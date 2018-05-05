DHA YURT BÜLTENİ-11

1)CHP' NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE SEÇİM STARTINI MEMLEKETİ YALOVA’DAN VERDİ

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili seçim startını memleketi Yalova’dan verdi. Aday tanıtım töreninin ardından Ankara’dan akşam saatlerinde memleketi Yalova’ya gelen İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılanmıştı. Bugün ise annesi Zekiye İnce’den helallik alan İnce, seçim startını memleketi Yalova’dan verdiğini söyledi. “Baba bugünü görmeni isterdim. Köydeki evinden çıkıp yine aynı köydeki baba ocağına gelen İnce, annesinin elini öptü. Zekiye İnce, “Allaha emanet ol oğlum" dedi.

“35 YILLIK ÜLKÜCÜYÜM"

İnce annesinden helallik almasının ardından babası Şerif İnce’nin köydeki mezarlığını ziyaret etti. Burada dua eden İnce, “Baba bugünü görmeni isterdimö diyerek gözyaşı döktü. İnce ardından köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile bireylerini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. Eşi Ülkü İnce’yi de tanıtan İnce, “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm" diye espri yaptı.

“Benim derdim memleket"

İnce burada gazetecilere açıklamada bulunarak şunları söyledi; “Bugün 3 grup başkanvekilimiz Yüksek Seçim Kurulu’na gittiler. Sayın Altay, Sayın Özel ve Sayın Özkoç benim cumhurbaşkanlığı adaylık dosyamı teslim ettiler. Mal varlığımı da verdim. Mal varlığımı pazartesi basınla da paylaşacağım. Herkes bilsin neyim var neyim yok. 5 yıl sonra sadece kendimin değil sadece yasaların öngördüğü eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk değil bütün ailenin bütün sülalelin mal varlığını yeniden veririm. Zenginleşmeyeceğime, derdimin Tayyip Erdoğan’ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. ‘Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar’ diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek istiyorum, euroyu indirmek istiyorum, enflasyonu indirmek istiyorum, işsizliği indirmek istiyorum, benzin fiyatlarını, bağkur primlerini indirmek istiyorum. Bana ne Tayyip Erdoğan’dan. Benim derdim memleket"

Görüntü dökümü

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Muharrem İnce annesinin elini öperken

İnce babasının kabrinde dua ederken

Muharrem İnce ailesiyle ve açıklama yaparken

SÜRE: (3.24 dak)

YALOVA/

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2)ATIK DEPOLAMA ALANINDA METAN GAZINDAN ÇAMUR TAŞTI, KARAYOLU KAPANDI

UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurlarının depolama alanından yola taşması nedeniyle Denizli- Uşak Karayolu ulaşıma her iki yönden kapandı. Olay, dün (cuma), Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi atık depolama alanında meydana geldi. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle, dün saat 19.30'da çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurları, depolama alanından taştı. Saat 03.00'te Denizli- Uşak Karayolu'na indi. Taşan çamur, yol çalışması nedeniyle tek şeritten gidiş- dönüş olarak verilen yolu ulaşıma kapadı. Bölgedeki temizleme çalışmaları sürüyor. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle sulu arıtma çamurlarının depolandığı alandan taştığını, atık su ve yağmur suyu kanallarını tıkandığını belirtti. Karahallı, "Kanalların tıkanması sonucu sulu çamurlar, bölge dışına, Uşak-Denizli Karayolu'na taşmıştır. İlk önlem olarak Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından fabrikalardaki sulu işlenti durdurulmuştur" dedi.

"KRİZ MASASI OLUŞTURULDU"

Taşma ile ilgili kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Karahallı, "Uşak Valimiz Salim Demir'in başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü, Karayolları Uşak Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Müdürlüğü, Karma OSB Başkanlığı ve Uşak-Çivril Karayolu yapımını üstlenen Doğusan firması yetkililerinden bir kriz masası oluşturulmuştur. Kriz masası sorunu hızla çözümleyecek acil önlemleri almaktadır" dedi. Kısa süre içerisinde Uşak-Denizli Karayolu temizleneceğini ifade eden Karahallı, trafik akışının normale döneceğini ve kötü koku salınımı önleneceğini belirtti.



Görüntü dökümü

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- Karma Deri OSB'den çamur görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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3)ŞANLIURFA AK PARTİ'DE 'TEMAYÜL' YOĞUNLUĞU

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından genel seçimi öncesi adayların belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. 300 aday adayının olduğu temayül yoklamasında yoğunluk yaşandı.

