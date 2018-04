DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer (46), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, ilk olarak helallik alınması için merkeze bağlı Akyar köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Dede Özer, annesi Nazire, eşi Meryem, çocukları Batuhan, İrem ve Ahmet Eymen Özer, kardeşleri ve yakınları göz yaşlarına boğuldu. Evli ve üç çocuk babası şehit Özer'in cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı köy meydanına götürüldü. Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Şehit Uzman Çavuş İdris Özer'in Osmaniye'nin 256'ncı şehidi olduğunu söyledi.

Kazada kaybolan sürücü Kelkit Çayı'nda aranıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobilden suya düşerek kaybolan sürücü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaza, dün saat 16.00 sıralında D-100 Karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Ayhan Cebe'nin (39) kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, Dokuz Dolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. Sürücü Ayhan Cebe ve amcasının hanımı Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe olay yerinden 1 kilometre ötede cansız bulundu. Ancak sürücü Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Dün süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı.

JANDARMA DRONE ILE ARAMA YAPIYOR

Kelkit Çayı’nda kaybolan ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı evli ve 2 çocuk babası sürücü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajının kapaklarının kapatılıp su seviyesinin düşürülmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri Kelkit Çayı’nda bot ile arama başlattı. Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı üzerinde 5 kilometrelik alanda drone ile havadan arama yaptı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çayın içerisinde olan aracı vinçle çıkarttı. Ayhan Cebe'nin izine rastlanmazken, arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Nazile Cebe (62) ise öğlen namazı sonrası ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde toprağa verildi.

Okumayı yazmayı öğrenip bayram yaptılar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, okuma-yazma kursuna katılıp mezun olan kadınlar için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okuma Bayramı etkinliğinde konuşan Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu Müdürü Mehmet Erdoğan, 43 kadının katıldığı kursun sona erdiğini ifade etti. Kadınları gayretlerinden dolayı kutlayan Erdoğan'ın ardından okuma-yazma öğrenen yetişkinlerin hazırlamış olduğu şiir ve maniler okundu.

Kamyonette mahsur kalan kedi, çilingir yardımı ile kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyonet içerisinde mahsur kalan kedi, çilingir yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İlçede yaşayan Şevket Çufadaroğlu, süt toplama merkezine kendisine ait kamyonet ile süt götürdü. Süt toplama merkezi önünde kamyonetini park eden Çuvadaroğlu, daha sonra aracının başına döndü. Ancak Şevket Çufadaroğlu, yanında getirdiği ve kendisinin beslediği kedinin ayağıyla kapıları kilitlediğini fark etti. Uzun uğraşlar sonucu bir türlü kapıları açmayı başaramayan Çufadaroğlu, mahsur kalan kedinin kurtarılması için olay yerine çilingir çağırdı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda aracın kapılarını açmayı başaran çilingir kamyonette mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Çufadaroğlu, "Eğer çilingirde açamasaydı camı kırıp kediyi kurtaracaktım" dedi.

Moda endüstrisi fuarizmir'de buluştu

İzmir'de aynı anda Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile 11'inci Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı açıldı. Moda dünyasının kumaş, düğme, konfeksiyon makineleri ve etiketleri de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları Fashion Prime'da sergileniyor.

İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve Efor Fuarcılık tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı aynı anda açıldı. Açılışa CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

FASHION PRIME'DA 106 KATILIMCI VAR

Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe hizmet veren firmalar katıldı. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri ve etiketlere kadar ürün çeşitliliği açısından zengin bir içeriğe sahip olan fuarda, bu yıl ilk kez düzenlenmesine karşın 106 katılımcı yer aldı. Moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreten ve ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, Fuarİzmir B holünde düzenlendi.

"KATILIM UMUT VERİCİ"

Açılışta konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye genelinde hazır giyim sektöründe 2017 yılında 17 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi. Otomotivden sonra gelen ikinci büyük ihracat rakamını yakaladıklarını anlatan Sertbaş, Avrupa'da üçüncü büyük tedarikçi olduklarını belirtti.İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, tekstil sektörünün yarattığı istihdam ve üretim sürecindeki katma değer ile dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunun küçük ve orta ölçekli firmalar olduğunu söyledi. Bu firmaların kendilerini tanıtacakları, yeni müşterilerle buluşacakları platformlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Özpoyraz, "Güçlü olduğumuz alanlarda fuarlar düzenlemeli, meslek örgütleriyle ve sektör temsilcileri ile bu fuarlara sahip çıkmalıyız. Büyük ve gelişmiş fuarların kent ekonomisine sağladığı muazzam katkıdan ancak bu şekilde fayda sağlayabiliriz. Fuara İzmir, İstanbul ve Bursa'dan 106 firma katılıyor. Bu, ilk defa düzenlenen bir fuar için umut verici bir tablo" diye konuştu. İTO'nun Türkiye'nin düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek odası olduğunu belirten Özpoyraz, Fashion Prime Fuarı'na katılan firmaların 36'sı, yani üçte birinin teşvik almak için odaya başvuru yaptığını açıkladı.

