DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bakan Çavuşoğlu: Af beklentisi ortaya konulması doğru değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki söylemlerine ilişkin, "Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı, ABD ile yapılacak Menbiç görüşmeleri ve FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Af konusunun çok hassas olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunu MHP ile de Sayın Bahçeli bunu açıkladığında istişare etmemiştik. Bu çok ciddi şekilde istişare edilmesi lazım. Kader mahkumunun ölçüsü ne, kime karşı suç işlemiş. Devlete karşı işlenen suçları, vergi vb gibi affedebilirsiniz, ama mağdurların düşüncesi ne? Bir de geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübemiz oldu. Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin. Bu sadece suç işleyenleri değil, mağdur olanları da ilgilendiren bir konu" dedi.

MENBİÇ MESELESİ

ABD'ye yapılacak ziyaret ve Menbiç görüşmelerinde masada Menbiç'ten YPG'nin çıkarılması, Menbiç'in istikrarı, seçime kadar kimler yönetecek, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konularının olacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD ile birlikte karar verilmesini içerecek. Esas yol haritasının içeriği bu. Pazartesi günü de yol haritamızda tam bir mutabakat sağlarsak bunları açıklayacağız. Takvime dayalı bir yol haritası. Bu Menbiç'le de sınırlı kalmayacak. Başarılı olursa şu anda YPG- PYD'nin kontrol ettiği diğer yerler için de geçeri olacak. Çünkü YPG- PKK'nın yüzünden yerinden, yurdundan olmuş, göç etmiş insanlar var. Türkiye'de 400 bin Kürt var, peki 400 bin Kürt'ün hakkını hiç sordunuz mu, malları, mülkleri ellerinden niye alınmış? Burada adaletli ve objektif politikalar uygulamamız gerekiyor ve Suriye'nin sınır bütünlüğüne de halel getirecek adımlara karşı da dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

'SAYIN İNCE'Yİ KİM ARAMIŞ, ONU DA SÖYLEMESİ LAZIM'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki görüşmelerde FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili konuların gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruları da yanıtladı. Görüşmelerde üç farklı çalışma grubu olacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biri Menbiç'le, biri PKK ile mücadeleyle ilgili, üçüncüsü de hukuki konuları kapsıyor, FETÖ konusu ve tüm konsolosluklar ve hukuki konular diyelim. Özellikle FETÖ konusunda verdiğimiz hangi delili yetersiz buluyorsunuz, ben sana göndermişim delilleri. Biz gönderdik, usulüne uygun gönderdik. Ara sıra Sayın İnce söylüyor, 'Bir Amerikalı beni aradı' diye, o da tuhaf bir şey, 'Bir Amerikalı aradı demek' ne demek? İlave deliller çıktıkça da bunları iletiyoruz. Ama Amerikalılar istediğimiz adımları atmadı. İtirazın ne, hiçbir konuda işi, topu taca atmak yok. Somut, oturacağız ve çalışacağız. Daha önce Amerikalılar 'YPG Menbiç'ten çıktı' dediler, ama yalan olduğu ortaya çıktı. İspatladık bunu. Sonra ortaya çıktı göndermedikleri. Burada Sayın İnce'nin 'Birisi beni aradı' demesi de ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Ben şimdi diyebilir miyim 'Amerika'dan biri beni aradı' veya 'ben aradım' diye. Ararsam zaten basınla paylaşıyoruz 'Şu dışişleri bakanıyla, şu devlet başkanı aradı' diye. Sayın İnce kim aramış, onu da söylemesi lazım. Bilelim kim aradığını."

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

---------------------

Bakan Çavuşoğlu ve toplantı katılımcılarından detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

=====================================================

Bakan Yılmaz, raybüs törenine katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas ile Divriği arasında hizmet verecek olan raybüsün hizmete girme törenine katıldı. Bakan Yılmaz ilk seferinde raybüsü kullandı.

