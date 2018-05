DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN 4 DEAŞ'LI YAKALANDI



SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü kadın 4 kişiyi sınır hattında yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin götürüldükleri emniyette yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 DEAŞ üyesi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

2)TEKNELERİ ARIZALANAN 100 SURİYELİ KAÇAK KURTARILDI

MERSİN'de deniz yolu ile Akdeniz üzerinden Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 100 kaçak, tekneleri arızalanınca yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Dana Adası mevkiinde meydana geldi. Ada açıklarında mahsur kalan göçmenler yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik denizden ve havadan helikopter ile harekete geçti. Bölgeye giden ekipler açık denizde bir teknede arıza nedinyel mahsur kalan göçmenlerle karşılaştı. Bunun üzerine tekneye yanaşan ekipler yardım eli uzatarak 97'si erkek 2'si kadın biri çocuk olmak üzere 100 Suriyeli göçmeni sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

3)BALIKESİR’DE 3 BİN 410 ÇOCUK AYNI ANDA SÜT İÇİP, REKOR KIRDI

BALIKESİR’de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği'nin (HAYKOOP) ortaklaşa organize ettiği süt etkinliğinde, Guinness Rekorlar Kitabı’na girme denemesi yapıldı. Organizasyonda, 3 bin 410 çocuk aynı anda süt içerek rekor kırdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, ilçe belediye başkanları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sütün faydalarını anlatan video gösterisinin izlenmesiyle başlayan etkinlikte, Kepsut Hayatın Ritmini Yakala Grubunun dans ve müzik gösteri sunuldu. Süt Şenlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplanan 3 bin 410 çocuk, Guinness Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural’ın gözetiminde aynı anda süt içti. Kural tarafından rekor kayıt altına alındı. Kayıt işlemi için Vali Ersin Yazıcı, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve HAYKOOP Başkanı Faruk Özen’in imzaları alındı. Rekor kırılması ardından, etkinliğe katılan tüm çocuklara HAYKOOP tarafından kitap hediye edildi. Rekorun daha önce ise aynı anda süt içen 2 bin 500 çocuk ile Ankara’da kırıldığı öğrenildi. Balıkesir, 3 bin 410 çocuğun katıldığı etkinlik sonrası Guinness rekorunun yeni sahibi oldu.

BALIKESİR’DE GÜNDE 2 BİN 200 TON SÜT ÜRETİLİYOR

HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Balıkesir’de hergün 2 bin 200 ton süt üretildiğini söyledi. Süt üretimi konusunda Balıkesir’in, Türkiye’nin ilk üç ili arasında yer aldığını ifade eden Özen, tüketim konusunda ise kentin geri sıralarda bulunduğuna dikkat çekti. Özen, süt tüketimini özendirmek için ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

‘SÜT REKORUNU HER YIL YUKARI ÇEKECEĞİZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir’in, Türkiye'yi doyuran il olarak bilindiğini söyledi. Balıkesir’in süt üretiminde Türkiye’de lider illerden olduğunu ifade eden Kafaoğlu, kentin sadece süt üreten değil, aynı anda birçok insanın süt içtiği bir şehir olarak da anılacağını belirtti. Her yıl düzenlenecek etkinlikler ile süt rekorunu daha da yukarı seviyelere çekmek istediklerini ifade eden Kafaoğlu, şunları söyledi:

“Balıkesir’in adını sadece ürettiğimiz ürünlerle duymamamız lazım. Onları, Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtmalıyız. HAYKOOP ile organize ettiğimiz bu etkinlikle Balıkesir, rekorlar kitabına girecek. Bu potansiyel Balıkesir’de var. Balıkesir artık mutlu ve huzurlu bir şehir. Bütün dinamiklerin bir araya geldiği bir il. Öznesi Balıkesir olduğu zaman bütün güçlerimizi birleştirebiliyoruz.ö

4)VAN'DA AK PARTİ'NİN 169 ADAY ADAYI ESNAFI ZİYARET ETTİ

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberinde bulunan milletvekili aday adayları kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Ak Parti'nin Van milletvekili aday adayları, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri için çalışmalarına başladı. Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile biraraya gelen 169 aday adayı, gruplar halinde kent merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa ve vatandaşlara kendilerini tanıtan aday adayları, destek istedi. Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, esnaf ziyaretinin aday adayları arasında birlik ve beraberlik ruhunu gösterdiğini belirterek, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığ ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri arifesindeyiz. Seçimlere kısa bir süre kaldı. Türkiye'de yapılan seçim çalışmaları Van'da da yapılıyor. Cumartesi günü aday adaylarımızın temayül yoklaması gerçekleştirildi. 169 aday adayımız var. Bizim teşkilatımızın nezdinde 1 ile 169'uncusu arasında hiçbir fark yok. Hepsi bizim kıymetli adaylarımızdır. Hepsi kendi içerisinde bir değerdir. Temayülün ardından aday adaylarımız 9 ilçemizi ziyaret ederek hem kendilerini tanıttılar hem de Ak Parti aday adaylarının birlik ve beraberlik ruhu için bir çalışma sergilediler. Bu hafta içerisinde Ankara'da aday adayları için mülakatlar gerçekleştirilecek. Biz de bunun öncesinde Van'da 169 aday adayımız ve teşkilatlarımız ile beraber şehrin ana arterlerinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 24 Haziran seçimlerinin rüzgarını estirmeye çalışıyoruz. Seçim çalışmaları için startımızı verdik" dedi.

5) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 'DUYARLI OTOMOBİL' PROJESİ

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 8'inci sınıf öğrencileri, ailelerinin araçta unuttuğu ya da bıraktığı çocukların havasız kalarak tehlike yaşamasını önlemek amacıyla 'duyarlı otomobil' projesi geliştirdi. Projeyle camları otomatik açıp, araç sahibinin cep telefonuna da kısa mesaj gönderen sistem öğrenciler tarafından tanıtıldı.

Kızık köyü Mehmet Yaşar İlkokulu'nda öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Mehmet Gönen, diğer okulların müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen katılımcılar 8'inci sınıf öğrencileri Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu'nun yaptığı 'duyarlı otomobil' projesine ilgi gösterdi.

Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu, araçlarda unutulan çocukların havasız kalmasını önlemek amacıyla geliştirilen projede, 2 ayrı bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen sistem kurdu. Sistem sayesinde otomobilde hareket algılayan sensörler camları otomatik açarken, araç sahibinin cep telefonuna gönderdiği mesajla da uyarıda bulunuyor.

Mehmet Can Dincer, "Projemizdeki amacımız araç içerisinde kalarak havasızlık nedeniyle ölümle burun buruna gelen çocukların bu durumdan kurtulmasını sağlamak. Araç içerisine iki bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen bilgisayar kiti yerleştirdik. Araçta hareketlilik algılandığında cam açılıyor ve otomobil sahibine mesaj atılıyor" dedi.

