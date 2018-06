DHA YURT BÜLTENİ-11  

1)SALİHLİ'DEKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen sel felaketi ile ilgili hasar tespit çalışmaları sürerken, yeni ortaya çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaşanan doğal afetin boyutunu gözler önüne serdi.Poyraz Mahallesi'nde, geçen 17 Haziran'da etkili olan ve zaman zaman yerini doluya bırakan kuvvetli sağanak yağmur, maddi hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak yağış sonucu Karapınar Mahallesi'nde bulunan derenin taşması nedeniyle Poyraz Mahallesi'nde evlerde su baskını yaşandı. Su baskını nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ile Karapınar ile Poyraz mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan köprü yıkıldı. Bir traktör ve bir motosiklet ise sel sularına kapıldı. Ayrıca 6 küçükbaş hayvan da sulara kapılarak telef oldu. Tarım arazileri de sel suları nedeniyle zarar gördü.Sel felaketinin ardından Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, beraberlerindeki ekiplerle bölgede incelemelerde bulundu. Kaya ve Demir, Poyraz Mahallesi'nde, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ve üreticilerle biraraya geldi. Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, tarım arazilerinde hem sel hem de dolu zararı ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı.Bugün de Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, beraberindeki teknik ekip ile taşkın yaşanan Karapınar Mahallesi'ndeki dere ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerde taşan derenin ıslahı, yıkılan bir köprünün yerine yenisinin yapımı ile taşkın yaşanması muhtemel bölgelerde set önlemleri ele alındı.

Öte yandan, Poyraz Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Yeni ortaya çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaşanan doğal afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Cep telefonu ile çekilmiş sel görüntüsü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

==================================================

2)KİLİS'TE YEDİKLERİNDEN RAHATSIZLANAN 21 KİŞİ HASTANELİK OLDU

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde peynir ve ev ekmeğiyle yapılan gözlemeden yedikten sonra zehirlenme belirtileri başgösteren 21 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Olay, bugün ilçeye bağlı Salhan köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Dağcı ailesine mensup 21 kişi, içerisine peynir konulan ev ekmeğinden yapılan gözlemeden yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri başgösteren 21 kişi için sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla köye giden sağlık görevlileri, 21 kişiyi ambulans ve özel araçlarla Elbeyli Entegre Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınıp serum verilen 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Özel araçla gelenler

- Ambulansların gelişi

- Zehirlenenlerin sedye ile taşınması

- Hastaneden görüntüler

- Zehirlenenlerin sedye ile hastaneye taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

==================================================

3)SİVAS'TA 5 YILDIZLI HAYVAN BARINAĞI HİZMETE GİRDİ

SİVAS Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve 6 milyon liraya mal olan yeni Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi hizmete girdi. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak, hayvan oteli hizmeti de verecek. 2007 yılında hayata geçirilen Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezinin yetersiz kalmasının ardından, daha kapsamlı bir barınak yapılması için proje hazırlandı. Hayvanların doğal ortamda barınmaları ve kafeslerden çıkarak rahat hareket alanı sağlanması amacıyla yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak, her yönüyle örnek olacak şekilde planlandı. Yapımına geçen yıl başlanan merkez geçen hafta yaklaşık 900 hayvanın taşınması ile hizmete girdi. Yaklaşık 6 milyon liraya kurulan yeni barınakta hayvan hastanesi, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Bakım merkezinde bulunan hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni barınakta, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Barınakta ayrıca şehir dışına çıkan ve evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.

'HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANACAK'

Tesis hakkında bilgi veren Hayvan Barınağı Sorumlusu, Veteriner Hekim Şahin Alıcı, yeni barınakla birlikte hayvanlara her türlü imkanın sağlandığını söyledi. Alıcı "Yaklaşık 10 gün önce yeni barınağımıza taşındık. Şu an 900 civarında hayvanımıza yeni barınağımızda hizmet vermeye başladık. Yeni barınağımızda şartlarımız daha iyi olacak. Ayrıca hayvan oteli projemiz var, çok yakında hizmete girecek. Bu proje kapsamında tatile veya şehir dışına çıkacak vatandaşlarımızın hayvanlarına ücreti mukabilinde bakacağız. Şu an bütün hayvanlarımızın kendilerine özel kulübeleri var, toprak zeminde gezme alanları var, hayvanlarımıza ait yemek ve su kaplarımız var. Bireysel olarak hayvanlarımıza daha fazla ilgi göstermeye başladık. Kışın hayvanların soğuktan etkilenmemeleri için kulübelerin içerisinden geçen sıcak su boruları var ve bu borular sayesinde hayvanlarımız kışın üşümemiş olacak. Eksik olan alet ve ekipmanlarımızın gelmesi ile birlikte hayvanlarımızı daha detaylı muayene etme imkanımız olacak. Yeni ameliyathanemize kavuştuk, daha detaylı çalışma imkanına sahip olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Barınağın drnoe görüntüleri

