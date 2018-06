DHA YURT BÜLTENİ-11

BOTAN ÇAYI'NA DÜŞEN 7 YAŞINDAKİ YUSUF'UN CESEDİ BULUNDU (EK)

1)KÜÇÜK YUSUF'UN CENAZESİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Siirt'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında ikamet eden ve 2 Haziran günü ailesi ile beraber Botan Çayı'nın kenarına giden Yusuf Başaran, çay kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Küçük Yusuf, bölgeye gelen İtfaiye ve AFAD ekiplerinin aramalarına rağmen bulunamazken, ailesi ve yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına devam etti. Arama çalışmalarını sürdüren Başaran'ın amcası ve dayısı, bugün sabah saatlerinde, olay yerine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Kaplıcası civarında küçük Yusuf'un cansız bedenine ulaştı. Yusuf Başaran'ın cesedi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yusuf'un cenazesinin, daha aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Küçük Yusuf'u arama çalışmalarına katılan kuzeni İlhan Başaran, "Botan kenarında oyun oynuyordu. Oyun oynadığı esnada Yusuf dengesini kaybediyor ve suya düşüyor. Arkadaşı koşarak bize haber verdi. Biz de Yusuf'un düştüğü yere gittik. Ancak su çok akıntılıydı. Suya girdik, ama bulamadık. Düştüğü yerde bir tek Yusuf'a ait terliği ve elinde oyuncak olarak oynadığı bastonu gördük. 4 gün aradan sonra Yusuf su kenarında bulundu. Acımız büyüktür."dedi.

2)8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN LİSELİ YAREN, TOPRAĞA VERİLDİ

ESKİŞEHİR'de oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşüp yaşamını yitiren lise öğrencisi Yaren Tokay (15), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay, oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden, apartmanın arka bahçesindeki çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Tokay, yakınlarının çağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşı Yaren kurtarılmadı. Yaren Tokay için bugün Bahçelievler Mahallesi'ndeki Sarısu Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene astsubay emeklisi baba Alaattin ve anne Behiye Tokay ile yakınları ve Yaren'in okuduğu özel liseden arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Yaren Tokay, Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis, Yaren Tokay'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

3)İŞCİLERİN YATAKHANESİNDE YANGIN ÇIKTI 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında işçilerinin yatakhanesinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın bugün meydana geldi. İnşaatı devam eden sunta fabrikasında çalışan 10 işçinin kaldığı yatakhane de, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Burada bulunan tüplerinde patlaması sonucu çevreye yayılan alevler 5 aracın hasar görmesine neden oldu. Can kaybının ve yaralanın olmadığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına alıp söndürdü.

SİLAHINI KURTARMAK İÇİN ATEŞE ATLADI

Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, "Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu, içinde baba yadigarı silah vardı, o almak için yangına rağmen aracıma ulaştım. Sonrasında araçtaki yangını söndürdük, silahımı da yanmadan kurtardım. Silahımın benim için büyük önemi var. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil yansın" dedi.

4)PAMUK ŞEKERİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ, İZDİHAMA YOLAÇTI

