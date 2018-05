DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MEZARLIKTAKİ 'GİZEMLİ KIZ' BULUNDU İDDİASI



ÇORUM'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi. Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.

Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

EVİNDE BULUNDU İDDİASI

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-

BAKAN EROĞLU: SON YAĞIŞLARIN BARAJLARA ÇOK FAYDASI OLDU(EK)

2)2'Sİ AĞIR 21 YARALI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçilerin içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında Kadirli -Osmaniye Karayolu Endel Köyü yakınlarında meydana geldi. Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçileri taşıyan Nihat Çat yönetimindeki 80 S 7080 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralılardan 14'ünü Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi'ne, 7'sini ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE,()

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora (EK)

3)BALIKLI KAPLICAYI ZİYARET ETTİ

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen fahri doktora törenin ardından Kangal ilçesindeki dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca'ya geçti. Kaplıcadaki havuzları gezen Ivanov, işletme ortaklarından Fuat Ünsal'dan bilgi aldı. Ivanov, gezi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi olarak Sivas'a geldiğini söyledi. Vali Davut Gül ile Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Sivas'ın aynı zamanda kaplıcalarıyla da ünlü olduğunu aktardıklarını dile getiren Ivanov, "Özellikle deri hastalıklarından muzdarip olan kişilerin buraya tedavi olmaya geldiklerini anlattılar. Ben de ilgilenip yerinde görmek istedim" dedi. Ivanov, sedef ve deri hastalığından muzdarip kişilerin çok sıkıntı çektiğini bildiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Makedonya'da da bu tarz hastaların olduğunu bildiğimden ötürü özellikle gelip kaplıcayı görmek, Makedonya'da tanıtıp oradan da hastaların gelmesini sağlamak istedim. Sedef hastalığıyla alakalı dünyadaki yegane merkez. Benim burayı ziyaret etmemle ve gazetecilerin de burada yaşananları çekip Makedonya'da yayınlamasıyla Makedonya'dan çok daha fazla sayıda hastanın buraları ziyaret edeceğine ve buralarda çare bulacağına inanıyorum."

4)EN FAZLA ŞİDDET VE 'DOKTOR HATASI' DAVASI KADIN DOĞUMCULARA

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, hekime yönelik şiddet ve malpraktis (doktor hatası) davalarının en çok kadın doğumcuları mağdur ettiğini söyledi. Karateke, hasta ile hekimler arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde veya 'Borçlar Kanunu'na göre değil; oluşturulacak ihtisas mahkemelerinde görülmesini istedi.

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nce bu yıl 16'ncısını düzenlenen Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Titanik Deluxe Golf Belek Otel'de başladı. 2 bine yakın uzmanın katıldığı kongrede gazetecilerin sorularını yanıtlayan TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, bu yıl bilimsel çalışmaların yanı sıra giderek artan sorun haline gelen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

ŞİDDET TOPLUM SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Sağlık çalışanlarına şiddetin, en çok hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karateke, son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet sayısının yaklaşık 46 bin olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Karateke, "Sağlıkta şiddet kısa ve orta vadede yalnızca sağlık çalışanları ve onların yakınlarına zarar veriyor gibi görünse de uzun vadede toplum sağlığını tehdit edebilecek en önemli sorunlardan biridir. Konuya bu şekilde yaklaşmak yasal ve toplumsal çözümlerle sağlık çalışanlarının hak ettiği güvenli ortamda mesleklerini icra etmesini, vatandaşların ise hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini alabilmesini sağlayacaktır" dedi.

KADIN DOĞUM UZMANLARI EN ÇOK ŞİDDET MAĞDURU

Çalışma alanları nedeniyle gerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gerekse dava konusunda en çok kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının mağdur olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karateke, şunları söyledi:

"Tazminat davalarında kazanç ile orantılı olmayan cezalar meslektaşlar arasında şehir efsanesi gibi yayılmakta ve ülkemizdeki tüm hekimlik uygulamalarını etkilemektedir. Tüm bunların sonucu olarak yapılması gereken tıbbi müdahaleler korkularla geç yapılmakta veya yapılmamaktadır. Sonuç olarak hem sosyal güvenlik sistemi kaynaklarımız hem de özel sigorta geri ödeme sistemine ilave önemli yükler gelmekte ve yanı sıra toplum sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Vatandaşımızın bu konuya sahip çıkmasıyla ve bunun yanı sıra Türk hekimlerinin yıpranan itibarlarının Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerimizin hekimlerin itibar yönetimlerini gündeme alarak iyileştirilmesi konusunda çalışma yapmalarını ısrarla bekliyoruz."

