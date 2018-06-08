DHA YURT BÜLTENİ - 11

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ'DAN, DEMİRÖREN AİLESİ'NE BAŞSAĞLIĞI

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iş insanı Erdoğan Demirören'in vefatı ile ilgili üzüntülerini ifade etti. Merhumun yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Dağ, şöyle konuştu:

"Sayın Demirören de iş yaşamına esnaflıktan başlayan ve daha sonra ticaret yaşamıyla, girişimciliğiyle önemli mesafeler kat ederek ülkemize de istihdam ve vergi anlamında çok büyük katkılar sağlamış biriydi. Bir değerdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz."

Hamza Dağ'ın ardından konuşan İzmir Esnaf ve ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, tüm iş alemine başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın taziye mesajı

- İzmir Esnaf ve ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun taziye mesajı

Haber: Nevra UÇKAÇ Kamera: Tekin GÜRBULAK

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DEMİRÖREN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili, "Erdoğan Bey bu ülkeye büyük hizmetleri olan değerli bir işadamıydı. Tüm ailesine ve çalışanlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi'nde kıldığı cuma namazının ardından, yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. İşadamı Demirören'in vefat haberinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Erdoğan Bey bu ülkeye büyük hizmetleri olan değerli bir işadamıydı. Değerli bir işadamı olmanın yanında güzel bir dosttu. O benim ağabeyimdi. Şahsi dostluğumuz vardı. Hep bana 'kardeşim' derdi, ben de ona 'ağabeyim' derdim. Gerçekten özel bir dostluğumuz vardı. Ailesini de yakından tanıyorum. Başta Başkanımız Yıldırım Demirören olmak üzere, diğer evlatlarını da yakından tanıyorum. Öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm çalışanlarına, birçok şirketi var, o da tüm çalışanları da bir aileydi. Tüm ailesine, çalışanları da dahil başsağlığı diliyorum. Ülkemize, milletimize de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabim inşallah yakınlarını ve sevdiklerini cennetinde buluşturur. Amin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Çavuşoğlu'nun Cami çıkışı açıklama yapılacak yere gelişi

Bakan Çavuşoğlu açıklama

Bakan Çavuşoğlu açıklama sonrası Cami avlusunda vatandaşlarla konuşması detaylar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE'Yİ ÖVDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürürken yol üzerindeki Saruhanlı ilçesinde durdu. Burada miting yapan Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi övenerek, şunları söyledi:

"Bu seçimler sıradan bir seçim değil. İki tercih yapacaksınız. Ya demokrasiden yana oy kullanacaksınız ya da dikta rejiminden yana oy kullanacaksınız. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiden yanayız. Tek adam rejimi istemiyoruz. Bunun için 15 milletvekilimizi göndermemiz, Millet İttifakı'nı kurmamız demokrasiyi savunmamızdan kaynaklanıyor. Birlikte güzel ülkemizi cennete dönüştürmek istiyoruz. Bütün kardeşlerime açık ve net çağrı yapıyorum; 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Dürüst, namuslu ahlaklı bir adayımız var. Adı Muharrem İnce. Güçlü bir insan, başarılı bir insan, hayatını bu ülkeye adamış bir insan, eski bir öğretmen. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluk olduğu ülkede huzur ve barışı vaat ediyorum. Bu bölgenin tarım yoğunluklu olduğunu biliyorum, çiftçi memur hayatından memnun değil. O zaman kim memnun. Bir tek sınıf var rantiye sınıfı. Faizle gelir elde edene 'dur' demenin zamanıdır. Alın teriyle kazanmanın zamanıdır. Önümüzdeki bir yıl içinde 240 milyar dolar faiz ödeyecekler. Faizlerin bedellerini hep birlikte ödeyeceğiz. Benim size sözüm. Muharrem İnce'nin sözü mazotu düşüreceğiz. 1500 TL'den aşağı emekli maaşı olmayacak. Taşeron işçileri kadroya alacağız. Bu ülkede para var. Verdiğim sözleri son kuruşuna kadar yaparım."

TAKDİR BELGESİNİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra vatandaşlar omzuna yörük bezi koydu. Bu sırada yanına gelen ortaokul öğrencisi Mehmet Ekinci, "Size söz verdiğim takdir belgemi getirdim" diyerek belgeyi Kılıçdaroğlu'na gösterdi. Kılıçdaroğlu da öğrenciyi kutladı. Öğretmen Özlem Akcan da Kılıçdaroğlu'na

küçük kavanoz içerisinde Saruhanlı bölgesinin özel karpuz tohumlarını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü.

