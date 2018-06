DHA YURT BÜLTENİ-11

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ONBAŞI, ADANA'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan hudut birliğine, Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç (27), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin nişanlısı Ayyüce Önal'ın (23), "Baktığım her yerde Muhammet'i görüyorum. Dünya bana dar geliyor" diye yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

Adanalı Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı, Necdet Ünüvar, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DÜNYA BANA DAR GELİYOR'

Şehidin nişanlısı Ayyüce Önal, ağabeyine sarılarak "Baktığım her yerde, her insanda, çiçeklerde bile Muhammet'i görüyorum. Dünya bana dar geliyor" diye uzun süre ağıt yaktı. Önal, ardından şehit nişanlısının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü. Şehit Muhammet Koç'un annesi Rükiye Koç ve çok sayıda yakını da tabuta sarılıp ağladı. Şehidin baygınlık geçiren kardeşlerine sağlık ekipleri müdahale etti. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından dualar edildi, helallik verildi. Şehit Muhammet Koç'un tabutu daha sonra askerler tarafından omuzlanarak, top arabasına konuldu. Şehidin güçlükle ayakta durabilen babası Şakir Koç'a Vali Mahmut Demirtaş ve milletvekili Tamer Dağlı ellerinden tutarak destek verdi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yapan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Koç'un, doğu görevinin bitmesine 4 yıl kaldığı, son olarak da bir ay önce izinli olarak babaevine geldiği öğrenildi.

AYVALIK'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN 2 KİŞİYİ JAK TİMLERİ DE ARIYOR

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 8 gün önce deniz patlıcanı toplamak için denize açılıp, fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün 12 kişilik timle Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı. Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 21 dalgıç görev alırken, 3 Sahil Güvenlik botu, su altını robot kameralarla tarayan cihazlar kulanılıyor. Ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor. Göral ve Kar'ın yakınları kıyıda umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()-

SAMSUN'DA 153 BEKÇİ YEMİN ETTİ

SAMSUN'da 153 çarşı ve mahalle bekçisi Samsun protokolünün katılımıyla yemin etti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti. Yemin törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile bekçiler, bekçilerin yakınları katıldı. 1 ay boyunca polis savunma taktikleri, durdurma, arama, kelepçe, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 153 bekçi, eğitimleri başarıyla tamamladı.

153 ARKADAŞIMIZ YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLAMIŞTIR

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Çarşı ve mahalle bekçiliği müessesinin yeniden canlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde ilimizde ilk planda 250 kişilik kadro tahsis edilmiş, planlamaya uygun olarak yapılan imtihanlar çerçevesinde bu göreve hak kazanan bekçi adaylarınızın 153 arkadaşımız bugün yemin ederek göreve başlamıştır. Diğer adayların ise eğitimleri devam etmekte olup, onlarda eğitimlerinin ardından göreve başlayacaktır" dedi.

2 BİN 500 KİŞİ MÜRAACAT ETTİ

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Allah utandırmasın. Şurası çok önemli yeni bir göreve başlıyorsunuz. Siz bu sınavlardan geçerken ilk başlarda 250 kişi alacak iken bu kadroya 2 bin 500 kişi müracaat etti. Biz bu sınavları yaparken de kesinlikle bir ayırım yapmadan gerçekten siz bileğinizin gücüyle buralara kadar geldinizö diye konuştu.

Konuşmaların ardından bekçiler yemin etti. Tören bekçilerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRDÜ 'ELEKTRİK ÇARPTI' DEDİ

Antalya'da birlikte yaşadığı Fatma Fağırci'nin (26) cep telefonundaki aramalardan aldatıldığı yönünde şüphelenen İbrahim Elesvad (26), kadını kabloyla boğarak öldürdü. Jandarmaya 'Elektrik çarptı' diyen Elesvad'ın oyunu otopside ortaya çıktı.

Olay, Antalya'nın Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Elesvad, nikahsız yaşadığı Fatma Fağırci'nin cep telefonu kayıtlarından kendisini aldattığı yönünde şüphelendi. Şüphe üzerine Fağırci ile tartışan İbrahim Elesvad, eline geçirdiği su ısıtıcısının kablosu ile kadını boğdu.

'ELEKTRİK ÇARPTI' YALANI

İbrahim Elesvad jandarmayı arayarak, dini nikahlı eşinin elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaptıktan sonra kadının cansız bedenini otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi. Ölümü şüpheli bulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ilk otopsiye girerek soruşturmayı derinleştirdi. Genç kadının ölümünde boğulmanın etkili olduğu yönünde rapor verilmesi üzerine cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Elesvad, suçunu itiraf etti. Gözaltına alındıktan sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ilk sorgusu tamamlanan İbrahim Elesvad, Kumluca İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılırken "Eşinizi neden öldürdünüz?ö sorusuna yanıt vermedi.

