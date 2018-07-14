DHA YURT BÜLTENİ 11

Engelli rekortmen Esmeray, 15 Temmuz şehitleri için daldı

DÜNYA Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz şehitleri anısına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Ayvalık'ta şehitler anısına dalış gerçekleştirdi. Badavut mevkii Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında 15 metre derinliğe dalan Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nden 3 dalgıcın da yardımıyla, '15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı bir pankart açtı.

‘ŞEHİTLERİMİZ AİLELERİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ’

Anı dalışını 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirdiğini ifade eden Esmeray, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, sembolik olarak 15 metreye inerek ’15 Temmuz’u unutmayacağımızı’ ifade etmeye çalıştım. Vatanı ve milleti için kanlarını ve canlarını esirgemeyen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bir daha başına böylesi olayların gelmemesini diliyorum” dedi.

Önümüzdeki aylarda, 'Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık Rekoru' adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek isteyeceğini belirtti.

Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e de teşekkür etti.

İTFAİYE ERLERİ DE DALIŞA EŞLİK ETTİ

Engelli rekortmen Cem Esmeray’a destek veren Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da, bu tür bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Erol, “Böylesi anlamlı, geleceğin tekrar tekrar kurtarıldığı, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin hainlere karşı zafer kazandığı bir günde anı dalışı yapmak benim için çok özel bir duygu. Allah bir daha bu ülkeye bir Kurtuluşa Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşatmasın” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BALIKADAMLARA DESTEK

Dalış yapan ekibin kıyıya yanaşmasıyla birlikte ekibe alkışlarla destek veren vatandaşlardan Cihat Porsuk ise, 15 Temmuz gibi kara bir günün tekrar yaşanmamasını dilediklerini belirtti. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Porsuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önceleri de benzeri oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmıştı. Aynı karanlık güçler 15 Temmuz’da da aynısını yapmaya kalkıştılar ama başaramadılar. Bu saatten sonra da başaramazlar. Artık devletimiz eskisi gibi değil. Çok güçlendi. Herkes de bilinçlendi. Bundan sonra demokrasiye de, Cumhurbaşkanımıza da sahip çıkacağız. Bugün de balıkadamların 15 Temmuz ile ilgili açtıkları pankart bizi çok duygulandırdı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dalış hazırlıklarından görüntüler.

- Su altında engelli rekortmen Cem Esmeray’ın pankart açması.

- Esmeray ile röportaj

- İtfaiye eri Sedat Erol ile röportaj

- Ekibin kıyıya dönmesi görüntüleri.

Haber-Kamera: Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), ()

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ORTACA'DA ORMANLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ortaca'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki yangında, alevler kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 2 amfibi uçak ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Kırsal mahalleye doğru ilerleyen alevlere müdahalede, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildiği bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam edilyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Yangını henüz kontrol altına alamadık. Rüzgarın etkili olması çalışmamızı güçleştiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havadan söndürme çalışması görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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OTOBÜSTE MİNİ ETEKLİ KIZA TEPKİ GÖSTERDİ, SÜRÜCÜDEN ARACI KARAKOLA ÇEKMESİNİ İSTEDİ

İZMİT'te, halk otobüsüne binen Mehmet T., aracın ön yolcu koltuğunda oturan mini etekli, askılı tişörtlü genç kızı görünce sürücüye, iddiaya göre, "Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın? Böyle olmaz" diyerek, otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi. Yolcularlar birlikte Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü. Mehmet T.'yi dinleyen polis, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak "Buna biz karışamayız" dedi. Genç kız olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu kız öğrenci, dün Mehmet Alipaşa Mahallesi'nde halk otobüsüne binerek sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturdu. Daha sonra otobüse binen Mehmet T.'yi gören, kızın arkasındaki koltukta oturan yolcular, yerlerinden kalkarak yaşlı adama yer vermek istedi. Mehmet T. ise yolcuları geri çevirerek, otobüsün arkasında bulunan tek kişilik koltuğa oturdu.

Kısa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T., halk otobüsü sürücü Özgür Sert'in yanına gitti. Mehmet T., sürücüye, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" derken, Sert, "Ne oldu, hayırdır?" diye sordu. Mehmet T. ise "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, yaşlı adam koltuğuna dönüp tepkisine devam etti. Mehmet T., sürücüye bu kez, "Sen daha bir şey görmüyorsan bir hiçsin yani" derken, şoför ise "Ne görüyorsun?" diye sordu. Mehmet T., "Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arabadan da şikayetçiyim" karşılığını verdi.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE ÇEKTİ

Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracı polisi merkezine doğru yönlendirdi. Bu sırada bazı yolcular, yaşlı adama yaptığının ayıp olduğunu söyledi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çağırdı. Mehmet T., araca binen polise, "Ben bu durumdan davacıyım. Bu kaptandan da davacıyım. Genç kızların burada böyle oturmaları bu arabanın kaza yapmasına sebep. Bu kadar ucuz değil ya" dedi. Polis ise Mehmet T.'ye, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak, "Buna biz karışamayız" yanıtını verdi. Buna rağmen Mehmet T., "Olmaz böyle bir şey" diye tepkisini sürdürdü.

