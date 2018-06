DHA YURT BÜLTENİ-11

1 - Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (3)

MAHALLE YASA BÜRÜNDÜ

Kahramanmaraş’ta yaşanan sel nedeniyle evlerinde boğularak yaşamını yitiren anne Fatma Uşak ve çocukları Ali Osman ile Mevlüt Uşak’ın yaşadığı sokakta üzüntü hakim. Bayram öncesi son tıraşlarını yaptığı çocukların ölüm haberiyle şoke olan berber Muhsin Karagedik, "Çocukları annesi tıraşa getirmişti. Bayram tıraşı yaptım. Saçlarını kısalttım. Dün yaşanan selde evlerinde öldüklerini öğrenince çok üzüldüm" dedi.

'ÇOCUKLARINI GÖZÜNDEN SAKINIRDI'

Sel sırasında eve girerek aileyi kurtarmaya çalışan Ali Bağlar ise olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Uşak ailesinin oturduğu evin karşısında oto yıkamacı işleten Bağlar, sokaktaki su nedeniyle eve ulaşmakta zorluk yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Beni üst katta oturan komşu uyardı. Yağmur nedeniyle sesini duyamadım. Bana alt katı işaret edince baktığımda evi su basığını gördüm. Karşıya geçmeye çalıştım fakat nehir gibi su akıyordu. Birkaç arkadaş kola kola girerek karşıya geçtik. Elektrik panosuna su geçtiği için demir kapıda elektrik akımı olmuştu. Bende balyozla penceredeki demir parmaklıkları ve camları kırarak suyu tahliye etmeye çalıştım. Bu sırada yanımdaki arkadaşı bacaklarından tutarak aşağıya indirdim ve kapıyı açarak içeri girdik. Daha sonra anne ve çocukları aramaya başladık. Arkadaşım küçük çocuğu kanepenin yanında gördü bende ayağından tutarak aldım. Çocuğu dışarı çıkartarak suni teneffüs yaptım. Sonra sağlıkçı bir arkadaş geldi ilk yardım yaptı. Sokaktan geçen bir otomobil çocuğu hastaneye götürdü ama kurtarılamadı. Diğer çocuğu ve anneyi AFAD ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla buldu. Burada 5-6 yıllık komşumuzdu. Anne çocuklarını çok severdi, gözü gibi bakardı. Çok iyi insanlardı, Allah rahmet etsin."

'İŞE GİTTİM GELDİM HEPSİ VEFAT ETMİŞTİ'

Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden acılı baba Hasan Uşak ise taziyeleri kabul ediyor. Eşi ve çocuklarını kaybetmenin şokunu yaşayan Uşak, "Allah’tan gelen bir şey. İşyerindeydim geldim hepsi vefat etmişti. Allah verdi, Allah aldı. Çocuklarımı en son işe giderken gördüm. Öperek işe gittim, geldiğimde öldüklerini öğrendim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Taziye evine gelenler

- Babanın taziyeleri kabul etmesi

- Baba ile röp.

- Aileyi kurtarmaya çalışan komşu ile röp.

- Mahalle berberi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

============

2 - İzmirliler, arife günü şehitlerine koştu

İZMİR'de yaşayan şehit aileleri, arife günü, Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Bayram öncesi şehitlerine koşanlar, mezarları başında dua etti. 2008 yılında Kuzey Irak'ta helikopterin düşmesiyle şehit olan Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni 4 yaşındaki Gürcan Kaya, dayısının mezarını sevdi. Tekirdağ'da sel sularına kapılıp şehit olan onbaşı Sefanur Parhan'ın ağabeyi Fehmi Parhan ise "Geçen bayram biz onun yanına gitmiştik ve yeni bayramlıklar almıştık şimdi mezarının bayındayız" dedi.

İzmir'deki şehit aileleri, arife gününde Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit olan yakınlarıyla kabirleri başında dua etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, diktikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hala taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran'ı Kerim okuyup, dua etti.

