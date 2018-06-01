DHA YURT BÜLTENİ - 11

Başbakan Yıldırım, Elazığ'da İnce ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, pantisinin Elazığ mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Seçimler sırasında yapılan konuşmalarda ölçünün kaçtığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bakın, ölçüyü, ayarı kaçırdılar. Nerdeyse 'sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı' vereceğim diyecekler" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, AĞAR İLE PLATFORMA ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte geldiği Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki miting platformuna oğlu Elazığ'dan aday olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte çıktı. Selamlama sonrası Elazığlılar'ın Ramazan ayını kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın Elazığ'da öğretmen okulunu okuması nedeniyle biraz Elazığ'lı olduğunu belirterek, "Ben biraz Elazığlıyım, biraz da hemşehrinizim hanımdan dolayı. Semiha hanım en güzel yıllarını bu şehirde öğretmen okulunda, sizlerin aranızda geçirdi. Onun için Elazığ'a gelişi, gidişi, arayı uzatırsak, hanım bize fırça çekiyor, 'kalk gidelim' diyor. Gene burdayız. Elazığ kararını vermiş mi? Durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun. Gakoşlar işini bitirmiş. Ama ne diyoruz? 5'te 5 yapıyor muyuz Elazığ? Vakit Elazığ vaktidir, vakit Türkiye vaktidir" dedi.

"BUGÜNÜ SAYMAZSAK 22 GÜN KALDI"

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'a, 22 gün kaldığını, Türkiye'nin 100'üncü yıl destanı yacaklarını da ifade ederek, " Türkiye'nin 100'üncü yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ? Yeni bir rekora imza atacak mı Elazığ? Elazığ, her zaman bizim yanımızda odu. 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 70 dedi, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 70 yetmez dedi ve yüzde 72'ye çıkardınız. Yine evet dediniz. Şimdi hedef yüzde 75'in üzeri tamam mı?" diye konuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da konuşmasında eleştiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaylar çıktı meydana. Yalan, dolan her şey var. Şimdi diyor ki, CHP adayı Muharem bey; Ne diyor? Efendim diyor ki, 'ben işbaşına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim.' Kardeşim daha ne vaaatler, ne vaatler. Bakın ölçüyü, ayarı kaçırdılar. Nerdeyse 'sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı' vereceğim diyecekler. Genel başkanları ne diyor peki? Kemal bey? 'Biz bu seçimi kazanırsak tekrar Cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz.' Peki eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var, Cumhurbaşkanı eski sistemde sembolik, hiç bir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri, bu vaatleri nasıl veriyorsun. Elazığlı gakoşlar sormaz mı? Hepsi sözbirliği yapmışlar, 'biz eskiye döneceğiz' diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. Halk oylamasını halen hazmedemediniz, işte 24 Haziran. Bir ders daha verelim mi Elazığ?. 15 Temmuz olayları sırasında 251 kişinin şehit oldu, 2 bin 193 kişide yaralandı. Peki size soruyorum; bu FETO'nun bu kadar yaptığından sonra 15 Temmuz'u yaşamadık mı? 251 karndeşimizi şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatandaşımızı yaralamadılar mı, gazi olmadılard mı? O gece alçaklar bayrağımızı indirmeye çalıştılar. Demokrasimizi yıkmaya, ülkemizi mahfetmeye çalıştılar. Ama bir yiğit çıktı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları çıktı dedi ki, ey ahali inin meydana, meydana inip alçaklara dersini verdiniz mi? Bayrakar inmedi, ezanlar dinmedi. Alçaklar da derslerini aldı."

"MİLLET GİDER MERSİN'E, BUNLAR GİDER TERSİNE"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TİKA'ya kapatacağını söylediğini de ifade ederek, "Muharrem İnce, 'TİKA'yı kapatacağım' diyor. TİKA, FETO'nun en fazla nefret ettiği kuruluştur. TİKA ne yapıyor? Saray Bosna'da Sırpların yıktığı köprülerü yapıyor. Afrikalalılar'a su götürüyor. Türkiye'nin tarihine sahip çıkıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bizi temsil edip, bayrağımızı dalgalandıran garip gurabaya yardım eden, ülkenin tanıtımını yapan bu kuruluşu katapmaya mı karar verdin? Hiç merak etme Elazığ müsade etmez. Birisi de çıkmış diyor ki , 'ya hızlı tren Sivas'a iyi olmadı' diyor. Hızlı tren gelirse Sivas'ta göç olur diyor. Bir asır öncede kalmış. Millet gider Mersin'e bunlar gider tersine. Başka bir şey yok. Bakıyorsunuz hep geriyi işaret ediyor, hiç ileriyi işaret eden yok. Ama biz daima ileriyi işaret ediyoruz, kutlu yürüyüşe devam mı? Bunların aklı, fikri yıkmak, bozmak. Önce bir iş yapın, 'eserimiz var' diyin. Var olanları yıkmak kolaydır. Yapmaya talip olun. Ama bunların o tarakta bezi yok" diye konuştu.

"BU MİRAS YEDİCİLERE OSMANLI TOKADI VURMAYA HAZIR MISINIZ?"

