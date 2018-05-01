DHA YURT BÜLTENİ - 11

İzmir'de coşkulu 1 Mayıs kutlaması/EK

AZİZ KOCAOĞLU DA 1 MAYIS'A KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Kocaoğlu, Montrö Meydanı'ndan yürüyerek alana geldi. Arama noktasından geçen Kocaoğlu, burada sahneye yakın bir yerde değil de işçilerin yanında alanda durmayı tercih etti. Kocaoğlu'nu gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Alandaki bazı kişiler, 'Hoş geldin baba' diyerek Kocaoğlu'nu selamladı. Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kocaoğlu, işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

"SON İKİ 1 MAYIS BAYRAMIMIZI OHAL ŞARTLARINDA KUTLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

1 Mayıs'ta grupların alana girmelerinin tamamlanmasından sonra Türk İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım konuştu. OHAL'siz bir ortamda, eşit, özgür, adil, laik ve demokratik bir gelecek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Süleyman Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu yıl da OHAL'i gerekçe göstererek Taksim'i yasakladılar. Yasaklarla hafızamızı, bilincimizi sileceklerini sanıyorlar. Ne 1 Mayıs katliamının gerçek katillerini ortaya çıkarma kararlılığımızdan vazgeçtik ne de mücadele tarihimize sahip çıkma sözümüzden zerre kadar taviz vermedik vermeyeceğiz. Er ya da geç emekle özdeşleşen alanları özgürleştirecek, yasak zincirlerini kıracağız. Son iki 1 Mayıs Bayramımızı OHAL şartlarında kutlamaya çalışıyoruz. Taksim yasağı dışında da birçok ilde bildiri dağıtmamıza engel oldular, sloganlarımıza sınır getirmeye çalıştılar. OHAL valilerinin sloganlarımızı yasaklamasına karşı hep bir ağızdan buradan haykıralım mı? Geçen hafta OHAL'i niçin uzattıklarını bir kez daha itiraf ettiler. AKP Genel Başkanı, sermayeye seslenerek; 'Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde biz anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor' diyor. Anayasayı, uluslararası sözleşmeleri OHAL'i fırsata çevirerek çiğneyenler, yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar. Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın yok sayılmasına, grev hakkımızın OHAL gerekçesiyle, idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz." Seçim kararının iktidarının ülkeyi daha fazla yönetemeyeceğinin ilanı olduğunu da söyleyen Süleyman Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL koşullarında baskın seçimle, hile ile dikta rejimlerini kalıcı şekilde kurumsallaştırmak, toplumsal ilişkilerimizi gerici, tekçi ve faşizan politikalar temelinde dizayn etmek istiyorlar. 24 Haziran'da yapılacak seçim, gelecek on yıllarımızı belirleyecek nitelikte ve önemdedir. Biliyoruz ki, tüm dikta rejimler yıkılmadan bir gün öncesine kadar iktidarlarını sonsuz sanırlar ve öyle tanıtırlar. Bu şekilde barışa, özgürlüğe ve demokrasiye olan inancı zayıflatmak, umudu kırmak isterler. Oysa 7 Haziran'da ve referandumda açığa çıkan Hayır iradesi, bu topraklarda faşizmin ömrünün çok da uzun olmayacağının somut göstergeleridir. Halklara ve kültürlere beşiklik yapmış olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir." Süleyman Yıldırım'ın konuşmasından sonra kutlama Bandista Grubu'nun konseriyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alana katılanlar

- Pankartlar

- Türk İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım 'ın açıklamaları

- Bandista Grubu'nun konseri

Haber:Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Umut KARAKOYUN, Davut CAN, Mücahit BEKTAŞ, TEKİN GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs coşkusu

Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta kent merkezinde 1 Mayıs kutlamaları Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup geniş güvenlik önlemleri altında Mevlana Caddesi üzerinden alana kadar yürüdü. Ardından burada 1 Mayıs tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Akyol yaptığı açıklamada, "Bugün karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, adaletsizliğe karşı adaleti, bunca hukuksuzluğa karşı hukuku savunmak için Sivas'ın aydınlık yüzlü insanları olarak alanlardayız. İki yıldır ülkenin OHAL ve KHK'larla yönetilmesine, meclisin bay-pas edilerek işlevsizleştirilmesine, bakanlar kurulunun yerine Cumhurbaşkanının kararlarıyla yönetilmediğimiz 'Özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz' demek için alanlardayız" dedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da konuşmasında 1 Mayıs'ı kutladı. Akyıldız, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "16 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı maalesef işçinin de, emekçinin de alın terinin karşısında bir duvar gibi durmaya devam etmektedir. Ülkemiz de 14-15 milyon çalışan var ama maalesef ülkemizde ki sendikalı sayısı 2 milyon bile değil. İş kazalarında Avrupa birincisiyiz ve dünya üçüncüsüyüz. Bugün kamu da çalışan insanlar anket yapanlara fikrini dahi söyleyememe durumuna gelmiştir. Korkusundan anket şirketlerine fikrini dahi söyleyemiyor. Ama 24 Haziran'da sandıkta bu AKP iktidarından bu kabustan ülkemizi kurtaracak" dedi. Konuşmaların ardından alana gelen az sayıda katılımcı, davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama programında çok sayıda polis görev aldı.

