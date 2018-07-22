DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Antalya Aksu'da orman yangını (3) EK GÖRÜNTÜLER

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Büyük bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi'ne bağlı Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 7 helikopter havadan, 40 arazöz ve 4 dozer ise karadan müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katıldığı söndürme çalışmaları sürerken, alevler bazı noktalarda seralara sıçradı. Yangının, kontrol altına alındığı bazı noktalarda etkili olan rüzgar nedeniyle yeniden alevlendiği belirtildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YANGIN 20 HEKTARLIK ALANDA ÇIKTI

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını belirtti. Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Henüz yangının kontrol altına alınamadığını söyleyen Vedat Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda. Ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaş röportajı

- Yanmış bir yapının uzaktan görüntüsü

- Vatandaş röportajı

- Belediye Başkanı röportajı

- Vatandaş röportajı

- Drone görüntüleri

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Burdur'da iki kazada 12 kişi yaralandı

BURDUR'da meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Burdur'un Çavdır ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Ak Parti'nin Ankara Altındağ İlçe Geçlik Kolları Başkanı Mehmet Berk İnan yönetimindeki 43 BB 135 plakalı otomobil, Antalya istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Mehmet Berk İnan ve eşi Havva İnan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Berk İnan ameliyata alındı.

Burdur'dan Fethiye'ye giden Şeref Deniz (56) yönetimindeki 03 DK 169 plakalı otomobille, Hüseyin Başar (49) yönetimindeki 06 ENH 08 plakalı otomobil merkeze bağlı Çendik köyü yakınlarında çarpıştı. Aynı istikamette giden Hüsamettin İşler (30) yönetimindeki 06 BU 930 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Hüsamettin İşler'in yara almadan kurtulduğu kazada sürücüler Şeref Deniz ve Hüseyin Başar ile otomobillerde bulunan Beyza Başar (17), Emine Başar (43), Erdem Başar (10), Kübra Başar (10), Selvinaz Başar (36), Ayşeli Deniz (55), Ezgi İşler (1) ve Hilal İşler (28) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı gören Ali Başar, "Ankara yönüne gidiyorduk. 03 plakalı araç kayarak dönmeye başladı, gelerek diğer otomobile çarptı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobiller

- Yoldaki trafik

- Ambulansa alınan yaralılar

- Ambulansta yaralı

- Görgü şahidinin anlatımı

- Hastane önünde ambulanslar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldi



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ'ın eteklerinde kurulu olan ve tarihi neolitik çağlara uzanan, zamanla verdiği göçler sonucu yalnızlaşan tarihi Lübbey Köyü'nün SİT sorununu 'nın ülke gündemine taşımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy köye gitti. Bakan Ersoy, SİT alanı ilan edilen Lübbey için Koruma Amaçlı İmar Planı yapacaklarını söyledi. Zahmetli ve maliyetli bir iş olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, çalışmalar bittiğinde burasının bölgeye örnek teşkil edeceğini belirtti.

30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlanınca bugün sadece 5 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'e dönen Lübbey, tarihi dokusu nedeniyle kentsel SİT alanı ilan edildi. SİT kararının ardından köyde herhangi bir çalışma yapılmadı. Evleri eski olan vatandaşların yaşadığı zorluklar Demirören Haber Ajansı () tarafından ülke gündemine taşındı. Devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u arayan Erdoğan, Bakan Ersoy'un köyle ilgilenmesini istedi. Bunun üzerine Ersoy, Lübbey Köyü'nü görmek için İzmir'e geldi. Tarihi dokusu ile görenleri büyüleyen köyde inceleme yapan Bakan Ersoy, temaslarının ardından 'ya açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem'in de eşlik ettiği Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Cumhurbaşkanımız fark etmiş. Özellikle beni aradılar, hızlı bir şekilde çalışma yapmamız için. Ben de geldim ve yerinde gördüm dedi.