POLİS UYARDI

Otobüs sürücüsü Özgür Sert şikayetçi olduğunu belirtirken, polis başka şikayetçi ve tanıklık etmek isteyen olup olmadığını sordu. Polis, karakola götürdüğü Mehmet T.'ye Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu belirtirken, tanıklık yapmak isteyenler de içeri gitti. Mehmet T.'nin söyledikleri nedeniyle büyük üzüntü yaşayan genç kız da araçtan inerek karakola gitti. Polis merkezinde taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Olayın ardından yolcuları alan sürücü, seferine devam etti.

'TÜRKİYE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

Olayla ilgili konuşan otobüs sürücüsü Özgür Sert, "Ben yolcuları şehir merkezinden aldım. Kazakistan uyruklu bir öğrenci bindi arabaya, daha sonra Mehmet T. isimli vatandaş da bindi. Yaşlı diye herkes yer vermek istedi. O geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Oturur oturmaz da bağırmaya başladı. 'Böyle kızları arabaya almayacaksın. Sen böyle kaza yaparsın. Sen benim gördüklerimi görmüyorsun. Arabayı karakola çek. Ben şikayetçi olacağım' diye bağırmaya başladı. Ben, 'Amca biz özgür bir ülkedeyiz' diye karşı çıktım. Benim arabama köpeğiyle binen de var, bebek arabasıyla binen de var. Devlet buna bir kanun getirmiş. Biz de o kanun çerçevesinde işimizi yapıyoruz. Sonuçta Türkiye özgür bir ülke" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüler

- Genç kızın ve yaşlı adamın araca binmeleri

- Yaşlı adamın tepkileri, sürücü ile olan diyalogları

- Polisin araca binmesi, yaşlı adamın tepkileri

- Genç kızın otobüsten inmesi

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), ()

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Yozgat'da ekili tarım arazileri yandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde ekili olan tarlada çıkan yangını itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla an ve an kaydetti.

Sorgun’a bağlı Küçükköhne Köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale ederken, köylüler de traktör arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Köylülerden Servet Akdoğan, tarlada çalışırken köyün aşağı tarafından yangının çıktığını gördüklerini belirterek, “Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye geldik. Bizde ne olduğunu anlamadık. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangına müdahale etti” dedi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın anını bir vatandaşın cep telefonuyle çekmesi

-Yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Yanan tarım arazisinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat) ()

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Feyzioğlu: Yargının güvenilirliği meselesi devlet ve Türk milleti açısından bir beka meselesidir

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı güvenilirliği meselesinin devlet ve millet açısından bir beka meselesi olduğunu belirterek, "Yargının güvenilirliği meselesi Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından ve Türk milleti açısından bir beka meselesidir. İşte bu beka meselesinde de biz avukatlar adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi mücadelesini veriyoruz." dedi.

Zonguldak Barosu tarafından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran avukatlara törenle plaket verildi. Bir otelde düzenlenen törene Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, avukat ve davetliler katıldı. Metin Feyzioğlu, yargı mensupları olarak yargının güvenilir olması için çalıştıklarını belirterek, "Çünkü 81 milyonun bir payda da buluşturmazsak eğer etnik, mezhepsel, partisel, fay hatlarından çatlar gider. Türkiye Cumhuriyeti etnik mezhep esaslı bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün tanımladığı şekilde milliyetçilik temeline oturtulmuş bir devlettir. Başka türlü de olamaz da. Büyük savaşın akabinde üç kıtadan Anadolu'ya çekilen ve çok farklı kültürlerden, mezheplerden, geleneklerden, geçmişlerden halkı aynı paydada buluşturmak sadece Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilikle olabilirdi. Bugün o milliyetçiliğin vazgeçilmezi olan ülküdaşlık, aynı geçmişten gelmenin gururunu ve aynı geleceğe yürümenin umudunu barındırmalı. Aynı geleceğe yürürken vatandaş devletinin yargısına güvenmek zorundadır. Eğer yargısının haklı ile haksızı ayıracağına inanmıyorsa, eğer yargıyı sığınacak bir liman olarak görmüyorsa, eğer yargının suçlu ile suçsuzu, doğru ile yanlışı haklı ile haksızı birbirinden ayırmak yerine üstünün hukukunu icra ettiğini, güçlünün sopasını vurduğunu düşünüyorsa bu ülkeyi bir arada tutamayız. Şu halde yargının güvenilirliği meselesi Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından ve Türk Milleti açısından bir beka meselesidir. Bunu bir kere anlayalım. İşte bu beka meselesinde de biz avukatlar adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi mücadelesini veriyoruz." dedi.

Feyzioğlu, konuşmasının ardından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran meslektaşlarına plaketlerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detaylar

-Metin Feyzioğlu'nun konuşması

Süre: (4.16) Boyut: (266 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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