu PKK'nın da ona destek verenlerin de belasını versin' diyebilecekler mi, diyemeyecekler mi bunun cevabını istiyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak elbette şu milletimize bir borçlarıdır ve bu bizim hakkımızdır. Biz burada polisimizle askerimizle jandarmamızla korucumuzla yetmedi sivil vatandaşımızla 11 aylık bebeğimizle gencecik annelerimizle, Necmettin öğretmenimizle Şenay Aybüke öğretmenlerimizle acı üstüne acı yaşarken bu belayla uğraşırken artık hangi kimin safta olduğunu adam gibi söylesin istiyorum." Soylu, 4-5 gün önce öğretmenlerin kura çektiğini ve bazılarının ‘Allah'a şükür Batman Kozluk’a tayinim çıktı.’ dediğini hatırlatarak, "Bu ne demektir biliyor musunuz, bundan yıllar önce Şırnak, Batman Kozluk’a tayini çıkan öğretmenlerimiz acaba ben ne yapacağım diye düşünüyordu. Şimdi Şenay Aybüke’mizin şehit olduğu Batman Kozluk’a kızlarımız, öğretmenlerimiz, evlatlarımız sadece teröristle mücadeleyi dağda değil, PKK ile değil aynı zamanda oradaki gençlerimiz ve evlatlarımızı bu ülkenin birliği ve beraberliği çatısı altında yetiştirmek için güle oynaya gidiyorlar. Amerika sana da bu kapak olsun, aynen kapak olsun. Bu ülkenin üzerine bu anlayışla beraber gelinerek pes ettireceğini zannedenler, bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli ve kudretli şekilde göreceklerdir, hiç kimsenin endişesi olmasın, öyle kolay değil. " diye konuştu.

'NE BU MİLLET NE BU DEVLET ACİZ DEĞİLDİR'

