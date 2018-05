DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN SOYLU: BU TERÖRİSTLERİ KURTARAMAYACAKSINIZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na cevap verdi. Soylu, "Karamollaoğlu bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında alıyorsunuz. Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız, bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki, bu teröristleri kurtaramayacaksınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği memleketi Trabzon'un Of ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı binasının açılış törenine katıldı. İlçede ilgiyle karşılanan Bakan Soylu ve beraberindekiler kurdele keserek Of Hükümet Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrası Bakan Soylu ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Bölgeye ciddi yatırımlar kazandırdıklarını belirten Bakan Soylu, hükümetlerinin Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım ve projeleri de anlattı.

'KRİTİK BİR SEÇİME GİDİYORUZ'

24 Haziran seçimlerini hatırlatan ve ülkenin çok önemli ve kritik bir seçime girdiklerini kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bizim memleketimiz kritik bir memleket olduğu için attığımız adımlar bizleri hep ilerilere taşımaktadır. Milletin verdiği karar hep bizi daha fazla zenginlik ve özgürlüğe taşımaktadır. Ne kadar o önümüzü kesmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Siz onlara gereken cevabı verdiniz. Neler yapmadılar, kardeşleri sağcı-solcu diye birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Yapmadıklar kalmadı. Bizi darbelerle terbiye etmeye çalıştılar. Halen daha terbiye etmeye çalışıyorlar. Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında, ismi de yakışmayan aslında diyor ki; '1960 darbesi milletin kurtuluşu olmuştur' Hemen bir açıklama yaptım dedim ki 'Hemen suç duyurusunda bulunuyoruz, gereğini de yapacağız' hemen de soruşturma başlatıldı. Ama twit'i de hemen silmişler, silmeseydiniz de görseydim. Burası eski Türkiye değil. Burası hukuk devletidir. Burası demokratik bir devlettir. Kimse milletin sevdikleriyle, hatıralarıyla ve inanç duyduklarıyla hiç kimse ama hiç kimse bu şekilde bir değerlendirmeyle ortaya çıkamaz. Çok önemli, kritik bir seçime gidiyoruz. Bunu sade bir seçim olarak düşünenler inanın çok yanılıyorlar. Biz sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye gitmiyoruz"

'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ YARIM BIRAKMAYALIM'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu da tepki göstererek şöyle dedi:

"İşimizi yarım bırakmayalım. Terörle, PKK ile mücadelemizi yarım bırakalım mı?, FETÖ ile o lanet olası FETÖ ile mücadelemizi yarım bırakalım mı?. Biz, okyanus ötesinden bize parmak sallayanlara karşı ayakta güçlü durmamızı yarım bırakalım mı? Vakit kendi milli otomobilimizi, uçağımızı yapma vaktidir. Bu ülkede teröre giden paralar orada milletimize hizmete gitti. Ama birileri bundan rahatsız oldu dimi. Muharrem İnce, Akşener, Karamollaoğlu rahatsız oldu mu? 'Selahattin Demirtaş, içeriden çıksın dışarıda propaganda yapsın' diyorlar. Şehitlerimize, o teröristlerin kurşun sıktığı bizim evlatlarımıza ne diyeceğiz. Niye hopladınız, birilerinin talimatlarıyla beraber. Yakışıyor mu? Dün akşam HDP eş başkanları 'Sur bizim, çukur bizim, direnişimizdir' dedi. Karamollaoğlu bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında alıyorsunuz. Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız, bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki, bu teröristleri kurtaramayacaksınız"

Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde bölgeden rekor oy beklediklerini dile getirerek konuşmasını tamamladı.

2)ÇAVUŞOĞLU: YPG'NİN SINIRIMIZIN DİĞER TARAFINDAN ÇIKARILMASI İÇİN ABD İLE ÇALIŞIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Başkanlığı'nca Antalya'daki Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, partililer ve Antalyalıların katıldığı sahur programında Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile bazı AK Parti'li milletvekili adayları da eşlik etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantıya, sonrasında ise 15 Haziran'da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik toplantıya katılacağını aktardı. Bunların dışında seçim çalışmalarını gece- gündüz sürdüreceklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD ve tüm müttefikler için de zafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

'ÇOK YATIRIMLAR YAPTIK'

Türkiye'nin büyük hizmetler yapabildiğini ve büyüdüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ülke büyüdükçe zorluklar ve engellerin de çıktığını vurguladı. Bunları dik ve güçlü durarak aştıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Darbelerle 17- 25 Aralık darbesiyle Gezi olaylarıyla parti kapatma davalarıyla muhtıralarla içeriden ve dışarıdan tüm zorluklarla mücadele ederken, bu ülkeyi kalkındırmak için de çok çalıştık, çok yatırımlar yaptık. O yüzden 74 yılda yapılanların 3, 5, 10 katını gerçekleştirdik" dedi.

'TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAK'

Rakiplerin seçim sürecindeki söylemleri ile vaatlerini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Hep demagoji, hep palavra, yalan. Tam tersi 'O köprüye gerek yok, o tünele gerek yok, yerli otomobile ne gerek var, onu yıktıracağım, bunu durduracağım, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım'. Tıpkı bugün bize ekonomik yoldan saldıranlar gibi. Onların en büyük derdi, Türkiye'nin bu projeleri hayata geçirmesi, onlara boyun eğmemesidir. Bunu hazmedemiyorlar. Biz, bizi kabullenemeyenlere 'Artık Türkiye'yi kabulleneceksiniz, Türkiye'ye nasıl muamele edeceğinizi öğreneceksiniz' derken bir de içeride onların uzantısı olan bunlarla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 ve 2071 hedeflerinin de temellerini atacak. Demokrasi güçlenecek. FETÖ'nün bozduğu adalet yeniden tesis edilecek, güçlü bir Meclis olacak. Güçlü hükümet olacak, seçimin ertesinde hükümetin kurulacağını bileceğiz. Milli gelir artacak" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU GÖRÜYOR'

AK Parti hükümetinin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini isteyenlerin kur dalgalanması ile diğer oyunların arkasında olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Bunun içinde PKK'lılar da var, FETÖ de var. Tüm hainler olduğu gibi finans kuruluşlarından tutun, bazı ülkeler de var; ama milletimiz bu kirli oyunu görüyor. Bugüne kadar nasıl bozduysa bundan sonra da bozacak" dedi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' SLOGAN OLDU

Suriye'deki meselelerin çözüme kavuşması için en çok ve en samimi çabayı Türkiye'nin sarf ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesi artık tüm dünyada slogan oldu. Birleşmiş Milletleri de reforme edinceye kadar mücadele edeceğiz. Zaten reform komisyonunun da içindeyiz, katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

'DAYATMALARA KARŞIYIZ'

ABD, Avrupa Birliği (AB), Almanya ya da diğer ülkelerle problemlerinin olmadığını; ancak kimsenin, kendilerinin kiminle ve nasıl ilişki kuracağını belirleyemeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, herkesle müzakere etmeye, diplomatik kanalları açık tutmaya hazır olduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, "İş birliği ise iş birliği; ama karşılıklı güvene, saygıya dayalı kazan- kazan anlayışıyla iş birliğine varız. Sorunların çözümüyse ona da varız; ama dayatmalara karşıyız. Bu yeni Türkiye'ye alışmaları biraz zor oluyor" dedi.

SERİK'TE ESNAF VE VATANDAŞ ZİYARETİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde turizmciler, esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Bakan Çavuşoğlu, "Yeni sezon çok iyi geçecek. Tek hedefimiz siz esnafın yüzünün gülmesi" dedi. Bakan Çavuşoğlu, çarşıda gezen turistlerle de sohbet etti.

'CHP BEYANNAMESİNDE HEP 'YIKACAĞIM' DİYOR'

