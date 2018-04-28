DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN EROĞLU: SU SIKINTISI YOK

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl son 44 yılın en kurak yılını geçirdiklerini belirterek, İstanbul barajlarının dolu olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne beklenen yağışların düştüğünü belirterek, su sıkıntısının olmadığını söyledi. Fırat Kalkanı bölgesine su verdiklerini söyleyen Eroğlu, "Biz şimdi Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ediyoruz. Orada kuyular açtık ve Afrin'deki barajı teslim aldık, işletiyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ'da, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılışı ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret eden Eroğlu, Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek, 'Tekirdağ Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Arıtma Tesisi'nin yapımının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Özellikle arkadaşlarımız Ergene ile alakalı ciddi bir çalışma yaptı. Allah'a şükür çok iyi gidiyor şuanda. 13 tane Ergene atık su ile beraber 13 tane belediyenin arıtma tesisleri tamamlandı. Tamamen DSİ tarafından inşa edildi. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim, herkes konuşuyor ama biz Ergene ile ilgili 15 paketlik bir proje hazırladık. Sadece atık su arıtma tesisleri değil, deniz deşarj, renk giderme, tuzluluk giderme gibi hepsini planladık ve havzanın tamamını ele alarak, erozyon kontrolüne kadar her şeyi yaptık. Şuanda 13 tane ile evsel atık su arıtma tesisi tamamen yapıldı. İşletmelerde verimlerde çok iyi. Şimdi sanayinin atık su arıtma tesisleri var. Bunların bir kısmı yüzde99'da ama bir kısmı yüzde 56 civarında, bunları da hızlandıracağız. Yüzde 99 olanlar bu sene bitecek. Bir de bunların biliyorsunuz, arıtılmış suların denize deşarj noktası var. Birinci hattı, deniz deşarjın ana kısmını bu yıl içerisinde bağlantısını yapacağız. Ergene'de ölçü şudur. Kimyasal oksijen ölçüsü dediğimiz parametre var, ben bu işin dersini veren kişiyim. Bu başlangıçta 800 mg iken, bugün 130'lara kadar düştü. Yeterli mi? Değil, ama bu evsel atık sular ile ilgili dere ıslahları bunlara çok katkı sağladı ama yeterli değil. Bu 130'u, 50'nin altına çekmemiz lazım. Standartları 50. Bunu da sanayinin atık su arıtmaları tamamlanınca bu da bitecek."

'SU SIKINTISI YOK'

Gazetecilerin Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklıkla ilgili sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğu ifade ederek, şöyle dedi:

"2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ama şu anda su sıkıntısı yok hiçbir yerde. Sebebi şu, biz barajları ve göletleri tamamladık. 525 dev baraj, bin tane gölet yaptık. Neden? Çünkü Türkiye'de yaz aylarında yağış olmuyor biliyorsunuz. Ama su ihtiyacının büyük bir kısmı sulamanın tamamı yaz aylarında kullanıldığı için. Dolayısıyla yağışlı zamanlardaki suyu ya yer altında baraj ve göletlerde biriktirmek gerekir. Tek çare budur. Nitekim biz Istranca Dereleri'nde 7 barajı yapmasaydık, İstanbul hala susuz kalacaktı. Bu yüzden bir su sıkıntısı yok. 1 Ekim 2017 ile 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Tekirdağ'da 455 milimetre normalde yağması gerekirken yani biz su yılını 1 Ekim'den alıyoruz bu güne kadar Tekirdağ'da 455 milimetre yağış düşerken bu yıl 587 yüzde 28'luk artış var. İstanbul barajları da dolu şu anda. Yüzde 90 seviyesinde dolu. Yani Trakya bölgesinde bir problem yok. İçme suyunda da Çokal Barajı ile Naipköy Barajı o da sigorta oldu. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda Güneydoğu Anadolu'da çok az yağış düştü. Mesela geçen sene Şanlıurfa ve Diyarbakır'a düşmesi gereken yağışın ancak yüzde 35'i düştü. Allah'a şükür orada yağışlar da başladı. Yani biz korkuyorduk, gerekli tedbirleri aldık. Ama hava durumu ile ilgili bilgi vereyim, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya beklediğimiz yağış geldi. Yarın, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Allah'a şükür Güneydoğu'da Anadolu'da yağış eksikliği vardı, bu da Allah'ın rahmeti geldi. Çok sevindik doğrusu. Marmara Bölgesi'nde bir problem yok. Diğer bölgelerde herhangi bir sıkıntı yok."

