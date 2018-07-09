DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MAKİNİSTLER SERBEST BIRAKILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan makinistler Halil Altınkaya, Suat Şahin ile bir şefin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çerkezköy'de konuşlanmış seferlerden sorumlu diğer 3 kişilik ekibin ise jandarma tarafindan ifadelerine başvuruluyor. Bilirkişilerle yapılacak toplantı sonrası 3 kişinin durumları belli olacak.

Görüntü Dökümü

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-Çorlu Adliyesi dış plan görüntü

ÇORLU/

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2)ALYANSINI BOYNUNA ASIP EŞİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

BURSA'da dayısı tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin ölümü gerçekleşen Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), bugün Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karaman'ın annesi ayakta durmakta zorlanırken, Yadigar Karaman'ın eşinin alyansını boynuna taktığı görüldü.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde geçen Cumartesi günü otomobili ile evinden iş yerine giderken dayısı Yılmaz Sevinç tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman'ın ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesiyle alınan böbrekleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan 2 hastaya umut olan Karaman'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Ulucami'deki cenaze törenine Karaman'ın annesi Nejla Karaman ve eşi Yadigar Karaman da katıldı. Anne Nejla Karaman ayakta durmakta zorlanırken, Yadigar Karaman'ın da eşinin evlilik alyansını boynuna taktığı görüldü.Fatih Karaman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merkez Osmangazi İlçesi Çeltikköy'deki aile kabristanına defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Cami avlusundan görüntüler

-Fatih Karaman’ın eşi ve annesinden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlar üstünde götürülüşü

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, ()-

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3)YALOVA'DA KIZ KAÇIRMA KAVGASI: ANNE VE OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

YALOVA’da kız kaçırma sonrası oluşan husumeti sonlandırmak için bir araya gelen iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, Yeşim Sabay ve oğlu Yılmaz Sabay yaşamını yitirdi.Bursa'da oturan İsmail Sabay, 4 gün önce Yalova'da oturan Fatma D.'yi kaçırdı. İsmail Sabay'ın annesi Yeşim Sabay, diğer oğlu Yılmaz ve birkaç yakınını daha yanına alarak, oluşan husumeti sonlandırmak için dün Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Demirci ailesinin evine gitti. Burada taraflar arasında konuşma sürerken, kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatma D.'nin kardeşi Yaşar D. (17), tabanca çekip, Yeşim Sabay ve oğlu Yılmaz'a ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yeşim Sabay ve oğlu Yılmaz Sabay, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak anne ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayı haber alıp hastaneye gelen Yeşim ve Yılmaz Sabay'ın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polis olayın ardından kaçan Yaşar D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hastane detayı

Hastane önünde sinir krizi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

Süre: 1.25 dk

Boyut: 160 mb

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4)TREN KAZASINDA ÖLEN ÖZCAN CESUR TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerden Özcan Cesur (47), memleketi Muratlı ilçesinde toprağa verildi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Özcan Cesur'un cenazesi, İnanlı Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazeye Cesur ailesinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aile taziyeleri kabul ederken, Cesur'un oğlu ve ağabeyinin cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Cesur'un akrabasının düğünü için ilçeye geldiği ve düğünden sonra Çorlu'ya dönmek için trene bindiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay

-Camiye toplanan ilçe halkı ve yakınları

-Valinin yakınlarına taziyede bulunması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze aracına konulması ve mezarlığa hareketi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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5)YAŞLI ÇİFTİ DARP EDİP, 15 BİN LİRALIK ALTINLARI ALAN 2 KİŞİDEN BİRİ KAÇTI, BİRİ YAKALANDI

ELAZIĞ’da, medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini kandırıp darp ederek 15 bin liralık altın ve ziynet eşyalarını alan 2 kişiden birini yakalarken, diğeri ise kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kamerasından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Mustafa Paşa mahallesi Fikret sokakta medyumluk yapan 60 yaşındaki Hasan Öztük’ün dün akşam saat 22.30’da evine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, "Eşimle aram bozuk. Sizi önerdiler, bize yardım edin" diyerek yardım istedi. Yaklaşık 5 dakika oturduktan sonra Hasan Öztürk ile birlikte medyumluk yaptığı işyerine giden şüpheli 2 kişi, burada Hasan Öztürk’ü darp edip ellerini ve ayaklarını bağlayarak, evine geri döndü. Aldıkları evin anahtarı ile kapıyı kolayca açan şüpheliler, Hasan Öztürk’ün eşi Fatma Öztürk’ü de darp etti. Bu sırada işyerinde elleri ve kolları bağlı olan Hasan Öztürk, kendi çabaları ile ipten kurtularak mahalle sakinlerine haber vererek yardım istedi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri, Hasan Öztürk’ün damadı ile birlikte kontrol amaçlı eve gitti. Evde alıkonulan Fatma Öztürk’ün, "Beni öldürüyorlar, yetişin" diye bağırmaya başlaması üzerine polisler, bir şüpheliyi kaçamadan etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelilerden biri de evdeki 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın ve ziynet eşyasını alarak, polis ekipleri gelmeden kaçtığı öğrenildi.

Darp edilen Fatma Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp edilen Fatma Öztürk, yaşadıklarını anlatırken, "Aşam saat 22.30 civarında eve geldiler. 5 dakika oturdular, sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Daha sonra eşimin anahtarını alıp eve geldiler. 'Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz' dediler. Daha sonra yarım saat kadar beni darp ettiler. Sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 tane telefonumuzu alarak kaçıp gittiler" dedi.

Darp edildiği esnada telefonunundan arandığını belirten Öztürk, "Hırsızlar şiddete devam ederken o sırada telefonumdan beni aradılar yani telefon çaldı. Telefon sesini duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldi. İkinci şüpheli ise, 'Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız' dedi. Ben de suçum ne dedim. 'Hiç bir suçun yok. Kocan insanlardan para sömürüyor' diye karşılık verdi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp gitmişti zaten" diye konuştu.

Kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, kadını darp eden 2 kişinin binaya gelişi, devamında polis ve sağlık ekiplerinin binaya gelişi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların binaya girişi

-Polis ekiplerinin binaya girişi

-Ambulansın bina önüne gelişi

-Darp edilen kadın

-Fatma Öztürk'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-