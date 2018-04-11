DHA YURT BÜLTENİ-11

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ (EK)

1)KAMPÜS ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen'in istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bir grup öğrenci kampus önünde basın açıklaması yaparak rektörün yanısıra ihbarcı kişilerin de istifasını istedi.ESOGÜ Meşelik Kampüsü önünde toplanan yaklaşık 40 öğrenci 'Akademiyi karanlığa teslim etmeyeceğiz' yazılı pankart açıp basın açıklamasında bulundu. Çeşitli sloganlara atan grup adına konuşan Anıl Ataş şunları söyledi:"Sözde akli dengesi yerinde olmayan şahsın silah bulundurma ruhsatı alabilmesi, aynı zamanda üniversitede akademisyen olarak görevine devam edebilmesi kabul edilemez. Gerçekleşen saldırının başlıca sorumlusu, hakkında onca şikayet ve soruşturmalara rağmen bu şahsı koruyan ve gerçekleşen olaya göz yuman ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen ve YÖK'tür. Bu olayın sorumlusu sadece bir kişi değil, akademinin içinde bulunan ihbarcı, kadrolar, yükseköğretim politikalarını belirleyen OHAL ve KHK düzenidir. ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen istifa ederek bu olaydan sıyrılamaz. Bir iki göstermelik görevden alma, istifa ve soruşturma ile bu pisliği temizleyemezler. Üniversitemizi tetikçilere, iktidar kadrolarına, kollama ve muhbirlik düzenine bırakmayacağız."

Yapılan konuşmaların ardından topluca kampüse girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Kısa süren gerginliğin ardından grup kampüs önünden ayrıldı.

ESKİŞEHİR/

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2)YUSUF ÖĞRETMENİN ORGANLARI NAKİL BEKLEYENLERE HASTALARA UMUT OLDU

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Yusuf Akça'nın (54) organları bağışlandı. Öğretmen Akça, geçen yıl aralık ayında bir veliyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.Kaş'ta sınıf öğretmeni Yusuf Akça, 8 Nisan Pazar gecesi evinde fenalaştı. Şiddetli ağrı şikayetiyle Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen Yusuf Akça, yoğun bakıma alındı. Salı günü durumu kötüleşen Yusuf Akça'nın beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yusuf Akça'nın daha önce bağışladığı belirtilen organları eşi Suna Akça'nın da onayıyla alındı. Akça'nın karaciğerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, bir böbreğinin Isparta'da, diğer böbreğinin Antalya'da özel bir hastanede, kalbinin Ankara Başkent Üniversitesi'nde, akciğerlerinin İstanbul Koşu Yolu Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildiği, korneaların da uygun hastalara nakledileceği kaydedildi.

VELİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yusuf Akça, Kaş'a bağlı YİBO İlkokulu'nda görev yaptığı 2017 yılında bir veli tarafından öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle iki kez şikayet edildi. İki şikayet sonrası yapılan soruşturmada Yusuf Akça suçsuz bulundu. Bu tartışma sonrası Akça, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar tarafından soruşturma sonuna kadar açığa alındı. Soruşturma sonrası yer değiştirme cezası alan ve Kaş Kaymakamlığı tarafından Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi İlkokulu'nda görevlendirilen Yusuf Akça'nın meslektaşları tarafından iyilik sever, doğa ve hayvan dostu olduğu belirtildi. 21 yıllık eğitimci olan, evli ve 1 çocuk babası Yusuf Akça cenazesi, yarın İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü(21 Aralık 2017- tarihli arşiv kaydı)

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- Cep telefonu ile çekilen tartışma

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: ANTALYA-)

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3)BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE-KIZ YARALANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok(23) yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rukiye Nuran Tok idaresindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan kızı Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası TEM'in İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

Süre: 01.26 Boyut: 162.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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4)ANTALYA'DA PKK'LILARIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK

ANTALYA'da terör örgütü PKK'lıların yargılandığı davada, sanıklar örgüt propagandası yapınca salon karıştı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.Antalya'da terör örgütü PKK'nın bazı tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesine ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithat Göktekin, Veysi Özcakan ile tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı.

Sanık Abdulkadir Akdoğan savunmasında, YPG üyesi olduğuna yönelik suçlamaları reddetti. HPG üyesi olduğunu ve bu yönde yapılan suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Abdulkadir Akdoğan, "İddianamede geçen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianameyi tümüyle reddediyorum. Hepsi asılsızdır. İşkence altında ifadeye imza attım. İlerleyen duruşmalarda ifademi Kürtçe ve Türkçe vereceğim. HPG'ye bağlılığımı bildiriyorum. Örgütün silahlı eylemlerine katılmadım" dedi.

