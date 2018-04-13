DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ ESEN, DUVAKLA UĞURLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı Bekir Yeniyurt'un (31) başına 2 el ateş ederek öldürdüğü Esen Dülger (26), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, tabutunun üzerindeki duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Bekir Yeniyurt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile önceki gece buluşup, yemek yedi. Yemeğin ardından Yenyurt, kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmada sırasında Yeniyurt, tabanca ile Esen Dülger'i başı ve boynundan iki kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra İstanbul'a kaçan Yeniyurt, saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Dün tutuklanan Yeniyurt, "Yemekte aramızda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. Üzgünüm" dedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Esen Dülger'in cenazesi memleketi Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesine getirildi. Dülger için 5 bin nüfuslu Ahmetbey beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Beldede fabrika servis minibüsü şoförü olan Eren ve ev kadını Fatma Dülger çiftinin 3 kızından biri olan Esen Dülger'in cenazesi cami bahçesine getirildi. Daha önce çalıştığı hastane ve kuafördeki arkadaşları, Esen'in tabutuna gelin duvağı bağlayıp dua etti. Baba Eren Dülger ise cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ahmetbey beldesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Esen Dülger, tabutuna bağlı gelin duvağıyla omuzlarda taşınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada cami girişinde bulunan kız kardeşleri Eldem ve Seda ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen Esen Dülger, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Fatma Dülger'in geçirdiği sinir krizi sonucu evinde tedavi gördüğü ve bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Engin ÖZMEN- Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),()-

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2)CHP'Lİ BUDAK: TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ DİYENLERLE BİR ARADA OLACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, "HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi, alıp da burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle bir arada olacağız" dedi.

Konya'da CHP'nin belediye başkanları toplantısına katılan Çetin Osman Budak, 2019 yılı seçimlerinde CHP'nin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını değerlendirdi. Bu iddiaları Ak Partililerin dile getirdiğini ifade eden Budak, şunları söyledi:

"Bunu Ak Parti söylüyor, Ak Parti'nin genel başkanı da söylüyor, Ak Parti'nin uzantıları da söylüyor. Biz ittifakı şöyle görüyoruz: İttifakla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittik, ittifakı ayırdık. İttifaka biz, ilkeler ittifakı diyoruz. 'Demokrasiden yana mısınız, tek adam yönetiminden yana mısınız'; soru budur? Demokrasiden yana olan görüşlerle, ilkeler bazında biz ittifak yaparız. Üstüne basa basa söylüyorum: İlkeler bazında ittifak yaparız. Şu anda ülkede demokrasi isteyenlerin oranı yüzde 60. Bu aslında daha fazla, bunu anlatmaya devam ediyoruz. Seçilmiş siyasi partiler eğer demokrasinin yanında hareket ediyorsa, ilkeleri demokrasi ilkeleridir. Demokrasi ile aynı şekilde yol yürüyecek bütün demokrasi güçlerinin tamamıyla, biz yüksek sesle demokrasi istiyoruz demeye devam edeceğiz."

'TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ DİYENLERLE'

Demokrasi istediklerini belirten Budak, "Bütün kesimlerle HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi alıp da, burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. İttifak noktasında ilkeler bellidir. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle, bir arada olacağız. Kürt kardeşlerimizin de, Türk kardeşlerimizin de sorunları var. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük sorunları var. Netice itibarıyla net olarak söylenmesi gereken şudur: Biz demokrasi istiyoruz; demokrasi yoksa aş yok, iş yok, açlık var. O yüzden demokrasi güçlerinin bir araya gelip bu adil olmayan düzene başkaldırması gerekiyor. Hepsi bu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- CHP'li Budak röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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3)AFRİN ŞEHİDİNİN 'YETİMHANE' VASİYETİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22), ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 22 Mart'ta gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan şehit düştü. Ailesi Antalya'da oturan Çalışkan, 23 Mart'ta memleketi Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Şehit sözleşmeli er Çalışkan'ın eşyaları, geçen pazartesi günü Antalya'daki ailesine teslim edildi.