1997 yılında Kuzey Irak'ta operasyon sırasında şehit olan Bülent Şeker'in annesi Bizar Şeker ile ablası Melike Şeker, mezarı temizledi, şehit asker için gözyaşı döktü. Yine 1999 yılında Marmara depremi sırasında Adapazarı Ordu Evi'nde görevli olduğu sırada şehit olan Nedret Mutlu'nun büyük annesi Şaziye Cumalı, 19 yıl sonra bile ilk günkü acılarını yaşadıklarını anlattı.

"BİR DAHA ŞEHİT OLMASINLAR"

Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Kadifekale Şehitliği'nde, küçük Gürcan Kaya da 2008 yılında Kuzey Irak'ta helikopterin düşmesiyle şehit olan, aynı ismi taşıdığı dayısı Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın mezarına geldi. 4 yaşındaki Gürcan, annesi Sevcan Kaya Ulucan ile mezar başında bulunduğu sırada, dayısının şehit olduğunu söyleyip, "Bir daha şehit olmasınlar" dedi.

GEÇEN YIL ASKERDEYKEN ZİYARET ETMİŞLERDİ

Geçen ekim ayında Tekirdağ'da hayat kurtarmaya gittiği sırada sel sularına kapılıp şehit olan onbaşı Sefanur Parhan'ın yakınları da mezarının başında büyük üzüntü yaşadı. Ailesi mezara Fenerbahçe bayrağı koydu. Şehit askerin ağabeyi Fehmi Parhan ise "Biz geçen sene bayramda yanına ziyarete gitmiştik yeni elbiseler almış ve dışarıya çıkarmıştık. Şimdi mezarına ziyarete geldik. 19 Mayıs'ta doğum gününü kutladığımız kardeşim için komutanı şöyle demişti; 'Gurur ve hüznü aynı anda ancak bu durumda yaşarsın.' Bizde onu yaşıyoruz. Kardeşimi kaybettikten sonra bize inanılmaz biri güç geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailelerin ziyaretinden görüntü.

- Ailelerle röportajlar

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

================

3 - Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, planlı sanayi alt yapılarını çok önemsediklerini belirterek, "5 yılda Türkiye'de 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu 50 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya'nın Hendek ilçesinden belediyeyi ziyaret etti. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştığını belirterek, "Türkiye'de sanayi üretimi 19 aydır kesintisiz artıyor. Son 6 ayda ülkemiz cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. Geçen Nisan ayı da Cumhuriyet tarihinin en fazla sanayi üretimi yapılan ayı oldu. Türkiye büyüyor mu, büyümüyor mu, döviz kurları ne oldu? Geçen seneki büyüme 7.4 ve bu senenin ilk 3 ayı yine 7.4 oldu. Sanayi öncülüğünde Türkiye büyüyor. 16 yılık iktidarımızda Türkiye'nin ortalama büyümesi 5.8'dir. Cumhuriyet tarihi ortalamasının üzerinde 2 puan. Sanayinin büyümesi 6.7 yani her zaman biz ortalama büyümenin 1 puan üstünde sanayi büyümesi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin teknoloji yoğun sanayi ile sıçrama yapacağı bir dönem olacak. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Programlarımız hazır, Türkiye'nin sanayi devrimi. Sanayimizin dijitalleşmesi, yüksek teknolojiye geçiş, odak sektörler programı ve yine Türkiye'nin sanayi kapasitesini 2'ye katlanmasını öngören programlar var." dedi.

Bakan Özlü, önümüzdeki 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurarak 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıklayarak, "2023'e kadar önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu 50 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın programı bu şekilde. Mevcutları da büyüteceğiz ve 1 milyon istihdam sağlayacağız. Planlı sanayi kapsamında istihdam edilenlerin sayısı 2,5 milyonun üzerinde olacak. Ayrıca planlı sanayi alt yapılarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri var, sıvıya duyarlı hassas. Bir de modern yönetim anlayışı var. Türkiye gerçekten organize sanayi bölgesi kurma ve bunları yönetme bakımından ciddi bir rol sahibi." diye konuştu.

