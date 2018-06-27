DHA YURT BÜLTENİ-11

KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA 2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (2)

1)88 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Edirne'de, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü aynı yaştaki eşi Melek S.'yi çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan S., emniyette işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı Erkan S.'nin sol elinin bandajlı olduğu gözlendi. Öte yandan Erkan S.'nin öldürdüğü eşi Melek S.'nin de otopsisi yapıldı. Katil zanlısı Erkan S.'nin eşini 88 kez bıçaklığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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-Katil zanlısı kocanın adliyeye getirilmesi

-Polis eşliğinde elleri önden kelepçeli adliyeye girişi

-Katil zanlısının elindeki bandaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()-

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2)KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ YANDA İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yüzlerini tişörtleri ile kapatıp, güvenlik kameralarının açısını başka bir yöne çevirdikten sonra giyim mağazasını kundaklamaya çalışan 2 kişinin, yan taraftaki başka bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin, görüntülerden yola çıkarak yakaladığı 1 şüpheli işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğerinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.Dün (salı) saat 02.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 357 Sokak'taki bir giyim mağazasına gelen 2 kişi, tanınmamak için tişörtleri ile yüzlerini örtüp, önce güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Ardından da biri gözcülük yaparken, diğeri çevreden topladığı gazete parçaları ile mağazayı ateşe verip, kundaklamak istedi. Ancak, işyerinin kapısı altından attığı gazete kağıtları söndü. Bir kez daha yakmayı denese de çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine ikili olay yerinden ayrıldı.

Sabah işyerine geldiğinde kapının altından altılmış olan yanmış gazete parçalarını gören mağaza sahibi Mehmet Şerif İmre, durumu polise bildirdi. Polis, mağazayı kundaklamaya çalışan iki şüphelinin yandaki başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerden Ö.Y.'yi gözatına aldı. Ö.Y., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Mağaza sahibi Mehmet Şerif İmre, işyerini kundaklamak isteyen kişilerin daha önce kendilerinden haraç isteyen kişiler olduğunu ileri sürüp, "Kameralar tarafından görüntülenen 2 şüpheli, daha önce depomu kundakladı. Çıkan yangında depomdaki giyim eşyaları yandı, 40 bin liralık zarar oldu. Yapan kişiler belli, kamerada açıkça görünüyor. Bunun yanında 2 oğlum var, onları da tehdit ediyorlar. İki şüpheliden biri yakalandı. Ancak, savcının talimatıyla serbest bırakılmış. Serbest kalır kalmaz da komşu esnafı telefon ile arayıp, 'Ben onları kesip, doğrayacağım' diye tehditler savurmuş" dedi.

Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-İki şüphelinin yüzlerini tişörtleri ile kapatıp, güvenlik kameralarının yönünü değiştirmesi

-İki şüphelinin işyerini kundaklamaya çalışmalarından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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3)KIRMIZI IŞIKTA UĞRADIĞI SALDIRIDA ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Duman (47), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman yönetimindeki 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına, içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen 63 MA 1051 plakalı araç yanaştı. Bu araçtan peş peşe açılan ateşte, Mehmet Duman ağır yaralandı. Şüpheliler aracı terk edip kaçarken, Duman, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Duman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, terk edilen araçta yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırı sonrası otomobildeki yaralıyı çıkartan vatandaşlar

- Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mehmet Duman

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30-250MB

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4)12 YILLIK TEDAVİ SONRASI DÜNYAYA GELEN EVLATLARINI KAYBETTİLER

MUĞLA'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Begüm Sevgi, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın, ailesinin 12 yıllık tedavi sonucu dünyaya gelen tek çocukları olduğu öğrenildi. Geçen 16 Haziran'da, Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde Hüseyin Sevgi'nin (43) kullandığı 48 NR 078 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkarak durabilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Sevgi ile otomobilde bulunan eşi Güler Sevgi (38), kızı Begüm Sevgi (3), Tura Tiriş (7), Berrak Selim Karataş (11) ve Beyzanur Karataş (6) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gündür yaşam mücadelesi veren yaralılardan küçük Begüm, dün (Salı) yaşamını yitirdi. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen minik Begüm, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Tabuta konulan eşarp ise dikkat çekti. Cenaze töreninde MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde hemşire olarak görev yapan anne Güler Sevgi ve baba Hüseyin Sevgi'nin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Anne Sevgi'nin 12 yıllık tedavi sonrası tek çocukları olan Begüm'ü tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Anne Güler Sevgi'nın kızı ile birlikte fotoğrafı

-Begüm Sevgi'nin tabutundan görüntü

-Anne Güler Sevgi'nin görüntüsü

-Cenaze namazı öncesi kalabalığın görüntüsü

-Ağlayanların görüntüsü

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması ve cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, )

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5)CÜZDAN HIRSIZLIĞI KAMERADA

İZMİR'in Konak ilçesinde, 40 yaşındaki Fahriye Yanık'ın alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kadın tarafından çalındı. Olay, iş yerinin güvelik kameralarınca görüntülenirken, polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hatay Üçyol semtindeki bir süpermarkette meydana geldi. Fahriye Yanık, alışveriş yaptığı süpermarketten çıkmak üzereyken, çantasını düzeltmek istedi. Bu sırada, çantanın içinde bulunan cüzdan yere düştü. Kasada bekleyen bir başka kadın, Yanık süpermarketten çıkar çıkmaz cüzdanı yerden aldı. Daha sonra, kasiyere ödemesini yapıp ayrıldı. Bir süre sonra çantasına bakan Yanık, cüzdanını bulamayınca durumu anladı, karakola gidip şikayetçi oldu.

'CÜZDANDA 600 TL VE 50 DOLAR VARDI'

Olayla ilgili konuşan talihsiz kadın, "Cüzdanımda 600 TL ve gün için ayırdığım 50 dolar para vardı. Fotoğraflar, bazı kartlar da içindeydi. O kadın, cüzdanı düşürdüğümü görmesine rağmen haber vermiyor, benim çıkmamı bekliyor. Tabii ki paramı kaybettiğime üzülüyorum ancak benim asıl derdim kadının bu duyarsızlığı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

- Fahriye Yanık ile röp.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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6)ÇALINAN OTOMOBİLLER EMNİYETİN PARKINI DOLDURDU

KOCAELİ'de, çaldıkları otomobil ve hafif ticari araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, sahte belgeler hazırlayarak satan çeteye operasyon düzenledi. 4 kişi yakalanırken, 29 otomobil ve hafif ticari araç ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlarını takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından liderliğini 57 yaşındaki A.İ.'nin yaptığı çetenin izine ulaşıldı. Çete üyelerinin çalınan araçlara sahte belge hazırlayarak motor ve şase numaralarını değiştirip yeniden sattıklarını belirleyen polis, Kocaeli ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri A.İ. ve oğlu M.İ. Darıca'da, E.B. Körfez ilçesinde, M.B. ise Artvin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki 4 kişinin ifadesinden yola çıkan polis, 22 adet çalıntı otomobil ve hafif ticari araç ile motor ve şase numarası değiştirilmiş 7 aracı ele geçirdi. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

-Çalınan araçlardan görüntüler

-Polisin operasyonu ve detaylar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() -