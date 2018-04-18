DHA YURT BÜLTENİ-11

Sahil güvenlik uçağının tespit ettiği 36 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisinde, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağıyla tespit edilerek yakalandı.

Gece görüş kamerasına sahip Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağıyla, bugün saat 02.15 sıralarında, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu doğusunda bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Göçmen grubunun yakalanması amacıyla sahil güvenlik botu görevlendirilirken, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı'na da bilgi verildi. Sahil güvenlik botundaki ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 22’si çocuk, 36 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri de sahilde tespit ettiği 2 kaçak göçmeni yakaladı.

Toplam 38 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Çorum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 2'si ağır, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Özcan (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı TIR, Ali Ekber Ersöz (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Araçların tarlaya uçtuğu kazada, sürücüler ile kamyonetteki Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve eşi Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılardan üçü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Aydın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarma çalışması

-Yaralıların sağlık görevlileri ve jandarma tarafından taşınması

-Kaza alanı

-Kalabalık vatandaşlar

-Kapanan yol

- Detaylar

(SÜRE: 4 44 ) - (BOYUT: 570MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Soyguncuyu etkisiz hala getiren akaryakıt istasyonu çalışanına maaş ödülü

Konya'da geldiği akaryakıt istasyonundan 100 lira yakıt aldıktan sonra kurusıkı tabancayla soymaya kalkan Mehmet G. (25), iş yeri çalışanı Ramazan Akil (26) tarafından etkisiz hale getirilip jandarmaya teslim edildi. İş yeri sahibi asgari ücretle çalışan Akil'e, bu davranışından dolayı bir maaş primle ödüllendirdi.

Olay, geçen 16 Nisan günü saat 04.30 sıralarında Sarayönü ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mehmet G., plakasız otomobiliyle istasyona gelip 100 lira yakıt doldurulmasını istedi. İş yeri çalışanı Ramazan Akil de, yakıtı doldurdu. O sırada lavaboya gidip gelen Mehmet G., araçtan aldığı tabancayı Akil'e doğrultup, paraları vermesini istedi. Akil de cebinde bulunan paranın bir miktarı verdi. Mehmet G., daha çok para vermesini isteyince Akil da, markette kasada olduğunu oradan verebileceğini söyledi. Mehmet G., Akil'in sırtına tabancayı doğrultup birlikte markete gitti. Akil, Mehmet G.'nin dalgınlığından faydalanıp eline geçirdiği sopayı Mehmet G.'ye fırlattı. Mehmet G. de kaçmaya başladı. Peşinden kovalayan Akil, Mehmet G.'yi yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada gürültüyü duyan diğer çalışanında gelmesiyle etkisiz hale getirilen Mehmet G., çağrılan jandarma ekibine teslim edildi. Tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Arbede sırasında başından yaralanan ve asgari ücretle çalışan Akil'e, iş yeri sahibi bu davranışından dolayı bir maaş primle ödüllendirdi. Yaşadıklarını anlatan Akil, "Silahı görünce biraz korktum. Hamile olan eşim ve doğacak çocuğum aklıma geldi. İş yeri bizim ekmek teknemiz, burası bizim namusumuz sayılır. İş yeri sahibimiz bize emanet edip evine gitti." dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Ramazan Akil'den detay

- Akil röp.

- Olay anı güvenlik kamera kaydı

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,()

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Aydın'da kediye saldıran pitbull güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir sokak kedisi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Dün (salı) saat 17.00 sıralarında sahibi tarafından tasma ve ağızlık takılmadan Kurtuluş Mahallesi'ndeki Menderes Parkı'nda gezdirilen pitbull cinsi köpek, bir sokak kedisine saldırdı. yakaladığı kediyi bacağından ısıran köpek, sağa sola savurmaya başladı. Önce bu duruma aldırış etmeyen köpek sahibi, daha sonra geri dönse de kediyi kurtaramadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Çevredekilerin köpeğine müdahale etmesine bir süre engel olan sahibi, daha sonra gelen tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda, kedi, köpeğin ağzından yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan pitbull dehşetinin, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği belirlendi. Yaralı kediyi tedavi ettirip, koruma altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, bakımını da üstlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı/EK



556 LİRA CEZA KESİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na götürülen Osman Aslan'ın ifadesine başvuruldu. Aslan, burada verdiği ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'ye zeytinyağı verdiğine dair elinde belge olmadığını ancak şahitleri olduğunu söyledi. Aslan'a daha sonra; aracına izinsiz reklam yazı işaret resim ilan ve benzeri pankart asmaktan 324 lira; hopörlerle anons yapıp gürültü yaratmak suçundan 124 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 108 lira olmak üzere toplam 556 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Manavgat'ta intihar girişimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın 3'üncü kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan O.A.(34), arkadaşı tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.

Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı yakınlarında inşaat halinde binanın 3'üncü katına çıkan O.A., balkon kenarına oturup, "Ben bu hayata fazlayım" diye bağırarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İntihar girişimini önlemek üzere polis binaya girerken, O.A., Hasan adlı bir arkadaşı tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. O.A., polis ekipleri tarafından muayenesi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. O.A.'nın, geçen ocak ayında cezaevinden çıktığı, cezaevindeyken psikolojik tedavi gördüğü ve balıkhanede çalıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü (Cep telefonu)

01.19"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()



