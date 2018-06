DHA YURT BÜLTENİ-11

1)HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak'ın (28) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak'ın ilçeye bağlı Yeşilköy mahallesinde oturan annesi Ayşe Ak'a şehitlik haberi Dörtyol İlçe Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer tarafından verildi. Eşi Mehmet Ak'ı daha önce kaybeden Ayşe Ak, gözyaşlarına boğuldu. Kübra Ak ile evli olan 1 çocuk babası İzzet Ak'ın şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, belediye de taziye çadırı kurdu.

ÇAVUŞOĞLU: ÖYLE 'BEN İSTEDİM, İPTAL ETTİM' OLMAZ (EK)

2)KARAMOLLAOĞLU'NA KANDİL YANITI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Kandil'in boşaldığı ve boş bir yerin bombalandığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Temel bey bu bilgiyi nereden almış? Orada adamları mı var ? Son zamanlarda gerçi bu ittifaklar yüzünden kimin ne olduğu karışık ve ittifak kurduğu partinin içinde PKK'lılar, DHKP-C'liler var. Acaba oradan mı kaynak aldı ? Şu bir gerçek tabi, bombalamaya başladığınız zaman lider kadrosu özellikle kendisini güvenceye almak için bazen şehre kaçıyor, bazen sınırın öbür tarafına, İran'ın dağlık bölgelerine. Tabi kolay değil, İran onlara kucak açıyor anlamında söylemiyorum. Kaçışlar oluyor ama Kandil bugün PKK'nın bir üssüdür ve bizim için de bir bataklıktır. Bizim buraları tertemiz etmemiz gerekiyor. Temel bey gibi bir insanın söylemesi gereken şey, 'Biz sonuna kadar destekliyoruz ve kahraman askerlerimize, Mehmetçiğimize dua ediyoruz, rabbim onları korusun, onlara güç versin' demesidir. Vatan, millet sevgisi içinde olan insanları da seçim ortamı kör etmez, yani seçim ortamında bile bu duygusunu köreltmez, gözlerini kör etmez. Demek ki Temel bey onlarla daha içli dışlı olduğu için başka bilgilere sahip. Temel beyin bilgi kaynaklarını biz de öğrenmek isteriz, daha sağlıklı bilgi kaynağı varsa."

'MÜNBİÇ'TEKİ ABD ORTAKLIĞI DÜN İTİBARİYLE UYGULAMA SAFHASINA GEÇTİ'

Münbiç'te ABD ile yürütülen işbirliği hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, ABD ile birlikte hareket edileceğinin söylendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Amerika'yla bir yol haritası üzerinde anlaştık. YPG/PKK buradan çıkacak, devriye görevini şu anda yapmaya başladılar ve güvenlik tedbirlerini yeni güvenlik birimleri oluşuncaya kadar ABD ve Türkiye birlikte yapacak. Burayı kimin yöneteceği, yönetimde kimlerin olacağı, güvenlik birimlerinde kimler yer alacak tüm bu konularda, Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Yol haritasının amacı bu. O yüzden PKK çıkacak, orada bu konularda birlikte çalışacağız. Şu anda Pompeo ile birlikte bizim onay verdiğimiz yol haritası, Münbiç yol haritası ki bu diğer yerler için de bir model olacak, dün itibariyle uygulama safhasına geçti diyebiliriz. Dün itibariyle bizim askerlerimizin oraya girmeye başlamasıyla esasen uygulamanın ilk adımı atıldı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK buradan çekilecek. ABD onların silahlarını alacak ve biraz önce söylediğim konularda birlikte çalışacağız. O birimler oluşuncaya kadar güvenlik konusunda ortak tedbir alacağız, birlikte devriye gezeceğiz. Burayı terk etmek zorunda kalan insanların, Türkiye'deki Suriyelilerden bahsediyorum, buralara dönmesi için birlikte destek vereceğiz. Kısacası burayı istikrara kavuşturacağız, daha sonra Münbiç modeli Fırat'ın doğusundaki bölgeler için de uygulanacak."