Aynı zamanda İçişleri Bakanı ve iki evlat sahibi bir baba olduğunu ifade eden Soylu, "Bir şehit annesi ve babasıyla konuşurken, elini sıkarken, bir şehit eşiyle konuşurken nasıl ezildiğimi, o insanların acısını nasıl hissettiğimi iyi bilirim. Şimdi istiyorum ki bir kerede o evlatların acısını, kendi kitlelerine, kol kola yürüdükleri adamların katil olduğunu, millete şirin gösterdikleri, özgürlük istedikleri o adamların terörist olduklarını kendileri söylesinler ama biliyorum söyleyemeyecekler ve yine kıvıracaklar. Kim ne yaparsa yapsın, bizim yolumuz bellidir, bu vatan bizim, ben sizlerle sadece ve sadece yüreğimdeki acıyı paylaşıyorum. Yoksa ne bu millet ne bu devlet aciz değildir, güçlüdür, bir yola germiştir ve bu yoldan da asla dönecek değildir." 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 10 bin özel harekatçı almak için duyuru yaptıklarını, 294 bin 381 vatan evladının başvurduğunu açıklayan bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Alacağımız sayının neredeyse 30 katı. Bugünde inşallah 3 bin 386 kardeşimiz yemin edip özel harekat polisi olarak göreve başlayacak. Bakınız bu meslek, zenginlik ve rahatlık vadeden bir meslek değildir. Bilakis canı cebinde gezen zor bir meslektir. Öyleyse bu 30 katlık talebi bir izahı olmalıdır. Kim ne derse desin bunun tek izahı aziz milletin vatanına, bayrağına olan sevgisidir. Bunun tek bir izahı vardır. Bu aziz, asil millet ve bu asil analar evlatlarına helal süt emdirmişlerdir. İşte bizim en büyük gücümüz birilerinin bükemediği bileğimiz budur. Allah bu salondaki herkesten razı olsun. Bu okulun amirleri, yöneticileri Allah sizlerden razı olsun, bu evlatlarımızı yetiştirdiniz, eğittiniz, emek verdiniz. Hepiniz çakı gibisiniz, yiğitsiniz, kuvvetlisiniz, kudretlisiniz ve çok zor bir eğitimden geçtiniz. Bu evlatların kazandığı her başarıda sizlerin payı var, bu bir gurur ve onur meselesi. Bu onuru sonuna kadar hak ediyorsunuz, çok değerli amirlerimiz, eğitmenlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili anne ve babalar, kıymetli aileler, artık hep birlikte büyük bir aile olduk. Evlatlarınız zor bir meslek seçti. Çok zengin olmayacaklar, büyük paralar kazanmayacaklar, devletin bir maaşı var, onunla geçimini temin edecekler ama sizin evlatlarınızın milletin gönlünde makamı, sevgisi, duası biliniz ki parayla satın alınabilecek gibi değildir. Allah sizlerden razı olsun, bu çocukları güzel yetiştirdiniz ve büyük devletin hizmetine verdiniz. İnşallah bundan sonra bu aile olarak çok daha güzel günlerinde, mürüvvetlerinde, düğünlerinde, sevinçlerinde hep birlikte olmayı rabbim bize nasip etsin. Eğitimlerini tamamlayan özel harekat polislerine seslenen Bakan Soylu, "Bugün özel harekat polisi oluyorsunuz. Şuan belki çok heyecanlısınız. Elbette ki mesleğe başlayınca bu heyecan geçecektir. Bazı şeylere alışabilirsiniz, bazı işler rutin gelebilir, hatta zaman içerisinde bu töreni unutabilirsiniz. Asla unutmanızı istemediğimiz bir şey var. Bugün şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'yı asla unutmayın." dedi. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Genç arkadaşlarım, özel harekatçılar bir üniforma giydiniz. Bu vatan, bayrak için bu üniformayı kefen yapmaya hazır mısınız? Size para pul emanet etmiyoruz, milletin canını, malını, namusunu emanet ediyoruz. Biz size devleti, ay yıldızlı bayrağımızı, vatanı, güzel topraklarımızı emanet ediyoruz. Bu emaneti korumaya hazır mısınız? Sadece kendi evinizin değil bu ülkedeki her evin evladı olmaya hazır mısınız? Bu ülkenin bir çakıl taşı için, ay yıldızlı bayrağımız için can vermeye, şehit olmaya, o kutlu şerefe nail olmaya hazır mısınız? Allah sizlerden razı olsun, sizleri muhafaza etsin."

'VİCDAN VE HUKUK REHBERİNİZ VAR'

Törende polislere iki tane rehberleri olduğunu bunlardan birinin hukuk diğerinin de vicdan olduğunu ifade eden Soylu, "Ne yaparsanız yapın bu ikisinden ayrılmayın. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Anne babanızın, öğretmenlerinizin, büyüklerimizin, bize bu toprakları emanet edenlerin bize bıraktığı değerlerden, imanımızdan, inancınızdan, geleneğimizden, milliyetimizden ve değerlerimizden vazgeçmeyin. Asla merhametsiz, vicdansız olmayın. Bir silahınız belinizdeki tabancanı ise diğer silahınız da yüreğinizde taşıdığınız merhametiniz olsun. Eğer merhametsiz olursanız zulmeden zalimlerden olursunuz ve unutmayın Allah zalimleri sevmez." değerlendirmesinde bulundu. Bu işin yüzde yüz dikkat gerektirdiğini aktaran Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı. "Şu cümleyi aklımızdan ne olur çıkarmayalım . Bizim işimizde yüzde 99 dikkat yetmez. Yüzde yüz dikkatli olalım. Hiçbir zaman gözünüzü, aklınızı, zihninizi işinizin başındayken yüzde yüz dikkatten ayırmayın. Ben bu vesileyle hepinize başarılar diliyorum. Allah çıktığınız bu yolu hayırlı ve mübarek eylesin. Bu vesileyle bütün ailelere, bu törene katılan çok kıymetli arkadaşlarımıza, saygıdeğer milletvekillerimize, parlamentoda birlikte görev yaptığım değerli Karabük milletvekillerimize, Zonguldak milletvekillerimize, burada bulunan değerli meclis başkanımıza, valimize, emniyet genel müdürümüze, polis akademisi başkanımıza ve sabahın erken saatinde haber aldım. 6.30-7'de salona heyecanıyla beraber gelen aileler vardı. Onların her birine minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum. Bu törenimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, haydi Bismillah diyorum."

