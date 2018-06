DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ERDOĞAN: KANDİL'İ TERÖR KAYNAĞI OLMAKTAN KURTARIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık tehdit ve terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz" dedi. Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin son hızla devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "Bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında binlerce terörist etkisiz hale getirdik şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık tehdit ve terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan hemen sonra başladığımız operasyonlar başarıyla sürüyor. Artık insansız hava araçlarımız var mı? Artık silahlı insansız hava araçlarımız var mı? Bunları artık Amerika'dan almıyoruz. Bunları artık İsrail'den almıyoruz. Bunu artık biz kendimiz üretiyoruz. F-16'larımız evet koordinatlarını işte insansız hava araçlarımız veriyor ve vuruyorlar. Artık bizim ATAK helikopterlerimiz var mı? Onu da yine bu kardeşiniz İtalya'yla yaptığımız görüşmeler sonucu İtalyanlarla ortak üretmeye başladık. Ve sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El-Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanla rahatsız olsa da terörü bu ülke gündeminden tamamen çıkaracağız."

'ZALİME ACIMASIZ, MAZLUMA MERHAMETLİ'

Devletin zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Bu devlet hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda balyoz gibi inen güçlü bir devlettir. Çukur eylemlerinde sokak çetelerini açtıkları deliklere gömdük mü? Fırat kalkanında DEAŞ'lı canileri darmadağın ettik mi? Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü örgütün Suriye kolunu Afrin'den söküp attık ve bu 4 bin 600'a yaklaştı. Bestler Dereler bölgesinde, Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Yurt dışına kaçan 80'in üzerinde FETÖ'cü alçağı paketleyip adalete teslim ettik mi? Peki bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bay Kemal, terörün desteklediği kişileri koluna takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Bay Muharrem de terörün desteklediği siyasi partinin başkanını sözde şu anda işte Cumhurbaşkanı adayı o da gidiyor Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. Be kardeşim, 6-7 Ekim'de dökülün sokaklara deyip de 53 tane Kürt kardeşimi Diyarbakır'da öldüren bunlar değil mi? Yahu sen nasıl olur da gider bunu ziyaret edersin? Buradan sana oy mu gelecek yani?"

'SEN BU İŞLERDEN ANLAMAZSIN'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesla diye bir marka var. BMW'yi ziyaret etmiş de. Bu zannediyor ki biz hala dizelle araç üreteceğiz, yerli milli. Ya onu da üretiriz de biz şu anda elektrikli, akülü, bunları üreteceğiz Bay Muharrem. Sen bu işlerden anlamazsın. Zaten anlayana kadar da 24 Haziran geliyor ama 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabilirsem bir ders veririz. 7.4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti ve OECD ülkelerinde bir numara olduk. G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra 2'nci olduk. Şimdi soruyor çiftçiye, esnafa. 7.4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı? Ya Bay Kemal sen bu söylediğine Allah aşkına inanıyor musun ya? Senin önce bu büyüme denen kavramın ne olduğunu bir öğren kendi ekonomistlerine sor ya bu büyüme nedir. Ne diyor bu ranta aittir diyor. Ya ne demek. Bu büyüme denilen olay tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu? Devlet olarak benim memurum yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Bu çiftçilere paraları biz aynı kaynaktan veriyoruz. Büyüdüğümüz için, güçlendiğimiz için işte bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem? Yükleniyoruz ama anlamıyorlar. Cehalet çok kötü bir şey. Hayvancılıkla uğraşan Niğdeli çiftçilerimize yüzde 50- 80 arası hibe veriyoruz, nereden veriyoruz?"

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Niğde'deki mitingin ardından şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine geçti. Basın mensuplarının alınmadığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Şehidin ailesi ile de görüşen Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı

KILIÇDARDOĞLU: SİYASETTE UFKU DOLANLAR, ÜLKEYİ SAĞLIKLI YÖNETEMEZLER (EK)

2)'AHKAM KESMEKLE OLMAZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerini burada da sürdürdü. 'Muhtarlık Kanunu' kuracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir muhtarlık binası olmalı. Muhtarın siyasi kimliği yoktur. Lafla peynir gemisi yürümez. Ahkam kesmekle olmaz. Muhtarlık, hamasetle büyümez. Muhtarlık, hakkını ve hukukunu teslim ettiğiniz zaman büyür. Muhtarlığın bütçesi olmalıdır. Ama şu anlama gelmemeli; 'Biz bütçeyi tahsis edelim, muhtar har vurup harman savursun.' Bütçenin hesabını verebilmeli. Ama muhtarın hakkını teslim edeceksiniz. Bu kadarını, kapsamlı bir muhtarlık projesi geliştiren yoktur" dedi.