Sivas ile Divriği ilçesi arasında raylı sistem üzerinde hizmet verecek olan ve 4 vagondan oluşan raybüsün ilk seferine çıkması için tören düzenlendi. Sivas Gar Binasında düzenlenen törene Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Sivas ile Divriği arasının artık daha konforlu gidileceğini söyledi. Bakan Yılmaz "Sivas'tan Divriği'ye bundan sonra daha modern, daha konforlu, daha rahat bir şekilde ulaşacağız. Bize bu ulaşım imkanını sağlayan Ulaştırma A.Ş. genel müdürü kardeşime, Habib Soluk Beyefendiye huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Bunu kaldırmak, kırmak, hatları ortadan kaldırmak kolay ama yeniden Divriği'ye tren hattı çekmek kolay değil. Yeniden raybüs koyalım desek kolay değil. Emek ister, gayret ister. Türkiye'nin diğer illerinden önceliği Sivas'a vermek lazım. Bunun için de çalışmak lazım, gayret göstermek lazım" dedi.

Bakan Yılmaz'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek raybüs hizmete girdi. Ardından Yılmaz ve beraberindekiler raybüse binerek Ulaş ve Kangal ilçesine geçti. Bakan Yılmaz, Ulaş ilçesi güzergahında bir süre raybüsü kullandı. Bakan Yılmaz, daha sonra raybüs ile Kangal ilçesine geçerek seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın konuşması

-Raybüs ile hareket

-Bakan'ın bir süre raybüs kullanması

-İlçede esnaf ziyaretleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/KANGAL(Sivas), ()

====================================================

AK Partili Ünal: En iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahibiz (2)

SEÇİM BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Onikişubat seçim bürosunu ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ile birlikte partililerle sohbet eden Ünal, milletin 24 Haziran'da yeni sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a emanet edeceğini belirtti. Ünal, şöyle dedi:

"Bütün sözleri, değerlendirmeleri, afaki olan, herhangi bir deneyime, tecrübeye, birikime, dayanmayan, adeta doldur boşalt atış serbest şeklinde konuşan, 'Dördüncü köprüyü ben yapacağım' diyen fakat gazeteci 'Dördüncü köprüyü nereye yapacaksınız?' dediğinde 'Yav söz gelimi söylemiştim' diyen, söz gelimi konuşan, sabah söylediğinden akşam vazgeçen bir ana muhalefet Cumhurbaşkanı adayı var. Cumhurbaşkanımız ona demişti ki, 'Genel başkanına benzeme.' Ama görüyoruz ki genel başkanını da maalesef çarkçılık konusunda geçmiş durumdadır."

Muharrem İnce'nin Bilecik'teki mitinginde çok çirkin bir konuşma yaptığını ifade eden Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Daha da çirkini Bilecik'te yaptığı konuşmada Muharrem İnce'nin kullandığı bir ifade var. O da şudur, bütün mebusları, bütün milletvekillerini, çalıcı, hırsız, gibi nitelendirerek altını çizerek söylüyorum eski Türkiye'de vesayetçilerin siyaseti ve siyaset kurumunu itibarsızlaştıranların, siyasetçiyi, iradesini, milleti temsil hakkını pespayeleştirmek için her türlü girişimde bulunanların dönemini Ak Parti bitirdi. Ama görüyoruz ki Muharrem İnce'nin kafasında hala 1970'lerin, 80'lerin Türkiye'si var. Milletin temsilcisi olarak bütün siyasetçiler muteber insanlardır. İnsan şunu söylemeye utanır, 'Bir ayakkabı boyacısıyla konuşuyordum. Ayakkabı boyacısı bana bütün mebuslar hırsızdır dedi. Ben de ona dedim ki birisi hariç, ben hariç dedim.' Bu nasıl bir ifadedir, bu nasıl bir ötekileştirmedir, bu nasıl bir bühtandır, ayrımcılıktır. Bilinçaltında kendisini iyi, kendisinden başka herkesi kötü ve hırsız olarak gören bir insanın bu ülkeye katacak herhangi bir şeyi olabilir mi?"

