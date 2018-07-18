DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Bahçesaray'da PKK'nın 25 yıl önce katlettiği 24 kişi anıldı



Orhan AŞAN- Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY (Van), )- VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 14'ü çocuk 24 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası'na çadır kuran aileler, 18 Temmuz 1993 tarihinde saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, 11 ayrı aileden 14'ü çocuk 24 kişi öldürülürken, 4 kişi de sağ kurtuldu. Aradan geçen 25 yıla rağmen acıların hala unutulmadığı ilçede anma programı düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen anma programına Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurahman Çohaz, AK Parti ilçe başkanları, kurum amirleri, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki, vatandaşlar ve teröristlerin öldürdüğü ailelerin yakınları katıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve o gün öldürülen 24 kişinin isimlerinin yer aldığı dövizlerle mezarlığa kadar yürdü. Sündüz katliamı şehitliğine gelen vatandaşlar burada duygusal anlar yaşadı. Kalabalık yürüyüş boyunca da "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Sündüze uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Vatandaşlar katliamda hayatını kaybeden 24 kişinin kabri başına ise şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizleri ve karanfil bıraktı. Vatandaşlar, olayda hayatını kaybedenler için dua ederken, terör örgütü PKK'ya da tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından aileler adına Sabahattin Samsa açıklama yapıp, katliam gününü anlattı. 25 yıl önce suçsuz, günahsız insanların teröristler tarafından "Sizin eşleriniz korucu, bunun bedelini ödeyeceksiniz" diyerek öldürüldüğünü anlatan Samsa, "Katiller, insanlıktan nasibini almamış caniler, bir gün adaletin önünde hesap verecek. Hain terör örgütüne fırsat vermeyelim. Ülkemize ve insanlığa sahip çıkalım ve hep birlikte kardeşçe ve özgür bir şekilde yaşayalım"dedi.

TERÖRİSTLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI MUTLAKA CEKECEK

Mezarlıkta yapılan anma töreninin ardından programa, ilçe merkezinde devam edildi. Kuran'ı Kerim okunup, dua edildikten sonra konuşma yapan Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan, o gün yaşananları dinlediğinde büyük üzüntü ve tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Özcan, "Olayların arkasında olanlar, bir gün hak ettikleri cezayı bulacaktır. Bulamazlarsa Mahkeme-i Kübra'da hak ettikleri cezayı alacaklardır. 11 aydır içinizde olan biri olarak söylüyorum. Bölücü terör örgütü PKK, eğer içinde bir gıdım bunlardan medet uman vatandaş varsa, bunu çok iyi bilsin ki onlardan zerre kadar fayda gelmez. Ne şimdi, ne yarın ne de hiçbir zaman. Eğer kalbinizde biraz meyil varsa diyorum ki kalbi rabıtanızı kesin bu şerefsizlerden. Benim bir duam var. 'Allah'ım PKK'nın ülkeden bütünüyle temizlendiği günleri görmeden canımı alma' diye dua ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise kış hazırlıklarını yapmak için yaylaya giden insanların PKK'lı teröristlerce katledildiğini belirterek, lanet ettiğini söyledi. Henüz 1 yaşında olan bebeğin üzerinden 20'ye yakın kurşun çıktığını vurgulayan Türkmenoğlu, "Bu hiçbir vicdana sığmaz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak girecektir. Katliamı gerçekleştiren terör örgütüne, terör örgütlerine maddi, manevi destek sağlayanlara lanet olsun. O gün şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezar başına dua adenler

-Anma törenine katılanlardan Detaylar

-Yakınlarını kaybedenlerle röportaj

-Şehitlikten detaylar

-Mevlit okunurken

-AK Parti il Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun konuşması

-Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan'ın konuşması

-Detaylar

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2 - Sağlam parmağa operasyon yaptığı iddia edilen doktor hakkında suç duyurusu



YALOVA’da memur Büşra Nergiz (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor Ö.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

İstanbul’da oturan memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak baş parmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hisettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine yanındaki baş parmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı.

Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

'PLATİN TAKILDIĞINI 3 GÜN SONRA ÖĞRENDİM'

Büşra Nergiz, geçen Cuma günü ameliyat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Baş parmağımın yanındaki parmağımda ağrı vardı. Başka parmağımda rahatsızlık yoktu. Narkozun etkisi geçince ameliyattan sonra, ayağımda gazlı bez vardı. Onu çıkardığımda normalde bana acı veren parmağımın durduğunu ve sağlam parmağımın ameliyat edildiğini gördüm. Doktora haber verildi. Doktor, sol değil sağ ayağımın ameliyat edildiğini zannederek koşup gelmiş. 'Başka parmağımı ameliyat etmişsiniz' dedim. 'Ben bu şekilde uygun gördüm' dedi. 'İstersen gel Pazartesi günü orayı da yapalım' dedi. Ben de ‘Ben narkoz aldım, 3 gün sonra tekrar anestezi yapılması uygun olur mu?’ dedim. 'O zaman 6 ay sonra gel' dedi umursamaz bir tavırla. Platin takıldığını da 3 gün sonra öğrendim. Zaten öyle bir işleme gerek olmayan bir operasyondu. 'Neden platin taktınız?' dediğimde de 'O önemli değil, istersen çıkartılır’ dedi.ö

'BAŞKASININ CANINI YAKMASIN'

Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Nergiz, "Sonuna kadar davamın arkasındayım. Sağlam parmağımı ameliyat etti. Gereksiz yere yatıyorum. Ayağımda herhangi bir hasar kalacak mı onu da bilemiyorum. Davamızda sonuna kadar gideceğiz. Vurdumduymaz, umursamaz tavırları var. Bir şey soruyoruz cevap alamıyoruz. Kendi canımızı emanet ediyoruz. Benim canımı yaktı başkasının canını yakmasınö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büşra Nergiz'den görüntü

-Operasyon yapılan sargılı ayak ve parmaklar

-Büşra Nergiz ile röp.

Boyut: 431 mb Süre: 3.51 dk

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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3 - Eski emniyet müdürü Sadık Keskin, FETÖ'den tutuklandı



KARAMAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine yürüten 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi. Örgütün, emniyet genel müdürlüğü yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ileri sürülen eski emniyet müdürü, hakkında çıkan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Keskin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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4 - Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı (3)

VALİ ERİN'DEN YARALI DOKTORA ZİYARET

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yaptığı sırada hasta yakınının parke taşlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doktor Himmet Durgut ile birlikte Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Vali Erin, üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'dan olay hakkında bilgi aldı ve doktor Yalçın’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıya uğrayan doktorun başından ağır şekilde yaralandığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirten Vali Erin, "Dün akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye getirilen çocuğumuza acil serviste doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapılmış ancak hasta çocuğun yakınları ilgisizlikten şikâyet ederek doktorumuza yönelik böyle talihsiz bir saldırıda bulunmuşlardır. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Olayla ilgili olarak hemen başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Hem adli süreç hem de başlatılan idari soruşturma Valiliğimizce yakından takip edilecektir. Doktorumuza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Abdullah Erin yaralı doktoru ziyaret etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

26MB

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5 - Dev baca dinamitle yıkıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yeni devlet hastanesinin yapılacağı alanda bulunan dev kalorifer bacası dinamitle yıkıldı.

Gölcük Değirmendere'de bulunan askeri alanda yapılacak yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Alanda bulunan binaların yıkımı devam ederken, dev kalorifer bacasının yıkımı için ise dinamit kullanıldı. Askeri alanda bulunan lojmanların eskiden ısınmasında kullanılan kalorifer sistemine bağlı dev beton baca dinamitlerin patlatılmasıyla birlikte yerle bir oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bacanın dinamitle patlatılması

İş makinesi ile çalışma yapılması

Binanın yıkılma anı

143 MB

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6 - Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın



TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kozmetik fabrikasındaki dolum bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olayı gören çalışanlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan fabrikada söndürme çalışmasına başladı. Bu sırada parfüm kutularının patlamaları korku dolu anlara neden oldu. Olay yerine Çorlu, Çerkezköy ile diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Olayda iki itfaiye eri de dumandan etkilenmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Olay yerine gelen Ergene İlçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, yangını kontrol altına alındığını belirterek, “Yangına itfaiye ekipleri müdahalesini yapmıştır. Şuan soğutma çalışması sürüyor. Yangın kontrol altına alınmıştırö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri genel görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

Çalışmayı izleyen fabrika çalışanları

-Yangın söndürme çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

-Ergene İlçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak röp.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ERGENE( Tekirdağ),()

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