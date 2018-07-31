DHA YURT BÜLTENİ-11 

1)'DOĞUM YAPAN KADIN, HEMŞİRELER TARAFINDAN TOKATLANDI' İDDİASI

DİYARBAKIR'da, artan sancılarıyla hastanenin doğumhanesine alınan E.E.'ye (28), ağrıdan çığlık attığı gerekçesiyle doğum öncesinde ve sırasında hemşireler tarafından tokat atılıp, hakaret edildiği öne sürüldü. Genç kadının ailesi, darp raporuyla İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ve emniyete başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili araştırma başlatıldığını belirtirken, hastane yetkilileri ise darp iddiasını reddetti.

Bismil ilçesinde yaşayan hamile E.E., geçen pazar günü gece saatlerinde, doğum sancıları başlayınca Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E., sağlık durumu kritik olduğu gerekçesiyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doğum sancıları artan E.E., doğumhaneye alınarak, doğum süreci başlatıldı. Doğumhaneye giren E.E.'ye, iddiaya göre, ağrıdan çığlık attığı gerekçesiyle hemşireler, doğum öncesinde ve sırasında tokat atıp, hakaret etti. Doğum sonrası kızı E.E.'nin ağladığını gören Sedat Cantürk, olayı öğrenince darp raporu aldırdı. Genç kadının ailesi darp raporuyla İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ve emniyete başvurdu.

'ŞİDDET VE HAKARETTE BULUNUYOR, TOKATLIYORLAR'

Kızına şiddet uygulandığını savunan Sedat Cantürk, "Sabaha doğru sancıları şiddetlenince onu doğumhaneye alıp, masaya bırakıyorlar. Görevli hemşireler, şiddet ve hakarette bulunuyor sonra tokatlıyorlar. Doğum yapmadan önce bunlar oluyor. Doğumdan sonra da yine hakaret ediyorlar. Kızımızı sağlık niyetine doğum hastanesine götürüyorsak oradaki sağlık memurlarından rica ediyorum, lütfen ilgilensinler. Hakaret ve şiddete maruz bırakmayın. Görevin o senin, maaşını alıyorsun. Doğum esnasında kadının psikolojisi de bozulabilir. Olayın ardından karakola şikayette bulundum. İfadesini aldıktan sonra devlet hastanesinde rapor aldık. Buradaki görevli olan 2 hemşire için yetkililer, elinden geleni yapsın. Bunlar derslerini almalıdır" diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını ve o gece görevli sağlık personelinin ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Hastane yetkilileri ise darp iddiasını reddederek, şiddet ve kötü muamelenin söz konusu olmadığını, doğum sırasında bebeğin gelmesiyle birlikte anneye sadece sesli uyarılar yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane binası

-Baba Sedat Cantürk

-Baba Cantürk ile röportaj

-Hastane bahçesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DIYARBAKIR,()

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2)KAHRAMANMARAŞ'TA İNŞAATTA GÖÇÜK: 3 İŞÇİ YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaatta tahtadan yapılan beton kalıbına harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Üngüt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, harç dökülen tahtadan yapılan kalıp bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte işçilerden Şahin Pekmez, Ali Pekmez ve Muhammet Çomruk enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık görevlisi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İnşaat önündeki ambulans

- Ambulanstaki yaralı

- Göçükten detay

- Göçük alanındaki ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 813 MB

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3)72 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol kenarında biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalışan 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, otomobille su sıçratarak yoldan geçen iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Bafra ilçesi Samsun-Snop Karayolu'nda yaklaşık 10 gün önce meydana geldi. İddiaya göre Sebahattin Yılmaz elindeki kürekle yağan yağmur sonrasında biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan süratle geçen bir otomobil Yılmaz'ın üzerine su sıçrattı. Yılmaz'da olaya tepki göstererek bağırdı. Otomobil daha sonra geri gelerek Yılmaz'ın yanında durdu. Sürücü Ç.D. ile araçta bulunan C.İ. aşağı inip Yılmaz ile tartışmaya başladı. Ardından da Yılmaz'ı öldüresiye dövdü. Sebahattin Yılmaz'ın eşi olay yerine gelerek durumu jandarmaya haber verdi. Yılmaz, ise kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Yılmaz'ın şikayeti üzerine yakalanan iki şahıs verdikleri ifade sonrasında serbest bırakıldı. Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera:SAMSUN, ()

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4)FREN YERİNE GAZA BASINCA, TAMİRCİYİ DUVARA SIKIŞTIRDI

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir oto tamircisine gelen sürücü, aracı park etmek isterken fren yerine gaza basınca, işyeri çalışanı Koray Yılmaz'ı duvara sıkıştırdı. Yaralanan Yılmaz, hastanede tedaviye alındı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün (pazartesi) öğle saatlerinde Çiğli Ata Sanayi 30 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiline rot-balans ayarı yaptırmak isteyen bir sürücü, aracını tamirhaneye park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca, işyeri çalışanlarından Koray Yılmaz'ı, duvara sıkıştırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, sol ayağında hafif kırık nedeniyle ağrı bulunduğu öğrenildi.

