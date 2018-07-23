DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Fırat'ın ölümüne neden olan krikoyu kimse görmemiş

İZMİR Limanı'nda, 19 Haziran 2017'de başına vincin üzerindeki konteyner kilidinin (kriko) düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fırat Göktuna'nın (25) davası başladı. 9 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar, Fırat'ın ölümüne neden olan krikoyu daha önce görmedikleri yönünde savunma yaptı. İş güvenliği uzmanı sanık O.Ö. ise kazaya karışan personele bu tür eğitimlerin, kazalardan sonra verildiğini söyledi. Duruşma, 23 Ocak 2019'a ertelendi.

İzmir Limanı'nda, başına vincin üzerindeki konteyner kilidi düşen gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna'nın yaşamını yitirmesinin ardından, 9 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Bayraklı Adliyesi 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Sanıklardan Y.A., D.Y., B.S., M.U., Ö.Ç., O.Ö., A.D., E.D. ve L.K., mahkemede yaptıkları savunmada, 'ihmal' suçlamalarını reddetti.

Sanıklar, Fırat Göktuna’nın ölümüne neden olan krikoyu daha önce görmediklerini ve bilmediklerini söyledi. Tutuksuz olarak yargılanan 9 sanıktan Ö.Ç., mahkemede yaptığı savunmada, vinç bakım tamir işçisi olarak çalıştığını, 2015 yılında iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimlere katıldığını fakat hangi konularda hangi maddelerden eğitim aldığını hatırlamadığını söyledi. Ö.Ç., kazadan üç gün sonra teorik ve pratik olarak yüksekte çalışma eğitimi adı altında bir eğitime tabi tutulduklarını da belirtti.

'KAZA SONRASI KAZAYLA İLGİSİ OLAN 5 İŞÇİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Sanıklardan L.K. ise düşen krikoyu tamiratta hiç kullanmadıklarını, söz konusu düşen krikonun söküm esnasında kullanılan bir kriko olduğunu söyledi. L.K., "Başlangıçta da kullandığım aleti orta bölümden aldığım için sepette bulunan aletleri ayrıntılı olarak kontrol etmedim. Düşen krikoyu ben görmedim. Daha büyük olan ve görülmesi daha mümkün olan birden fazla krikoyu sepette gördüm ancak düşeni görmedim" dedi. Sanıklardan iş güvenliği uzmanı O.Ö., mahkemede yaptığı savunmada, liman çalışanlarının tamamını iş güvenliği eğitiminden geçirmeye çalıştıklarını ve iş vereni de bu konuda uyardıklarını söyledi. Ancak limanda üç vardiya halinde çalışan işçilerin bulunduğunu aktaran O.Ö., kazadan sonra olayla ilgisi bulunduğunu ileri sürdüğü 5 işçiye eğitim verildiğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Biz eğitimlerin tamamlanması için gerekli uyarıları yapıyoruz ve sağlamaya çalışıyoruz. İki yıl içerisinde toplam 12 saat olacak şekilde bu eğitimlerin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Olaydan sonra da olay ile ilgisi olan 5 işçiye kaza sonrası eğitim verildi. Kazaya karışan personele bu tür eğitimler kazalardan sonra verilmekte."

Sanıklardan M. U’nun adli kontrol kararı kaldırıldı.

'KRİKOYU ORAYA KUŞLAR MI KOYDU'

Yaşamını yitiren Fırat Göktuna'nın babası Mehmet Ruşan Göktuna ve annesi Fisun Göktuna, duruşma sonrası açıklama yaptı. Sanıklardan hiçbirinin yüzünde en ufak bir üzüntü belirtisi görmediklerini söyleyen Mehmet Ruşan Göktuna, evrak alınıp verilen bir yerde vinç tamirinin neden yapıldığını sordu. Oğlu Fırat’ın ölümüne neden olan krikoyu, sanıklardan hiç birinin görmediğini söyleyen Göktuna, "Onu oraya kuşlar mı getirip koydu" sözleri ile tepki gösterdi. Fisun Göktuna ise "Sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir algı var. Herkes ‘görmedik, duymadım, benim suçum yok' diyor" diye konuştu. Duruşma, 23 Ocak 2019'a ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fırat Göktuna’nın annesi Fisun Göktuna’nın açıklaması

-Fisun Göktuna’dan detay

- Fırat Göktuna’nın fotoğrafı ekte

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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2 - Şehzadeler'de orman yangını

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle, 5 hektar alanı etkileyen yangın söndürüldü.

Şehzadeler ilçesinin kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, bugün öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 5 helikopter ve 1 amfibi uçak yangına havadan, 25 arazöz ve 4 dozer ise karadan müdahale etti. Çalışmalar olumlu sonuçlandı, yangın söndürüldü. Yangının ne kadarlık alanda etkili olduğu ise yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Söndürme çalışmaları görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇARSLAN / MANİSA, ()

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3 - Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

SİİRT merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarından devriye gezen askeri aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Bağgöze köyü kırsalında devriye görevi yapan askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, askeri araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevkedildi. Şarampole yuvarlanan araçtan çıkarılan yaralı 4 asker, ambulanslarla Siirt Devlet

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 4 askerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kasa ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Acil Serisin önünde görüntü,

Yaralı Askerlerin ambulanslar acil servisine getirilmesi,

Yaralı askerlerin ambulanslardan indirilmesinin görüntüsü,

Genel ve detay ve görüntüler

Haber-Kamere: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()



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4 - Caretta caretta yavrularını vatandaşlar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yuvadan çıkıp çalılık bölgede sıkışarak denize ulaşamayan 120 Caretta caretta yavurusu vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Alanya'ya bağlı Ulaş Plajı'nda dün akyam denize giren vatandaşlar, yuvadan çıkan yaklaşık 120 Caretta caretta yavrusunun çalılık bölgede kaldığını ve denize ulaşamadığını fark etti. Vatandaşlar tarafından naylon poşete konulan yavru kaplumbağalar denize bırakıldı.

Bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

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- Vatandaşların caretta yavrularını toplaması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()