DHA YURT BÜLTENİ 11

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim'i bulmak için 1 haftada 70 bin metrekarelik alan arandı, ancak henüz bir ize rastlanmadı.

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 8 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Kızını çadıra götüren ve en son burada kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış ise torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim bulunamayınca komşulardan yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında Dursun Kaan Taşcı (8) ile beraber oynarken kaybolan Bayram Erol'un (5) ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçalarını 3 yıl sonra Kelkit Çayı'nda bulan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de aramalara katıldı. 5 gündür çalışmalarını sürdüren JAK timi de henüz bir sonuç alamadı.

70 BİN METREKARELİK ALAN ARANDI

Evrim'e ulaşmak için 1 haftada 70 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 komando timi, 6 Jandarma Özel Harekât timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. Bir hafta boyunca, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleriyle de didik didik aranan bölgede Evrim Atış'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Yayladan görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ

(135 MB)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Edirne'de sağanak yağmur etkili oldu

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte gelen fırtınada ise bazı işyerlerinin brandaları yırtıldı.

Meteorolojinin Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağmur uyarısının ardından Edirne ve Kırklareli çevresinde yağmur etkili oldu. Edirne'de hava sıcaklığının 32 dereceden 20 dereceye düşmesiyle birlikte saatte 11,5 kilometre hızla esmeye başlayan kuvvetli rüzgar ardından yağışı getirdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bir çok işyerinin güneşlik brandaları yırtılıp hasar görürken bazı işyerleri önlerine gölgelik için konulan şemsiyeler esen rüzgar nedeniyle uçtu. Kentte yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağmur sonrası metrekareye 10.6 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü yağan sağanak bazı cadde ve sokakları suyla kaplarken, araçlar güçlükle ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla, gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağmurdan genel detay

Su dolu caddeler

Trafikte ilerleyen araçlar

Su dolu caddelerde yürüyen vatandaşlar

Saçak altında bekleyenler

Kafasına poşet geçirerek yağmurdan korunanlar

Yağmur sularının cadde üzerinden akması

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()



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3 - İntihar girişiminden içki verme bahanesiyle vazgeçirdiler

ANTALYA'da falezlerde intihar girişiminde bulunan alkollü Bahadır K. (34), polis ekiplerince içkiyle kandırılarak eyleminden vazgeçirildi.

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde falezlerdeki olay dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Falez 2 Parkta bir süre içki içen Bahadır K., çevredekilerin bakışları arasında korkulukların diğer tarafına geçerek "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. Falezlerin uçuna kadar giden Bahadır K. ile konuşarak ikna etmek isteyen çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi.

Polis ekipleri Bahadır K'yi bulunduğu yerden inmesi ve eyleminden vazgeçmesi için uzun süre çaba harcadı. Polisin ikna çalışmasına rağmen alkol almaya devam eden Bahadır K., "Çok fazla borcum var. Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı.

50 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K., dengesini kaybedip denize düşme tehlikesi yaşayınca polise ve park içerisinde izleyen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran Bahadır K. içkisinin bittiğini ve yeni bir şişe istediğini söyledi. Polis ekipleri içki verme bahanesiyle yaklaştıkları Bahadır K'yi kolundan tutarak güvenli bölgeye çekti. Parkta polis ekiplerine direnen Bahadır K. daha sonra ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bahadır K'nın falezlerde görüntüsü

- Falezlerde bağırması

- Polisin yaklaması

- Dengesini kaybetmesi

- Polisin yakalaması

- Polisin Bahadır K.yı indirmesi

- Yaşanan arbede

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Antalya-)



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4 - Genç iş adamlarının desteğiyle Berkay ameliyat oldu

BOLU, () - BOLU'da, skolyoz hastalığıyla doğan 4 yaşındaki Berkay Özel'in ameliyatı için gerekli yaklaşık 7 bin TL Bolu Genç İşadamları tarafından sağlandı. Ameliyat olan Berkay'ın vücudu alçıya alınırken, daha sonra vücudu çelik korseye alınacak. Özlem Özel, "Berkay'ın şu anda sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben parası olmadığı için sağlığını kaybeden çocuk olsun istemiyorum. Berkay şimdi çok mutlu" dedi.