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bakan soylunun konuşması

-Törene katılanlar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

======================================================

3)BAYRAMDA REZERVASYON YAPTIRMADAN TATİLE ÇIKMAYIN

KURBAN bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Ege'de turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bu kararın turizm sezonu açısından son derece olumlu olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Yöre Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Ege'nin kurban bayramında tam anlamıyla bir bayram yaşayacağını söyledi. Doluluk oranlarına dikkat çeken sektör temsilcileri tatile giderken rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Ege'nin gözde turistlik yerleri arasında bulunan Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça, Aydın'ın Kuşadası ile İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Karaburun ilçelerinde yaz mevsiminde yoğunluk yaşanıyor. Hükümet, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına karar verdi. Ankara'nın aldığı karar tatil merkezi Ege'de heyecan yarattı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle durgunluk yaşayan sektör, hareketliliğin artmasıyla iyice canlandı. Turizmciler, hareketliliğin her geçen gün artmasını memnuniyetle karşıladı. Bayram tatili için ise uyardı. Özellikle rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmamasını istedi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Yöre Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Ege'nin 21 Ağustos'ta birinci günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda tam anlamıyla bir bayram yaşanacağını söyledi. Bu kararın turizm sektörü ve seyahat acenteleri açısından olumlu olduğunu vurgulayan

Tolga Gencer, özellikle oteller ve seyahat acentelerinin yüzünün bir nebze olsun güleceğini ifade etti. Sektör açısından çok kolay bir turizm sezonu olmadığının altını çizen Gencer, "Haziran ve temmuz ayında seçim ortamı vardı. Ayrıca ülkedeki bazı karışık durumlardan dolayı çok da parlak bir dönem yaşanmadı. Ama şu sıralar bu kötü gidişi toparladık gibi görünüyor" dedi. Turistlerin otellerde fiyatlar konusunda da sürpriz yaşamayacağını aktaran Tolga Gencer, "Eskiden otel fiyatları belirsiz ve yaz sezonu fiyatları bilinmezdi. Çünkü son dakika açıklanırdı. Şimdi bütün tatil tesisleri ocak ve şubat ayından itibaren sezonun bütün fiyatlarını açıklıyorlar. O nedenle fiyatlar konusunda turistler sürpriz yaşamayacak. Her şey açık ve net" diye konuştu. İzmir bölgesinin özellikle Çeşme'nin turizm açısından yüzünün güldüğünü de belirten Gencer, bayram tatilinde bütün otellerin yüzde 100 dolacağına inandığını söyledi.

'DATÇA EN YOĞUN ZAMANLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR'

Yoğunluğun yaşandığı turizm cennetlerinden biri de Datça. Otellerin doluluk oranı, şimdiden yüzde 100'lere yaklaştı. Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, 24 Haziran seçimleri nedeniyle tatil yörelerinde inanılmaz bir durgunluğun yaşandığını hatırlatarak, "Bu yıl seçimler nedeniyle, haziran ayında turizmde inanılmaz bir durgunluk vardı. Temmuz ayıyla birlikte, son yılların en yoğun sezonu yaşanıyor. 30 yıldır Datça'dayım, bu kadar yoğun bir temmuz ayı görmedim. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda ve hiçbir yerde boş oda yok. Beklentimiz, bayram tatili sonrası bu yoğunluğun bir miktar, eylül ayına da sarkması" dedi.

Datça'ya ve çevre ilçelere gelmeyi planlayan tatilcilere de uyarılarda bulunan Sancakdar, "Tatilcilere tek tavsiyem, lütfen ama lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın. Rezervasyon garantisini elinize almadan yola çıkmayın. Çünkü bayram süresince her yer dolu, sokaklarda kalmayın" diye konuştu.