Öye yandan, talihsiz olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kazanın ardından bir başka çalışanın otomobilin açık olan camından elini uzatıp vitesi boşa aldığı, otomobilin el birliğiyle geriye itildiği ve Yılmaz'ın kurtarıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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5)ÇUKURCA'YA MESİRE ALANI YAPILIYOR

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, bugüne kadar hep terör olaylarıyla gündeme gelen Bardaklı Yaylası'na mesire alanı yapılıyor. Çukurca Belediyesi tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği projenin hayata geçirilmesi ile birlikte bölge, halkın hizmetine açılacak.

Çukurca'nın Bardaklı Yaylası'nda belediyeye ait 11 dönüm arazi üzerinde mesire alanı yapılması için çalışmalara başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölge turizme kazandırılacak. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayca, ilçedeki yeşil alanları arttırmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bardaklı Yaylası, özellikle yaz mevsiminde insanların yoğun olarak geldiği bir yer. Halkımızın yoğun talebi üzerine biz de bu alanı mesire alanına çevirdik. Buradaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağımız mesire alanını, Çukurcalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buranın Çukurca'ya hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFON KAMERASI

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-Bardaklı Yaylasındaki mesire alanında yapılan çalışma

-Alanda incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca

-Ayca, çalışmalarla ilgili bilgi alırken

-Kaymakam Ayca ile röpopraj

-Detaylar

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()

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6) AKILLI TARIM TIR'I 10 BİN ÇİFTÇİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Akıllı Tarım TIR'ı ile 16 Temmuz'dan bu yana Türkiye genelinde 5 bin çiftçiyle buluşarak bilgilendirmeler yaptıklarını,toplamda 10 bin çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirket yöneticileriyle birlikte Adana'da basın toplantısı düzenleyen Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda sloganıyla yola çıkarak çiftçilerle buluşan Akıllı Tarım TIR'ı projesine ilişkin bilgiler aktardı. Şirket faaliyetlerinin sinevizyonla gösteriminin ardından konuşan Ortakçıer, 62 yıllık firma olduklarına dikkat çekti. Sahip oldukları büyük imkanlarla geleceğe ışık tutmak istediklerini kaydeden Ortakçıer, "Teknolojik imkanlar üzerinden insanlara bilgi vermek istedik. Çitçilere kendi ürünlerimizi anlatmak yerine teknolojiyi anlatmayı hedefledik. Madem bu iş milli tarımı destekleme işi o zaman biz de bunun parçası olmalıyız dedik ve bu TIR projesine başladık. Biz TIR'da çiftçilerimize dünya teknolojilerini yakalamalarını söylüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ 10 BİN ÇİFTÇİ

Kendilerini tarımın doktoru veya mühendis yerine çiftçi ve akıllı tarımın öncüsü olarak gördüklerine vurgu yapan Ortakçıer, çalışmalarına Gebze Üniversitesi'nin tüm imkanlarıyla destek verdiklerini kaydetti. Ortakçıer, şöyle devam etti:

"Biz bu TIR projesiyle bir başlangıç yaptık. 16 Temmuz'da Sakarya'da başlayan yolculuğumuz uzun süre devam edecek. Biz çiftçilerimizin problemini dinleyeceğiz, ihtiyaçlarını bileceğiz ve bunun üzerinde bir şeyler geliştirip çözüm üreteceğiz. Hektaş sadece AR-GE yapmayacak, çiftçilerle buluşacağız. 19 il ve 30 ilçede çalışacağız. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin çiftçiyle buluştuk ve 5 bin çiftçiyle daha görüşme hedefimiz var. Bu 10 binlik hedef çok önemli. Çünkü 3 milyon çiftçi arasından görüştüğümüz 10 bin çiftçi diğer çiftçilere de yol gösterici olabilir."

TIR YARIN CEYHAN'DA

Ortakçıer, Akıllı Tarım TIR'ının yarın Ceyhan ilçesindeki çiftçilerle buluşacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer'ın konuşması

- Salondan genel görüntüler

- İzletilen slayttan görüntü

SÜRE:04'35" BOYUT:280 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()



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