Hamasetle, boş laflarla kimsenin milletin karşısına çıkmaması gerektiğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni sistemde laf üstüne laf yok, taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Hamasetle, boş lafla muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın. 24 Haziran güçlü demokrasi, yüzü millete dönük siyasetin miladı olacak. Elazığ, 24 Haziran'da milletin mirasına gözdiken, bu miras yedicilere Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da yaptıkları yatırımları anlatarek, tarihi Harput Kalesi'nin de UNESCO kültür miras listesine girdiğini belirterek, "21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra yürüyerek yakındaki Valilik Binası'na geçti.

Görüntü Dökümü:

-Miting alanından görüntüler

-Başbakan Yıldırım'ın sahnede konuşması

- Kadın ve erkeklerin bayrak sallaması

-Mitinge katılanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK-Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

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Antalya sokakları bekçilere emanet

ANTALYA'da, 250 çarşı ve mahalle bekçisinden eğitimlerini tamamlayan 170'i yemin töreniyle görevlerine başladı. Vali Münir Karaloğlu, "Vatandaşımız, bekçinin düdük sesini özledi" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, emniyet müdürlükleri bünyesinde, gece bekçiliği uygulamasını 2017'den itibaren yeniden hayata geçirmesiyle Antalya'ya verilen 250 bekçi kadrosundan 170'i, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda yapılan törenle yemin ederek, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevlerine başladı. Çarşı ve mahallelerde görev yapacak gece bekçilerinin yemin törenine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdür vekili Mehmet Murat Ulucan ve bekçi aileleri katıldı.

'90'LI YILLARDAN SONRA ALIM DURMUŞTU'

Törende konuşan Vali Karaloğlu, idari yapılanmanın en küçük biriminin, mahalle olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Mahallelerde eskiden bekçilerimiz vardı, onlara gece bekçisi derdik. Sokak başlarında bekçinin düdük sesi herkes için bir güven ortamıydı. Bekçinin düdüğü varsa mahallede her şey yolunda demektir. Bekçilerimiz mahalledeki imamla müezzinle öğretmenle devleti neredeyse orada temsil eden, kötü niyetlilere göz açtırmayan ve mahallede olup biten her şeyden haberdar olan ve gerektiğinde bunu üstlerine, devlet kademelerine bildiren kişilerdi. Zaman içinde, 90'lı yıllardan sonra çarşı ve mahalle sistemi kaldırılmadı ama yeni alım yapılmadığı için sayıları azaldı. Antalya'da eski kadrodan hala 49 arkadaşımız bekçi olarak çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'VATANDAŞ BEKÇİNİN DÜDÜK SESİNİ ÖZLEDİ'

Halktan gelen taleple önleyici emniyet hizmeti kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden alımına başlanıldığını dile getiren Karaloğlu, “Çünkü gerçekten vatandaşımız bekçinin düdük sesini özledi. Mahallede herkesin uyuduğu bir anda devlet adına uyumayan, sokaklara hakim olan, kötü niyetli insanlara fırsat vermeyen birilerinin olmasını vatandaşımız özledi. Buna devletimiz, hükümetimiz, İçişleri Bakanlığı'mız karşılık verdi ve Türkiye genelinde 2017 yılında bekçi alımları yapıldı. İlimize de ilk gruptan 250 bekçi kadrosu verildi. Bugün 170 arkadaşımız eğitimini tamamlamış şekilde yeminlerini de yaparak, mahallelerdeki görevlerine başlamış olacak. Bütün bekçi kardeşlerimizi kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

'POLİSİN EN BÜYÜK YARDIMCISI OLACAKLAR'

Güneşin batması, havanın kararmasıyla bazı kötü niyetlilerin yarasalar gibi ortaya çıktığını kaydeden Vali Karaloğlu, mahallede kötülük yapmaya başlayan bu kişilere karşı bekçilerin bundan sonra sokakların hakimi olacağını ve göz açtırmayacağını söyledi. Gece bekçilerinin, polisin en büyük yardımcısı olacağını da belirten Karaloğlu, "Mahallede olup bitenler, kötü niyetli kim varsa ne halt karıştırmak istiyorsa onunla ilgili polis merkezleriyle irtibata geçerek, önlemeye çalışacaklar" diye konuştu.

Antalya için 250 çarşı ve mahalle bekçisi ataması kararı alındığını belirten Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan ise 3 dönem halinde yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan 170 personelin ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde atamalarının yapıldığını kaydetti. Eğitimi devam eden 54, ataması yapılmayan 26 bekçi adayı daha bulunduğunu dile getiren Ulucan, "Sevgili bekçi kardeşlerimiz, uğruna her an canını vermeye hazır olduğumuz Türk bayrağımız ve bundan sonra namusumuz olan silahlarınızın üzerine yemin ederek bu kutsal vazifeyi üstlenerek bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi polis, asker ve jandarmamızla birlikte kollamakla beraber, vatandaşlarımızın da huzur ve güvenliği için yerine göre 24 saat görev yapacaksınız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bekçilerin görüntüsü

Ailelerinin görüntüsü

Protokolün görüntüsü

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Bekçilere sertifika verilmesi

Bekçilerin yemin etmesi

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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'Oğul', 'torun' dolandırıcıları yakalandı

KOCAELİ'nde, yaşlı insanları arayarak kendilerini 'oğlu' veya 'torunu' olarak tanıtıp kandırarak yaklaşık 100 bin TL alan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı.