'BODRUM 15 EYLÜL'E KADAR DOLU'

Bodrum'daki turizmciler, bayramda yüksek bir doluluk beklediklerini söyledi. Yaz sezonu için 2 yıl öncesindeki doluluk oranlarının yakalandığına dikkat çeken turizmciler, tatilcilerin kalacakları otellerle mutlaka iletişime geçmeleri konusunda uyardı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, Bodrum 24 Haziran'dan itibaren dolu. Eylül'ün ilk haftasına kadar, rezervasyonlar güzel gözüküyor. Ekim'in 15'i sonuna kadar da yabancı misafirlerimizin rezervasyonları var. Yani Eylül 15'ine kadar, Bodrum dolu gözüküyor. Kurban Bayramı'nın da 9 güne çıkması buna vesile oldu. Tabii ki iç pazarı daha çok canlandıracak. Turizmde 2015'i geçiyoruz. 2014 yılı verilerine de yaklaşırız hatta yakalarız gibi düşünüyorum. Vatandaşlarımız artık çok bilinçlendi. İnternetten bakıyorlar, rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Rezervasyon yaptırmadan gelen olmuyor artık. Eskiden çıkıp geliyorlardı. Şimdi biraz daha bilinçli olmaya başladık, diye düşünüyorum. Bayramda Bodrum'a gelmek isteyenler, önceden otellerle iletişime geçerek rezervasyonlarını yaptırsınlar" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Bodrum'da, bayramda yüksek bir doluluk bekliyoruz. Bayramda oteller bazında konuşacak olursak, yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk var. Genel olarak bakarsak son iki yılın üzerinde bir doluluk. İyi bir sezon geçiyor" dedi.

KUŞADASI'NDA YÜZDE 95 DOLULUK

Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesinde, bayramda otellerin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığı açıklandı. Bayram tatilinin uzatılmasından önce tüm otellerin dolduğunu, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla daha yoğun bir talebin olacağını söyleyen Kuşadası Otelciler Birliği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Kuşadası'nı tatil için düşünenler sıkıntı yaşamamak için rezervasyon yaptırdıktan gelmeli" uyarısında bulundu. KODER Başkanı Özden, tatilin 9 güne uzatılmasının otelcilere büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Uzatma olmadan önceki bayram tatili için çok ciddi bir doluluk vardı. Kuşadası'ndaki otellerimizde doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı. Gelmek isteyenler rezervasyonlarını bir an önce yaptırsınlar, son dakikaya kalanlar yer bulamaz. Tatilin uzaması doluluk oranlarına daha büyük katkı yapacak. Otellerimizde daha önce 4-5 günlük bayram için doluluktan söz ederken, şimdi 9 gün için geçerli olacak. Tatilin süresi uzayacağı için otellerdeki doluluk oranları artacak, dolaysıyla tatilin uzaması turizmcilere, otelcilere yaradı" diye konuştu.

'MARMARİS AĞUSTOS'TA DOLU'

