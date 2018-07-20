DHA YURT BÜLTENİ 11

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra memleketi Bilecik'e ilk kez geldi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra geldiği memleketi Bilecik'te ilk olarak Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, her fırsatta Bilecik'e gelerek hemşehrileriyle buluştuğunu ve bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bilecik gelişen, parmakla gösterilen şehirlerimiz arasında. İnşallah Bilecik'imizi bundan sonra da hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çabalayacağız" dedi.Valilik ziyaretinin ardından Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışına katılan Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Geçen yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Biliyorsunuz Bilecik'te ciddi bir maden sektörü var. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Sektörde teknoloji ve Ar-Ge merkezli bir döneme geçiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de çıkartılan mineraller nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları ülkemizde maden sahalarımızı nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürünlere dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece hammadde üretimizde bir birim olan kazancımızı 8'e, yarı mamul olduğunda 24'e katlayacağız" diye konuştuİDARE OLARAK HİÇBİR BAHANEMİZ KALMADICumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırımla, hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Zaman zaman arkadaşlarla görüşüyorum, elbise bize dar geldi diyenler var, boyu kısa geldi diyenler var, onlara şu cevabı veriyorum, elbise dar geldiyse elbiseyi genişletmeyeceğiz, siz biraz fazla çalışacaksınız elbisenin içine gireceksiniz. Boyu uzatabiliriz problem yok ama beden genişlemesi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idare olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak, güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Fatih Dönmez valiliğe girerken,

-Bakan Dönmez valilik defterini imzalarken,

-Bakan Dönmez'in konuşması,

-Bakan Dönmez'in Bilecik Belediyesi defterini imzalarken,

-Belediye ek hizmet binasının açılış töreninden,

-Bakan Dönmez'in törendeki konuşması,

-Kurdele kesimi,

-Bakan Dönmez'in türbe ziyaretinden,

-Türbeden çıkarken ve halkı selamlarken çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Cafer Elmas / BİLECİK,()

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5 - Eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen kadın, toprağa verildi



GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Çayır (32) tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 2'nci çocuğuna 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İsa Çayır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'nde oturan Aysel Kurt, önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayıp dini nikahlı eşi İsa Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Vakkas Kurt, bir gün sonra 7 aylık hamile kızı Aysel'in evine giderek damadına uyarılarda bulundu, şiddet gören kızına ise isterse eve dönebileceğini söyledi. Aysel Kurt ise babasına kendisiyle dönmeyeceğini, tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağı belirtti. Vakkas Kurt’un evden ayrılmasının ardından yeniden şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Aysel Kurt, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kurt, bugün öğle vakti Yeşilkent Mesarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan İsa Çayır ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin defnedilmesi

- Cenazenin yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

91 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan Samsun'u kokuttu

URUGUAY'dan Samsun Limanı'na getirilen 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan pis koku kent merkezinde etkili oldu.

Uruguay'dan gelen ve içinde 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan bulunan yük gemisi dün gece Samsun Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku sıcak havanın da etkisiyle olumsuz bir durum oluşturdu. Vatandaşlar kötü koku nedeniyle rahatsızlık duydu. Panama bandıralı geminin 4 gün süresince limanda kalacağı belirtildi. 20 bin büyük ve küçük baş hayvanın ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki besicilere gönderileceği ifade edildi.

Kent merkezinde yayılan pis koku ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehrimizde insanlarımızı rahatsız eden yaygın bir koku olmuştur. Bu kokunun Samsun Büyükşehir Belediyemizin altyapı, hizmet ve faaliyetleri ile hiçbir alakası yoktur. Bu yaygın koku limana gelen büyük ve küçükbaş hayvan taşıyan gemiden gelmektedir."