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Serik Belediyesi'ndeki geniş katılımlı toplantıda vatandaşa hitap etti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dünyada 10 mega projenin 6 tanesini Türkiye gerçekleştirdi. İstanbul'da boğazın altına 3 katlı tünel yapıyoruz. Fatih'in evlatlarına bu yakışmaz mı? Bize bunlar 'cumhuriyet düşmanı' diyor. Esas cumhuriyet düşmanı bunlar. Ne yaptınız bu güne kadar cumhuriyet için? Ancak Mustafa Kemal'den geçindiniz, Atatürk'ten geçindiniz ve cumhuriyetten bu yana taş üstünde taş koymadınız. Şimdi ise 'Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projeleri durduracağız' diyorsunuz. Kim yıkmak istedi Türkiye'yi, PKK. Kim yakıp, yıkmak istedi, FETÖ. Kim durdurdu, biz durdurduk, milletimiz durdurdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali bile yetmez. Bunlar bu projeleri rüyalarında dahi göremezler. Meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir proje sunanı gördünüz mü? CHP beyannamesinde hep 'yıkacağım' diyor. Beyannamede FETÖ ile ilgili bir şey gördünüz mü? O partinin içinde şu anda bile ön seçimle gelen DHKP-C'li, PKK sempatizanı vekiller var. Bunu söylüyorum. Daha önce de, şimdi de söylüyorum. Bana dava açsınlar. Atatürk'ün koyduğu ilkelerin hangisi var bunlarda? İşleri, güçleri Türkiye'yi kötülemek. 'Türkiye yıkılsın belki bize bir fırsat doğar.' 'Halkçıyız' diyorlar bunlar, halkın neresindeler? Bir de partilerine 6 ok koymuşlar. Bir de ittifakına bakın. Bunlar yıkım, bizimki ise cumhur ittifakı. MHP ile el ele, omuz omuza verdik, onun için çalışıyoruz."

3)20 SANİYEDE 9 BİN 500 LİRALIK ALTIN BİLEZİKLERİ ÇALDILAR

DİYARBAKIR'da, merkez Kayapınar ilçesinde biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcudan, 20 saniye içerisinde piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bilezik çaldı. Şüphelilerden kara çarşaflı kadının, karşısındaki güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen bilezikleri çaldığı görüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Metropol semtinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi giren biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, inceleme bahanesiyle vitrindeki bilezikleri istedi. Şüphelilerden kara çarşaflı olanı, kuyumcunun oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak, piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bileziği alıp, çantasına attı. Ardından şüpheliler, dükkandaki gence bilezik fiyatlarını sordu. Genç, fiyat öğrenmek için babasını telefonla araması gerektiğini söyleyince, şüpheliler, "Biz de burada oturuyoruz. Pazara gidip alışveriş yapalım. O zaman da baban dönmüş olur" diyerek dükkandan çıktı ve bir araca binip kayıplara karıştı.

Olayın ardından gelen kuyumcu Abdülselam Çelik, oğlunun anlattıklarından sonra durumdan şüphelenip bilezikleri sayınca eksik olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Çelik, hırsızlığı tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bilezikleri kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak alan şüphelinin karşısında bulunan güvenlik kamerasına baktığı ve kameranın kendisini çektiğini görmesine rağmen 20 saniye içerisinde bilezikleri alıp, çantasına attığı görüldü.

'ÇOCUĞUMU KANDIRARAK BİLEZİKLERİ ÇALMIŞLAR'

Olayı anlatan kuyumcu Abdülselam Çelik, "Pazartesi günü saat 17.45'te iş yerinden ayrıldım abdest almak için. O sırada fırsattan istifade iş yerine gelen 2 bayan, bileziklere bakmak istediklerini söylemişler. Çocuğu kafaya almışlar, bilezikleri çıkarmışlar. Ve oğlum farkında olmadan 2 bileziği çalmışlar. Değeri 9 bin 500 liradır. Büyüklerimizin, alimlerimizin bir lafı var; 'Bu Ramazan ayında şeytanlar bile bağlanır'. Bu bayanlar şeytanlardan bile daha öteymiş. Ramazan ayında o kadar zahmet, cefa çekiyoruz. Ancak kiramızı çıkarabiliyoruz. Ramazan ayı içerisinde çocuğumu kandırarak bu malımızı çalmışlar" dedi.

Kuyumcu Çelik, şüphelileri tanıdığını da belirterek, "En kısa zamanda mallarımı getirsinler. Aksi takdirde maddi manevi davacı olurum. Sizin peşinizi bırakmam. Bilezikleri aldıktan sonra sokakta bekleyen bir araca binip gitmişler. Çocuğu kandırıp bilezikleri alırken, 'Alışveriş yapmaya gideceğiz. Yukarda oturuyoruz zaten. O zamana kadar baban da gelir' demişler. Bu Ramazan ayında hakkımızı helal etmiyorum ve peşlerini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

4)İSRAİLLİ CEO'LAR TATİL İÇİN YENİDEN ANTALYA'DA

İSRAİL'in geçen yıl Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen tatil için Antalya'yı tercih eden İsrailli dünyaca ünlü şirketlerin CEO'ları ve üst düzey yöneticileri, bu yıl da iki ülke arasında gergin bir süreç olmasına rağmen yine Antalya'ya geldi. Geçen yıl eylül ayında İsrail Terörle Mücadele Bürosu'nun Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı bölgelerle ilgili yaptığı seyahat uyarısına rağmen eş ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatile gelen, İsrail'in dünya ünlü şirketlerinin CEO ve yöneticileri, 15 kişilik ekiple bir haftalık tatil için yine Antalya'yı tercih etti. Temacc firmasının organize ettiği tatil için bu sabah Antalya'ya gelen 15 kişilik ekip, Antalya Havalimanı CIP'ten karşılandı ve ardından Belek'te bulunan otellerine geçti.

