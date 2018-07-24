DHA YURT BÜLTENİ 11

Suruçlu çiftçilerden su protestosu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde bir grup çiftçi, ekili tarlalarına yeterli su verilmediği iddiasıyla Devlet Su İşleri'ni (DSİ) dövizlerle protesto etti. Kanal tünellerinde oluşan arıza nedeniyle sıcak havada ekinlerinin kuruduğunu belirten Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, "Şimdi ekinlerimiz susuzluktan kurudu. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. DSİ yetkilileri ise Suruç'a rotasyonlu 3'er günlük arayla su verildiğini, hassas bölgelerde bu süreyi kısaltmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Suruç'a bağlı 38 mahallede pamuk ekili tarlalarına DSİ'ye ait sulama kanaletlerinden yeterli su verilmediğini iddia eden bir grup çiftçi, DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğü önünde dövizlerle protesto eylemi yaptı. R1, R2 ve R5 hatları üzerindeki arıza nedeniyle rotasyonlu olarak sulama yaptıklarını, bu nedenle de ekinlerinin kuruduğunu ifade eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, susuzluktan ekinlerinin kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün Suruç sulama suyu nedeniyle DSİ tarafından mağdur edilen çiftçiler olarak sesimizin duyulması ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bu sorunumuzu anlatmak için toplandık. Daha önceden nisan ve mayıs aylarında ekilen buğday, arpa ve mercimek hububatlarımızın çoğu, DSİ tarafından boru arızaları nedeniyle sularımız kesildiği için kurudu. 50 derece sıcaklığın olduğu bir bölgede suyumuz yeterince karşılanmadığı için bu sefer 3 günlük, R1, R2, R5 boru hatlarında uygulanan rotasyonlar sonucu ürünlerimiz pamuk ve mısıra yeterince su verilmediği için kurumaktadır."

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen çiftçiler, "Atatürk, 'Köylü milletin efendisi' derdi; şimdi köylülerimiz şehrin en rezil ve perişan insanıdır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

?Polisin önlem aldığı eylemde, temsilci seçilen çiftçiler, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştürülmek üzere içeri alındı.

DSİ: ROTASYON SÜRESİNİ KISALTACAĞIZ

DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen çiftçilere, sorunun çözüleceği bildirildi. Çiftçiler görüşmenin ardından eylemi bitirip, ayrılırken, DSİ yetkilileri ise Suruç'ta yaşanan su sorunun giderilmesi için bölgeye rotasyonlu 3'er günlük arayla su verildiğini kaydetti. Yetkililer, susuzluktan etkilenen hassas bölgelerde bu süreyi kısaltmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DSİ bahçesinde dövizlerle toplanan çiftçiler

- Toplanın grup adına açıklamada bulunan Hüseyin Gündoğdu

- Yaşadıkları sorunlarını anlatan çiftçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

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Eski otomobili çalıştıramayınca son model otomobili çaldı

BURSA'da, 1986 model otomobili çalıştıramayınca yanındaki 2018 model otomobili çalıştırıp götürürken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. S.T. (22) adlı kişi, gece caddede park halinde bulunan 1986 model otomobili, kapısını kısa sürede açıp içine girerek çalıştırmak istedi. S.T., eski aracı çalıştıramayınca yanında park halindeki 2018 model otomobile yöneldi. Şüpheli, kapısını kısa sürede açtığı aracı çalıştırarak götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, eski aracı çalıştıramayınca son model yeni otomobili çalarken kameraya yansıyan şüphelinin peşine düştü.

11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan otomobilin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobili çaldığı belirlenen S.T. gözaltına alındı, yanındaki 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin eski otomobili çalma girişimi

-Yeni araca yönelmesi

-Yeni aracı çalması

-Adliyeye sevk

Dosya adı : 2407otomobilhirsizi

SÜRE: 0.52 Sn. BOYUT: 96 Mb

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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Ez Zehra Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

GAZİANTEP Ez Zehra Üniversitesi 2017 yılının ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen Ez Zehra Üniversitesi mezuniyet törenine; Ez Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyh Mustafa Müslim, Ez-Zehra Üniversitesi rektör yardımcısı Doç. Dr. Bekir Mehmet Ali, Genel Sekreteri Molla Muhammed Özer, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığına Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan’ı Ahmet Gök, veliler ve öğrenciler katıldı. Çeşitli bölümlerden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Rektör Mustafa Müslim, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerine nasihatlerde bulunan Müslim, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür atti.

Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere, ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Mezun olan öğrenciler

- Mustafa Müslim'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP- ()

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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİT'TE meşrubat yüklü bir kamyonet, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu İzmit Halkevi geçişinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 41 NR 090 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ahmet Çobanoğlu yönetimindeki 31 EJ 874 plakalı TIR'a çarptı. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 JE 982 plakalı bir otomobil de kaza yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Erhan Deniz ve yanındaki Ahmet Yüksel'i bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinde bulunan Yunus Çoban ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Erhan Deniz ve Ahmet Yüksel, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. TIR sürücüsü Ahmet Çobanoğlu ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyerek olay yerinin içerisinde gezinmeye devam eden vatandaşların bir çoğunun telefonlarıyla kaza yapan araçları ve yaralıları çektikleri görüldü. Polis ekipleri hem yan yollardaki trafiğin aksamasına sebep olan, hem de ekiplerin çalışmasını engelleyen kalabalığı bir türlü dağıtamadı. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan alındıktan sonra karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Kazayı telefonlarıyla çekenler

-Polisin vatandaşları uyarması

-Kaza alanından detaylar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-

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Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (3)

DALGIÇLAR BARAJDA ARAMA YAPTI

Kayıp Evrim Atış'ı arama çalışmaları yayla civarında gün oyu devam etti. Yenisu köyü yakınlarında bulunan Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde biriken suda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinlikteki su içinde Evrim'i aradı. Ancak tamamlanan arama çalışmaları sonucunda her hangi bir ize rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

-Baraj gölündeki arama çalışmaları

-Dalgıçların su içindeki görüntüleri

Haber-Kamera: TOKAT,



