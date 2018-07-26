DHA YURT BÜLTENİ 11

BOLU’da, yeni evlenmiş süsü vererek gittikleri kuyumcuya gerçeğinden ayırt etmesi zor olan sahte altın bilezikleri 21 bin TL’ye bozdurduktan sonra kuyumcunun elini öpüp vedalaşarak giden C.Y.(27) ve sevgilisi K.Ş.(23) Kütahya’da yakalandı. Şüphelilerden C.Y.’nin ifadesinde paranın artık kıymetsiz olduğunu ve 21 bin TL'yi bir hafta içinde harcadıklarını söylediği öğrenildi.Bolu’da, kendilerini yeni evlenmiş çift olarak tanıtan C.Y. ve K.Ş., 13 Temmuz'da kent merkezindeki İzzet Baysal Caddesi’nde bir kuyumcuya gitti. Çift, düğünlerinde takılmış olduğunu söyledikleri 3 bileziği 21 bin TL karşılığında kuyumcuda bozdurdu. Daha sonra kuyumcu dükkanının sahiplerinin elini öpüp vedalaşan çift, dükkandan ayrıldı. Kuyumcu, olaydan 3 gün sonra bileziklere işlem yaptığı sırada sahte olduklarını fark etti. İçi gümüş, dışı altın kaplama olan ve gerçeğinden ayırt etmesi zor olan bileziklerin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Bolu polisinin dün Kütahya’da düzenlediği operasyonla yakalandı. Bolu’ya getirilen C.Y. ve sevgilisi K.Ş.’nin benzer suçlardan 10 ilde daha arandığı tespit edildi.

1 HAFTADA PARAYI BİTİRDİLER

Şüphelilerden erkek olan C.Y.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda paraları ne yaptıkları sorulduğunda, “Paranın artık hiç kıymeti kalmadı. Bir haftada bitti. Biz de bir şey anlamadık. Arabamızın tamirini yaptırdık. Biraz da gezdik, alışveriş yaptık hemen bitti. Artık para iyice değersizleşti. ö dediği öğrenildi.

EL ÖPÜP VEDALAŞTI

C.Y. ve K.Ş.’nin sahte altınları bozdurduktan sonra kuyumcu dükkanı sahiplerinin elini öpüp vedalaşması da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheli C.Y ve K.Ş adiyeye sevk edildiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Bileziklerin görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin el öpmesi

03.03/Boyut: 343 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



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AB hibeli 'Kızılırmak Projesi' onay aşamasında

SİVAS Belediyesi'nin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak Kızılırmak Projesi için Avrupa Birliği Federasyonu'ndan gelen heyete sunum yapıldı.

Sivas Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan Kızılırmak Projesi'ni incelemek üzere Avrupa Birliği Federasyonundan heyet geldi. 2 günlük incelemenin ardından heyet için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde sunum toplantısı düzenlendi. Burada proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Aydın "Kızılırmak'ın güney ve kuzeyinde kalan yeni kollektör hatlarının yapımı ve bu hatların mevcut arıtma tesisine ulaşımını kapsayan yaklaşık 33 kilometre uzunluğunda 300 çaptan, bin 600 çapa kadar değişen imalatları ve 3 adet terfi istasyonunu kapsayan bir proje" dedi.

'PROJE MALİYETİ 25 MİLYON EURO'

Projenin toplam maliyetinin 25 milyon euro olduğunu ifade eden Başkan Aydın bu tutarın yüzde 85'inin Avrupa Birliği tarafından hibe edileceğini söyledi. Aydın "Proje ihaleleri yapıldı, proje çalışmaları yapıldı ve şuan gelinen noktada projenin yerinde incelenmesi projeyle ilgili görülen eksiklik, noksanlıklar veya fazlalıklar bunun üzerinde heyetimiz iki gündür Sivas'ta çalışmalar yapıyor. Heyetimizin bize söylediği projenin tahminlerinin üzerinde fizibıl ve uygun bir proje olduğu yönünde. Başarılı bir proje olduğu belirtildi bu bizi son derece mutlu etti. Proje ile ilgili detayları bu toplantımızda ele aldık. Tabi projede bir takım ilaveler veya eksiltmeler olabilir onunla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bu projenin toplamda yüzde 85'i hibe olacak. İnşallah projemiz Brüksel'de de onaylandığı takdirde biran önce yapım ihale aşamasına geçecektir. Kızılırmak'ın güney kısmında bulunan yeni yerleşim alanları başta olmak üzere şuan projesi devam küçük sanayi sitesi ve Kızılırmak çevre yolu arasında kalan bir çok mahallemizin de kanalizasyon atık suyla ilgili kapsamlı ve kalıcı çözümünü bu projeyle tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'7 MİLYON METREKARE VE 8,5 KİLOMETRELİK ALANI KAPSAYACAK'

Projenin 7 milyon metrekare ve 8,5 kilometrelik bir alanda gerçekleşeceğini belirten Aydın şöyle konuştu:

"Buradaki sorunlar bir çevre kirliliğine, yer altı suların kirlenmesine, bu sular tarım arazilerinde kullanılıyor oradan elde edilen ürünler bizim bir şekilde dolaylı olarak sofralarımıza geliyor. Yani bire bir insan sağlığını tehdit eden sorunlar. Biz Sivas olarak çevreyi kirleten illerden olmak istemiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi yatırımlarımız oldu. İnşallah bu da o yatırımları taçlandıracak bir adım. Ciddi bir bütçesi olan proje. O yüzden Avrupa Birliğinden destek talebimiz oldu. Son aşamaya geldik, inşallah son adımı da atmak istiyoruz. Yaklaşık 7 milyon metre kare alan, uzunluk olarak da 8,5 kilometre uzunluğa sahip. İki tarihi köprü arasını içeriyor. Bununla ilgili yarışma projeleri yaptık ve sağolsun Meclis Başkanımız Binali Yıldırım bu projeyi çok beğendi ve devlet olarak, hükümet olarak destekleme kararı aldılar."

