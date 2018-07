DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TUNCELİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 10 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Tunceli- Elazığ karayolunda eylem yapmak için bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı terörist grubunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda, 10 terörist öldürüldü. Pülümür ilçesi Dağbek, Kocatepe ve Çakırkaya köyleri arasındaki ormanlık alandan Tunceli-Pülümür karayoluna sızarak eylem yapmaya çalışan kalabalık PKK'lı terörist grup, vatandaşlar tarafından fark edilerek, jandarmaya haber verildi. Güvenlik birimleri alarma geçerek bölgeye ilk olarak silahlı insansız hava aracı (SİHA) sevk edilerek, terörist grubun bulunduğu alan havadan bombardıman altına alındı. Bombardımanla birlikte helikopterle bölgeye indirilen jandarma özel harekat timleri de karadan operasyon başlattı. Halen yer yer devam eden operasyon ve çatışmalarda, aralarında terör örgütü PKK'nın Tunceli bölge sorumlularının da bulunduğu 10 terörist ölü ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından 10 teröristin öldürülmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

2)MESUT YILMAZ: SANKİ, ABD'LİLER PAPAZ SERBEST BIRAKILMASIN DİYE BÖYLE BİR ÇIKIŞ YAPTILAR

ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili konuştu. Yılmaz, "Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil" dedi.Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi için arayıp taziye dileklerinde bulunan hemşerilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulunun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye geldi. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Yılmaz, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenledi. Acı günlerinde kendisi yalnız bırakmayan Rizeli hemşerilerine teşekkür eden Yılmaz, "Biliyorsunuz uzun zamandan beri gelemedim, ama Rize'nin her şeyini hep yakından takip ettim. Çok sayıda hemşerim İstanbul'a geldi, beni ziyaret etti. Ama beni en çok duygulandıran oğlumu kaybettikten sonra Rizeli hemşerilerimin gösterdikleri çok yakın ilgi, alaka ve sevgi oldu. Bu bizim acımızı önemli ölçüde hafifletti. Birçok hemşerimiz buradan İstanbul'a kadar geldiler cenazeye katıldı, eve geldiler. Gelenlerin bir kısmıyla orada kalabalıkta görüşme imkânımız olmadı. Benim hepsine teker teker teşekkür etmem mümkün değildi. Bugün gelip, sizler aracılığıyla basın ve televizyonlar aracılığıyla bütün hemşerilerime bu gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorumö dedi.

HAYATİ YAZICI GELDİ

Rize'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de olduğunu öğrendiği Yılmaz'ın basın toplantısı sırasında Gazeteciler Derneği'ne geldi. Yazıcı, tokalaştığı Yılmaz'ın basın toplantısına eşlik etti.

‘SİYASET GÜNDEMİMDE YOK’

Yılmaz bir soru üzerine, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve siyasete ilişkin de şunları söyledi:

“Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının yaptırdığı Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemde yok. Ama bize de hemşerilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Kendileri açısından en doğrusunu yaptıklarına inanıyorum ve Rize'ye 2002'den bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, getirilen yatırımlar için, bunlara sebep olanlara, yapanlara, gerçekleşenler teşekkür ediyorumö

‘AVRUPALILARIN TÜRKİYE'YE BAKIŞINI BİLİYORUM’

Yılmaz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olduğu yönde açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Tabii ben normal iç siyaset çekişmelerinin dışında görüyorum. Türkiye'de herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Geçmişte uzun süre Dışişleri Bakanlığı yaptığım için, Avrupalıların Türkiye'ye bakışını biliyorum. Türkiye'ye nasıl çifte standartlar uyguladıklarının en canlı tanıklarından biriyim. Bunun özellikle bu son darbe teşebbüsü sırasında çok somut ve çok rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüm. Onun için yabancıyı dergilere, televizyonlara, gazetelere konuşmalar yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da o zaman beni aradılar teşekkürler. Bu aslında herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevidir. İç politikada farklılıklarımız olabilir, bazı konularda farklı düşünebiliriz ama, dış meselelerde Türkiye’nin ülke olarak menfaati söz konusu olan konular de hepimiz için hangi çizgide buluşması gerekir. Bu vatandaşlığın kaçınılmaz bir şartıdırö

‘GÜNAH KEÇİSİNİ MESUT ÖZİL YAPMAK İSTEDİLER’