'FIRAT KALKANI BÖLGESİNE SU TEMİN EDİYORUZ'

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüklerini ve hiçbir yeri susuz bırakmadıklarını belirterek, "Bir Kilis'te bir sıkıntı oldu. O da sebebi şu; Kilis'in nüfusu 65 bin, 130 bin kişi Suriye'den gelen mülteci var. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün tesisler yetersiz geldi. Biz oraya Kilis'e Seve Barajı, ishale hatları arıtma tesisi yapmıştık, 2040 yılına yetecek kadar ama nüfusun 1,5 katı mülteci gelince şimdi orayla ilgili hemen yeni baraj ve ishale hatları yapıyoruz. Ayrıca çok hızlı yeraltı suyundan su temin çalışmalarını başlattık. O bölgeyi de kurtaracağız. Ayrıca sadece oraya değil biz şimdi Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesine de su temin ediyoruz. Orada kuyular açtık ve Afrin'deki barajı teslim aldık, işletiyoruz. Şu anda mesuliyet sahamız biraz daha arttı. Yani Afrin'e de Allah'a şükür huzur geldi , Fırat Kalkanı bölgesine huzur geldi, oradaki insanlar çok mutlu. Oranın suyunu da veriyoruz yani. Merak etmeyin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Eroğlu'nun valiliğe gelişi

Eroğlu'nun karşılanması

Eroğlu'nun açıklaması

Ziyaretten detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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2)MOTOSİKLETLİ GASPÇILAR, GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE YAKALANDI

ŞANLIURFA’da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Hayati Harrani Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuğuyla birlikte eve giden ismi açıklanmayan kadının yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı, kendisini bekleyen iki arkadaşının üzerinde bulunduğu motosiklete bindi. Şüpheliler kaçarken, kadının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin A.D., İ.C. ve C.D. olduğunu saptadı. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kapkaç

- Motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

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3)ÇANAKKALE'DE BİR HAFTADA 312 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'de son bir haftada, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 312 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör de gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ta son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 312 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 10 organizatör de gözaltına alındı. Operasyonlarda, 4 şişme bot, 3 bot motoru ve 6 araç ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma tarafından yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale), ()

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4)'DAMLA GENÇLERİ' SİLOPİ'DE



GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen gönüllü gençler, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Engelli Derneği ve hasta ziyaretlerinde bulundu. Projede yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bayram Anıl, "Şırnak’ın, Cizre’nin ve Silopi’nin toplumda bilindiği gibi kötü ve dezavantajlı yerler olmadığını gördük"dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, 'Damla Projesi' kapsamında, 45 gönüllü öğrenci ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayır kurumları ve dernekleri gezerek, ev ziyaretlerinde bulundu. Köy ziyaretleri de yapan gönüllü gençler, vatandaşlarla sohbet ederek, dezavantajlı olmadıkları yönünde telkinlerde bulundu. Manevi değerler taşıyan mezarlıklar ile caddelerde temizlik yapan gönüllü gençler, vatandaşlara üzerlerinde çeşitli emojilerin olduğu rozetleri hediye etti. Şırnak ve Cizre’yi de kapsayacak bir haftalık ziyaretler kapsamında Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneğini ziyaret eden Damla projesi gönüllüleri, dernekteki engelliler ile kaynaşarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Damla projesine, okulunda gördüğü bir afişle katıldığını anlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bayram Anıl, proje kapsamında dezavantajlı olarak bilinen yerlere ziyaret gerçekleştirdiklerini belinterek, "O bölgelerin dezavantajlı bölgeler olmadığını insanlara ve uluslararası medyaya tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda Şırnak’a geldik. Şırnak’ın insanların bildiğinden daha güzel bir yer olduğunu gördük, insanlarla iletişim kurduk. Huzur evlerine, çocuk bakım evlerine, şefkat evlerine gittik, esnaflarla görüştük. Engelli kardeşlerimizin kaldığı merkezlere geldik. Şırnak’ın, Cizre’nin, Silopi’nin ve daha nice ilçenin toplumda bilindiği gibi kötü ve dezavantajlı yerler olmadığını gördük."diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu ise, ziyaret ettikleri yerlerde çevre temizliği, mezarlık ziyareti, yaptıklarını ve bunları samimi duygularla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Damla projesi Ankara merkezli bir projedir ve bakanlık tarafından finanse ediliyor. Gençler ise Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bir araya geliyorlar. Buraya gelip ilimlerini ve zekatlarını veriyorlar."dedi.

Proje kapsamında Şırnak ziyaretine katılan Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bangladeşli Riyad Hasan, dezavantajlı olarak bilinen yerleri ziyaret ederek, öğrenci ve engelli insanları motive etmeye çalıştıklarını söyledi. Şırnak’ın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Riyad Hasan, damla projesi sayesinde bu güzellikleri görme fırsatını yakaladığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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- Damla gönüllüleri

- Derneğe yapılan ziyaret

- Engelliler ile yapılan sohbet

- Röportajlar

- Evde hasta ziyareti

- Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()