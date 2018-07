DHA YURT BÜLTENİ 11

HATAY'ın Hassa ilçesinde zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmalarında ekipler 'hilal' şeklini alıp, aramayı araziden köye daralttı.

1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynakta kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı. Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Ufuk'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre yürüme uzaklığında bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda bir ize rastlamadı. Kaynaktan Amanos Dağı zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece-gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Bunun üzerine ekipler 'hilal' şeklinde Amanons Dağları üzerinden köye doğru arama çalışmalarını daralttı. Evde toplanan yakınları, Ufuk'tan gelecek iyi haberi bekliyor.

6 - Tunceli'de trafo yandı: 100 dönüm ekili alan yok oldu

TUNCELİ'de, merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarında ekili tarlaların içinde bulunan elektrik trafosunun bilinmeyen bir nedenle yanması sonucu çıkan yangın, 100 dönümlük buğday ve arpa ekili tarlaların yanmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde henüz belinlenmeyen bir nedenle Böğürtlen köyünde elektrik trafosunda, kıvılcımların ekili alanlara sıçraması üzerine yangın çıktı. İlk müdahaleyi köylüler yaptıktan sonra olay bölgesine Tunceli merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile Mazgirt ilçesinden itfaiye ekipleri sevkedildi. Alevlerin ekili araziye yayılması üzerine askeri birlikler de bölgeye intikal ederek, yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Müdahale sonrası yangın tamamen kontrol altına alınırken, öğlen saatlerinde ise tamamen söndürüldü.

Köylülerin buğday ve arpa ektiği yaklaşık 100 dönümlük alan tamamen yanarak kül olurken, yangın sonrası olay bölgesine gelen Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması yaptı. Yangın sonrası tamamen yanan 100 dönümlük ekili alanda incelemelerde bulunan ekiplerle birlikte olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, köylülerin yangının trafodan çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı yönünde bilgi verdiğini belirterek, "Biz de yangını haber alınca belediye ve orman işletme ekiplerine haber verdik. İtfaiyeler geldi. Biz de olay yerine geldik. Köylüler ve jandarmamızın da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından üreticilerimize gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

7 - Polisten sahte içki operasyonu

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 1038 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence merkezlerine sahte içki sattığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1038 şişe sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi, 700 litre saf alkol ile içki yapımında kullanılan 7 bin 811 malzeme ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 - Artvin Sağlık Müdürü Akalın’dan 'kene' uyarısı: 'Bir şey olmaz' demeyin

ARTVİN İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren çiftçi Yüksek Kavaklı’nın (53) ailesine taziyede bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin uyarıda da bulunan Akalın, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. 'Bir şey olmaz' diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar" dedi

İlçenin Eşkinar köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı'yı 17 gün önce kene ısırdı. Kendi imkânları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, daha sonra rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.

'BÖLGE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR'

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın da, ilçeye gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden Yüksel Kavaklı’nın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Akalın, KKKA hastalığına ilişkin yöre halkını bilinçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Artvin’in KKKA hastalığı açısından riskli bölgede olduğunu kaydeden Akalın, "Özellikle, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum bölgesi, KKKA virüsünü taşıyan kenelerin bulunduğu bölge olduğu için, sağlık bakanlığımız tarafından da, bu bölgemiz KKKA hastalığı için risk oluşturan alanların başında geliyor" dedi.

'MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR'

2018 yılında vakaları takip edip, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla il genelinde 6 bin 400’e yakın kişiye eğitim verdiklerini de aktaran Akalın, "Ardanuç, Yusufeli, il merkezi ve Şavşat ilçemiz riskli ilçelerimiz. Bu ilçelerimize öncelik veriyoruz. Ne kadar çok eğitim versek de gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Ülke olarak KKKA ile mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'VAKALARIN ARTTIĞI GÖZLEMLENİYOR'

Akalın, KKKA’nin Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında görüldüğünü ve o tarihten itibaren bahse konu hastalık nedeniyle de çok sayıda ölüm yaşandığını hatırlattı. Akalın, "Artvin özelinde 2011-2014 yılı arasında vakaların arttığını gözlemleniyor. Sonraki yıllarda vakalarda ve ölümlerde azalma gözlemledik. 2017’de KKKA tanısı koyduğumuz 11 vakamız oldu. Bu vakalarda herhangi bir ölüm söz konusu değil. 2018 yılında KKKA hastalığı tanısı koyduğumuz 10 vakamız oldu. Bu vakalardan 4’ü Ardanuç’ta 3’ü Yusufeli’nde, 3’üde il merkezinde. 2018 yılında Artvin’de KKKA hastalığı tanısı konulan 10 kişiden 2’si hayatını kaybetti" ifadelerinde bulundu.

'KENDİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMASINLAR'

Ölümle sonuçlanan vakalarının incelendiğinde ihmallerin söz konusu olduğuna işaret eden Akalın şöyle dedi:

"İlk müdahale erken ve doğru yapılması halinde hastalık tedavi edilebilir. Eğer ihmal olursa, zamanında müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabiliyor. Tedaviye erken başlanırsa hastaların yüzde 90’ı sağlığına kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. ‘Bir şey olmaz’ diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar."

9 - Fakıbaba: Türkiye'de insan nüfusu artıyor, hayvan sayısında azalma oluyor

ŞANLIURFA'da düzenlenen 'Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye'de insan nüfusu her geçen gün artmasına rağmen, hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu anlamda iki önemli projeye imza attık" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtım programına katılmak için Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanında Vali Abdullah Erin ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, GAPTEM Tarımsal Araştırma Merkezi'ndeki programa katıldı. Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Murat Kara, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve besiciler katıldı. Toplantıda hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM'in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor."

'TERÖR OLAYLARI YÜZÜNDEN BESİCİLER YAYLADAN ÇEKİLDİ'

Türkiye’de terör olayları olmadan önce kırmızı etin yüzde 25'ini küçükbaş hayvanlardan elde edildiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Bu terör olaylarından dolayı insanlar yaylalardan çekildikten sonra küçükbaş oranı şimdi yüzde 9'larda. İnşallah bu projelerle bu oranı yüzde 20'lere çıkacağına inanıyorum. TİGEM'in 2 amacı var, birincisi damızlık yetiştirmek, ikincisi ise yerli tohum yetiştirmek. İnşallah bunlarda başarılı işlere imza atacağız" dedi.

'100 LİRA KAZANMAK İÇİN DİŞİ KOYUN KESTİRİYORSUN?'

Konuşmasında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bazı marketlerin dişi koyun kestireceğine ilişkin duyumlar aldığını ve bunun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri aldıklarını ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba"Biz dişi koyunun kesilmemesi için bu kadar çalışırken sen 100 lira fazla kazanmak adına niye dişi koyunu kestiriyorsun? Biz niye alıyoruz dişi koyunu? Bir ananın kaybolması en azından 7 yavrusunu engellemek demektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kapsamında koyun almaya hak kazanan üreticilere temsili olarak belgelerini verdi.