'BU ÜLKENİN YARGISI, GENELKURMAY'DA TALİMAT ALIRKEN NİYE SESLERİNİ ÇIKARMADILAR?'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Muharrem İnce'nin bir komutanın apoletlerini sökeceğini söylemesiyle ilgi olarak, "Cumhurbaşkanımız orada bir siyasi faaliyette, yani genel başkan sıfatıyla bir siyasi faaliyette değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir esnaf odasının davetinde. Tabi ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bunlar geçmişte bu ülkenin yargısı, Genelkurmay'da vesayet odaklarından talimat alırken niye seslerini çıkarmadılar? Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar geçmişte bu ülkenin yargıçları geçmişte askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar bugün bu ülkenin asker, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahtsız oluyorlarsa onların bu milletle de, bu milletin hassasiyetleriyle de, demokrasiyle de uzaktan, yakından bir ilgileri yok demektir" diye konuştu.

'EY DEMİRTAŞ, BU ÜLKEYE İHANET ETMEKTEN BAŞKA NE YAPTIN?'

Türkiye'nin güvenliğine, milletin huzur ve güvenine teşkil eden terör örgütlerine yönelik olarak hem içeride hem dışarıda gerek orduyla gerekse de diplomasiyi kullanarak mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Mahir Ünal, terörden temizlenen Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde huzurun hakim olduğunu söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

"Ama şimdi yine kafalarını uzatıyor birileri. Selahattin Demirtaş, o Kandil'den gelen emirle. Kandil'e emir nereden geliyor? Avrupa'daki, ABD'deki ağabeylerinden geliyor. Kandil'den gelen emirle halkı isyana çağırıp 50 vatandaşımızın canına mal olan, terör sevici Kandil'den aldığı emirlerle hareket eden Selahattin Demirtaş şimdi çıkmış diyor ki, 'Demokratik siyaseti egemen kılmak için mücadele vereceğiz.' Haydi ya. Biz sana 'Silahla arana mesafe koy' derken, biz sana 'Demokratik siyasetle silah bir arada olmaz' derken, biz sana 'PKK terör örgütünden uzak dur' derken, biz sana 'İradene sahip çık, milletin sana emanet ettiği iradeye sahip çık. Bu iradeyi PKK'ya, Kandil'e peşkeş çekme' derken sen ne yapıyordun? Kandil savunuculuğu, PKK savunuculuğu, şiddet ve silah savunuculuğu yapıyordun. Şimdi, demokratik siyasetten bahsediyor. Siz utanmadan kalkıp bu eli kanlı teröristler savunduğunuz sürece demokratik siyasetten bahsedemezsiniz. Sizin Kütlerle hiçbir ilginiz, işiniz olamaz. Siz, Kürtlerin düşmanısınız. Çünkü siz; Kürtlere gözyaşından, kandan şiddetten, ölümden başka ne sundunuz. Siz, Kürtlerin o küçük çocuklarını, kız çocuklarını alıp dağa çıkarmaktan ve eline silah vermekten başka ne yaptınız. Biz, iktidara geldiğimiz günden beri Kürt'ün de, Türk'ün de Alevi'nin de, Müslüman'ın da her kesimin demokratik haklarını, refahını, temel hak ve özgürlüklerini kendi meselemiz ve derdimiz bildik, 16 yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Şu anda bölge teröristlerden, PKK'dan temizlendi. Hamdolsun herkes işinde, aşında, ekmeğinde, çocuklar parklarda oynuyor, baba işine gidiyor, anne işine gidiyor. Niye? Çünkü sizin o çok sevdiğiniz. Ey Selahattin Demirtaş, gece gündüz o çok sevdiğin, övdüğün, savunduğun, TBMM'de övgüler dizdiğin o teröristler artık olmadığı için. O teröristlerin inine girdiğimiz için o eli kanlı alçakları temizlediğimiz için şu anda bölgede huzur ve güven var. Peki, sen bugüne kadar Kürtlere ne verdin? Bugüne kadar Kürtler üzerinden Türkiye'yi Avrupa'ya, dünyaya şikayet etmek ve bu ülkeye ihanet etmekten başka ne yaptın?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Mahir Ünal vatandaşlarla tokalaşırken