HEKİMLERE AÇILAN DAVALAR İHTİSAS MAHKEMELERİNDEN GÖRÜLMELİ

Hasta ve hekimler arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde veya 'Borçlar Kanunu'na göre değil; oluşturulacak ihtisas mahkemelerinde görülmesini istediklerini dile getiren Prof. Dr. Karateke, malpraktis davalarının sonuçlarında uygulanan milyonluk tazminatlar yerine günün koşullarına uygun olmasını talep etti.

ANNE ÖLÜMLERİ HALA ÖNEMLİ SORUN

Prof. Dr. Ateş Karateke, anne ölümlerinin Türkiye için hala önemli sorun olduğunu belirterek, bu konuda ülke genelinde yoğun çalışma yürüttüklerine dikkat çekti. Anne ölümlerinin belki de en trajik yönünü, bu ölümlerin neredeyse yarısından fazlasının çok basit önlemler ile engellenebilir olması olarak gösteren Prof. Dr. Karateke, şöyle devam etti:"Anne ölüm oranları aynı zamanda ülkelerin en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Anne ölüm oranı üreme çağında olan (15-49 yaş arası) her 100 bin kadın için bir yıldaki anne ölüm sayısını gösterir. TJOD Türkiye'de şu an 100 binde 14,4 olan anne ölüm oranını 100 binde 10'un altına düşürmek amacıyla bir buçuk yıldan bu yana 'Yaşasın anneler, anneler yaşasın' adlı bir proje yürütüyor."

GENÇ KADIN DOĞUMCULARIN EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Karateke, TJOD'un genç kadın doğumcuların eğitimine çok önem verdiğini belirterek, kongredeki konuşmacıların yüzde 70'ten fazlasının 45 yaş altındaki genç akademisyenler olduğunu kaydetti. Karateke, "En büyük misyonlarımızdan birisi de genç akademisyenlerimizi yetiştirmek, geleceğimizi iyi yetişmiş akademisyenlere teslim etmektir. Bu nedenle genç meslektaşlarımıza özen gösteriyor, kıymet veriyor ve iyi yetişmeleri için sürekli destekliyoruz" dedi.

RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

Prof. Dr. Karateke, serviks (rahim ağzı) kanserinin yalnızca erken tanınır değil, önlenebilir kanser olduğunu söyledi. Rahim ağzı kanserinin sebebinin ve gelişme sürecinin bilindiğini, gelişme sürecinde bu kanseri yakalayacak birçok tanı yöntemi olduğunu vurgulayan Karateke, serviks kanseri aşısının da katkısı ile bu hastalığın yok edilebileceğini kaydetti.

OBEZİTE, KADIN KANSERLERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ

Prof. Dr. Karateke, endometrium (rahim içi) ve over (yumurtalık) kanserinde ülkemizde artış görüldüğünü, bunun en önemli nedenlerinden birinin obezite olduğunu söyledi. Obezitenin arttıkça jinekolojik kanserlerin de arttığını kaydeden Karateke, obezitenin kadın sağlığının yanı sıra toplum sağlığı için de risk olduğunu belirtti. Karateke, bütün branşların, obezitenin önlenmesi için ortak mücadele etmesinin gerekli olduğunu da vurguladı.

CELL FREE DNA TESTİ SGK KAPSAMINA ALINMALI

TJOD Derneği 2'nci Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir ise Türkiye'de ilk kez GATA bünyesinde kurulan laboratuvarda uygulanan 'cell free DNA' testi hakkında bilgi verdi. Bebeğin hücrelerinden anneye kan geçtiğini kaydeden Demir, bu kanda bebekte down sendromu gibi sendromların olup olmadığının incelenebildiğini söyledi. Yüzde 99.9 oranında sonuç elde edildiğini anlatan Prof. Dr. Demir, bu testin haricinde 2'li ve 3'lü testler uyguladıklarını, bunların sonuçlarına göre de direkt amino sentez yaptıklarını aktardı. Amino sentezde annenin karnına bir iğne batırıldığını anlatan Demir, çok az da olsa enfeksiyona bağlı gebelik kayıp riski olabildiğini belirtti. Bu kayıp riski olmasa da annelerin karınlarına iğne batırılmasından korktuğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, "Bu yöntemin amino sentezin yüzde 100 yerini alma şansı yok. Ama amino sentezi ciddi oranda azaltabiliyor. Ancak pahalı olduğu için SGK bu testi henüz ödemiyor" dedi. Testlerin birçoğunun yurt dışına analiz için gönderildiğini kaydeden Prof. Dr. Demir, "Bizim isteğimiz bu testlerin Türkiye'de de yapılması ve SGK'nın ödeme kapsamında olması. Bu teknikle 2'li ve 3'lü testin pabucu dama atılacak. GATA'nın bünyesinde yapılmaya başlandı. Türkiye'de çok yetenekli genetik uzmanları var. Türkiye'de kurulsa maliyet azalır" diye konuştu.