Marmarisli turizmciler, hazırlıklarını 1 ay önceden tamamladıklarını söyledi. Bu yıl turizm sezonunun çok yoğun geçtiğini belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Herkesin bildiği gibi temmuz ve ağustos ayları, turizm sezonunun en yüksek ve en dolu olduğu dönemler. Bu periyotta, özellikle iç pazarda gerçekten patlama yaşıyoruz. Bayrama yer bulabilmek çok da mümkün değil. Marmaris, şuan ağustos ayında dolu. Konaklama tesislerinde yer yok. Bayramda da büyük ilgi gördük. Dolayısıyla bayramda inşallah yer bulurlar. Turizmciler olarak dolu, keyifli ve çok güzel bir bayram geçireceğiz" dedi. Kentte faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otelin genel müdürü Salim Akçay, "Türk misafirlerimiz seçim, üniversite sınavları ertelenmesiyle ilgili yaşanan birçok gelişmede tatil planı yapamadı. Son 1 ay içinde Kurban Bayramı için ciddi rezervasyon aldık. Şu an bizim otelimizle beraber, tüm her şey dahil çalışan nitelikli otellerin hepsi dolu. Kısıtlı sayıda yerler kaldı. Tatile çıkacak olanlar, bir an önce rezervasyon yaptırmalıdır" dedi. Kentteki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Çetin Erzenci ise, "Çalışanlar tatil programlarını temmuz ve ağustos ayları için yaptı. Tüm programlarını yüksek sezon dediğimiz aylarda yaptıkları için yoğunluk en yüksek seviyede. Birçok otelde yer yok. Bu kötü değil, güzel bir şey. Konaklama tesislerinden öyle yüksek fiyatlara da yararlanmıyorlar. 9- 10 taksitle gelip, memleketimizin güzelliklerinden faydalanıyorlar. Bu cazip fiyatlar ve kampanyalar nedeniyle doluyuz. Keşke her sene böyle tatil aralıkları genişletilerek çalışma yapılsa. Bu tür tatillerle otelcisinden küçük esnafına kadar herkes kazanıyor. Marmaris'te şu anda herkes memnun" dedi.

'FETHİYE'DEKİ TURİZCİLER MEMNUN'

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. 45 bin yatak kapasiteli ilçede, karardan sonra rezervasyon taleplerinin de arttığı belirtildi. Turizmciler, Fethiye'de tatil yapmak isteyen vatandaşların acele etmesini isterken, bayram tatilinde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını belirtti. İlçenin en önemli turizm derneklerinden Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (Çalış-Der) Başkanı Mete Ay, "Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize çok teşekkür ederim. Turizmcilerin sorunları varken, böyle bir kararın verilmesi turizmcileri çok sevindirdi. Tüm turizm camiasına da hayırlı olmasını dilerim" dedi. Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise bugün itibariyle otellerde yüzde 90'larda seyreden doluluğun, bayram tatiliyle birlikte yüzde 100'e çıkacağını söyledi. Kışın yapılan tanıtımların etkisinin de yüksek olduğunu belirten Uysal, "2018 yazında Türk müşterilerimiz çok ciddi oranda tatil için Fethiye'yi tercih etti. Çok güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Kurban Bayramı dönemi için de çok az yerimiz kaldı. Bu tatil ile birlikte rezervasyonlar tavan yapacaktır. Kış aylarında yaptığımız tanıtımlarında büyük bir etkisi oldu. Yerli turist Fethiye'yi tercih ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar ile röp.

- Datça plajlarından görüntü

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

KUŞADASI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahillerden genel ve detay görüntü

- Otellerden görüntü, havuza denize girenler

- Genel Kuşadası görüntüleri

- KODER Başkanı Tacettin Özden ile röp

(Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Marmaris drone görüntüsü

- Marmaris girişi nüfus tabelasından genel görüntü

- Marmaris hakim tepeden genel görüntü

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röportaj

- Otel Genel Müdürü Salim Akçay röp.

- Otel Genel Müdürü Çetin Erzenci röp.

(Toplam: 5 DAKİKA 40 SANİYE-409 MB HD görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

FETHİYE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ölüdeniz

- Mete Ay röp

- Bülent Uysal röp

(Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

==================================================

4)AMBULANSLA, KAMYONET ÇARPIŞTI: 6 YARALI

BOLU’da, ambulansla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Arif idaresindeki 14 GD 972 plakalı hasta taşıyan ambulans, kavşakta Hakan Turan yönetimindeki 14 EF 321 plakalı ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada, ambulansta hasta olarak bulunan Tülay Demirtaş, hasta yakını Bedriye Demirtaş, ambulans sürücüsü Ahmet Arif, sağlık personelleri Elif Özdamar, Burcu Yılmaz ile birlikte kamyonet sürücüsü Hakan Turan yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Süre: 01.15-Boyut: 151 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

================================================

5)MİLLETVEKİLLERİNİ KOZAK YAYLASI'NA DAVET ETTİLER

İZMİR'in Bergama ilçesinin Kozak yöresindeki 16 kırsal mahallenin muhtarları, yöredeki madencilik tehdidine dikkat çekmek için harekete geçti. Muhtarlar, aralarından seçtikleri bir grup temsilci ile CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç öncülüğünde, siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyaret edip, partilerinin milletvekillerini 10 Ağustos'ta Kozak Yaylası'na dertlerini dinlemek üzere, davet etmelerini istedi.