Almanya'nın Mesut Özil'e yönelik ırkçı tavırları üzerine sorulan soruya cevap veren Mesut Yılmaz, Mesut Özil'in ortaya koyduğu tepkinin çok insanı ve ahlaki olduğunu söyledi. Yılmaz, " Ben her iki olayda da biraz farklı düşünüyorum. Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle hiçbir ülkeye değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Belki de normal şartlarda, mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum ve Amerika'daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok büyük bir yönetim kaosu yaşıyor. Bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor. O Almanya'daki olayla ilgili de adaşımın doğru yaptığını düşünüyorum. Almanya bu dünya kupasına iyi bir netice alamadı bunun günah keçisini Mesut Özil yapmak istediler. O da buna karşı tepki koydu, bence çok insani ve çok ahlaki bir tepki" şeklinde konuştu.Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bir eksen kayması olarak yorumlanmasıyla ilgili soru üzerine konuşan Mesut Yılmaz, soğuk savaşın bitimiyle birlikte bu tür eksenlerin ortadan kalktığını kaydederek, Türkiye'nin komşularıyla ve büyük devletlerle iyi ilişkiler içerisinde olması gerekliliğini ifade etti. Yılmaz konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bir kere, eksen kaymasının olabilmesi için her şeyin yerli yerinde olması lazım. Hâlbuki biliyorsunuz ki Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte artık bütün eksenler kalktı ortadan. Bu gün Çin'de artık kapitalizmi uyguluyor, Rusya'da kapitalizmi uyguluyor. Dolayısıyla böyle bir eksen kaymasından söz edilemez. Soğuk savaşın bittiğini de herkes ifade ediyor. Avrupa'yla Amerika arasında da tarihte şu ana kadar hiç yaşanmamış ölçüde önemli görüş ayrılıkları ve önemli farklılıklar söz konusu. Hatta Amerika NATO'dan çıkmaktan bahsediyor. Dolayısıyla böyle yeniden kurulan bir dünyada her ülke gibi Türkiye'de elbette ki kendi güvenliğini, savunmasını sağlama alacağı yeni arayışlar içerisinde olacaktır. Onun için bu yeni başlayan bir şey değildir. Daha önce de Sovyetler Birliği'nin parçalanmasında, Azerbaycan'ı ve diğer Türk devletlerini tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlarsınız 1999'dan itibaren. Türkiye zaten yeni şartlarda adım atmaya o dönemde başlamıştı daha sonra daha da gelişen şartlarda Türkiye'nin bu arayışa devam etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Benim gönlümden geçen Türkiye'nin bütün komşularıyla bütün büyük güçlerle, Avrupa ülkeleriyle en iyi ilişkiler içerisinde olmasıdır. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin de menfaatine olduğunu düşünüyorum" Yılmaz, Çayeli ilçesine geçti.

3)'DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI MAHKUMU' NİŞANLISI İLE AŞKLARININ BAŞLADIĞI BODRUM'DA

ABD'de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen, modellik ve DJ'lik yapmaya başlayan evli ve 3 çocuk babası Jeremy Meeks, geçen yıl Bodrum'da ilişkisinin ortaya çıktığı milyarder iş adamı Philip Green'in kızı olan Chloe Green ile tekrar ilçeye geldi. Chloe Green'in Instagram hesabından, nişanlandığı Jeremy Meeks ile birlikte fotoğrafını "Aşk hikayemizin başladığı yere 1 yıl sonra daha da güçlü geri döndük" notuyla paylaştığı görüldü.

Silahlı çete üyesi olmak suçundan hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD'li 34 yaşındaki Jeremy Meeks, Topshop zincirinin sahibi Philip Green'in kızı Chloe Green, Chloe Green'in annesi Tina Green ve yakınlarıyla, 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatla Bodrum'a demir attı. Geçen yıl Meeks'in karısını aldattığı ve Green ile ilişki yaşadığı, Bodrum'daki samimi fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı. Meeks'in eşine boşanma davası açtığı haberleri de peşinden gelmişti. Milyarder Sir Philip Green'in 150 milyon dolarlık yatıyla ve Akdeniz ve Ege turu kapsamında Bodrum'a gelen çift ile yakınları, dün (pazar) sabah Yalıkavak Mahallesi'nin Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. Bu sabah ise Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demir attı. Öğle saatlerinde botla, Yalı Mahallesi'ndeki ultra lüks bir turistik tesisin SPA'sına giden çift ve yakınları, Türk hamamını kullandı. Saat 13.30'da tekrar yata dönen Jeremy Meeks'i, nişanlısını ve yakınlarını görüntülendi. Bodrum Çarşısı'na çıkan Jeremy Meeks, kendisini tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bota atlarken Chloe Green'i bir ara düşme tehlikesi geçirdiği ve korumaların son anda elinden tuttuğu görüldü. 90 metrelik yatta 12 kişilik üç asansör, jakuziler, yüzme havuzu, helikopter pisti ve misafir odaları bulunuyor. Meeks ve nişanlısının turunun Fransa'dan başladığı ve Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan gittikten sonra Bodrum'a geldikleri öğrenildi. Nişanlı çift ve beraberindekilerin tatillerini, Gökova Körfezi'nin ardından Rodos Adası'nda sürdürecekleri öğrenildi. Meeks ve nişanlısı Chloe Green, tatil fotoğraflarından bazılarını kendilerine ait Instagram sayfasından paylaştı.

4)'LC WAİKİKİ AİLE BULUŞMALARI' GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle 12 ilde düzenlenecek olan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesinin dördüncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Sanko AVM'de düzenlenen etkinliğe, moderatörlük yapan Hürriyet Gazetesi çocuk yazarı Ömür Kurt, '200 Adımda Çocuk Geliştirme Rehberi' kitabı uzmanlarından Psikiyatrist Özgür Öner, LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç ve aileler katıldı. 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde düzenlenecek etkinliklerde ebeveynlerle buluşacak olan uzmanlar, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekti. İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayan, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nda, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' kapsamında 4'üncü duraklarında ailelerle buluşarak, mutlu çocuklar yetiştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların yaşadıkları sorunlara çözüm yollarının olduğunu belirten Psikiyatrist Özgür Öner ise, "Çocukların altını ıslatması, emzik bırakması, uyku problemleri, tırnak yemeleri gibi bir çok problemleri var. Bunlar için ailelerin son derece dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında katılımcılara kitap hediye edildi.