- Vatandaşlarla diyaloglarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MANİSA ()

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LİSE PANSİYONUNDA USULSÜZ PARA TOPLANDIĞI İDDİASINA SORUŞTURMA



ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda, velilerden usulsüz para toplandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda öğrencilerin ücretsiz konaklaması gerekmesine rağmen, değişik miktarlarda ücretler alındığına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetlerde bulunuldu. Okul yöneticilerinin velilere, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri iddia edildi. Pansiyonda, velilerden yaklaşık 100 bin lira toplandığı ileri sürüldü. Zonguldak Valiliği, şikayetlerin ardından pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı S.Ö. hakkında soruşturma başlattı.

BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, konunun araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini söyledi. İddiaları araştırdıklarını ifade eden Töre, şöyle dedi:

"Öğrencilerden ücret alındığı yönünde şikayetler var. Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar, bu konu üzerinde detaylı bir şekilde duruyor ve bir an önce araştırılıp gereğinin yapılmasını istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettik. Soruşturma aşamasında ve incelemeler devam ediyor. Bu noktada bir yorum yapmak sağlıklı olmaz. Ancak arkadaşlarımız en iyi şekilde incelemelerini yapacaklar ve gereken neyse uygulanacaktır. Soruşturma tamamlandığında kamuoyunu konudan haberdar edeceğiz."

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()



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AYRILMAK İSTEYEN 14 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

ANTALYA'da inşaatlarda kalıpçılık yapan Reşit Atmaca (51), aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Sevgi Aslan'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Atmaca ile Aslan'ın 14 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 kızlarının olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Sevgi Aslan, birlikte yaşadığı ve aralarında sorunlar bulunan kalıpçı ustası Reşit Atmaca'ya ayrılmak istediğini söyledi. Buna sinirlenin Reşit Atmaca, Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Aslan'a barışmak istediğini söyleyen Atmaca, kadının kabul etmemesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarttı. Atmaca, Aslan'ı göğsünden 4 kez bıçakladı. Kan içinde kalan Aslan, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olay sonrası kaçan Reşit Atmaca, Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sevgi Aslan'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

Polis, Aslan ile Atmaca'nın 14 yıldır birlikte yaşadıklarını ve 2 kızlarının bulunduğunu belirtti.

Reşit Atmaca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının çıkışı

- Araca binmesi

- Aracın hareket emesi

- Asayiş dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-()

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SP HASTASI ÜÇÜZLER KARNELERİNİ EVDE ALDI

SİVAS'ta serebral palsi (SP) rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan üçüzler, karnelerini kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın elinden aldı.

Sivas'ta Emel (35) ve Sadettin Gencer (43) çiftinin Sp hastası üçüz çocukları Batuhan, Furkan ve Oğuzhan (13) karne sevinçlerini evde yaşadı. Şehit Osman Yurt Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencileri Batuhan ve Furkan ile Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi 7'inci sınıf öğrencisi Oğuzhan Gencer doğuştan SP hastalığı ile dünyaya geldiler. Rahatsızlıkları nedeni ile okula gidemeyen üçüzlere evde eğitim hizmeti verilmeye başlandı.

6 yıldır evde eğitim alan üçüzlere karnelerini, kendilerini ziyarete giden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi. Savaşçı, üçüzlere ayrıca küçük hediyeler ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın gönderdiği özel kalemleri hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Sivas'ta toplam 79 öğrencinin evde özel eğitim aldığını ifade ederek "Üçüzlerimizin karnelerini vermek üzere evlerine misafir olduk. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimize haftada 10 saat günde 2 saat olmak üzere öğretmenimiz geliyor evde bire bir eğitim veriyor. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü herkese, her aşamada eğitim ve öğretim konusunda ulaşacağız. Bugün üçüzlerimizin yanına geldik sayın bakanımızın hediyelerini getirdik. Sivas'ımıza çok şeyler kazandırdık. İşitme Engelliler Okulumuz açılacak. Orada da bizim toplam 12 öğrencimiz eğitim görecek. Son yıllarda devletimiz özel eğitim gerektiren öğrencilere çok büyük eğitim veriyor. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Üçüzlerin annesi Emel Gencer ise "Evde eğitimden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Çok memnunuz. Karneleri takdir aldılar durumları iyi." dedi. Üçüzlerde karne aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü:

-Milli eğitim müdürünün ziyareti

-Çocukların görüntüsü

-Karnelerinin verilmesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

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