Bergama ilçesindeki Ovacık bölgesinde, bir altın madeni firmasına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' belgesinin iptali için açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçmesi, bölgelerinin madencilik tehdidi altında olduğunu belirtilen Kozak Yaylası köylülerini harekete geçirdi. Geçen 27 Temmuz'da Yukarıbey Mahallesi'nde yapılan toplantıda İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos'ta bu köye davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar sonrası Kozak Bölgesi'nde bulunan 16 kırsal mahalleyi temsilen 7 muhtar, önce CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret etti. Daha sonra Başkan Gönenç'in de eşlik ettiği Demircidere, Göbeller, Kıranlı, Güneşli, Karaveliler, Çamavlu ve Yukarıbey mahallelerinin muhtarları, sırasıyla MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi ve CHP Bergama ilçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ı ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.

"BÖYLE GİDERSE KOZAK KAYBEDİLİR"

Ziyaretlerde söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ovacık Altın Madeni ile ilgili 2009 yılında verilmiş olan ÇED olumlu kararının durdurulmasına ilişkin 3 Temmuz'da verilen yargı kararına karşı bir toplantı yapıldığını hatırlatı, "Artık Ovacık'taki madenin çalışması Kozak'a bağlı. Eğer Kozak'ta önleri açılırsa Ovacık'taki madeni çalıştırabilecekler. Çünkü Ovacık bölgesinde ilk işe başladıkları gibi verimli bir cevher kalmadı. Bu yüzden Kozak'taki birçok noktada açık ocak açmak istiyorlar. Zaten Kozak'ta granit taş ocakları ile ilgili olarak sıkıntılı bir durum var. Ayrıca fıstık çamları ile ilgili de çözülemeyen bir sorunumuz var. Bu iş böyle giderse Kozak Yaylası'nı 5-10 sene sonra kaybederiz. Bu sadece bölgenin, Bergama'nın değil, ülkenin de bir sorunu. Bu nedenle, geçen 27 Temmuz'da yapılan toplantıda bunun partiler üstü bir mesele olduğu kararına varıldı. Yöre muhtarları ve vatandaşlarla birlikte İzmir'deki bütün partilerin milletvekillerinin çağrılması kararlaştırıldı. Bu konuda muhtarlarımız, belediye başkanı olarak benim öncülük yapmamı istedi. İlçe başkanlarımızdan ise talebimiz; 10 Ağustos'ta saat 14.00'te milletvekillerini Kozak Yukarıbey'de vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemeye davet etmeleri" dedi. Ziyaret edilen siyasi partilerin ilçe başkanları, yapılan bu talebi partilerinin milletvekillerine ileteceklerini söyledi.

MUHTARLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kozaklı muhtarlar ise ziyaretlere ilişkin basına yaptıkları ortak açıklamada, "Dünyanın en nadir endemik türlerini barındıran ve çamfıstığının anavatanı Kozak'ta yaşadığımız sorunları dile getirmek için vatandaş milletvekillerine randevu verdi. Parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerini Kozak Yaylası'na bekliyoruz. Biz sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı anlatmak için orada olacağız. Buradan sonuç alamazsak Kozak halkı olarak Ankara'ya gideceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in muhtarlarla siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyareti

-Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in açıklaması

-Muhtarların ortak açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

====================================================

6)AYNI GÜN ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GENCİN ÖLÜMÜNDE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kanala boru döşenmesi sırasında başına 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkü düşen işçi Mehmet Sıddık Baybarz'ın (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü M.S., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