ABD'Lİ TUTUKLU RAHİP AÇIKLAMASI

ABD'nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'a ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ona mahkeme karar verir. Dava sürüyor, temmuz ayında tam gününü hatırlamıyorum ama duruşması var. Dolayısıyla bir iddianame hazırlanma dönemi vardı. Yine soruşturma dönemi, dosya hazırlandı, dava açıldı, iddianame hemen kabul edildi. Tutukluğu halen devam ediyor. Ama idari konularda bazı talepler oluyor. Mesela hapishanenin değişmesi gibi ya da sağlıkla ilgili ailesinin erişimi gibi, zaten konsolosluk erişiminde problem yok. Bunlar zaten ülkeler arasında doğal bir şey, olması gereken bir şey. Bu konularda Adalet Bakanlığımız gerekli adımı atıyor, onların uhdesinde. Fakat herhangi bir kişinin tutukluluğunun devam etmesi, etmemesi ya da yargı sürecinden sonra ceza alması, suçlu bulunması ya da suçlu bulunmaması tamamen mahkemenin vereceği bir karar. Onun için Dışişleri Bakanlığı, hükümet olarak bizim herhangi bir çalışma yapmamıza gerek yok."

3)AKŞENER'İN MİTİNGİNDE GÖREVLİ POLİS, KALP SPAZMI GEÇİRDİ



İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, Düzce programında görevli polis memuru Ceyhun Aydın, miting saatini beklerken kalp spazmı geçirdi. Aydın, hastanede tedaviye alındı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ceyhun Aydın, Meral Akşener'in bugün saat 14.30'da Anıtpark Meydanı'nda katılacağı mitingi beklerken aniden fenalaşarak yere düştü. Mitingde görevli polis memuru, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp spazmına bağlı göğüs ağrısı yaşadığı belirlenen Ceyhun Aydın, tedaviye alındı.

Soma davasında 22'inci duruşma başladı (EK)

4)AVUKATLARDAN "SUÇ VASIFLANDIRMASI HATALI" ÇIKIŞI

Manisa'nın Soma ilçesinde, 2014 yılında, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, müşteki avukatlarının savcı mütalaasına yönelik beyanlarda bulunmalarıyla devam edildi. Acılı ailelerin avukatları, savcının sanıklar için istediği 'Olası kast' suçlamasına karşı çıkarak, bunun olası bir kasıt değil, direk kasıt olarak değerlendirilip, cezalandırılması gerektiğini söyledi. Mahkemede söz alan avukatları, mütalaanın suç vasıflandırmasının hatalı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Avukatlardan Berrin Demir, davada yargılanan ve yargılanmayan tüm sanıkların 'örgütlü bir kötülük çetesi' kurduğunu öne sürerek, "Bizim sizden beklentimiz siyasi, ekonomik kaygıları bir yana bırakarak, hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurup, yargısal refleksi harekete geçirerek sanıklara hak ettikleri cezaları vermenizdir. Böylece toplumda oluşan yargıya güvensizliği de ortadan kaldırıp yargının tekrar çalıştığını göstermenizdir" dedi.

Avukatlarından Bilge Doğru ise, "Hukukun ve mağdurların vicdanını rahatlatacak bir karar çıkmazsa, 3-4 sene sonra yeni bir katliamla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Burada kusur yoktur, kesinlikle kasıt vardır. Hatta birinci derece kasıt vardır. Mahkeme heyeti kararını verirken, bunları göz önünde bulundurmalıdır" diye konuştu.

TUTUKLU AVUKAT KOZAĞAÇLI'NIN DİLEKÇESİ OKUNDU

Ayrıca duruşmada ailelerin avukatlarından Can Atalay'ın talebi üzerine, bir diğer müşteki avukatı olan, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) 7 ay önce tutuklanan Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın dilekçesi okundu. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kozağaçlı dilekçesinde, tutuklu bulunma sebeplerinden birinin, halkı Soma davasında, hükümete karşı kışkırtmak olarak gösterildiğini, ancak halkı kışkırtmak yerine duruşma salonlarında 301 işçinin ve ailelerinin haklarını aradıklarını anlattı. Kozağaçlı'nın dilekçesinin okunmasının ardından söz alan avukat Can Atalay, mahkeme başkanının neredeyse karar açıklanacağı sırada mahkemeye atandığını belirtip, Savcının ise dosyayı iyi okuyamadığı iddiasında bulundu. Atalay, "Bu davayı siz bitirseniz bile bizim için bitmeyecek. Bu davanın siyasi ayağı devam edecek. Danıştay kararına rağmen davaya getirilmeyen kamu görevlileri var. Bu davanın siyasi ayağı, kamu ayağı, sarı sendika ayağı var" dedi.

Can Atalay'dan sonra söz alan diğer müşteki avukatları da davanın Türkiye tarihine geçecek bir dava olduğunu ve mahkeme heyetinin üzerinde çok ağır bir yük bulunduğunu vurguladı.

Müşteki avukatlarının esas hakkındaki görüşlerinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından duruşma sanıkların dinlemesiyle devam edecek.