5)EMNİYET MÜDÜRÜ OTOSTOP ÇEKEN GENCİ ARACINA ALDI, SİGARAYA BIRAKMASI SÖZÜNÜ ALDI

ZONGULDAK İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, otostop çeken engelli genci makam aracına aldı. Doğuştan zihinsel engelli olan 22 yaşındaki İsmet Fidan'ın sigara içtiğini öğrenen Turanlı, gence sigarayı bırakması karşılığında 1 yıl boyunca aylık kazancı kadar yardımcı olacağının sözünü verdi. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bir toplantıya giderken otostop çeken engelli genci makam aracına aldı. Ahmet Metin Turanlı, İsmet Fidan'ın sigara içtiğini öğrenince, gence sigarayı bırakması karşılığında 1 yıl boyunca aylık kazancı kadar yardımcı olacağının sözünü verdi. Turanlı gence sigarayı bırakması için söz verdirdi. Turanlı daha sonra engelli genci gideceği yere kadar bıraktı. O anları sosyal medyada paylaşan Turanlı, "Bu uşağı yolda bulduk, güzel uşak, iyi uşak. Ereğli Belediyespor'da futbol oynayan geleceği parlak bir kardeşimiz. Engelliler Haftası kapsamında bu bize bir tevafuk oldu. Güzel bir insanı tanıma fırsatımız oldu. Ama kötü bir alışkanlığı var, o da sigara içiyor. Bu sigara işini bırakırsa ben de ona aylık kazancı kadar 1 yıl boyunca yardımcı olacağım. Ama bunu da hep beraber takip edeceğiz. Buradan kameradan söz versin, İsmet kardeşimizi de sigarayı bırakanlar kulübüne davet ediyoruz" dedi. Engelli olan emekli bir babanın oğlu olduğu öğrenilen İsmet Fidan, Turanlı'ya teşekkür etti.

6)TÜBİTAK PROJELERİNDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

KAYSERİ'de, 12'nci TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ödül töreni yapıldı.TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, "Siz hayata ve geleceğe daha farklı bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'nin gelecekteki parlak yüzleri olmak istiyorsunuz. Bizde bunu memnuniyetle görüyoruz ve o kapsamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz."dedi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Vali Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Mandal, "Bugünkü törenin kaybedeni yok. Hepiniz kazanansınız. Çünkü sizler bu aşamaya geldiniz. Buraya kadar gelmiş olmak büyük bir başarı. Bu programın lisede 49'uncusunu gerçekleştirdik. Ortaokul öğrencilerimize bu geçmişte Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenleniyordu. Daha sonra TÜBİTAK'ın bu süreçlerdeki etkinliği daha fazla kullanılmak istendiği için TÜBİTAK'ın yapması uygun bulundu. Bugün 12'ncisini gerçekleştiriyoruz. Daha nicelerini inşallah yapacağız. Araştırma ve eğitim önemli. Somut konularda dokunmak önemli. Sizin burada yapmaya çalıştığınız gerçekten ülkemizin geleceği için çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Mandal şöyle konuştu:"Siz hayata ve geleceğe daha farklı bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'nin gelecekteki parlak yüzleri olmak istiyorsunuz. Bizde bunu memnuniyetle görüyoruz ve o kapsamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. O yüzden sizlerin bu yarışmalara katılması bizleri mutlu ediyor. Tabi kazananınız, kaybedeniniz var ama bu heyecanı yaşayarak çaba harcamak en güzel kazanım olacak. 2017 yılı ile 2018'i karşılaştırdığımız zaman başvuran proje sayımız Türkiye genelinde 11 bin 352. Geçen yıla göre yüzde 44 artmış. Bu çok güzel bir başarı."Yapılan konuşmaların ardan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