BALIK TUTARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Recep Gökhan (69), baraj kıyısında oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçedeki Sarnıç mahallesi barajında meydana geldi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Malkara'daki baraja arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen evli ve 2 çocuk babası Recep Gökhan, oltayı baraja atıp beklemeye başladığı sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Recep Gökhan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KORELİ TURİST, PİLOT HATASI SONUCU ÖLMÜŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepe'den tandem (ikili) atlayış yapıp yere çakılan yamaç paraşütünde ölen Güney Koreli turist Seo Yun Seok'un (28), pilot hatası sonucu öldüğü ortaya çıktı. Olayda yaralanan ve hastanede tedavisi süren paraşütün pilotu Nazmiye Sevda Ağda'nın, iniş sırasında yapmaması gereken Rakkas hareketi yaptığı, bu nedenle kanadın kapandığı ve düştükleri öğrenildi.

Yamaç paraşütü pilotu Nazmiye Sevda Ağda, dün (pazar) saat 15.30'da, Güney Koreli turist Seo Yun Seok ile Pamukkale'deki Dinamit Tepe'den tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada kalan ikili, inişe geçerken, paraşütün kanadın birinin kapanması sonucu yere çakıldı. Koreli turist Seok ve pilot Ağda, yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmak istenen iki yaralıdan sağlık durumu ağır olan Seok, yolda yaşamını yitirdi. Bacaklarında kırıklar olan Ağda ise hastanede tedaviye alındı.

YARIN ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Yamaç paraşütünün yere çakılması sonucu ölen Seok'un, bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda otopsisi yapıldı. Otopsi sonucunda, Seok'un aldığı darbeye bağlı olarak beyin kanaması ve iç kanama geçirerek öldüğü belirlendi. Seok'un birlikte tatile geldiği arkadaşı Seokhee Lım de morga geldi. Ölen arkadaşının eşyalarını yetkililerden teslim alan Lım'in oldukça üzgün olduğu gözlendi. Lım'ın de arkadaşı Seok'dan önce yamaç paraşütüyle tandem yaptığı öğrenildi. Cenazenin alınması için Güney Kore Konsolosluğu tarafından Antalya'dan Denizli'ye cenaze aracı gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seok'un cenazesi, Antalya'ya gönderildi. Cenaze yarın (salı) uçakla Güney Kore'ye gönderilerek ailesine teslim edilecek.

İNCELEMEYE GÖRE PİLOT HATASI

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Koreli Seok'un ölümüne pilot hatası neden olduğu belirlendi. Yamaç paraşütü pilotu Ağda'nın iniş sırasında yapmaması gereken Rakkas (Wingover) olarak tabir edilen havada pilotun ve paraşütün farklı yerlere gitmesi Wingover hareketini yaptığı, bu nedenle paraşütün bir kanadının kapandığı ve yere çakıldıkları öğrenildi. Bu arada yaşanan kaza sonrası bölgedeki yamaç paraşütü uçuşlarının Denizli Valiliği tarafından geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

KUTU

RAKKAS YENİ WİNGOVER NEDİR?

Rakkas olarak bilinen Wingover haraketi, pilotların en çok sevdiği hareketlerden biridir. Kubbenin frenlerin yardımıyla sağa ve sola hızlı bir şekilde sallandırılmasıyla çöküşün artırılması durumudur. Daha çok gösteri veya zevk için yapılır. Tam bir wingover hareketi yapabilmek için bu hareketin bir çok defa kontrollü olarak çalışılması gerekir. Sert sallanımlarda (frenlerin en ufak bir orantısız çekilişinde) kubbede meydana gelebilecek basınç azalmalarından dolayı kapanmalar yaşanabileceğinden pilotların kontrolünün iyi olması gerekir.



OTOMOBİLİYLE UÇTUĞU DEREDE KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

TRABZON’un Maçka ilçesinde otomobiliyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Üçel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor. Kazanın olduğu bölgede bekleyen Üçel Öztürk'ün ağabeyi Güven Öztürk, kardeşinin biran önce bulunması için ekiplerin sayısının artırılmasını istedi.

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan otomobil ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen otomobilin kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 4’üncü günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Üçel Öztürk’ü arıyor.

'ÖLÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ'

Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de kaza yerinden ayrılmıyor. Ekiplerle görüşerek bilgi alan aile bölgede bekleyişini sürdürürken, sürücü Üçel Öztürk'ün ağabeyi Güven Öztürk kardeşinin izine rastlanılmadığını söyledi. Güven Öztürk, "Kardeşim, yolcu bırakmış dönüş yolundaydı. 19.10'da telefonla çocuğunu aradı ve 'Geliyorum, iftarı birlikte yapacağız' dedi. Bu saatten sonra kendisinden haber alamadık, defalarca aramamıza rağmen telefonla ulaşamadık. Buraya çıktık, arabayı derede gördük ama içinde yoktu. 4 gündür arama çalışmaları sürüyor. Gece gündüz arıyoruz. Her hangi bir ize rastlamadık. Çalışmalarda o kadar yoğun değil. Beklemekteyiz. Ölü ya da dirisini istiyoruz. İmkânımız kısıtlı. Bize tek yardımcı olan AFAD" dedi. Su seviyesinin yükseldiği ve şiddetli akıntının oluştuğu derede ekipler, arama çalışmalarına devam ederken, kaybolan Öztürk'ün oğlu Sercan Öztürk de çalışmaların hızlandırılarak babasının bir an önce bulunmasını istedi.