Telefon dolandırıcıları, İzmit ve Derince'de belirledikleri yaşlı kişileri arayarak kendilerini oğulları ve torunları olarak tanıtıp, "Kredi borcum var. Acil paraya ihtiyacım var. Arkadaşımı gönderiyorum parayı ona verin" diyerek kandırdı. Dolandırıldıklarından habersiz olan kişiler gelen kişilere paraları verdi. Telefon dolandırıcıları aynı yöntemle 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL aldı.

Vatandaşların şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin parayı almaya gelirken kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kiralandığı belirlenen otomobil takibe alınarak Başiskele ilçesinde trafik kesilerek durduruldu. R.D.(43), E.K.(43), ve M.K.(39) gözaltına alınırken, çok sayıda telefon hattı ele geçirildi. Daha önce benzer suçlardan sabıkaları olan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-

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Balıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattı

ARNAVUTLUK, İtalya ve Yunanistan'dan Şanlıurfa'ya gelen 3 ayrı ekip, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yer olduğu rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Döşeme Camisi'nin zeminindeki kayma ve su sızıntısını önlemek için deneysel çalışmalara başladı.

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen ve Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki 800 yıllık Döşeme Camisi'nin zemininde, 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle caminin zemini ana kayaya sabitlendi. 3 yıldır camide oluşan çatlaklar ve caminin zeminine su sızması üzerine 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması için 3 milyon 49 bin liralık sözleşme bedeline rağmen camideki çalışmalar 2018 yılına sarktı. 3 yıldır ibadete kapalı caminin bir an önce faaliyete geçmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, bu kez tarihi Balıklıgöl'ün bir bölümü ziyaretçilere kapatıldı. Kapatılan bölüm, reklam panolarıyla çevrildi.

Caminin 2 küçük odasında oluşan su birikintisi sorununa çözüm için bu kez İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan 3 ayrı inşaat firması ekipleri geldi. Döşeme Camisi'nde su birikmesini engelleyebilmek için deneysel çalışmalarına başlayan ekipler, özel 'bio' karışımlarla hazırlanan sıvaları kullanmak için de hazırlık yaptı. Cami inşaatında çalışan yabancı ekipler, aynı zamanda inşaatta çalışan ustalara yönelik uygulamalı eğitim verip geliştirdikleri özel sıvayla caminin nasıl nemden korunması gerektiğini, taşların güçlendirilip sudan etkilenmemesi yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor.

KISA SÜREDE CAMİ İBADETTE AÇILACAK

Döşeme Camisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Palalı, "Bugün yurt dışından gelen 3 heyeti burada ağırlıyoruz. Cami yapısı olarak herhangi bir problemimiz kalmamıştır. Fakat içerideki 2 tane su odasından, daha doğrusu suyun burada oluşturduğu yapılara zarar vermesinden dolayı oluşan problemi bugün burada gidermek için buradayız. Misafirlerimiz de çözüm önerilerini anlatmak için buradalar. Umarım bu soruna çözüm bulduğumuz zaman, en kısa sürede bu restorasyonu tamamlayarak Şanlıurfa halkının tekrar ibadetine ve özellikle suya yakın olan taraftan da ziyarete açılışını sağlamaya çalışacağız. Artık bir su sızıntısı ve kayma kalmadı. Sadece bu cami ile Balıklıgöl arasındaki 2 küçük odanın ileriki yıllarda yıkımına karşı önlem alma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Sürekli ölçüm ve çözüm bulma halindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlemlerin doğruluğu test sonuçlarından ortaya çıkmıştır. İşin uzamasının sebebi olan ortaya çıkan problemleri anbean basamak basamak giderme yolundayız. Amacımız, bu onarım sonucunda kentimizin simgesi olan bu camimizde 50 yıl bir daha onarıma ihtiyaç duymamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl'deki Döşe Camiinde çalışma yapan ekipler

- Caminin 2 odasında oluşan su birikintisi

- Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı

- Yurt dışından gelen firma yöneticilerinin açıklaması

- Balıklıgöl'ün kapanan bir bölümü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-)

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Bisikletli tacizci adliyede

ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen M.Ü. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

EVİNDE YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından dün saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Otelde aşçılık yapan evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.

Sorgusunun ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü., emniyetten çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.Ü.'den 9 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlı emniyetten çıkarılış,

- Otomobile biniş,

- Otomobil gidiş ve emniyet dış plan

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-)

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Ağaç otomobilin üzerine devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç devrilerek seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üzerinden tramvay hattının da geçtiği orta rejüjde dikili olan yaklaşık 20 metrelik ağaç, devrildi. Ağaç Basmane'den Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı yönüne giden 45 RG 102 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin üzerinden kaldırılırken, araç trafiği yaklaşık 1,5 saat boyunca kontrollü olarak tek yönden verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen ağaçtan görüntü

- Otomobilden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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