'TERSİNE GÖÇ OLABİLİR'

Lübbey'in SİT alanı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Onunla ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Öncelikle inceleme yapacağız hızlı bir şekilde. Çalışmalara başlamadan ben de gelip görmek istedim. Planlarla ilgili bakanlığımız da katkıda bulunacak. Kamu ile ilgili kısmını keseceğiz, yatırımcının önünü açmış olacağız. Yerleşik halkın ihtiyacı var. Yeşleşik halkın hızlı bir şekilde rölöve etmesi için önünde engel kalmış olacak. Burayı kazandırmış olacağız. Köyden çok kültürün korunması lazım. İnsanlar burayı terk etmiş. Yapacağımız çalışma inşallah bölgeye örnek teşkil edecek. Diğer köylere de öncü olacak. Belki göçün önüne geçmiş olacağız. Tersine göç bile olabilir. Yatırım yapıldıktan sonra oradan ayrılan insanlar geri döner diye konuştu. Köydeki evlerin aslına uygun restore edileceğini belirten Bakan Ersoy, önce evlerin rölövelerinin çıkarılacağını, ardından da projelerinin hazırlanacağını kaydetti. Ersoy, Anıtlar Kurulu'nun öngördüğü şekilde aslına uygun olarak yapılacak. 44 yapı var. 4 de sosyal yapı var. O bir başlangıç zaten. Zahmetli ve maliyetli bir iş. Onu bakanlık olarak biz üstleneceğiz. İzmir Valiliği'nden de katkı alarak destek projesi hazırlayacağız diye konuştu. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise bakanlığın katkıları ile yöreyi adım adım ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Lübbey köyü genel ve detay görüntüler (arşiv)

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları

- Bakanın köyü ziyaretinden fotoğraflar

Haber - Kamera Umut KARAKOYUN - Tekin GÜRBULAK, İZMİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Denizde boğulma tehlikesi geçiren alkollü kişinin kurtarılma anı kamerada

SAMSUN’da alkollü olarak girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Cemal Gündüz (51), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Gündüz'ün denizde çırpınma ve kurtarılma anları, cep telefonunun kameralarıyla görüntülendi.

Olay, 20 Temmuz akşamı İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Cemal Gündüz, denize girdi. Gündüz bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Bu sırada yakındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait gemide bulunan vatandaşlar, suya atlayarak Gündüz’ün yardımına koştu. Kayığa alınan Cemal Gündüz, sahile çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cemal Gündüz'ün denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ve kurtarıldığı anlar ise cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Şahsın denizde yüzmeye çalışması

-Şahsın denizde batışı

-Vatandaşların kayık ile kurtarmaya çalışması

-Şahsın kıyıya çıkarılması

-Sağlık görevlilerin müdahale etmesi

-Boğulan şahsın ambulansa bindirilmesi

(SÜRE: 04.10 DK.)-(BOYUT: 468 MB)

Haber: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-

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5 - Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan ile eski başkan İsmail Altuntaş karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Altuntaş, yanındaki tabancayla Kozan ile beraberindeki arkadaşı Zait Korkmaz'a ateş etti. Kozan ve Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Yaralılardan Selahattin Kozan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Zait Korkmaz ise Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Kozan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zait Korkmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İsmail Altuntaş, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim olurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünde ambulans

- Hastanedeki kalabalık

- Ölen Selahattin Kozan'ın fotosu

- Öldüren İsmail Altuntaş'ın fotosu

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

42 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Sokakta bulunan bebeğe 'Umut' ismini verdiler

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulunan bebeğe 'Umut' ismi verildi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan Şahin Köprüsü civarında ağlama sesi duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis, bebeği Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki Yeni Doğan Ünitesi'nde müşahade altına alınan ve 10 günlük olduğu değerlendirilen 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Biranda ilgi odağı haline gelen bebeğe, hastane çalışanları tarafından 'Umut' ismi verildi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Umut bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- 10 günlük erkek çocuğun bulunduğu köprüden görüntü

- Erdemli Devlet Hastanesi tabelasından görüntü

- Küçük çocuğun küvözde görüntüsü

- Küçük Umut'un Doktor Ömer Ardıç tarafından muayene edilmesi

- Uzman Doktor Ömer Ardıç ile röportaj

- Minik Umut'un küvözdeki görüntüsü

- Erdemli Devlet Hastanesi'nin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),()

SÜRE: 01'50" BOYUT: 130 MB



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