DHA YURT BÜLTENİ 11

VAN'da çuvala konulup, telle bağlanarak çöp konteynerine atılan köpek bulundu. İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından bulunup kurtarılan köpek, tedaviye alındı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolunda çöp konteynerinde çuvala konulup, telle bağlanan bir köpek buldu. Köpek, ekipler tarafından belediyenin hayvan ambulansı ile hemen barınağa götürülerek tedaviye alındı. İlk bulgulara göre, köpeğin işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Veteriner hekim Ömer Selçin, köpeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Köpeğin korku durumu var. İnsanlara karşı sevgisi var ama gördüğü işkence dolayısıyla sürekli köşelere kaçmaya çalışıyor. Boynunu telle bağlayıp torbaya bırakmışlar. Bu bir işkencedir. Biz köpeğin genel bakımını yaptık ve yaşadığı travma dışında şu anda durumu iyi. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkarılıp, cezasının verilmesi gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tellere bağlanan köpeğin kurtarılma anı

-Veterinerin köpeği kontrol etmesi

-Veterinerin konuşması

-Tedavi edilmesi

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Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının önündeki engelli rampasını çalan kişi kayıplara karıştı.

Olay, 24 Temmuz günü Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Körfez Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Bektaş'a ait oyuncakçı dükkanının önüne saat 07.21'de gelen şemsiyeli bir kişi, bir süre dükkanın önünde bekledikten sonra engelli rampasını eline alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yakalanan kişinin engelli rampasını ne amaçla çaldığı bilinmezken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin kimliğini bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Yavuz Bektaş, "Çalınan engelli rampamız hem engelli vatandaşlarımız hem de bebek arabasıyla gelen çocuklu aileler için kullandığımız seyyar bir engelli rampasıydı. Bir sabah geldik, dükkanı açtığımızda engelli rampasının olmadığını fark ettik. Görüntülere baktığımızda şemsiyeli bir şahsın saat 7 ile 7.30 arasında gelip şemsiye ile kendisini kamufle ederek engelli rampasını çaldığını gördük. Biz şu anda mahalle halkına bu görüntüleri izlettik. Sosyal medyada da yayılmasını sağladık. Bunun bulunmasını istiyoruz. Pek bir maddi değeri yok ama manevi bir değeri var o rampanın. Sabitlememiştik, her akşam içeri alıyorduk normalde. Bir akşam unuttuk ve çaldılar. Şimdi yeni bir rampa yaptırıyoruz. Rampayı çalan şahsı da tanımıyoruz. Polise haber verdik. Emniyetten gelip görüntüleri aldılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Engelli rampasının çalınma anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Dükkan sahibi Yavuz Bektaş ile röp.

-Dükkan önünden detaylar

HABER: Mesut IŞIK-Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli)

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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Gökhan Köksal'ı (25) sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Yıldız Aslankılıç (22), tutuklandı. Aslankılıç, ifadesinde "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatısında birlikte alkol alan Gökhan Köksal ile arkadaşı Yıldız Aslankılıç belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslankılıç, Köksal'ı sırtından bıçakladı. Olayı duyan apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi tarafından yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Yıldız Aslankılıç ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Gökhan Köksal'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emniyette ifadesi alınan Aslankılıç, "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Yıldız Aslankılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü

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-Adliyeden detay

-Şüpheli kızın adliyeden çıkartılıp polis otosuna bindirilişi

-Polis otosunun gidişi

(SÜRE: 42 sn) (BOYUT:80.64 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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