'TEK ADAM REJİMİ DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE YOKTUR'

Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yetkilerin, tek kişiye verilmemesi gerektiğini kaydederek, "Tek adam rejimi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Bizim tarihimizde de örneği yoktur. Osmanlı'da padişah vardır ama başbakan vardır veziriazam. Selçuklular'da vardır, Mete Han'dan bu yana gelen bütün tarihimizde vardır. 'Şimdi Başbakanlığı kaldıracağız.' Yok öyle bir şey. Bütün yetkiler tek kişide. Bir kişi, her şeyi bilir mi? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Bir kişi her şeyi bilirse liyakate gerek yok o zaman, düşünmeye gerek yok o zaman. Nasıl olsa her şeyi biliyor. Niye ben düşüneyim? Oysa Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz defalarca sorar; 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?.' Aklın ne kadar değerli olduğunu 21'inci yüzyılda da en stratejik ürünün insan beyni olduğunu bütün kainat kavradı. Hayatı sorgulamak zorundayız" diye konuştu.

'ESKİ ANLAYIŞLA, TÜRKİYE BÜYÜMEZ'

Çiftçinin faiz borcunu tamamen sileceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bunun için gerekli olan kaynağın da olduğunu kaydetti. Türkiye'de, vatandaşların teneffüs ettikleri hava haricinde her şeye vergi ödediğini aktaran Kılıçdaroğlu, kaynağın doğru kullanılmasıyla gerekli kaynağı bulacaklarını ifade etti. Türkiye'nin değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu yineleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eski anlayışla, siyaset yürümez. Eski anlayışla, Türkiye büyümez. Demokrasilerin çıkış noktası şudur; vatandaş ödediği vergilerin hesabını sorar iktidara. Bunu soran ülkelerde demokrasi gelişmiş demektir. Bunu sormayan ülkelerde demokrasi yok demektir, birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz vergi ödediğinize göre bu soruyu sormak durumundasınız. Biz güçlü bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Bunu söylediğimizde 'Siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz' diyorlar. Zinhar, asla eskiye dönmek istemiyoruz. Eski parlamenter sistemini en çok eleştiren biziz. Yüzde 10 seçim barajını eleştiren biziz, YÖK belasını eleştiren biziz, Seçim Kanunu'nu eleştiren biziz. Siz sanıyorsunuz ki milletvekillerini seçen biziz. Hayır efendim tam bir aldatmaca. Milletvekilini seçenler genel başkanlar, sizin önünüze liste konur, gelir altına imza atarsınız o kadar. Gerçek bu. Milletin vekilini, millet seçerse orada demokrasi vardır. Bunu kim getirdi askerler getirdi, 12 Eylül'de geldi. Biz bunu reddediyoruz. Yüzde 10 seçim barajı; yüzde 34 oy alıyorsun parlamentoda yüzde 65 milletvekili çıkarıyorsun. Böyle saçma şey mi olur? Milli iradenin oraya yansıması lazım. Siyasi parti yüzde 1 oy alıyorsa 1 milletvekili çıkarsın. Neden korkuyoruz. Biz darbeye, darbecilere ve darbe hukukuna karşıyız. Biz demokrasiyi savunuyoruz, demokrasiden yanayız. Bütün siyasi partilere şapka çıkarırız. Vatandaşıma da hiçbir zaman niye bu siyasi partiye oy verdin diye eleştirmedim"

DANIŞTAY ÜYESİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu, güçlü bir demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesi Aysel Demirel'in paylaştığı 'Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız' şeklindeki tweet'e de tepki gösterirken, şunları söyledi:

"Liyakatsiz bir devlet olmaz. Siyasette liyakat olmaz. Şef olmanız için üniversite mezunu olmalısınız. Müsteşar olmak için en az 12 yıl devlette çalışmalısınız, en az 6 yıl üst düzey görevlerde bulunmak zorundasınız. Ama Başbakan, bakan ya da milletvekili olmak için ilkokul diploması ve savcılıktan temiz kağıdı. Devletle siyaset arasındaki bu farkı hiç kimse unutmasın. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Hükümet bugün var, yarın gider. Ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir. Öyle olması lazım. Liyakat üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı'da da böyleydi, Selçuklu'da da böyleydi, Karamanoğlular'da da böyleydi. Ne zaman liyakat bozulur, o zaman devlet çöker. O nedenle biz, güçlü bir demokratik parlamenter sistemden yanayız. Her makam denetlenmeli. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, 80 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olmalı. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse, o hakime kim güvenir. Düşünün ben bir mahkemeye hakim atadım. AK Partili kardeşimin de davası o hakime düştü. O AK Partili kardeşim demeyecek mi 'Bu hakimi CHP'nin genel başkanı tayin etti. Bu benim davama bakmaz, bu tarafsız olmaz.' Bir partinin genel başkanı Danıştay'a hakim tayin etti. Hakim ne yapıyor? Tweet atıyor. Ne diye, Muharrem İnce'yi eleştiriyor. Ya sen hakim misin, partinin kadın kolları başkanı mısın? Kimsin sen? Siyasete saygı duyarım, o da siyasete merak sarabilir, olabilir yadırgamam. O zaman hakimlikten ayrılacaksın geleceksin siyaset gireceksin? Şimdi o mahkemeye, Muharrem İnce'nin davası düştüğünde ne diyecek? O hakim ne diyecek? O hakim tarafsız mı? Değil. Adalet dağıtacak o hakim. Adalet farklı bir şeydir. Adalet bütün inançların ortak temelidir. Adalet bir kutup yıldızı gibidir, yerinde durur bütün kainat onun etrafında döner."

3)ÖZHASEKİ UYARDI: YAPI KAYIT BELGESİ ALIRKEN DOLANDIRILMAYIN

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı çerçevesinde Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili uyarıda bulunarak, "Vatandaşlar bu konuda dolandırıcılara veya kötü niyetli kişilere, 'yetkiliyiz' diye pankart asanlara kulak asmasın, asla inanmasın. Direkt İstanbul'da bürolarımıza, diğer yerlerde bölge ve il müdürlüklerimize, ilçelerde tapu müdürlüklerine başvursunlar" dedi.

Seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketi Kayseri'de, bugün serbest bölgede bulunan fabrikalardaki işçilerle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada gazetecilere Yapı Kayıt Belgesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Özhaseki, cuma günü gerek 'e-devlet' üzerinden gerekse bireysel başlayan Yapı Kayıt Belgesi'ne başvuruda, kısa sürede rakamın 144 bine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Cuma günü öğleden sonra kayıt almaya başladık. Haliyle vatandaşın çok kolay bir şekilde girebileceği bir sistem tercih ettik. E-devlet üzerinden herkes yapabildiği için hiç kimseye müracaat etmeden, aracı kullanmadan, ayrıca bir masraf etmeden rahatlıkla vatandaş internet üzerinden bize müracaat edebiliyor. Eğer bunu yapmak istemiyorsa il müdürlüklerimiz, bunu açtığımız şubeler, ilçelerdeki tapu müdürlüklerinden yardım alabilirler. Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse 3 günde yapılan müracaatlar 144 bine ulaştı. Yani, 144 bin vatandaşımız 'Ben mağduriyeti anladım, gidermek istiyorum. Onun için de bu işlerden istifade etmek istiyorum' diyor. Tabii bunun yanı sıra işlem yapmadan formu görmek için için sitemize giren çıkan vatandaş sayımız 100 binlerce. Yani o zaman ben anlıyorum ki tespitlerimiz doğru. Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'ı, yani elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'dan fazlası neredeyse bu sayı 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın vatandaşımız bu işten istifade edecek gibi gözüküyor."

DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi konusunda vatandaşı dolandırmak isteyenlerin de olabileceğine, bu konuda duyumlar aldıklarına vurgu yaparak, "Birkaç yerden arkadaşlar, Yapı Kayıt Belgesi konusunda levhalar asılarak 'gel gel' yapıldığını söylediler. Vatandaşımızın, hiç kimseye gitmelerine gerek yok. Yani o tür bürolara, 'biz size yardımcı oluruz' diyenlere itibar etmesinler. Belge için internetten başvurabilirler ya da bizim müdürlüklerimize gelebilirler. İstanbul'da yaklaşık 40 tane müdürlük açtık. E-devlet şifrelerini de kimseye vermesinler" dedi.

Özhaseki, Türkiye'nin açıklanan büyüme rakamlarına da değinerek, "Bunca içeriden saldırı, baskı hiçbir işe yaramadığını gösteriyor. Geçtiğimiz çeyrekte de 7,4'tü, şimdi de bu rakamı yakaladık. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Demek ki, Türkiye gayet güzel, yerli yerinde işler yapabiliyor. Önüne bakarak hızla devam ediyor. Bu bizim için son derece önemli. Hele hele ana muhalefetin seçim döneminde yıkım operasyonu yaptığı dönemde böyle bir büyümenin yakalanması, ülke ekonomisinin sağlam ayaklarının üstüne bastığını gösteriyor" diye sözlerini tamamladı.

4)CHP'Lİ TEZCAN: 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE ÇATLAMA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhur İttifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, seçim çalışmaları kapsamında, Eskişehir'e gelip, Tepebaşı Belediyesi'nce kadınlar için düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Program öncesi basın açıklaması yapan Tezcan, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Tezcan, "Bizim ittifakımıza dil uzatmış. 'Millet ittifakı', 'nefret ve öfke ittifakı' demiş. Ben bunu milletin vicdanına bırakıyorum. Nefret dilini, öfke dilini kullanan kim? 'Cumhur ittifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir. 'Cumhur ittifakı' içinde çatlak sesleri duymaya başladık. 'Bu noktada dikkatleri başka noktaya çekmek için 'millet ittifakı'nda bir çatlak yaratabilir miyiz?' hesabı içine girmiş Sayın Bekir Bozdağ. Boşuna umutlanmasın, boşuna heveslenmesin. 'Millet ittifakı' demokrasi merkezinde kurulmuş bir ittifaktır. 'Millet ittifakı', milletin Meclis'ini, milletin iradesini hakim kılmak için kurulmuştur. Temel ilkeleri güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı prensibini esas almak çerçevesinde oluşturulmuş bir ittifaktır. Herhangi bir problem yaşaması mümkün değildir" diye konuştu.

'ÇILGIN VE DEV PROJE, DİYE KIRAATHANE GETİREN ANLAYIŞ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet kıraathaneleri kuracağız" açıklamasını eleştiren CHP'li Tezcan, "İnsanların önüne 16 yıl sonra 'çılgın ve dev proje' diye kıraathane getiren anlayıştan bu memleketin, bu milletin elde edebileceği bir fayda yoktur. Kıraathaneleri bu memleketin çocuklarına layık görenler, şimdi çıkıp, 'Oralarda internet olacak' diyormuş. Türkiye'de Wikipedia'yı 1,5 yıldır yasaklayan, Erdoğan'ın kendisidir. Dünyanın hiçbir yerinde yasak olmayan, en büyük elektronik ansiklopedi Wikipedia'ya erişim yasak. Gençleri aldatacaklarını sanıyorlar; ama gençlerimiz bunları yakından takip ediyor" dedi.

'ÖNCE SAYGIYI HAK ETMEK LAZIM'

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın bazı eleştirilerine yanıt veren CHP'li Tezcan, "Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olursa saygıyı hak eder. Önce saygıyı hak etmek lazım. Biz devletin başında cumhurbaşkanlarına her zaman saygı gösterdik ve gösteririz; ama Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı değil; AK Parti Genel Başkanı olarak hareket ediyor. AK Parti Genel Başkanı olarak milleti bölüyor. Cumhurbaşkanları, cumhuru birleştirir. Erdoğan, milleti ayrıştırıyor. Milleti ayrıştıran, kutuplaştıran birisi, parti genel başkanı olarak bunu yapıyorsa karşılaşacağı muamele buna denk gelen bir muamele olacaktır" diye konuştu.