Bakan Özlü daha sonra Hendek ilçe merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın konuşması

Belediye başkanının makamından görüntüler

Vatandaşlarla selamlaşması

=================

4 - Yol kenarına terk edilen çuvallardan 858 kilo esrar çıktı

HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu.Ele geçirilen esrar ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolu kenarına çuvallar bırakıldığını fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, içindekinin esrar olduğunu belirledi. Toplam 858 kilo esrara el koyan polis ekipleri, uyuşturucuyl ilglii olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

POLİS KEMARASI

-Operasyondan görüntü

-Gözaltına alınan bir kişi

-Ele geçirilen esrar

-Esrar dolusu esrar

-Genel ve detaylar

haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

BOYUT:94.1 MB - SÜRE:50 SN

===============

5 - 'Çağatay İHA', Osmancık'ta trafiği denetledi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni 'Çağatay İHA' isimli insansız hava aracı piste ihtiyaç duymadan kalkış yaparak D-100 karayolundaki denetlemede kullanıldı.

İnsansız hava aracı, kaydettiği görüntüleri, yerde bulunan kumanda merkezi olarak kullanılan AFAD'ın hibe ettiği mobil araca aktardı. Piste ihtiyacı olamayan 'Çağatay İHA', her türlü arazi şartında havalanabilme ve havada 6 saat kalabilme özelliğine sahip. Ağırlığı 45 kilogram olan ve 5 kilogramda eksra yük taşıyabilma kapasitesine sahip olan İHA, İlk kez Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu üzerinde trafik denetlemesinde kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Çağatay İHA'dan detay

-Çağatay İHA'nın uçuşu

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()

(SÜRE:4 Dk) (BOYUT:408.8 MB)

================

6 - Çevre Bakanı Özhaseki : "Bizi, Suriye ve Irak gibi yapmak istediler "

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki"Allah herkese yuvasında,yurdunda bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Bu büyük bir nimet. Bizi de adeta Suriye gibi Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler"dedi

Seçim bölgesi Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Osman Kavuncu Bulvarı, İnönü Bulvarı, Millet Caddesinde vatandaşların elini sıkıp, karanfil dağıtan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada , "Bugün Arefe günü. Yarında inşallah bayramı idrak edeceğiz. Cenabı hak nice arefe ve bayram günlerine huzurla ağız tadı ile evimizde, yuvamızda, yurdumuzda ulaşmayı nasip etsin. Bu büyük bir nimet. Çünkü bizim gönül coğrafyamız diye adlandırdığımız ülkelerde şu anda bu güzelliği yaşayamayan milyonlarca insan var. Ülkelerin iç savaş ve kargaşa var. Her taraf kan reva içinde. Parçalanmışlıklar var. Birçok mazlum ve Müslüman insanda ülkelerini yurtlarını terk etmiş vaziyetteler. Alla bizim ülkemizi böyle bir kötülükten korusun. Öyle sıkıntılardan belalardan korusun. Aslında bizim ülkemiz üzerinde de bu tür operasyonlar yaptılar. Ameliyat yapmaya kalktılar. Bizi de adeta Suriye gibi Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler. Ama ,cenabı hakka şükürler olsun ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit lider var. Dim dik duran bir lider var. Onun arkasında milyonlar var. Gerekirse göğsünü kurşunlara siper eden millet var. Böyle olunca her türlü kötülük dönmüş oldu. Bizim ülkemiz üzerinde de bu oyunları oynayamamış oldular, istediklerini yapamadılar. Bizim duamız bugünler hürmetine. Ülkemize rabbimin kötü gün göstermemesi. Etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde insanlar gibi buranında yangın yerine dönmemesi için gayret ediyoruz. Bir ve beraber olmak büyü bir muhabbet içinde herkesle bayramlaşarak yolumuza devam etmektir amacımız" diye konuştu