TUNCELİ'de valilik ile belediyenin ortak düzenlediği yıl sonu 1'inci çocuk şenliğine ilkokul ve anaokullarında okuyan binden fazla öğrenci ve veli katıldı.Şenliğe katılan öğrenciler, müzik ve dans gösterileri yaparak, belediye ekiplerinin dağıttıkları uçurtmaları uçurdu. Belediye ekiplerinin dağıttığı pamuk şekeri ve uçurtmaları almak isteyen çocuklar ve aileleri, izdihama neden oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk şenliğine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Başsavcı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile yüzlerce çocuk ve veli katıldı. Çocuk şenliğinin açılışında konuşan Vali Sonel, Tunceli'de yaklaşık 11 aydır hem valilik, hem belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü söyledi. Amaçlarının Tunceli'deki çocukların daha güzel ve güvenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Vali Sonel, "Ben ve arkadaşlarım, burada öncelikli olarak Tunceli çocuklarını hem huzur içinde, hem güven içinde, daha iyi bir gelecek elde etmeleri için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz ve bu konuda ne gerekiyorsa yaptık. Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek elde etmeleri için hem okul şartlarını, hem de dışarıda eğlenebilecekleri alanları hazırladık. Bizim Tunceli'deki tek amacımız çocuklarımıza güvenli bir gelecek için gerekli alt yapı çalışmalarını sağlamak ve yaratmak. 11 Ay önce göreve başladığımda şu an bulunduğumuz park alanı yoktu. 200 bin metrekare alana büyük bir park ve oyun alanı yaptık. Birçok okul ve mahalle gezimde çocuklar bana 'vali amca lunapark istiyoruz' dediler. Ben de çocuklarımızı kırmadım, Belediyemiz olarak Munzur Çayı kenarına, bir de çocuklarımız için eğlence alanı, yani lunapark yaptırıyoruz. Her türlü eğlence ve oyun alanı olan bir lunapark yapılıyor. Yakın zamanda tamamlanacak ve çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Yine Munzur çayı kenarında artık daha modern bir plaj hazırlıyoruz, kısa sürede bitecek ve Tunceli iç turizmi akınına uğrayacak. Munzur plajını hazırlıyoruz. Deniz kumu getiriyoruz ve yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Tunceli'de ulaşım konusunda bazı sıkıntılar vardı. Ovacık yolu, Tunceli-Erzincan karayolu, Tunceli-Nazimiye ve Tunceli-Çemişgezek yolları çok eskiydi. Dün Ankara'dan geldim, Karayolları Genel Müdürü ile görüştüm. Bu yoların yapımına çok yakın zamanda başlanacak. Özelikle başta Tunceli-Erzincan karayolu olmak üzere ilçe yollarımız dahil ihale yapılmış ve 1 milyar lira ile ihalesi tamamlanmış. Yakın zamanda yollarımız da yapılacak ve Tunceli tam bir Turizm cenneti olacak. Biz bundan sonra da çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için her şeyi yapacağız bundan emin olun" dedi.

Vali Sonel'in konuşmasından sonra özellikle anakolu öğrencilerinin dans ve müzik gösterileri izleyenlerden büyük ilgi gördü. Elif Güntaş İlköğretim Okulu öğrencilerinin bağlama ile yaptığı müzik sunumu büyük ilgi gördü. Çocuklarını katıldığı eğlence ve gösterilerden sonra belediye ekiplerinin çocuklara dağıttığı pamuk şekeri ve uçurtmaları almak isteyen veliler ve çocuklar, izdihame neden oldu.

5)KARABÜK'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 6 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.D., S.K., M.K., E.P., H.K. ve C.G. adliyeye sevk edildi.

6)KAMYONET MOTOSİKLETE VE AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KONYA'da kamyonet önce motosiklete, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Veysi Tekin yönetimindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mehmet Ali Zercu yönetimindeki 42 DNC 63 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun alt bölümündeki ağaca çarparak durdu. Kazada, kamyonette bulunan, Afganistan uyruklu oluğu tahmin edilen 1 kişi öldü. Sürücüler Tekin ve Zercu ile kamyonetteki Davut ve Ahmet Tekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

7)BOŞANDIĞI EŞİNİN BANKA KARTINI GASP EDİP PARASINI ÇALDI

İZMİT'te, boşandığı eşi 26 yaşındaki Y.K.'nın çantasını gasp ederek banka kartını kullanarak 5 bin 140 lirasını çalan 34 yaşındaki H.C. yakalandı.Olay, 23 Mayıs günü İzmit Alikahya Mahallesinde meydana geldi. H.C. boşandığı eşi Y.K.'yı bir arkadaşının otomobilinde görünce aracın önünü keserek bıçak zoruyla arabadan indirmeye çalıştı. Eski eşinin otomobilden inmemesi üzerine sinirlenen H.C., Y.K.'nın çantasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Y.K.'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Olayın ardından H.C.'nin eski eşi Y.K.'ya ait banka hesaplarından ilk önce 5 bin lira, ardından 140 lira çektiği belirlendi. H.C.'yi takibe alan polis, Derince Çenesuyu mevkiinde otomobili durdurdu. Gözaltına alınan H.C. emniyet müdürlüğündeki ifadesinde eşine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. H.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

8)KALKINMA BAKANI ELVAN, TÜRKİYE'NİN İLK GENÇ GİRİŞİMCİ MERKEZİ'Nİ AÇTI

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni hizmete açtı.

Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin açılış törenine Balan Lütfi Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Elvan, merkezin 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, "İş arayan değil iş veren gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu merkezi de bu amaca yönelik kurduk. Küresel ölçekte söz sahibi olmak istiyorsanız mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmanız gerek. Bu yaklaşım içerisinde değilseniz, yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız ülke olarak rekabet etme şansınız yok. 100 yıllık şirketler gelişemezken, 3-5 yılda devasa büyüklüğe ulaşan şirketler oluşuyor. Bu yenilikçi anlayış sayesinde oluyor" dedi.

Amaçlarının gençleri iş veren pozisyonuna getirmek olduğunu kaydeden Elvan, "Biz burada hem üniversite içerisindeki hem de dışarıdaki gençlerimize yeni bir imkan sunuyoruz. Proje fikriniz varsa, yeni bir şeyler geliştirmek istiyorsanız, destek alıp şirket kurmak istiyorsanız, yenilikçi ürünler geliştirmek istiyorsanız merkezimize gelin. Burada net bir proje fikri olmayan kardeşlerimize eğitim vereceğiz. Proje fikri olanlara danışmanlık hizmeti vereceğiz. Gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına öncülük edeceğiz. Gençleri yatırımcılarla buluşturacağız. Bakanlık olarak bir ilki gerçekleştirip bu merkezi açtık. Ardından Malatya, Elazığ ve Adana'da da açacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Elvan ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından merkezi gezen Elvan, gençlerin projelerini inceleyip bilgi aldı.

9)MERSİN’DE ECSTASY OPERASYONU

MERSİN’de yaptığı operasyonda 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Barış Mahallesi’nde bir eve operasyonda yaptı. Evde yapılan aramada 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet 2 kilo 943 gram gelen ecstasy hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 1320 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

10)EVDE TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP'te, aşçı Aykut D. (30), kardeşiyle yaşadığı evde tabancayla başına ateş açarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Seferpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce aşçılık yaptığı iş yerinden ayrıldığı ve depresyon ilacı kullandığı ileri sürülen Aykut D., kardeşinin işe gitmesinin ardından yalnız kaldığı evde tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri Aykut D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Aykut D.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)AMASYA’DA ‘AZİZİN GİDİŞİNE ALİ KOÇ’UN ŞEREFİNE’ SLOGANIYLA HELVA DAĞITTI

AMASYA’da Fenerbahçeli bir taraftar ‘Aziz'in gidişine Ali Koç’un şerefine’ sloganıyla kurduğu stantla 200 kişiye helva dağıttı.

Mehmet Akif Aydın isimli Fenerbahçeli bir taraftar, Amasya'nın Ziya Paşa Bulvarı üzerinde kurduğu stantla ‘Aziz'in gidişine Ali Koç’un şerefine’ sloganıyla açtığı pankartla 200 kişiye helva dağıttı. Mehmet Akif Aydın, “2 Temmuz 2012 Aziz Yıldırım’ın cezaevinden çıktığı gün ahdettim 'takımın başından gittiği gün helva dağıtacağım' dedim, bugün tam 6 yıl oluyor. Ve dediğimi yaptım. ‘Aziz'in gidişine Ali Koç’un şerefine’ Amasya’da 200 kişiye helva dağıttım. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyonö diye konuştu.

12)HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay Dumlupınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleşti. Gündüz vakti işyerinin önünden geçen bir kişi dışarıda duran iki teneke yağı kaparak uzaklaştı.

Bir diğer hırsızlık girişimi ise Sakarya Mahallesi Bağkur apartmanlarının bulunduğu yerde sahurda meydana geldi. Sahurda işyeri sahibi içeride bulunduğu sırada kapalı işyerine 3 maskeli kişi girmeye çalıştı. İş yeri sahibi güvenlik kamerasından gördüğü hırsızları korkutmak için elinde bulunan ruhsatlı tüfeğine fişek koydu. Bunu fark eden hırsızlar apar topar kaçtılar.