'DARBENİN SİYASİ AYAĞI BUNLAR'

CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini dile getiren Tezcan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız çalışmayı yaptılar. Raporlarını genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye verdiler. Orada belli başlı aksaklıklar var. Önümüzdeki süreçte onlar da zamanı gelince paylaşılır. Ancak AK Parti, Erdoğan, iktidar; FETÖ ile ciddi olarak mücadele etmiyor. FETÖ ile gerçek, etkili mücadele edebilmek için FETÖ'nün, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmak gerekir. Bunlar onu ortaya çıkaramazlar; çünkü onun ortaya çıkarılması demek, kendi foyalarının ortaya çıkması demek. Darbenin siyasi ayağı bunlar. Kendisi ikrar etti Erdoğan. 'Evet FETÖ bizim dönemimizde devlette en etkili şekilde yerleşti' diyen kendisidir."

KADİR GECESİ PROGRAMINDA VAATLERİ SIRALADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, daha sonra belediye tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı için toplanan kadınların bulunduğu salona geçti. Tezcan, buradaki konuşmasında partisinin vaatlerini anlattı. 5 yıl içinde işsizliği yüzde 5'in altına indireceklerini, 180 bin öğretmeni, 40 bin veteriner ile ziraat mühendisini ilk anda işe alacaklarını dile getiren Tezcan, yoksulluğu yönetmeye değil; yok etmeye talip olduklarını, bunun için 'Aile Sigortası Kurumu' kuracaklarını kaydetti. CHP'li Tezcan, "Milletvekili seçiminde CHP'ye, altı okun altına, cumhurbaşkanı seçiminde de CHP adayı Muharrem İnce'nin adının altına mührünüzü basın. Bu söylediğimiz problemleri çözecek yetkiyi bize verin; huzur olsun, adalet olsun, zenginlik olsun, refah olsun" dedi.

5)BİLAL ERDOĞAN: CESARETLİ LİDERİMİZ OLMASAYDI, MEHMETÇİĞİMİZ KANDİL'E İLERLİYOR OLAMAZDI



TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kırıkkale TÜGVA İl Temsilciliğinin açılışı için kente geldi. Erdoğan'ın, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile davetliler karşıladı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlandı. Ardından Kırıkkale Belediyesi mehteran ekibi gösteri sundu.

Burada konuşan Bilal Erdoğan, önce TÜGVA'nın öneminden bahsetti, daha sonra gençlere seslendi. İtilaf devletlerinin Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'yi başka kanallardan işgal girişiminde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Neydi bu, aydınlarımızın kafalarını işgal ettiler. Nasıl 'biz yapamayız' diye. 'Biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık' diye. Bunlar maalesef Türkiye'de okutuldu, anlatıldı" dedi.

"Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet döneminin en önemli bilimsel, teknolojik, sanayi atılımlarının en önemli yerli milli teknoloji atılımlarının son 15 yılda muhafazakar, dindar insanlar yönetimdeyken yapıldığını gördük" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla insanların kafasındaki o aşağılık kompleks tarihe kavuştu. Artık gençlerimiz daha özgüvenli. Neden, öyle bir ülkemizin lideri var ki Amerika'sı, Avrupa'sını dinlemiyor ülkemizin güvenliğini sağlamak için ve ülkemizdeki milyonlarca mülteci misafirin evlerine dönüşünü mümkün kılmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenliyoruz. Afrin bölgeleri bugün Türkiye tarafından temin edilen bir emniyet içerisinde yaşıyorlar. Eskiden olsaydı bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı. Çünkü Amerika'nın başkanının önünde iki eli önünde bağlı başı önüne eğik maalesef bu ülke başbakanlar, cumhurbaşkanları gördü."

Erdoğan, konuşmasının ardından TÜGVA Kırıkkale İl Temsilciliği'nin açılışını yaptı.

6)ANDIRIN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafef ticari araçtaki Faruk- Nabia Evlici çiftçi ile oğulları Onur Kaan Evlici yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Andırın- Kahramanmaraş karayolunun 6'ncı kilometresi Arıklar Mahallesi'nde medya geldi. Faruk Evlice idaresindeki 07 BSH 62 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü ile eşi Nabia Evlice ve çocukları Onur Kaan Evlice’yi araçtan yaralı olarak çıkarıp Andırın Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Evlice çifti, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