24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde Ak Parti'den milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde yapılan temayül yoklamasında il ve ilçe teşkilatı üyeleri, partilerinden aday adayı olan 300 kişi için sandık başına gitti. Polisin güvenlik önlemi aldığı temayül yoklamasında aday adayları, oy kullanacak delegelerle yakından ilgilenerek broşür dağıtıp, destek istedi. İl Başkanı Bahattin Yıldız, partililerin temayül yoklamasına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Oy kullanmaya gelen partililer

- Temayül oylaması için yoğunluk oluşması

- Aday adayları broşür dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72MB

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4)KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALE TEPKİ İÇİN PORSUK ÇAYI'NDA PANKART AÇTILAR

ESKİŞEHİR'e kurulması planlanan kömürlü termik santrale tepki olarak bir grup çevreci, Porsuk Çayı'nda kiraladıkları teknenin arkasına 'Kömürü Es Geç' yazılı, 45 metrekarelik pankart açtı.

Sabah saatlerinde Porsuk Çayı kıyısına gelen çevreciler bir yandan vatandaşlara kömürlü termik santrale karşı olduklarını belirten broşürler dağıtırken, 3 genç de tekneye binerek Porsuk Çayı'nın ortasında 'Kömürü Es Geç' yazılı pankart açtı. Tekneyle bir süre Porsuk Çayı'nda dolaşan çevrecilerin bu eylemini arkadaşları drone ile görüntüledi.

Etkinliğin, tüm dünyada fosil yakıtlara karşı başlatılan 'Break Free' (Kömürden Kurtul) hareketinin bir parçası olarak düzenlendiği belirtildi. Hareket, tüm dünyada fosil yakıt çağını sonlandırarak, yenilenebilir enerji çağını başlatmayı hedefliyor. Break Free kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde de etkinlikler düzenleniyor. Greenpeace Akdeniz'in, 'Kömürü Es Geç' kampanyası kapsamında hazırladığı hava modellemesi raporunda, söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliği şehirde 3 bin 200 erken ölüme neden olacağı vurgulandı. Greenpeace Akdeniz Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram, Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak, "Eskişehirliler bir kez daha kömürlü termik santral istemediğini tüm dünyaya gösterdi. Bir an önce 'ÇED olumlu' kararının iptal edilerek bu projeden tamamen vazgeçilmesini istiyoruz" dedi. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise "Eskişehir halkı, bu güzel şehirde başından beri kömürlü termik santrali istemediğini her fırsatta dile getiriyor. Bugün de şehrin simgesel noktası olan Porsuk Çayı'ndan tüm dünyaya, Eskişehir'in kıymetli olduğunu ve onu kömürlü termik santralin külüne terk etmeyeceğimizi haykırdık" diye konuştu. Porsuk Çayı'ndaki pankartlı gösterinin ardından çevreciler kıyıda selfie yaparak etkinliği sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

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-Teknedeki 3 gencin küçük bir pankart açmaları,

-Teknenin arkasında suda yüzdürülen 45 metre karelik pankartın görüntüsü,

-Pankartlı teknenin Porsuk Çayı'ndaki görüntüsü,

-Greenpeace Akdeniz Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram'ın konuşması,

-Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun konuşması,

-Eskişehirli bir kadının konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

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5)OSMANİYE'DEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE'DE

OSMANİYE'de trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Mobese kameraları tarafından kaydedildi.

İlk görüntü Musa Şahin Bulvarı Polis Evi kavşağında kaydedildi. Dönüş yapmak isteyen TIR sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsün yavaşlamasıyla hareket etti.Bu sırada yavaşlayan minibüsün arkasından gelen bir başka minibüs, dönüş yapmak üzere yola çıkan TIR ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savrularak geliş istikametine, aynı şekilde TIR'ın kupası da kasa kısmına döndü.

Şehir merkezinde kameraların kaydettiği bir başka görüntüde ise cadde üzerinden sola dönüş yapan otomobil, diğer yönden gelen otomobilin arkasında bulunan ve şerit değiştirip karşısına çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu savrularak yol kenarındaki su birikintisine düştüklerinin görüntüleri yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Minibüsün dönüş yapmak isteyen TIR ile çarpışma anı

- Minibüs ve TIR'ın savrulması

- Otomobil ile motosikletin çarpışması

- Motosiklettekilerin su birikintisine düşme anları

BOYUT: 27.8 MB SÜRE: 00'56"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()



