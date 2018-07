DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KARADENİZ’DE BOĞULAN 2 KARDEŞ VE KUZENLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Piraziz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Furkan (7) ve kardeşi Gürkan Memiş (6) ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden kuzenleri Melih Memiş (7) için Yenimahalle’de cenaze töreni düzenlendi. İlçeyi yasa boğan olayda 2 kardeş ve kuzen için düzenlenen cenaze törene binlerce kişi katıldı.

Cenazede Memiş kardeşlerin babası Serkan Memiş ile denizden çıkarılarak tedavi altına alındığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Melih Memiş’in babası Ali Memiş, oğulları başında taziyeleri kabul etti. Acılı babanın yanı sıra Memiş ailesi bireyleri de gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren bazı aile fertleri güçlükle ayakta durup yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk, ilçeye bağlı Çayır köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

2)HASTANENİN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN 78 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

ELAZIĞ'da kanser tedavisi gören ve tedavi için gittiği hastanenin 6'ncı katından düşen 78 yaşındaki Mehmet Sabri Ö., hayatını kaybetti. Bugün sabah saat 10.30 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ve 6'ncı katından aşağı düşen bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk inclemede ölen kişinin 78 yaşındaki Mehmet Sabri Ö. olduğunu tespit etti. Mehmet Sabri Ö.'nün kanserle mücadele ettiği ve tedavi olmak için hastaneye geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Sabri Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kanser tedavisi gören Mehmet Sabri Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

3)GÜVENLİK KORUCULARI, KIZ KARDEŞLERİNİN KAÇIRAN KİŞİNİN ERKEK KARDEŞİNİ KAÇIRDI

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yaklaşık 1 ay önce evli ve 3 çocuk babası Şehmus Yavuz ile kaçan M.B.'nin güvenlik korucusu yakınları, kız kardeşlerine karşılık, Yavuz'un kardeşini kaçırarak rehin aldı. Yavuz ailesini arayan M.B'nin yakınları, kız kardeşlerinin getirilmemesi halinde kaçırdıkları Hacı Yavuz'u öldüreceklerini söyledi. Can güvenliklerinin olmadığını belirten ağabey Fehmi Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Kulp ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Şehmus Yavuz, daha önceden tanıştığı Yuvacık köyünde yaşayan M.B. (27) ile anlaşarak kaçtı. İddiaya göre, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen M.B. yaklaşık 1 ay önce daha önceden tanıştığı Yavuz ile birlikte kaçması üzerine M.B.'nin ailesi, kızlarının Şehmus Yavuz'la birlikte kaçtığını tespit etti. M.B'nin yakınları, Yavuz ailesi fertleriyle görüşerek, Şehmus Yavuz'un nerede olduğunu sordu. Yakınları Şehmus'un nerde olduğunu bilmediklerini ve ulaşamadıklarını aktardı. M.B.'nin ailesi, Yavuz ailesinden kızlarının getirilmesini isterken, olayın tatlıya bağlanması için ilçenin ileri gelenleri defalarca devreye girdi ancak tüm girişimler boşa çıktı.

KARDEŞİNİ KAÇIRDILAR

İddiaya göre, M.B.'nin yakınları, kızlarıyla yaptığı görüşmede de genç kız da geri dönmeyeceğini ilettirken, M.B.'nin yakınlarının ilçe merkezine gelerek Yavuz ailesinin bazı üyelerini darp ettikleri belirtildi. Çıkan kavgaya polis ve ilçe halkının müdahalesi sonucu olay büyümeden önlenirken, Yavuz ailesinin evine tekrar gelen M.B'nin yakınları, bu kez Şehmus Yavuz'un annesini darp ettiği ve evlerini yakmaya çalıştığı iddia edildi. Üç gün önce bu kez Şehmus Yavuz'un ilçede şoförlük yapan kardeşi Haci Yavuz, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ancak, bir süre sonra ağabeyi Fehmi Yavuz'u arayan Hacı Yavuz'un, M.B.'nin yakınlarının kendisini kaçırdığını, 3 gün içerisinde kız kardeşlerinin dönmemesi üzerine kendisini öldüreceklerini söyledi.