Görüntü Dökümü-HD

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-Gemiden detay

-Vatandaş ile röportaj

(SÜRE: 01.00 DK.) (BOYUT: 113 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-

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7 - Batan tekneden kurtulan 90 göçmen, Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi



KKTC açıklarında batan göçmen teknesinden kurtarılıp, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesindeki bir öğrenci yurduna yerleştirilen 90 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından kent merkezindeki Mersin Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi. 12 göçmenin ise Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

18 Temmuz'da KKTC açıklarında batan bir tekneden alınan yardım çağrısıyla bölgeye giden kurtarma ekipleri, 103 göçmeni sağ olarak kurtardı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürüldü, diğer 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı belirlenen 90 göçmen, 2 gün boyunca Taşucu Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda misafir edildi. Dün ve bugün adli mercilerce ifadeleri alınan göçmenler, işlemlerinin ardından 3 otobüsle kent merkezindeki Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu arada batan teknede bulunduğu belirtilen ancak hala ulaşılamayan 25 göçmenle ilgili arama kurtarma çalışmaları Kıbrıs açıklarında devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pansiyonun genel görüntüsü

- Otobüslerin içeriye girişi

- Göçmenlerin binadan çıkarılması

- Göçmenlerin otobüse bindirilmesi

SÜRE 01.36 BOYUT 168 MB

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZSİLİFKE(Mersin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 - Şehit aileleri, Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde bir araya geldi

KIBRIS Barış Harekâtı'nın 44'üncü yılında, şehit aileleri, harekât sırasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları Atak Tepe'de bir araya geldi.

Barış Harekâtı sırasında Türkiye ile iletişim kurmak için Saint Hillarion Kalesi'nin de bulunduğu Atak Tepe'ye telefon istasyonu kurmak için çıktıkları sırada şehit olan Muharebe Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş, Muharebe Çavuş Zeki Alpsoley ve Muharebe Onbaşı Ülkü Akbulut'un aileleri, 44 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Atak Tepe'de yaşananlarla ilgili olarak, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece önemli bir mücadele verildiğini söyledi.

Şehit Astsubay Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş ise babasının kahramanca savaştığını ancak Rumlar tarafından hunharca katledildiğini kaydetti. Ali Gümüş, "Savaşın da bir namusu vardır. Burada savaş suçu işlendi. Babama ve kahraman iki askere yapılan işkencelerin hesabını soramıyoruz" dedi. Muteber Gümüş ise eşi Astsubay Bayram Gümüş'ün şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu, çok acılar çektiklerini söyledi. Şehidin kızı Serpil Tıkıç, babası ile gurur duyduğunu ifade etti.

Şehit Zeki Alpsoley'in annesi Şükriye Alpsoley yaşadığı hüznü dile getirirken, Şehit Ülkü Akbulut'un ağabeyi Adil Akbulut, Kıbrıs'ta barış için mücadele verildiğini hatırlattı.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen de Atak Tepe'de zorlu bir mücadele verildiğini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Atak Tepe'deki şehitlerin isminin yazılı olduğu anıt

- Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen'in görüntüsü

- Adil Çümen'in bir anısını anlatması

- şehitlerin isminin yazılı olduğu anıttan detay

- Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş

- Ailelerin genel görüntüsü

- Şehit yakınları ile röportajlar

- Dua etmeleri

- Tepeden genel ve detay

SÜRE: 07'15" BOYUT:442 MB

Haber:Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR-Sefa KARAHASAN-Kamera: GİRNE, ()

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9 - Yalova’da 193 bin TL'lik modern tuvalet törenle açıldı

YALOVA'da, Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik modern tuvaletin açılışı törenle yapıldı.

Doğu Sahil Bandı’nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı. Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin kentte siyaseten kullanıldığını, eleştiri konusu edildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon’a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanına Suwon Parkı’nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi, eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde ‘Temizlik imandan gelir’ diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız.ö

WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim de "Bugün burada Suwon, Yalova ve WTA işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova’yı ziyaret eden misafirlere, turistlere hayırlı olmasını ve Yalova’nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong ise, işbiliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını söyledi.

Görüntü dökümü:

-Törene katılanlar

-Açılış konuşmaları

-Tuvaletten görüntü

Süre:2.08 dk Boyut: 84,6 mb

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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