- Ünal'ın seçim bürosuna girişi

- Ünal'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=========================================================

Motosiklet kazasında istinat duvarında asılı kalan genç böyle kurtarıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havalanan motosikletin arka koltuğundan fırlayan genç, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerine düşerek asılı kaldı. 112 Acil Servis ekipleri sedyeleri üst üste koyarak ulaştıkları genci duvardan indirip hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün İnegöl ilçesinde meydana geldi. Barış Ç.'nin (17) kullandığı 16 KPY 78 plakalı motosiklet, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi kavşağı mevkiinde virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havalanıp takla attı. Motosikletin sürücüsü yere düşerken, arka koltukta bulunan arkadaşı Ömer A. (17) havalanarak bir sitenin 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının koruma tellerine çarpıp duvar üzerinde asılı kaldı.

Kazada istinat duvarına asılı kalan Ömer A.için tüm ekipler seferber oldu. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekipleri, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıkmak için büyük çaba sarf ettiler. Sedyeleri üst üste koyarak yaralıya ulaşan sağlık ekipleri, yaralı genci yere indirmek için sedye tahtasına sabitlediler. Güvenlik önlemleri altında, emniyet ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla istinat duvarından indirilen Ömer A. ile sürücü arkadaşı Barış Ç. Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındılar. Ömer A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri ve yaralının görüntüsü

Kurtarma görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

========================================================

AK Parti'den Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 'Gönül Sofrası' adı altında düzenlenen iftar programına giderken çarşıda sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Marşı'nı çalmasını istedi. Başkan Şengül'ün isteğini kırmayan müzisyen İzmir Marşı'nı çaldı. Şengül ve teşkilat mensupları hep birlikte marşa eşlik etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 'Gönül Sofrası' iftar programları Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Çarşısı'nda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla coşkulu bir iftar programı gerçekleşti. İftar sofrası kurulan alana girerken sanatını icra eden bir sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir süre çaldığı şarkıları dinleyip, eşlik etti. Bir süre müzisyenle sohbet eden Başkan Şengül, ondan İzmir Marşı'nı çalması talebinde bulundu. Müzisyen bu isteği kırmadı ve İzmir Marşı'nı çalmaya başladı. Başta İl Başkanı Aydın Şengül olmak üzere tüm teşkilat mensupları ve iftara katılanlar da İzmir Marşı'na eşlik etti. Karşıyaka Çarşısı bir anda 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleriyle inlemeye başladı.

ALPAY ÖZALAN DA KATILDI

Günün ikinci sürprizi AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Milli Futbolcu Alpay Özalan'dan geldi. Karşıyaka doğumlu olan ve çocukluğunu Karşıyaka'da geçiren Milletvekili Adayı Alpay Özalan, Karşıyakalılarla buluştu. 'Kaf Sin Kaf' tezahüratları içerisinde Karşıyakalılara hitap eden Alpay Özalan, Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine bir görev verdiğini belirterek, "Biliyorsunuz ben Altay'da oynarken, Süper ligde 3 takımımız vardı. Altay ile birlikte Karşıyaka ve Göztepe de Süper Lig'deydi. Altınordu ile İzmirspor ise alt liglerdeydi. Şimdi bakıyoruz maalesef Karşıyaka 3. Ligde… İşte Karşıyaka'yı yeniden ayağa kaldırmanın zamanı geldi. Çünkü ben bir İzmirli, Karşıyakalı olarak buradayım. Ben kısa pantolonla bu çarşıda gezmiş, büyümüş bir insanım. Bu Karşıyaka Çarşı esnafı da beni çok iyi tanır" dedi.