Anne Melike Çalışkan, oğluna ait valizi aile bireyleriyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve sivil kıyafetlerinin yanı sıra valiz içerisinde bir de defter buldu. Defterin sayfalarını çeviren anne Melike Çalışkan, oğlunun askerdeyken tuttuğu silahlarla ilgili teknik bilgilerin yanı sıra bir de 'Vasiyetname' buldu.

Şehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu Antalya'daki askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Melike Çalışkan, "Oğlumun bir vasiyeti var ortada. Valizinin içerisinden çıktı. Vasiyette yetimhane yapılmasını ve adının bu yetimhaneye verilmesini istiyor. Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ediyoruz" dedi.

Melike Çalışkan, bir başka defterde ise şehit oğlunun 2011 yılında kalp krizinden vefat eden babası adına bir şiir kaleme aldığını ve bu defterde çok sayıda şiir olduğunu söyledi. Şiirlerinin yazılı olduğu defterin de kitap haline getirilmesini vasiyet ettiğini belirten Melike Çalışkan, "Oğlumun arkadaşları o yazıları temize çekmek üzere bizden teslim aldı. İnşallah onlar bir kitap haline getirilecek" dedi.

'VASİYETNAME'

Çalışkan, 'Vasiyetname' başlıklı yazısında, ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını istedi. Eşyaları arasında bulunan deftere yazdıklarının kitap haline getirilmesini de isteyen şehidin imzasının bulunduğu kağıtta şu ifadeler yer alıyor:

"Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve 'anonim' olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."

Görüntü Dökümü

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- Valizin açılması

- Valizdeki kıyafetler

- Kardeşi Baha Çalışkan'dan görüntü

- Röp: Anne

320 MB /// 2.54

Görüntü Dökümü

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- Muhittin Talha Çalışkan spor yaparken

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR- Halim AKCA/ANTALYA-)

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4)YUMURTA SATARAK GİZLENEN DEAŞ'IN İNFAZCISI TUTUKLANDI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda yakalanan ve Rakka'da örgütün istihbarat elemanı ve infazcısı olduğu, kendisini gizlemek için yumurta satan Suriyeli Read Hajjiosman'ın (56) da aralarında bulunduğu 6 DEAŞ'lı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı. Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde ise Read Hajjiosman'ın, DEAŞ'ın istihbaratçısı olduğu, terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği ve Rakka'da yumurta satarak bilgi toplayıp, kendisini gizlediği ortaya çıktı. Ayrıca Hajjiosman'ın, oğlu ve kızının kocasının da Rakka'da canlı bomba olup intihar eylemleri düzenledikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Suriyeli Read Hajjiosman'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

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5)ÖĞRENCİLER ŞEHİTLİKTE HATİM DUASI ETTİ

Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, dua edip, şehit ailelerinin ellerini öptü.

Şehitler için hatim indiren Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, hatim duası için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileriyle Garnizon şehitliğine geldi. Hatim duası öncesi konuşan Ahmet Ulucan Ortaokulu Müdürü Hakan Yüksel, " Okulumuz öğrencilerinin bilinçlenmesi ve vatanı savunacak bireylerin yetişmesi için bugün ülkemizin her yerinde ve Suriye'de mücadele eden askerlerimizi hatimle anmak istedik" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz hatim duasını askerlerimiz için yapma isteğini elbette ki kabul ettik. Gelecek neslin hem imanlı hem de inançlı ve milli hassasiyetlere saygılı yetişmesi için bu tür çalışma ve programların önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bizler için şahadet şerbeti içen ağabeylerine amcalarına ahde vefa borçlarını ödeme konusunda söz vermek için buradalar" diye konuştu.Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim ve hatim duası sonrası öğrenciler kırmızı güllerle şehitlikleri ziyaret ederek dua edip, şehit mezarlarına su döktüler. Şehit anneleri ile kucaklaşıp, ellerini öptüler.

Görüntü Dökümü:

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- Okul Müdürünün konuşması

- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan'ın konuşması

- Kuran okunması ve dua edilmesi

- Öğrencilerin şehitlik ziyaretleri

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 4 dakika 31 saniye / 505 MB

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