Bolu'da oturan Murat Özel(37) ve Özlem Özel(33) çiftinin tek çocukları 4 yaşındaki Berkay Özel, skolyoz hastalığıyla doğdu. Doktorların, Özlem Özel’in hamileliği sürecinde çocuklarının skolyoz hastası olarak doğacağını söylemesine rağmen, Özlem Özel evladını dünyaya getirdi. Özel çifti, felç kalma riski olan çocuklarının tedavi edilmesi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Küçük Berkay'ın hastalıkla mücadelesi yerel medyada da haber oldu. Haberlerin yayılmasının ardından Bolu Genç İşadamları Derneği (BOGİAD) asgari ücretle bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan baba Murat Özel ile görüşerek gerekli olan parayı kendisine verdi. Berkay Özel, 45 gün önce Hacettepe Üniversitesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat sırasında 8 kez kalbi durmasına rağmen hayata tutunmayı başaran minik Berkay'ın ailesi çocuklarının ameliyat olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Berkay'ın tedavisinde gerekli olan parayı sağlayan BOGİAD, sağlığına kavuşan minik çocuğu ziyaret etti. Dernek başkanı Okan Kayışoğlu, "Çocuklarımızın üzülmemesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Allah çocuğumuza ömür versin. Bizim de bir desteğimiz oldu. Çocuğumuz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Onun gülmesi bizim için yeterli." dedi.

Derneğin eski başkanı Erkan Bektaş ise, "Bizim bu tür konularda empati yapmamız gerekiyor. Ülkemizdeki tüm çocuklara bizim çocuklarımız gibi bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili devletimiz gerekli şeyleri her zaman yapıyor ama her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Bizim de bu tür topluma faydalı organizasyonlarda bulunmamız bu sorumlulukla yaşamamız gerekiyor." diye konuştu.

Özlem Özel ise, "Berkay'ın şu anda sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Berkay birçok kişiye ses olur. Bizim sesimizi duydular birçok çocuğun da sesi duyulur. Ben parası olmadığı için sağlığını kaybeden çocuk olsun istemiyorum. Bir çocuk dünyaya çok zor geliyor. Berkay şimdi çok mutlu. Ameliyatımız bundan 45 gün önce Hacettepe Üniversitesi'nde 2 profesör tarafından yapıldı. Zor bir ameliyat geçirdi. Ameliyat 7 saat sürdü. 7 saat içerisinde 8 kez kalbinin durduğu ve çok müdahaleler edildiğini öğrendik. Berkay ameliyata çok dualarla girdi. Zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür atlattık. Şu anda vücudunda alçı var. Alçı 3 ay daha kalacak. Ondan sonra 1,5 yıl çelik korse kullanacak. İnşallah oğlumuzu sağlıklı günler bekliyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Berkay'ın görüntüsü

-Berkay'ın parkta oynaması

-BOGİAD üyelerinin ziyareti

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: 03.37-Boyut: 405.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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5 - Bulgaristan plakalı otomobilde sahte bandrollü içki ele geçirildi

DENİZLİ'de, alkol kaçakçılığına yönelik polis tarafından durdurup aranan Bulgaristan plakalı otomobilden sahte bandrollü 73 litre rakı, 53 litre viski ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün (pazartesi) içki kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı plakalı bir otomobili takibe aldı. Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde arama yapan polis ekipleri; çeşitli markalarda 129 adet şişe içinde toplam 73 litre rakı ve 75 adet şişe içinde toplam 53 litre viski ele geçirdi. Şişelerin üzerindeki bandrolü inceleyen polis; rakı ve viskilerin merdiven altı üretim olduğunu, bandrollerinde sahte olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan plakalı otomobile de el kondu. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polisin otomobilde arama yapması

- Otomobilin bagajında ve arka koltuğundaki içki şilelerinden görüntü

(KJ Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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