İsrailli CEO'ların bu yılki tatiline, ülkenin en önemli inşaat firmalarından Kass Group'un Gürcistan'daki yöneticileri de katıldı. Otelin geceliği 3 bin 500 Euro olan Villa Ducale'de konaklayacak olan ekip için iki villa hazırlandı. Villanın girişinde kırmızı halıda şampanya patlatılıp çiçeklerle karşılanan İsrailli zengin turistler için bando takımı müzik gösterisi sundu. Villa bahçesinde özel bir kokteyl de düzenlendi. Ayrıca villa bahçesine Türk bayrağı, İsrail bayrağı ve Gürcistan bayrağı asıldı.

Tatili organize eden Temacc firmasının yönetim kurulu üyesi ve KASS Group Türkiye Temsilcisi Kazım Özcan, geçen yıl İsrail'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen İsrail'in dünyaca ünlü şirketlerinden 8 CEO'nun aileleriyle birlikte hiçbir güvenlik sorununun olmadığı Antalya'yı tercih ettiklerini hatırlattı. Kass Group Yönetim Kurulu Başkanı Hanoch Kass'ın Türkiye'nin en iyi dostlarından biri olduğunu belirten Özcan, "Türkiye ile siyasi anlamda İsrail veya diğer ülkelerle yaşanan sorunların turizme yansımaması açısından çok güzel bir örnek. Geçen yıl da kendileri bizi desteklemişti, bu yıl da yine kendilerini Belek Kaya Palazzo Otel'de özel villalarda Türk misafirperverliğiyle ağırlayacağız. Bir haftalık bir tatil olacak. Setur Marina, Kaleiçi, Tahtalı Teleferik, Kemer'den yat turu gibi her gün bir seyahat programı planlandı" dedi.

Türkiye'nin güvenli bir ülke ve yıllardır iki ülke arasında güzel bir ilişki olduğunu belirten Hanoch Kass ise "Antalya'yı, Türkiye'yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim ve seviyorum. Şu anda burada aldığımızı başka hiçbir ülkede alamayız. Türkiye bu işte en iyisi ve bu konuda herhangi bir rakibi yok. Hem tatil hem de iş seyahati olduğu için aynı zamanda bazı yatırım planlarıyla ilgili toplantılarımız da olacak. Kısmet olursa sayın valimizi de ziyaret edeceğiz. İsrail ve Gürcistan'dan daha çok misafir gelmesini arzu ediyoruz. Aynı zamanda işbirliği ve yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz" dedi.

İsrail ile Türkiye arasında Filistin nedeniyle yaşanan sorunlar ve olaylara da dikkat çeken Kass, “Olaylar oluyor ama bu devlet düzeyinde sorunlar yaratıyor. Her geldiğimde çok iyi karşılanıyorum, herhangi bir güvenlik sorunu yaşamıyorum. Buradaki yöneticiler destek oluyor, hizmeti ve güvenliğinden hiç endişe duymuyorum. Kendi arkadaşlarım ve yöneticilerimiz de tatil için Türkiye'yi soruyor ve tavsiye ediyorum. Türk Hava Yolları'nın İsrail'den günde 15 seferi var. İsrail'den yurtdışına çıkış açısından ikinci büyük havayolu. O yüzden büyük bir işbirliği söz konusu ve umarız yaşanan sorunlar da bir an önce çözülür" dedi.

Kass Group Gürcistan Direktörü Ekaterine Tordia ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, havalimanından itibaren otele kadar karşılamanın çok güzel ve daha önce görmediği bir şey olduğunu söyledi. Türkiye, İsrail ve Gürcistan arasındaki işbirliğin daha da ilerlemesini temenni eden Tordia, tatilin yanı sıra yatırım ve işbirliği görüşmelerinin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