TOKAT'TA 200 KİŞİLİK KUTLAMA

Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, 1 Mayıs'la ilgili döviz ve pankart açtı. Sloganlar atan 200 kişilik grup, 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan "Bizler KESK olarak geçmiş mücadele tarihimiz birikimlerimizden süzerek getirdiğimiz kuruluşumuzdan bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek mücadelesine bağlı olarak emeğin hakları, demokrasiyi, laikliği barışı kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz" dedi.

1 Mayıs işçi bayramı kutlama etkinliklerine katılan merkeze bağlı Günevi köyünde yaşayan 3 çocuk babası çiftçi Abdurahman Öz (38) ise yaptığı konuşmada "Her şeyimiz satılıyor diyoruz. Her şeyimiz yıkılıyor diyoruz. Ama mücadeleye gelince hiç birimiz gelmiyoruz. Bizler barajlar yapıyoruz. Göletler, barajlar yaparak suyu çiftçiye bedava verebilirsiniz. Biz zaten bu suyu bedava kullanıyorduk. Biz pancar ekerek kazandık. Biz tütün ekerek kazandık. Biz üretirsek esnaf kazanacak. Biz üretirsek fabrikalar kazanacak" dedi.

Konuşmalarından ardından müzik eşliğinde halaylar çekildi. Etkinlik olaysız tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

-SİVAS-

-Yürüyüşten görüntüler

-Yürüyüşe katılanların görüntüleri

-Mitign alanında toplanılması

-Konuşumalar

-Halay çekilmesi

-TOKAT-

-Grupların görüntüsü

-Konuşmalar

-Çiftçinin konuşması

-Halay çekilmesi

(Sivas 418 mb- Tokat: 410 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ-Fatih YILMAZ/SİVAS-TOKAT, ()

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Manisa'da 1 Mayıs coşkusu

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. İşçiler, halay ve türkülerle gönüllerince eğlendi.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından titizlikle arandı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 700 kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı, 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum', 'Sendika haktır engellenemez', 'Abdestli kapitalizme hayır' pankartları taşındı. Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. CHP'li Biçer ve yürüyüşe katılanlar, yol boyunca zaman zaman birlikte halay çekti. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayanları izleyen simit satıcısı da dikkat çekti. Kafasına simit tepsisini taşıyan işçi, bayramı kutlayanları uzaktan izledi. Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan DİSK'e bağlı Gıda İş İzmir Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, emeklerine, işlerine ve özgürlüğe sahip çıkmak için alanlarda olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kutlamaya katılanların polis tarafından aranması

- Yürüyüşten sloganlar ve pankartlar

- CHP Manisa Milletvekilinin işçilerle birlikte halay çekmesi

- Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()



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Burdur'da 1 Mayıs kutlaması

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Burdur'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, siyasi partilerin il başkanları ile işçiler ve sendika temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Eğitim- İş Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül bir konuşma yaptı. Etkinlik Burdur Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisinin ardından katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten detay

- Polis kontrol noktasından geçişler

- Saygı Duruşu istiklal marşı

- Erkan Putgül'ün konuşması

- Halk oyunları gösterisi

- Halay çekenler

173 mb/// 03.48"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

Bursa'da, bir araya gelen binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı.

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla birlikte yaşandı. Saat 12.00'den itibaren Kent Meydanı'nda toplananlar, arama noktasını geçmelerinin ardından yürüyüş yerine geldi. Saat 13.00'de başlayan yürüyüşle katılımcılar Darmstadt Caddesi üzerinden Atatürk Syadyumu Meydanı'na geldi. Burada ikinci arama noktasından da geçen grup, meydanda toplandı. Yürüyüşe KESK, Eğitim-İş, Emekliler, Eğitim-Sen, DİSK gibi sendikaların yanı sıra Bursalılar, açtıkları pankartlarla, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganı atarak eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alana geldi. Burada yapılan konuşmaların ardından kutlamalar, Grup Abdal konseri ile son bulacak. Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede çok geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Davul zurna ile eğlence,

-Sloganlar,

-Arama noktasından geçiş,

-Alandan görüntü

247 MB, 2 dk 12 sn

Haber:Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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Kömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında göçük olduğu ve 2 işçinin mahsur kaldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Ormanlık alanda yaklaşık 2 saat süren araştırmada göçüğe rastlanmadı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının başladığı saatlerde ormanlık alandaki ruhsatsız kömür ocağında göçük olduğu ve 2 işçinin ocakta mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak sahiplerinin göçük olayını gizleyebilecekleri şüphesiyle bölgede araştırma yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada göçüğe rastlanılmadı. Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, polisle birlikte ihbar edilen bölgede yaptıkları araştırmada göçüğe rastlamadıklarını söyledi. Aslı olmayan bir ihbar olduğunu ifade eden Cora, "Ne göçüğe ne başka bir şeye rastlamadık. Polis arkadaşlar ormanlık alanda arama yaptılar. Bugün de 1 Mayıs işçi bayramı. Herhangi bir göçük olmadığı yaralanma olmadığı anlaşıldı. Bütün ekipler buradaydı. Ekipler kısa sürede geldi" dedi. Polis, tutanak tutmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alandaki ambulans

-Polis ve AFAD'ın arama yapması

-Toplanan kalabalık

-Muhtar Gündüz Cora ile röp.