"BAŞBAKAN BANA BİR GÖREV VERDİ"

Başbakan'ın İzmir'de spor kulüplerini yeniden ayağa kaldırma ve özellikle temeli atılan 3 stadı hızlıca tamamlama görevi verdiğini hatırlatan Alpay, "Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız İzmir'de 3 tane stat projesi başlattı. İki tanesi inşallah kısa sürede hizmete açılacak. Ama maalesef; niçindir, nedendir; niyedir Karşıyaka taraftarına bu kadar acı çektiriliyor? Neden bu stat ilerlemiyor? Asılında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama şimdiden size bunun sözünü veriyorum; zaten Başbakanımız da beni bu konuda görevlendirdi; bu Karşıyaka stadını Karşıyakalının hizmetine sunmak benim boynumun borcudur, sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

"İZMİR MARŞI DA, ONUNCU YIL MARŞI DA, ATATÜRK DE, CUMHURİYET DE BİZİMDİR"

Karşıyaka Çarşısındaki coşkulu karşılamanın ardından programa katılanlara hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise ana muhalefet partisi CHP'ye sert çıktı. Her şeye rağmen bu seçim atmosferi içinde dahi olsa üsluplarını bozmayacaklarını belirten Başkan Şengül, "Biz üslubumuzu, duruşumuzu bozmadan, 16 yıldır nasıl dik durduysak; vatanımıza, milletimize nasıl hizmet ettiysek; Allah bize ömür verdiği sürece de vatanımızın, milletimizin hakkını savunmaya, dik durmaya, haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltmeye, liderimizle beraber devam edeceğiz. İzmir artık yeter diyor! İzmirli, yerel yönetimlerden rahatsız. İzmirli, Büyükşehir Belediyesinden rahatsız, İzmirli Karşıyaka Belediyesinden rahatsız. Bunlar İzmirlinin iyi niyetini, güvenini suistimal ediyor, kullanıyorlar. Hassasiyetlerimizi kullanıyorlar, değerlerimizi kullanıyorlar. İzmir Marşı da bizim, Onuncu Yıl Marşı da bizim, Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizimdir. Biz ne Atatürk'ü, ne Cumhuriyeti; Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakmayacağız. Onlar bu değerlerimize sadece konuşarak sahip çıkıyorlar, biz ise çalışarak Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu böyle biline" diye konuştu.

"REİSİ BAŞKAN YAPACAĞIZ"

Teşkilat mensuplarına da seslenen Başkan Şengül, "Biz herkese gideceğiz, herkesin sevgisini, gönlünü kazanacağız. Onlar bizi tanıyana kadar… Biz şunu biliyoruz ki; Karşıyakalı, İzmirli ya da bize önyargılı olan herkes; bizi tanıdığında, onların hayalleri ile bizim hayallerimizin aynı olduğunu, onların vatan sevgisi ile bizim vatan sevgimizin aynı olduğunu görecekler. Hiç de öyle söylemlerle değil, yüreğimizi ortaya koyduğunuzu görecekler. Biz onlara karşılıksız olarak sevgimizi göstereceğiz, onlardan oy istemeyeceğiz ama onları sevmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hani birileri 'seni başkan yaptırmayacağız' diyordu ya; işte onunla birlikte hareket eden birileri var, onların hepsine ortak bir ders vereceğiz ve 24 Haziran'da Reis'i başkan yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İftardan görüntü

- Alpay Özalan'ın konuşması

- İl Başkanı Aydın Şengül'ün konuşması

- İl Başkanı Aydın Şengül ve beraberindekilerin İzmir Marşı'nı söylemeleri

Haber-Kamera: İZMİR, ()

========================================================

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turist Thomas Siviski'nin (55), kayalıklarda cesedi bulundu.

Polonya'dan gezi amacıyla Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na gelen 3 arkadaştan Thomas Siviski, Karadut köyü yakınlarında fotoğraf çekmek için gruptan ayrıldı. Bir daha Siviski'den haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi. Yaklaşık 200 kişilik ekip, Thomas Siviski'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Thomas Siviski'nin kayalıklarda cesedi bulundu.

Düştüğü ihtilami üzerinde durulan Thomas Siviski'nin cesedi, olay yerinde yapılan inclemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Olay yeri

- Ekiplerin ardama çalışması

- Turistin cesedi

- Cesedin traktörle götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)