-Barınaktan görüntüler

-Hayvanların görüntüleri

-Tesis sorumlusunun açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(433 mb)

================================================

4)KARAMAN'DA İKİ KÖPEĞE ŞİDDET İDDİASI

KARAMAN'da kimliği belirsiz kişiler tarafından sopayla dövüldüğü iddia edilen çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan köpek ile bir aracın çarpması sonucu yaralı halde terk edildiği tahmin edilen ayaklarından kırıklar oluşan köpek tedavi altına alındı. Karaman'ın Ermenek ilçesinden aracıyla Çamlıca Köyü'ne giden Halis Kalaycı(50), yol kenarında yaralı halde yerde yatan bir köpeğin olduğunu fark etti. Kalaycı, yaralı köpeği aracına alarak veterinere götürdü. Bacağında kırıklar oluşan köpeğe ilk müdahalesini yapan Veteriner Mehmet Fatih Gökhan, köpeğin daha kapsamlı tedavisi için hayvan hastanesine götürülmesini istedi. Halis Kayacı da, yolda bulduğu yaralı köpeğin hayvan hastanesine götürülmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.

KÖPEĞİN SOPAYLA DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASI

Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe köyünde oturan Mehmet Çağrı Orhan (30), bahçesinde beslediği köpeği yaralı halde bulup Ermenek ilçesinde veterinere getirdi. Köpeğinin kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sopayla dövülmüş olabileceğini belirten Orhan, "Köpeğimi yarala halde bulup, veterinere getirdim. Çenesi ve dişlerinde kırıklar var. Hayvanlara şiddet artık son bulsun. İnsanlık bu değil. İnsanların yapmış olduğu bu eziyete artık son dememiz lazım. Bu hayvanların ağzı var, dili yok. Şüphelilerin bulunması içinde gerekli yerlere şikayette bulundum." dedi.

İki köpeğin veteriner kliniğinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Mehmet Çağrı Orhan röp.

- Köpeğini veterine getirmesi

- Köpekten detay

- Veteriner röp.

- Halis Kalaycı'nın köpekle görüntüsü

- Veteriner röp.

- Kalaycı röp.

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

===================================

5)NARKOTİK EKİPLERİ ŞEHRİ DİDİK DİDİK ARADI

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri il genelinde eş zamanlı "Narko-sokak" uygulaması yaptı. Öğleden sonra başlayan uygulamalar gecede devam etti. Yapılan çalışmalarda tüm metruk binalar kontrol edilirken, 10 kişi gözaltına alındı.Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde bulunan farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı. Ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, park ve bahçeler kontrol edilerek arandı.

VATANDAŞ ÇALIŞAMALARDAN MEMNUN

Narkotik ekiplerinin çalışmaları sırasında mahalle sakinkleri çalışmaları memnuniyet verici bulduklarını ifade ettiler. Senelerdir aynı mahallede otruduğunu söyleyen mahalle sakini Nilgün Kanat isimli kadın, “Eskiden bu binalara girip çıkanlar yüzünden çocuklarımızı sokağa salamıyorduk. Çok kötüydü buralar. Şimdi polisin bu çalışmaları bu durumu engelledi. Eskiden bakkala bile gitmeye korkuyorduk. Aslında bu binaların kaldırılması lazım" dedi. Yapılan çalışmalarda, 278 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 20 araç kontrol edildi, aranan 3 kişi yakalandı. 10 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, toz ve fişek halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Narkotik polislerinin belirlenen adreslerde uygulama yapması

-Metruk binaların içerisine girilerek kontrol edilmesi

-Girişleri tel örgülerle kapatılan metruk binalar

-Vatandaşın rportajı ve polisin uyuşturucu ile alakalı çalışması memnuniyeti

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-