DAVA ARASINDA AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, madenci yakınlarının avukatlarından Can Atalay, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel duruşmaya ara verildiği sırada açıklamalarda bulundu. Avukat Can Atalay, kararın 24 Haziran seçimlerinden sonraki hafta çıkmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin yakın tarihi açısından en önemli yargılamalardan birisini son aşamasına geldik. Türkiye bir karanlıktan çıkmaya çalışıyor. Zor günlerden geçiyor. Bu karanlıktan çıkış için emeğiyle geçinen, ekmeğini kazanırken göz göre göre ölüme gönderilen insanların davasının nasıl sonuçlanacağı, onların ailelerin dört elle sarıldıkları bu davanın nasıl sonuçlanacağı kritik önemde. Anladığımız kadarıyla karar önümüzdeki haftaya kalacak" dedi. Herkesi davaya sahip çıkmaya çağırdı.

İLGİSİZLİKTEN YAKINAN ÖZEL'DEN DAVAYA KATILIM ÇAĞRISI

CHP'li Özgür Özel ise, davaya olan ilginin azlığından yakınıp, bu yüzden davada rüzgarın şirket yönünde estiğini iddia etti. CHP'li Özel, "22'inci kez geliyoruz. Her gelişimizde bazen 8, bazen 6 gün boyunca burada yargılamalar yapılıyor. Bu karardan önceki son blok duruşma. Görünen o ki gelecek hafta Soma'da bir karar çıkacak. 4 yıl önce facia olduğunda tüm siyasi görüşlerden Türkiye'nin dört bir yanından 'Soma'yı unutma unutturma. Unutursak yüreğimiz kurusun' diyenlere sesleniyorum. Neredesiniz siz? İlk duruşma günü 15 bin kişi kapıdaydınız. Her aileden biri içeriye alındı. İçeride partilerin genel başkanları, en üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin en meşhur gazetecileri, en sağlam köşe yazarları vardı. Rüzgar adaletten yana esiyordu. Rüzgar ailelerden yana esiyordu. Yavaş yavaş ilgi azaldı. Daha sonra fırsatını buldular, ailelerin genel olarak razı oldukları mahkeme başkanı değişti. Herkesin haberi olsun. Yarın, 'Ah, Vah' demeyin. Gelecek hafta tweet atmayın. Facebook'ta paylaşmayın 'Niye böyle oldu' diye. Siz burada olmazsanız, Soma'ya verdiğiniz sözü tutmazsanız, bu ilgisizlik devam ederse, haberiniz olsun içeride rüzgar artık şirketten yana esiyor. Dünyanın en pahalı savunma avukatlarına karşı, halkın ve baronun gönüllü avukatları var. Bir tarafta dayısı olanlar, parası olanlar, saraylı olanlar, bir tarafta halkın mücadelesi var. Gelirseniz siz kazanacaksınız, gelmezseniz Somalı anneleri, yetim çocukları yalnız bırakırsanız, onlar kazanacak. Onlar kazanınca kimse 'ah vah' demesin. Gelecek hafta burada olursanız, rüzgarın yönü bir kez daha değişebilir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise mahkeme heyetine seslenerek, "Dünya yıkılsa bile adaletin yerini bulmasına engel olmayın" dedi.Son olarak açıklamada bulunan Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını vurgulayarak, "Son günlerde bu ülkede madencilik alanında yanlışlar yapılmaya devam ediliyor. Soma'daki sahalar madencilik ilkesine aykırı bir şekilde bölünerek, parçalanarak ihale ediliyor. Bu önümüzdeki dönemde yeni Soma facialarının yaşanacağı anlamına gelmektedir. Bu konuda uyarıyoruz. Bizim ilk amacımız bu davada adaletin yerini tecelli etmesidir" dedi.

5)ANTALYA BEBEK ARABASINDA ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ



ANTALYA Cumhuriyet Caddesi üzerinde içinde çanta bulunan bebek arabası bırakan türbanlı bir kadın, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, bomba ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Antalya'da türbanlı bir kadın, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanındaki Cumhuriyet Caddesi'nde bebek arabası içinde çanta bırakarak olay yerinden ayrıldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, tramvay seferleri durduruldu. Meydana yaklaşık 20 metre mesafedeki bebek arabasının içinde ne olduğu henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri MOBESE kayıtlarından, bebek arabası ve içindeki çantanın saat 12.19'da türbanlı bir kadın tarafından bırakıldığını, kadının olay yerinden tek başına uzaklaştığını belirledi. Ekipler bebek arabasını bırakan kadını bulmak için çalışma başlatırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