?Olay, dün Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak’ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan firma çalışanları açılan kanala beton boru döşemeye başladı. İş makinesinin kepçesine zincirle bağlanan 200'er kiloluk beton baca künkünden biri, kanala taşınırken Mehmet Sıddık Baybarz'ın başına düştü. Müteahhit firmada yaklaşık 2 ay önce çalışmaya başladığı belirtilen Mehmet Sıddık Baybarz, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Sıddık Baybarz'ın, babası ile birlikte aynı firmada çalıştıkları ve beraber Gebze Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde müteahhit firmaya ait şantiyenin yatakhanesinde kaldığı belirtildi. Baybarz’ın girdiği üniversite sınavını kazandığı, bunu da mesai arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi.

Otopsi için İstanbul'a gönderilen Mehmet Sıddık Baybarz'ın cenazesinin, buradaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderileceği ifade edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan kepçe operatörü M.S. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ölen Mehmet Sıddık Baybarz'ın babasıyla kaldıgı yatakhane

-ARŞİV(Dün olay yerinden çekilen görüntüler)

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), ()-

=======================================================

7)3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hayvan taşıyan kamyonetle çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü engelli Kasım Çelik ağır yaralandı. Kaza, Osmancık ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi. Ahmet Aker yönetimindeki 19 HD 986 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonetle, bedensel engelli Kasım Çelik idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle engelli Çelik, yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden detay

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), ()

=======================================================

8)KIZILDAĞ KARAKUCAK GÜREŞLERİ'Nİ KAZANANA 1 KİLO ALTIN KEMER

ADANA’da bu yıl 533’üncü kez düzenlenecek Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde baş pehlivanlığı kazanan sporcu, 10 bin lira para ve 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemerle ödüllendirilecek.

Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, basın mensuplarıyla birlikte otobüsle Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü ve Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin yapılacağı Kızıldağ Yaylası’nı ziyaret etti. Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen basın toplantısında, Sözlü’nün belediye başkanlığı döneminde Karaisalı’ya ve Adana geneline yapılan yatırımları anlatan video gösterimi yapıldı. 3-4-5 Ağustos’ta düzenleyecekleri Kızıldağ Karakucak Güreşleri Şöleni hakkında bilgiler aktaran Başkan Sözlü, güreşte baş pehlivanlığı kazanan sporcuya 10 bin lira para ve 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemer ödülü verileceğini kaydetti. Sözlü, "Toplamda da 71 bin lira para ödülü dağıtılacak. Bu altın kemeri beline takacak güreşçinin de 3 defa üst üste şampiyon olması lazım. Katılacak güreşçiler Türkiye’nin bu konuda en önemli güreşçileri. En önemli pehlivanları ve baş pehlivanları. Bazılarından bahsetmek gerekirse, Şaban Yılmaz, Ali Rıza Kaya, Hüseyin Çay, Ahmet Salbaş, Murat Gençtürk, Nadir Taki, Rıza Yıldırım, Fatih Çakıloğlu, Savaş Yıldırım, Serdar Böke, Hüseyin Civelek, Kenan Gür, Fatih Kankur, Sefa Öngörö şeklinde konuştu.

3 Ağustos'ta başlayacak şölende, Ali Kınık ve Ankaralı Ayşe Dinçer konser verecek. 4 Ağustos'ta ise off-road gösterisi, spor aktiviteleri, yamaç paraşütü gösterisi, halk ozanları dinletisi, havai fişek gösterisi, Orhan Hakalmaz konseri düzenlenecek. Etkinliğin son günü 5 Ağustos'ta da çeşitli gösterilerin ardından saat 11.00’de ,Kızıldağ Karakucak Güreşleri yapılacak.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Hüseyin Sözlü'nün otobüsle kızıldağa gidişi

- Basın mensuplarına sıkma dağıtması

- Kızıldağlılarla selamlaşması

- Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Çouklarla ve altın kemerle fotoğraf çektirmesi

SÜRE:04'36" BOYUT: 280 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()