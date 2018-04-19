DHA YURT BÜLTENİ-11

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1)ERZURUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 101 YARALI

ERZURUM'da, yol kontrolü yapan jandarmayı görünce kamyonuyla kaçmaya çalışan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki tümseğe çarpıp devrilen aracın kasasında bulunan kaçak göçmenlerden 2'si öldü, çoğu hafif olmak üzere 101'i de yaralandı.Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun adı açıklanmayan sürücüsü, Dellalhan Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için ana yoldan tali yola girmek istedi. Bu sırada sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 133 kaçak, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre biri olay yerinde, diğeri hastanede 2 kaçak öldü, çoğu hafif olmak üzere 101 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Erzurum merkez, Horasan ile Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, kaçan sürücü de jandarma tarafından yakalandı.

VALİ AZİZOĞLU: DAHA ÇOK TEDBİR ALMALIYIZ

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Kaçak göçmen sorunu 3-4 aydır önemli bir problem. İçişleri Bakanlığı olarak önemli çalışmalar yapıldı. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen kaçak göçmenlerin hepsi Erzurum'dan uçaklarla Afganistan'a gönderiliyor. Son olay bizi üzdü. Bu, daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi" dedi.

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-

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2)KÖPEĞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ 5 KATLI PASTAYLA KUTLADI

TOKAT' ta hayvansever Metin Yıldırım (36), evinin bahçesinde beslediği kangal cinsi 'Şefin Glock' ismini verdiği köpeğinin 1 yaşını doldurması nedeniyle 5 katlı pasta keserek doğum gününü kutladı. Kent merkezinde yaşayan ve özel bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım geçen yıl yavru aldığı 'Şefin Glock' adlı köpeği için doğum günü kutlaması yaptı. Yıldırım, bahçesinde beslediği köpeğinin 1 yaşına girmesi nedeni ile özel olarak hazırlattığı 5 katlı pastayı kesti.Kangal cinsi köpek, sahibinin hazırladığı pastanın tadına yalayarak baktı.

'KÖPEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Metin Yıldırım "Köpeğimizin doğum gününü kutlamak istedik. 5 katlı bir yaş pasta yaptırdım. Hayvan sevgisi bu işte. Bizler onların bir parçasıyız, onlar da bizim bir parçamız. Her şartta, güzel şekilde yaşamları için elimizden geleni yapmalıyız. Ben köpeğimi çok seviyorum. Bunların da bu hayatta yeri olduğunu tüm Türkiye, dünya duysun diye böyle bir şey yaptım" dedi.Yıldırım, pastanın köpeğin dokunmadığı kısımlarını ise yakınlarına dağıtacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kutlamadan görüntü

-Sahibinin köpeğini sevmesi

-Hazırlattığı pasta ile görüntüsü

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(161 mb)

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3)BURSA'DA 19 KİŞİ YEDİKLERİ OTTAN ZEHİRLENDİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 19 kişi, Sakarya’nın Kartepe ormanlarından topladıkları ottan yaptıkları yemekten zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan 19 kişiden 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden aile bireyleri, Sakarya’nın Kartepe ormanlarına giderek 'Morakela' ismini verdikleri ottan topladı. Topladıkları bitkiyi eve getiren aile bireyleri, kendilerini ziyarete gelen sülale kaynaşma yemeğinde akrabalarıyla bir araya geldiler. Mesudiye Mahallesi'ndeki sülale kaynaşma yemeğinde, toplanan ottan kavrularak yapılan yemeği hep beraber yediler. Dün akşam yemeğin ardından evlerine giden ailelerin bireyleri, bu sabaha karşı mide bulantısı ve yüksek ateş rahatsızlığı yaşamaya başladılar. Rahatsızlanan bireyler, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındılar.

Toplanan ottan yapılan yemekten yiyen Hava S. (44), Mehmet U.(39), Elif Erva G. (2), Zekeriya S.(61), Ayşe U. (60), Leyla G.(31), Asiye G.(61), Ayşe U.(40), Ayşe U.(60), Fatma U.(61), Asiye U.(41), Ayşe S.(39), Hatice U.(39), Zeynep U.(3), Fatma Ş.(58), Şaban S.(52), Yusuf U.(43), Yakup U.(53) ve Fatma S.(44) hastanede tedavi altına alındılar.

ÖRNEK ALINDI

Hastaneye başvuran 19 kişi de akşam yedikleri ot yemeğini işaret ettiler. Emniyet Ekipleri ve İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ot türünden numune aldılar. Ot türünün isminin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastaların hastane görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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4)ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, KALBİNE YENİLDİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı(47), geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Gölbaşı için okulunun önünde düzenlenen törende yakınları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Büro ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gölbaşı için bugün okul binasının önünde tören düzenlendi. Törene eşi Prof. Dr. Öznur Gölbaşı, çocukları Berfin ve Deniz Gölbaşı, yakınları, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrencileri katıldı. Törende Gölbaşı'nın cübbesi tabutunun üzerine bırakıldı, öğrencileri ve arkadaşları tarafından da tabutun üzerine karanfil bırakıldı. Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Derya Fatma Biçer, törende yaptığı konuşmada, "Bugün son mesaisinde ona eşlik ediyoruz. Onu tebessüm ve özlemle hatırlayacağız. Bizler ve öğrencilerimiz açısından çok büyük bir kayıp" dedi. Daha sonra Gölbaşı'nın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından dua edildi. Törende Gölbaşı'nın eşi, çocukları ve yakınları, görev arkadaşları ve öğrencilerinin göz yaşların hakim olamadığı görüldü. Gölbaşı'nın cenazesi, Alibaba Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Kangal ilçesine bağlı Irmaç köyüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Yakınları, arkadaşları ve öğrencilerinin üzüntüsü

-Konuşmalar

-Cenazenin uğurlanması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(464 mb)