Kaçırılan 4 çocuk babası Hacı Yavuz'un ayaklarından engelli olduğunu belirten ağabeyi Fehmi Yavuz, kardeşi Şehmus Yavuz'la kaçan M.B'nin kendi rızasıyla kaçtığını, aynı zaman da reşit olduğunu söyledi. Baran ailesiyle aralarında herhangi bir husumet yaşanmasını istemediklerini anlatan Yavuz, olayın tatlıya bağlanması için ellerinden geleni çabayı gösterdiklerini ancak kızın dönmek istemediğini söyledi. Kaçırılan kardeşinin hayatından endişe duyduğunu bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen ağabey Fehmi Yavuz, "Bir çok kişi olayın tatlıya bağlanması için araya girdi. Ama, kız dönmek istemiyor, kız reşit, biz uzlaşmadan yanayız. Kardeşim engelli ilçe merkezinde şoförlük yapıyor, iki gün önce işten çıktığı sırada ilçe merkezinin ortasında darp edilip, gözleri bağlı bir şekilde, arabaya konularak kaçırmışlar. Dün beni aradı. Kaçıranlar kızın gelmesi şartıyla onu bırakacaklarını söylemiş. Kardeşim bana dedi ki, 'Ağabey eğer kızı getirmezseniz 3 gün içerisinde beni öldürecekler.' Biz şuan her dakika ölüyoruz, kardeşimizi nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Şehmuz'un da, kızın da nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimiz ellerinde, can güvenliğimiz yok. CİMER, İçişleri Bakanlığına, Diyarbakır Valiliği'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla başvurduk" dedi.

Baran ailesi fertlerinin güvenlik korucusu olduğunu ve kendilerine 3 seçenek sunduklarını iddia eden ağabey Fehmi Yavuz, "Bize diyorlar ki, 'Ya burayı tamamen terk edeceksiniz, ya öleceksiniz, yada kızımızı getireceksiniz.' Bizim kızdan da, Şehmus'dan da haberimiz yok. Şuan da nerede olduklarını bilmiyoruz. Biz kan dökülmesinden yana değiliz. Uzlaşmak, konuyu tatlıya bağlamak istiyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istiyorum. Bize yardım edin, devreye girerek kardeşimizi sağ, salim teslim almak istiyoruz. Kız gelmek istemiyor, benim kardeşim zaten raporlu, sağ ayağında beş parmağı yok. O an öldürseydiler daha iyiydi, biz her gün ölüyoruz. Biz barıştan, uzlaşmadan yanayız" diye konuştu.

Olayla ilgili jandarma ve emniyet birimlerinin arama çalışmaları devam ederken, Hacı Yavuz'un bulanabileceği farklı adreslere operasyonlar düzenlendiği öğrenildi.

4)YUSUFELİ BARAJI'NDA BETON DOLGUYA BAŞLANDI

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak ve tamamlandığında ilçe merkezi ile 4 köy ve tarım arazilerinin su altında kalacağı Yusufeli Baraj inşaatında beton dolgu işlemine başlandı.

İlçede yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. Yusufeli'de, ilçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. DSİ yetkilileri baraj inşaatında beton dolguya başladığını duyurdu. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, kazı çalışmaları tamamlanan Yusufeli Barajının, gövde beton dolgu imalatına başlandığını belirterek, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin'in 70 km güney batısında Yusufeli İlçesine 8 km mesafede Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Barajın temelden yüksekliği 275 metre olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajıdırö dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yusufeli Barajı ve HES Projesinde baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlandığını da hatırlatan Acu, "Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmaları yapılırken 75-80 derecelik dik topoğrafyada 485 metreyi bulan kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 440 temel kotunda temel teslimi yapılmıştır. Bugün itibarı ile artık Yusufeli Barajının gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 4 milyon metreküp gövde betonunun başlangıcındayız. 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 metre yüksekliği ile Ülkemizin en yüksek barajı olacaktır" diye konuştu.

4 MİLYON METREKÜP BETON DÖKÜLECEK

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği ile Eyfel kulesinden 25 metre kısa olduğuna dikkat çeken Acu, şöyle dedi:

"Yusufeli Barajının gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. 4 milyon metreküp beton ile her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı da karşılanacaktır. Yaptığımız iş programında günde 7 bin metreküp beton dökmeyi hedefliyoruz. Bu kapasite de ülkemizde bir ilk olacaktır. Gövde betonu için tüm tesisleri hazır hale getirdik. Bu tesisler kırma ve eleme tesisleri, agrega siloları, beton santralleri, iletim batları, ön ve ard soğutma sistemleri olup yaklaşık 2,5 yıl boyunca kesintisiz bir beton dökümü için hazırlanmıştırö

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 275 metre temelden yüksekliği ile Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.