(3.41) Boyut: (412 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı İpek yolunda bulunan Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ toprağa verilirken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Cizre ilçesi Katran köyünde dün gece iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan ve ev sahibi Mahmut Tağ'ın hayatını kaybetmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin enkaz altında kalarak, yaralanmasına neden olan tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst katının tamamen yıkıldığı görülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ev kullanılamaz hale geldi. Patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ’ın cenazesi ise bugün sabah saatlerinde köy mezarlığına defnedildi. Patlamada yaralanan, Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen ve durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınan Süleyman Bozkurt'un olayın olduğu eve misafirliğe geldiği öğrenildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 6 yaralıdan 3’ü ve Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 yaralıdan 2’sinin vücutlarında 2’inci derece yanık olduğu ve Şanlıurfa’ya sevkedildiği de öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkalan evden görüntü

-Çevreye saçılan eşyalardan görüntü

-Patlama ile çöken tavanın görüntüsü

-Taziye çadırı, taziyelerin kabul edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlara da zarar verdi.

Günlerdir yağmurun yağışı Malatya'da, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

PLATFORMUN ÇATISI ÇÖKTÜ

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yaşandığı alanda da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle etkinliğe katılanlar kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı. Bu sırada konuşmaların yapıldığı platformun çatısı da biriken dolu ve su birikintisi nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle alanda kısa süreli panik yaşandı.

DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI

Etkili olan yağmurun, ardından şiddetli yağan dolu kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçışmalar

- Doludan görüntü

- Vatandaşların sığınmaları

- Çöken sahneden detay

- Vatandaşın doluyu avuçlaması

- Caddelerde akan sular

- Su giderinden çıkan suyun görüntüsü

- Kayısı bahçelerine dolu yağışı

- Şiddetli dolu yağışı ve sokakta akan sular

- Vatandaşların sular altında yürümesi

- Logar kapağından çıkan yağmur suyu

- Araçlardan görüntü

- Altgeçitte akan sudan görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Şehit Yusufbey Caddesi'ndeki öğretmenevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet olan Ramazan Y., Tarkan Ç. ve Haşim T. yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Y., tabancayla ateş ederek, Tarkan Ç., ve Haşim T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan Hüseyin Ö.'nün ayağına yerden seken kurşun isabet etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Tarkan Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Y., olayda kullandığı tabancayla olay yerinde kaçtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in olay yerindeki incelemesi

(197 MB - 2 DK 01 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Nisan ihracatı 13 milyar 549 milyon dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan verilerini Kayseri'de düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Büyükekşi, böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldığını söyledi.

Serbest Bölge'deki Simfer fabrikasında düzenlenen basın toplantısına TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileri katıldı. Programda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldiğini ve böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldığını söyledi. İhracat oranının, tüm zamanların en yüksek Nisan ihracatı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Büyükekşi, "Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu" diye konuştu.Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artık çift haneli." Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak 2018'i 'Rekorlar Yılı' ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde aylık bazda da rekorlar kıracaklarını belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat-ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı." İhracatın, Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca birtakım çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Büyükekşi şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlık sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz." 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalkması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanaklarıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğizö ifadelerini kullandı. İç Anadolu Bölgesi'nin 3'üncü büyük kenti olan Kayseri'nin 3 organize sanayi bölgesi ve Türkiye'nin en geniş serbest bölgesi ile bir üretim üssü olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayseri'nin 2017 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 12'nci il olduğunu söyledi. Kentin geçen yıl ihracatını yüzde 41 artırdığına dikkat çeken Büyükekşi, "Kayseri, geçtiğimiz yıl 184 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığı ülke Irak. Ancak listenin devamında Almanya, Belçika, İtalya gibi AB ülkeleri yer alıyor. TİM olarak, illerimizin hangi ülkelere yönelebileceklerine dair bir araştırma yaptık. Kayseri ilimizin ihraç ettiği temel ürünleri göz önüne alırsak, ürün gamının en çok benzeştiği ülkeler Kazakistan, Tunus ve Romanya. Dolayısıyla, Kayserili firmalarımızı bu ülkelere özel önem vermeye çağırıyoruz. Özellikle Kazakistan'da elektrik ve elektronik ürünler, Romanya'da çelik, Tunus'ta ise mobilya sektörlerimiz önemli başarılara imza atabilir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-TİM Başkanı Büyükekşi'nin konuşması

-Genel ve detay



7 Dakika 22 Saniye / 845 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,()