Avrupa Birliği Delegasyonu Çevre Sektörü Koordinatörü Elif Ceyda Torcu ise görüşlerini rapor olarak vereceklerini ifade ederek "Sivas Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hazırladığı projeyi değerlendirmek için Sivas'a geldik. Heyetin görevi teknik bir inceleme yapıp projenin gerçekten gerekli olup olmadığını tespit edip, projelerin taraflarıyla, uygulatıcı olan kurumlarıyla görüşüp teknik kapasiteyi yerinde belirlemektir. Amacımız ileride gerçekten çalışabilir, ihtiyaca cevap veren ve sürdürülebilir olduğunu değerlendirmektir. Bu değerlendirme sonucundaki görüşlerimizi rapor haline getireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Proje görselleri

-Başkanın açıklaması

-Heyet adına açıklama

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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21 yıl sonra buldukları çocuklarını davul zurnayla karşıladılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2.5 yaşındayken evinin önünden kaçırıp bir aileye para karşılığında satılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) aracılığıyla ailesine kavuştu. Aile çocuklarını davul zurnayla karşıladı.

1997'de İzmir'de yaşayan Atiye, İbrahim Selam çifti, çocukları 2.5 yaşındaki Gürsel'le birlikte yakınları ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Burada sokakta oynayan Gürsel Selam kayboldu. Çocuklarının kaybolması üzerine polise ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Selam çifti ve Gürsel'i bulmak için caddelere ilanlar asıp televizyonlara çıktı. 30'un üzerinde kentte giden

Selam oğlunu bulamadı. Yıllarca çocuklarını arayan çift, bu arada da YAKAD'a da başvurdu. Ancak Selam çiftinin çocuklarını arayışları sonuçlanmadı. Çift bu arada aynı dönemde çocuklarını daha rahat arayabilmek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine taşındı.

21 YIL GEÇTİ, MESAJ GELDİ

21 geçmesine rağmen oğlunu aramayı bırakmayan İbrahim Selam'ın cep telefonuna geçen 15 Temmuz'da, 'İbrahim Bey acil sizinle konuşmam gerekiyor, bir konu hakkında. Lütfen dönüş yapın' mesajı geldi. Selam'ın cevap vermesi üzerine, cep telefonuna bu kez eklenen bir çocuk fotoğrafı ile gelen mesajda, 'Bu ben miyim? Sen benim babam mısın?' cevabı geldi. Bunun üzerine işi nedeniyle gittiği yurtdışından dönmeye çalışan İbrahim Selam, eşi Atiye Selam'a da durumu bildirdi. Hızla Kırıkhan'a dönenen İbrahim Selam, davul zurna ekibi tutup, oğlu ile buluştu. 21 yıl sonra kavuştukları oğullarına sarılıp gözyaşı döken Selam çifti, daha sonra sevinçle yakınlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı. Halaydan çıkıp devamlı oğullarına sarılan çift uzun süre eğlendi.

ARKADAŞLARININ DİKKATİ SAYESİNDE AİLESİNİ BULDU

Gürsel Selam'ın 1997'de sokakta kaçırılıp, 'bu çocuğun ailesi öldü' denilerek bir aileye para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Yaşı büyüdükçe kendisini büyüten kişilere benzemediğini fark edince bu durumu sorgulamaya başlayan Gürsel Selam'ın evlatlık olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Daha sonra arkadaşlarının YAKAD'ın paylaştığı fotoğraflardan birindeki çocuğa benzediğini söylemesi üzerine gerçek ailesini bulan Gürsel Selam, çok mutlu olduğunu söyledi. Atiye, İbrahim Selam çifti ise çocuklarından bir daha ayrılmayacaklarını belirterek, YAKAD'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Baba İbrahim Selam'ın havaalanından çıkışı

- Gürsel Selam'ın annesi Atiye Selam ile babasına sarılması

- Baba ile oğulun birbirine sarılmasından detay

- Gürsel Selam'ın annesi ile sarılması

- Yakınları ile davul zurna eşliğinde oynaması

- Gürsel Selam'ın fotoğrafı

SÜRE: 01'53" BOYUT:247 mb

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),()

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Emekli öğretmen tüfekle intihar etti

MALATYA'da, emekli öğretmen Kaffur D. (52), pompalı tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve gelininin de evde bulunduğu sırada bir odaya giren Kaffur D., iddiaya göre pompalı tüfekle kalbine ateş etti. Silah sesini duyup, odaya giren eşi ve gelini, yerde kanlar içinde yatan Kaffur D.'yi görünce baygınlık geçirdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaffur D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Duman'ın intihar nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulanslardan detay

- Polis arabaları

- Olay yerin inceleme ekibi

- Çevrede bekleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-()

98 MB