5)ÇORUM'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MÜZESİ AÇILACAK

ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' açılış için gün sayıyor. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müze darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açılacak. Müzenin yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi. Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne giden Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde gerçekleştirilecek açılış öncesinde son kontrollerini yaptı.Başkan Gül, 2 katlı müzenin yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğunu belirterek "Zemin katta sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzenin ikinci katında Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca 15 Temmuz’un sembol ismi şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir yer ayırdık. Kendisinin bal mumu heykelini ve ona ait bilgileri bu bölümde sergiliyoruz. Toplam 13 balmumu heykeli dünyaca ünlü sanatçı Adil Çelik yaptı. Ayrıca ziyaretçilerimiz kulaklık takarak 15 Temmuz anılarını ve şehitlerimizin özgeçmişini sesli olarak da dinleyebilecek" diye konuştu.

15 Temmuz’u unutmamak, iyi anlamak ve defalarca anlatmak gerektiğini dile getiren Başkan Gül, "Bu sıradan bir müze değildir. Gençlerimize evlatlarımıza tüm şehrimize o gün neler yaşadığımızı hangi tehlikelere maruz kaldığımızı hissettirmek, aynı zamanda meselenin duygusal boyutunu anlatmak gerektiğini düşünüyoruz. Çorum'un şehit olan 12 yiğit evladını rahmetle yad ediyorum. Devletimiz 249 şehidimizin aziz hatırasına her zaman sahip çıkacaktır. Tüm Çorumluların müzemizi ziyaret etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

6)GENÇ KIZ ÜST GEÇİTTEN ATLADI

İZMİT'te, 19 yaşındaki F.D., D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitten yola atladı. Yola atlayan genç kızı gören sürücüler dururken, yaralanan F.D. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Üst geçitte korkulukları aşan genç kız bir anda kendini aşağı bıraktı. D-100 Karayolu'na düşen genç kızı gören araç sürücüleri durdu. Çevredekiler hemen 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan F.D.'ye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada, ulaşım tek şeritten sağlanırken, üst geçitte toplananlar merakla yaşananları izledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Genç kızın neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)OTOMOBİLİN ÇARPIP YARALADIĞI YAVRU KEDİYE SAHİP ÇIKTILAR

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarparak bacakları kırıp, gözünden yaraladığı yavru kediye vatandaşlar ile belediye sahip çıktı.Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yavru kediye henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Yaralanan kedi acılar içinde kıvranırken gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri aldıkları kediyi veterinere götürüp, tedavi altına aldı. Kedinin bacaklarının kırıldığı ve gözünden yaralandığı belirlendi.

Yavru kediye sahip çıkan vatandaşlardan Müslüm Önver, "Küçük yavru bir kedi bulduk. Yavru kedi kazayla dikkatsiz bir sürücü tarafından ezilmiş veya çiğnenmiş olabilir. Yavru kedinin ayağı kırılmış, yüzünden gözünde hasar görmüş. Hayvanın bayağı canı yanıyor belli ki. Mahalle sakinleri olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyemize haber verdik. Şimdi bu yavru kediyi belediyeden gelen veteriner ekiplerine teslim ediyoruz. Belediyemizin bu yavru kediye iyi bakacağından ve gerekli müdahaleyi yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Daha henüz yavru bir kedi. Kedinin bu duruma çok üzüldük" dedi..

8)SARICAKAYA'DA 200 KEKLİK DOĞAYA SALINDI

ESKİŞEHİR'in Sarıcıkaya ilçesinde, 200 keklik doğaya salındı.

Sarıcakaya Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Park Şefliği, yaban hayata destek olmak amacıyla keklik salımı gerçekleştirdi. Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Milli Park Şefi Turan Tosun, Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Elden'in katılımıyla sabah erken saatlerde 200 keklik Mayıslar mahallesi Kızılçam mevkii ile İğdir mahallesine götürüldü. 2Keklikler daha sonra buralarda doğaya salındı. Keklik salımı yapılan yerlere av yasağı da getirildi.

Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, "aslında avcı, doğayı bitiren değil aynı zamanda yaşatmasını sevendir. En büyük üretim doğaya salmakla değil, doğayı korumakla başlıyor" dedi.