Güneydoğu bölgesindeki vatandaşların da kendisini içlerinden biri gibi gördüklerini söyleyen bakan Özhaseki, "Nusaybin'de Yüksekova'da Sur içinde benim çok sevgili hemşerilerim var. Her gittiğimde sağ olsunlar beni bağırlarına basıyorlar. Beni kendilerinden biri gibi görüyorlar. Afişlerle karşılıyorlar. Sokakta gezerken Kayseri'de geziyor gibi zorluk çekmiyorum. Neden orada bir kötülük yaşandı. Ancak, hepsi geride kaldı. Mağdur olan sıkıntıya düşen evi yıkılan her ne kadar insan var ise hepsinin evini yapmaya çalışıyoruz. O bölgelerin alt yapısını yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca vatandaşta tabii ki bizim yaptığımız bu hizmetler karşılığında teşekkür babında bize sevgilerini gösteriyorlar. Ben de onları seviyorum. Hizmet etmeyi seviyorum. Onlarında bayramı mübarek olsun. Dilerim cenabı Allah onların geçmişte yaşadığı kötülükleri bir daha yaşatmasın." diye sözlerini tamamladı

Görüntü Dökümü:

======

- Bakan Özhaseki'nin seçimi gezisi ve vatandaşların ilgisi

- Bakan Mehmet Özhaseki'nin açıklaması

- Diğer detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ ()

3 dakika 32 saniye / 397 MB

=============

7 - Parasını alamayan taşeron firma sahibi intihar girişiminde bulundu

KARABÜK,() - KARABÜK'te, taşeron firma sahibi Kemal K.(50) bayram öncesi işçilere vermek üzere alacağı olan 150 bin TL'yi müteahhitten alamadığını ileri sürerek yapımını büyük oranda tamamladığı 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kemal K. polisin 2 saat süren ikna çabası sonucu çatıdan indirildi.

Olay öğle saatlerinde, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi üzerinde 5 katlı PTT binasında meydana geldi. Çatıdan bir bacağını aşağıya sarkıtıp atlayacağını söyleyen bir kişiyi görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis, bayram öncesi işçilere dağıtmak için müteahhitten alacağı olan 150 bin TL'yi alamadığını ileri süren taşeron firma sahibi Kemal K.'yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açarken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, bazıları da ağacın ve binaların gölgesinde intihar girişimini izledi. Olayı haber alıp gelen Kemal K.'nın kızı gözyaşı döktü, eşi ve torunu da binanın girişinde bekledi. Polisin 2 saat süren ikna çabası sonuç verince uzun süre ağlayan Kemal K. çatıdan aşağıya indirildi. Kendisini bekleyen ailesini görünce baygınlık geçiren kemal K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Vatandaşların cep telefonlarıyla canlı yayın yapması, gölgeden izlemeleri

-Polisin ikna çabaları

-Kemal K.'nın kızının ağlaması, eşi ve torunun bina girişinde beklemesi

-Kemal K'nın çatıdan indirilmesi ve ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

(05.25) Boyutu:(602 MB.)

==========================

8 - İslahiye'de kirazı mantar hastalığı vurdu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bu yıl etkili olan yağmur nedeniyle daldaki kiraz, 'Mumya' da denilen 'Monilya' ismi verilen mantar hastalığıyla çürüdü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız Mahallesi'nde son zamanlarda etkili olan yağışlar ve nem kirazı vurdu. Monilya hastalığı nedeniyle birçok ağaçtaki kiraz meyvesi, dalında çürüdü.

Üretcilerden Mehmet Keyifli, hastalığın 50 kiraz bahçesinde baş gösterdiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ziraat mühendislerine danışarak ilaçlamamızı yaptık. Son dönemlerde yağmuru ve ardında güneşin vurmasıyla meyveler çürümeye yüz tuttu. Daha önceki yıllarda bu hastalık oldu ama böylesine tüm ağaçlarımızı vurmamıştı. Bu yıl Koççağız'daki 50 kiraz bahçesinde aynı hastalık oluştu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Koççağız mahallesindeki kiraz bahçesi

- Kirazın dalında çürümüş şekli

- Mehmet Keyif'linin anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-()

219 MB