FUARLARIN KENTE KATKISI 3 MİLYAR TL

Törende konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de fuarcılık sektörünün her geçen gün geliştiğini, bugün 5 fuarın aynı anda Fuar İzmir'de yapılıyor hale geldiğini vurguladı. İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar liradan fazla olduğuna işaret etti. Yorgancılar, fuarcılığın gelişmesine katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve İZFAŞ ekibine teşekkür etti. Yorgancılar şöyle konuştu:"Küresel ekonomiden yerel ekonomilere kadar dönüşüm içinde bulunduğumuz süreçte ana etkenin teknoloji olduğunu yaşayarak görüyoruz. Teknoloji; üretimi yeniden şekillendiriyor, ürünleri yeniden tasarlıyor, sektörleri dönüştürüyor. Hal böyleyken, ülke ve bölgemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan tekstil, hazır giyim sektörleri bu gelişmelerden en hızlı etkilenenlerden. İhracat ve istihdamdaki önemi açısından, tekstil, hazır giyim sektörleri ciddi anlamda yüksek rekabet ortamı içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir rekabetin sağlanabilmesi için, katma değeri yüksek ve teknolojinin entegre edildiği ürünlere ağırlık verilerek fark yaratmak gerekmektedir. Dünya artık farklı olanın peşindedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; kalkınmanın üretimden geçtiğini ve yola katma değeri yüksek ürünler üreterek devam edilmesi gerektiğinin önemini her platformda vurguluyoruz. Bunun için de, yol gösterici olmaya gayret ediyoruz."

KOCAOĞLU DESTEK İSTEDİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyetle yaşıt fuarcılık tarihinde ilk kez aynı anda 5 fuara birden evsahipliği yaptıklarını belirterek, fuarlara sektörden katılımların önemli olduğuna dikkat çekti. Fuarda hiç boş hol kalmadığını anlatan Kocaoğlu şunları söyledi:"Hem sektörlerin büyümesine hem de turizmin canlanmasına ciddi katkı koyuyoruz. KOSGEB'e, İzmir Ticaret Odası'na ve Ekonomi Bakanlığı'na, fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu desteklerle firmaların fuar masrafı azalıyor ve katılım cazip hale geliyor. Desteklerinin devamını diliyorum. Bir fuarın başka bir kente gitmemesi için kentin belediye başkanının, sanayi odasının, ticaret odasının ve ihracatçılar birliğinin destek olması gerekir. Hep beraber çalıştıkça hem kentimiz hem sektörler kalkınacak hem ülkemiz kalkınacak."

ASANSÖRE DAİR TÜM YENİLİKLER BU FUARDA

Fuar İzmir'de D Holü'nde açılan INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı'nda ise her gün milyonlarca insanın Türkiye'de ulaşım aracı olarak kullandığı asansörlere dair yenilikler görücüye çıktı. 150 firma ve marka standında son teknoloji ürünler sergileniyor. Fuara 30 ülkeden ziyaretçi geleceği belirtildi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri toplu bir şekilde Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Asansör Fuarı'nı dolaşarak katılımcı firma temsilcileriyle sohbet etti.

'Science Expo' heyecanı Bursa'da başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Science Expo, 29 Nisan Pazar tarihine dek birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenen ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’, TÜYAP Fuar Merkezi’nde törenle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, ‘bu festivalin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini vurguladı.

SİNGAPUR, TAYVAN, SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATILIM VAR

Her yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen festival hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, “Her sene daha fazla atölye çalışması yaparak ve daha fazla öğrencimizi buradan istifade ettirerek yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki bu çalışmanın arkasında büyük emek var. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Koordinatörü Fehim Ferik ve çalışma arkadaşlarına, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu işin en az 4-5 aylık hummalı bir hazırlık süreci var. Nihayetinde de bu güzellikler ortaya çıkıyor. Etkinliğe Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi Arabistan’dan katılacak ekipler de var. Yurt dışından gelen ekipler, atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileriyle festivale renk katacakö dedi.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİME İHTİYACIMIZ VAR"

Başkan Aktaş, sanayi, ticaret, turizm ve tarım şehri Bursa’da birçok özelliğin bulunduğunu belirterek, “Bursa’nın bundan sonra daha nitelikli sanayiye ve işlere ihtiyacı var. Bu doğrultuda çalışmalıyız. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, katma değeri yüksek ürünler üretebilmek adına hamleler yapmalıyız. İnanıyorum ki bu festival de inşallah bu hedefe bir altyapı oluşturacaktırö şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, konuşmaların ardından festivali destekleyen kurum ve kuruluşlar ile sponsor firmaların temsilcilerine plaket takdim etti. Başkan Aktaş, daha sonra BTM Koordinatörü Fehim Ferik ile birlikte etkinlik kapsamında açılan stantları gezdi ve öğrencilerle bilimsel çalışmaları hakkında sohbet etti.

110 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Bursa’da 4 gün boyunca aktivitelerin yapılacağı bilim festivalinde toplamda 110 bin lira para ödüllü 6 farklı kategoride proje yarışmaları, ‘Meslekler Yarışıyor’ programı ve dünya rekorunun kırılacağı ‘Mangala Turnuvası’ düzenlenecek. İnsansız hava araçları, drone ve bilim gösterilerinin de yer alacağı festival, çok sayıda konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca birçok farklı simülatör de organizasyona renk katacak. ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konsepti ile düzenlenen proje yarışmalarında çocuk ve genç mucitler kategorisinde 15 ve usta mucitler kategorisinde 20 olmak üzere finale kalan toplam 35 proje belli oldu. Finalist projeler, Science Expo süresince sergilenmeye hak kazandı. İnsansız hava araçları ve drone yarışmasında 50 ekip, autodesk tasarım ve modelleme yarışmasında 25 ekip, mangala yarışmasında 4000 öğrenci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da 35 ekip finalde mücadele edecek. Yarışma kapsamında dereceye giren proje sahiplerine bin ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek. Festival boyunca 100 farklı alanda 150’ye yakın bilimsel atölye çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük bilim-toplum etkinliğine katılanlar, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmalarına katılabilecek.



