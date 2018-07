DHA YURT BÜLTENİ 11

ÇANKIRI- Kastamonu karayolunda yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı. Polislerin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın kente ziyareti nedeniyle yolda önlem aldığı belirtildi.Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol emniyeti alan polislere çarptı. Kazada, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin şehit oldu, bir meslektaşı da yaralandı. Yaralı polis memuru, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (2)



KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU

Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonra aranan İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı kazada öldü

KAZA saat 02.30 sıralarında Karaman- Ereğli karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Osman Alper Durmaz (45) 06 FM 4443 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada Yarbay Durmaz yaşamını yitirdi. Yarbay Durmaz için bugün Karaman Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Durmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda hastane başhekimliği önüne getirildi. Durmaz'ın cenazesi törenin ardından dualar eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()



TTB Başkanı Adıyaman: Sağlıkta şiddetin dozu her gün artıyor

TÜRK Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin dozunun her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

17 Temmuz'da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediğini iddia eden baba A.K.'nin doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurup yaralaması olayına tepkileri devam ediyor. Sağlıkta yaşanan şiddet olayına dikkat çekmek için Türk Tabipler Birliği'nin 30 il temsilcisi Şanlıurfa'da toplandı. GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde toplanan grup adına konuşan Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman, son dönemlerde sağlık alanında çok sayıda şiddet olayının yaşandığını ve hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını söyledi. Bir hasta yakını tarafından parke taşıyla yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın yaşadığı olayın sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adıyaman, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu halini almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın vahşice saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle TTB olarak şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek üzere olağanüstü tek gündemle Şanlıurfa'da bir araya geldik. Konunun çözümünün sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz. "

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-()

Anne, kız kardeşi ve 2 kızı, baraj gölünde boğuldu (YENİDEN)

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü Çalıönü mezrasında piknik yapan kalabalık arasında bulunan, bir anne, kız kardeşi ve 2 kızı, Malabadi Baraj Göleti'nde boğuldu.

İstanbul'da yaşarken, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki yakınlarını ziyarete gelen Hediye Karabulut (40), kızları Seda Nur (13), Ayşenur (12) ve Şeval Nisa (9) ile kız kardeşi Hava Kaya (35) ile birlikte dün akşam Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Taşpınar köyü imamı olan kardeşleri Sıddık Sayar'ın evine geldi. Geceyi burada geçiren Karabulut ailesi, bugün sabah saatlerinde de Görpınar köyü Çalönü mezrasında bulunan Bezvan Türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti sonrası Malabadi Baraj Gölü kıyısında piknik yapan aile bireyleri bulaşık yıkadıkları sırada, 12 yaşındaki Ayşenur ile 9 yaşındaki Şeval Nisa baraj gölüne düştü. İki kız çocuğunu kurtarmak isteyen anne Hediye Karabulut ile teyze Havva Kaya da baraj gölüne atladı. Ancak yüzme bilmedikleri için 2 kız çocuğu, anne ve teyze, birbirini kurtarmaya çalışırken, baraj gölü sularında kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, su altı arama, kurtarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ekiplerin kısa süreli arama çalışmasının ardından anne, kız kardeşi ve 2 kız çocuğnun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler Silvan Devlet Hastanesi'ne getirilerek otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Annesi, teyzesi ve 2 kız kardeşi suda boğulan 13 yaşındaki Seda Nur, Silvan Devlet Hastanesi bahçesinde yaşadıklarını anlattı. İstanbul'da yaşadıklarını ve annesinin akrabalarını ziyaret etmek için Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyüne geldiklerini anlatan Seda Nur, dün de imam olan dayısının evlerine geldiklerini geceyi burda geçirdikten sonra Bezvan Türbesi'ne geldiklerini, ziyaret sonrası piknik sırasında olayın yaşadığını anlattı.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), ()



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir

RİZE’de 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur’an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir" dedi.

Kentte, 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi Yenişehir Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan tören de mehter takımı da gösteri yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığa hak kazanan 366 hafızı başarılarından dolayı tebrik etti. Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in eşsiz nazmını ezberlediniz. Allah’ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şerefi bir ömür taşımak ve bu büyük payenin hakkını vererek ahirette en büyük mükâfata nail olmak için hayatınız boyunca şu 4 şeyi asla ihmal etmeyiniz. Birincisi; ezberlediğiniz, kalbinize nakşettiğiniz Kur’an-ı Kerim’in hayat veren mesajlarını anlayacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Manasına, tefsirine, bütün inceliklerine vakıf olacaksınız. O’nun üstün hakikatlerini öğrendikçe hafızlığınızdan daha çok zevk alacaksınız. İkincisi; onun ahlakıyla ve ahkâmıyla hayatınızı güzelleştireceksiniz. Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur’an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektirö dedi.

Hafızlara tavsiyelerde bulunan Erbaş, “Sahip olduğunuz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz. Hafızlık büyük bir nimettir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü, onu unutmamak, yaşamak ve hayatı onunla güzelleştirmek ve hafız yetiştirmektir. Sonuncusu ise; eğitiminize devam edeceksiniz. Sizler bu toplumun âlimleri olacaksınız. İlmin bütün alanlarında bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller öğreneceksiniz. Başta Arapçayı Kur’an-ı Kerim-i en iyi şekilde anlayacak düzeyde öğreneceksiniz. Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek; aileniz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri Rabbim muvaffak kılacak" diye konuştu

Konuşmalar ardından hafızlığını bitiren yeni hafızlar Kur’an okudu. 366 hafıza belgeleri verildi.

HABER: Aytekin KALENDER - KAMERA: Arzu ERBAŞ, RİZE ()

Servis elemanı gibi davranıp kadını gasp ettiler

ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan A.Ç., geçen çarşamba sabaha karşı saat 04.00 sıralarında aynı mahalledeki bir marketi telefonla arayarak içki ve sigara siparişi verdi. Siparişleri getiren market çalışanı yanlışlıkla A.Ç.'nin dairesi yerine alt kattaki dairenin ziline bastı. Market çalışanı A.Ç.'nin siparişlerini getirdiğini belirtmesi üzerine kapıyı açan kişi ürünlerin kendisinin olduğunu belirterek teslim aldı. Daha sonra evdeki 4 kişi market çalışanı gibi A.Ç.'nin dairesinin zilini çalarak siparişlerini getirdiğini söyledi. Kapıyı açan A.Ç.'yi saçından sürükleyerek salondaki koltuğa oturtup bağlayan şüpheliler, tabanca ve bıçak göstererek korkuttu. Bir barda çalışan A.Ç.'ye ait 700 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler evden hızla uzaklaştı.

TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELMİŞLER

Kendi çabasıyla bağlarından kurtulan A.Ç., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. A.Ç. ve market çalışanlarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin Adana'dan tatile gelen ve A.Ç.'nin alt katındaki daireyi kiralayan M.E., Ş.G. ile suça sürüklenen S.A. ve S.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

Fırtına tekneyi sürükledi, teknedekileri kıyıda bulunanlar kurtardı

