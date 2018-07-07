DHA YURT BÜLTENİ- 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye ilişkin, "Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasın" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Meclisteki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Pazartesi günü açıklanacak ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Sizin ters köşe olmanız için, Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasın" yanıtını verdi.

AK Parti Grubu, TBMM'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda önce Başbakan Binali Yıldırım konuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin alkışlarıyla kürsüye geldi. Erdoğan ilk olarak 24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili seçilen 295 milletvekilini tebrik ederek, “Milletvekillerimize önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kutlu çatı altında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. 23 Nisan 1923 tarihinden beri Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerini saygıyla hürmetle yad ediyorum" dedi.

27’NCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNE HİTAP ETTİ

Milletvekillerine, "Hizmet yarışında bayrağı bu defa sizler devraldınız. İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş olanlar var, ilk defa bu görevi üstlenenler var. Karşımdaki manzarayı tecrübeyle yeniliğin, birikimle azmin, metanetle heyecanın mükemmel bir sentezi olarak görüyorumö diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, mücadeleciliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacak ve milletimizin teveccühüne layık olmaya gayret göstereceğiz. Rabbim bizi milletimize mahcup etmesin. Milletvekili seçimlerinde yurt dışı ve gümrükler dahil aldığımız 21 milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 42,56 oran elde ettik. Teveccühünü cumhur ittifakından yan kullanan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mecliste bu dönemde sayısı 600'e çıkan milletvekili koltuklarının yüzde 49'unu elde ederek çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda ise toplam 344 milletvekili sayısıyla MHP ile birlikte mecliste yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran 2015 hariç mecliste hep tek başımıza çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyetlerini yürütmüş bir partiyiz. Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor. Önümüzdeki tablo şudur; milletimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pool görüntü

Haber: ANKARA,()

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Çaldığı cep telefonuyla canlı yayın yapınca yakalandı

ŞANLIURFA’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı.

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut M.’ye ait işyerinde masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Bir süre sonra telefonun sahibi Mahmut M.’yi arayan arkadaşları, sosyal medya hesabından tanımadıkları kişiler tarafından parkta canlı yayın yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Mahmut M., polise başvurdu. Mahmut M.’nin sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin bir parkta, canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Bölgeye giden polisler, ismi açıklanmayan şüpheliyi, arkadaşıyla birlikte çimlerin üzerinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Parkta cep telefonuyla yayın yapan şüpheliler

- Çimler üzerine uzanan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()

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Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacı Halil köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkayış yönetimindeki 33 NSN13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Alkayış ile beraberindeki Mehmet Özen, Zeynep Özen ve Ahmet Özen yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların gelişleri

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

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Bir çocuğun kaybolduğu sulama kanalında, yüzmeye devam ettiler

ADANA'da adı öğrenilemeyen bir çocuk, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polisler arama çalışması başlatırken, bazı gençler ve çocuklar tehlikeye aldırış etmeden aynı kanalda yüzmeye devam etti.

Sarıçam ilçesinde, Ege Bagatur Bulvarı'ndaki DSİ'ye ait sulama kanalında iddiaya göre, bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören bir vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kanaldaki çocuğu bulamadı. Destek için sevk edilen dalgıç polisler çocuğu bulmak için kanala girerek arama çalışması başlattı.

'WORLD CLASS PROFESYONELİZ'

Öte yandan, dalgıç polislerin çalışma yaptığı bölgenin yakınlarında, bazı gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzmeye devam ettiği görüldü. Kanala atlayan gençlerden İbrahim Tekin, Adana'nın çok sıcak olduğunu belirterek, "Yazın gidebileceğimiz tek yer burası. Merkezde deniz yok. En azından burada serinliyoruz. Tehlikeli olduğu zaten yazıyor ama 'world class' profesyoneliz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kanala atlayanlar

- Sualtı polislerinin hazırlanması

- Dalgıçlardan detaylar

- Sulama kanalından genel

- Dalgıçların suya dalması

- Çevredeki vatandaşlardan detay

- İbrahim Tekin ile röportaj

- Gençlerin suya atlamaları

SÜRE: 3'21" - BOYUT: 204 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK / ADANA,()

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Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pencereden düşerek ölen Abdulhadi Işık toprağa verilirken, babasının pencereden düştüğünü görerek aşağı inerken merdivenlerden yuvarlanarak ayağı kırılan Emin Işık büyük üzüntü yaşadı. Tabutun üzerinde dayanarak ağlayan Emin Işık'ı yakınları teskin etti. Mehmet Akif Ersoy Camii'nin imamı Cevat Aslan, Abdulhadi Işık'ın dün camideki bir elektrik arızasının giderilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Abdulhadi Işık cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazından görüntü

Oğlunun ağlaması

İmamın konuşması

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI / KOCAELİ,()

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Bodrum'da bir Hint masalı

HİNDİSTAN'ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta'nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal'ın kızları Harshita Agarwal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlendi.

Hindistanlı Rahul Gupta ve Harshita Agarwal çifti, düğünleri için, Bodrum'da bulunan bir oteli (LUX* Bodrum Resort&Residences) tercih etti. Farklı etkinlikler ve sanatçıların renk kattığı düğünde davetliler, Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 uçağı ile Hindistan'ın Bombay kentinden direk olarak Bodrum'a geldi. Düğün 4 Temmuz'da başlayıp, 7 Temmuz'a kadar devam etti. Üç gün, üç gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı.Hindistan'ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı. Düğün için Hindistan'dan gelen 250 kişilik misafir grubuna karşılık, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekip Bodrum'a getirildi. Hinç çift için Bodrum'da masal gibi bir düğün yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Düğünün yapıldığı otelden görüntü

- Düğünden görüntü

- Gelin ve damattan görüntü

- Eğlenceden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),()

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