Sanık Emrecan Demir ise HPG üyesi olduğunu, 17 yaşından bu yana PKK saflarında olduğunu, 1984 yılından bugüne yapılan bütün eylemleri üstlendiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe, sanığın PKK üyeleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili propaganda yapması üzerine birkaç kez uyarıda bulundu. Demir'in PKK savunması yapmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Tepe ve savcısı Ahmet Şevken, iddianame odaklı savunma yapmasını, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma yapmaması konusunda tekrar ikazda bulundu.

Sanık avukatı Ali Ersin Gür ise bunun siyasi bir dava olduğunu, müvekkilinin kendisi samimi bir şekilde ifade ettiğini, örgüt üyeliği suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Tepe, uyarısını tekrarlayarak, "Burası siyaset meydanı değil. İddianamede yazılı eylemleri yapıp yapmadığına yönelik savunmasını yapsın. Failin düşünceleri, fikri ve ideolojisi bizi ilgilendirmez, bu şekilde savunma yapmasına izin veremeyiz" diyerek uyarıda bulundu.

Tepe, sanık Demir'in 34 sayfalık savunmasını aldıktan sonra, heyetin de onayıyla savunmasının kesilmesine karar verdi. Sanık Demir'in elinde mikrofonla savunma yapmaya devam etmesi üzerine jandarma, polis ve mahkeme mübaşiri mikrofonu almak istedi. Bundan dolayı salonda jandarma, polis, güvenlik güçleri ile sanık, sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Mahkeme başkanı Ogün Ahmet Tepe, yaşanan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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5)CHP MİLLETVEKİLİ SELİNA DOĞAN: İNSANLARI SANDIĞA GİTMEKTEN ALIKOYMAYA ÇALIŞIYORLAR

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan,sandıklara sahip çıkacaklarını anlatarak, “Seçim güvenliği konusunda da iktidar bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Adil temsili öngören seçim düzenini değiştirdiler. Seçim güvenliği sayesinde insanları sandığa gitmekten alıkoymaya çalışıyorlar, ama bizler sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız, siz hiç merak etmeyin. Sizlerin de desteğiyle oylarınızı koruyacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent, partilerinin Kayseri il teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da konuşmasında ülkeni kritik günlerden geçtiğini belirtti. Hükümete yüklenen Arık, “Öyle bir siyasi parti var ki, bu siyasi parti kenti menfaatlerini ülkesinin menfaatlerinin önünde görüyor ve iktisada kalmak için her yolu deniyor. Tek hedefi iktidarda kalmak, koltuğu bırakmak istemiyorlar. Onun için günün şartlarında kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa onunla ittifak kuruyorlar. Bu PKK ile ittifak kurmaksa iktidarda kalmanın yolu PKK ile ittifak kuruyorlar. Şimdi yine iktidarda kalmak için ittifak peşindeler. Bu sefer kaderin cilvesine bakın ki kendisini milliyetçi diye tanımlayan parti ile ittifak peşinde. Şunu peşinen söylemek istiyorum, bu ittifak yerli ve milli ittifak değil. Bu ittifak cumhur ittifakı değil. Bu ittifak koltuk ittifakı, bu ittifak şer ittifakı. Bu ittifak şeytan ittifakı ve bunu söyleyen Bahçeli’nin kendisi. Sayın Bahçeli ‘Bunlar şeytanla bile ittifak yapabilirler’ diyen biri. Yani 2 siyasi parti var, bir siyasi parti yüzde 50 yakalama adına bir siyasi parti de barajı geçme adına birbirine can simidi gibi sarılmış iki parti. Bu iktidar bugüne kadar ne söylediyse tam tersini yaptı. Bakınız insan hakları dedi en çok insan hakları kendileri inkar etti. İşte kumpas davaları başta olmak üzere. İnsanları zindanlarda çürüttüler, hayatlarını mahvettiler. Hz Ömer’in adaleti dediler, nalıncı keseri gibi hep kendilerine yonttular, Fırat’ın kenarındaki koyun dediler koyunu kendileri yediler. Kul hakkı dediler, yetim hakkı dediler, yetimin hakkını yandaşlara peşkeş çektilerö diye konuştu

“KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASINI ALAN FİRMA, NEREDEN BULDU BU PARAYI?ö

Konuşmasında Şeker Fabrikaları’nın satışına da tepki gösteren Arık, Kırşehir Şeker Fabrikası ile ilgili de dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Arık, şunları söyledi, “Bu milletin alın teri ile kurulmuş olan Kırşehir Şeker Fabrikası’ndan örnek vermek isterim size. Kırşehir Şeker Fabrikasını satın alan firma, Ankara’da kurulmuş. Onun genel müdürünün Kayseri ‘de Talas ilçesinde yaşadığı söyleniyor. Bu şirket 300 bin liralık bir şirket . Bugüne kadar bir ticari faaliyette bulunmamış, ama gelin görün ki bu şirket 325 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikasını satın aldı. Şunu sorduk, nereden buldu bu parayı? Hiçbir ticari faaliyette bulunmamış birisi. Bunun arkasında kim var? diye sorduk, ve bugün görüyoruz ki bunun arkasında milletin anasına küfreden Cengiz Holding’in olduğu söyleniyor. İşte garibin, gurabanın hakkını bunlar kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Bunlar hayırsız evlat gibi atadan dededen ne varsa satıyorlarö

“ÜLKEMİZ İŞLEVSEL PARLAMENTER SİSTEMLE YÖNETİLSİN İSTİYORUZö

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ise konuşmasına Kayseri’nin, kültürü, tarihi, ekonomisi ile kıymetli bir şehir olduğunu belirterek başladı. Kılıçdaroğlu’nun 27-28 Nisan tarihleri arasında 81 il başkanı ile Kayseri’de bir araya geleceğini kaydeden Doğan, “Bu da Kayseri’ye verilen önemi gösteriyorö dedi. “Biz ülkemizi seviyoruz ve ülkenin normalleşmesini, kutuplaşmaların sona ermesini istiyoruzö diyen Doğan, “Ülkemiz artık Bakanlar Kurulu kararları ile değil, olağanüstü hallerle değil, işlevsel hale gelmiş parlamenter sistemle yönetilsin istiyoruz. Ekonomi en önemli gündemimiz ve Dolar olmuş 4 liradan fazla, Euro 5 lirayı aşmış durumda. Enflasyon rakamları, işsizlik rakamları artmış. 10 milyon kişi Şeker Fabrikalarından ekmek yiyor, az mı? Biz 35 gündür Şeker Fabrikaları’nın olduğu kentlerdeyiz. Orada herkesle bu sektörden ekmek yiyor. Halkın yüzde 82’si Şeker Fabrikaları’nın kapsatılmasına karşı. Neden? Çünkü özelleştirilen fabrikaların başına gelenleri hepimiz biliyoruzö diye konuştu.

“İNSANLARA SANDIĞA GİTMEKTEN ALIKOYMAYA ÇALIŞIYORLARö

Seçim güvenliği konusuna da değinen Doğan, sandıklara sahip çıkacaklarını anlatarak, “Seçim güvenliği konusunda da iktidar bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Adil temsili öngören seçim düzenini değiştirdiler. Seçim güvenliği sayesinde insanlara sandığa gitmekten alıkoymaya çalışıyorlar, ama bizler sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız, siz hiç merak etmeyin. Sizlerin de desteğiyle oylarınızı koruyacağız. Ülke bir çok sorunla karşı karşıya. İşte eğitim meselesi. Çocuğunun eğitiminden memnun olan Adalet ve Kalkınma Partili de yok. Korkularından dile getirmiyorlar. Hiç kimse memnun değil. Pazartesi günü bu ülkede normalleşme olması için toplumsal barışın, uzlaşmanın gelmesi için herkesi meydanlara davet ediyoruz ki, bir seçime daha OHAL koşullarında girmeyelim. Bir seçime daha OHAL ile girmeyelim. İnsanlar özgür iradeleriyle basının özgür olduğu bir ortamda seçimlere gidilebilsin. Tüm vatandaşları barışçı protestomuzda bizlerle yan yana olmaya davet ediyoruzö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-CHP İl Başkanı Ümit Özer’in açıklamaları

-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın açıklamaları

-CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın açıklamaları

-Parti Meclisi Üyesi Ayçe Taşkent’in açıklamaları

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

DV 1 dosya 6 dakika 37 saniye / 211 MB

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6)DOĞAYA 9 BİN YIRTICI BÖCEK SALINDI

MANAVGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam keseböceğiyle mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 9 bin Calosoma sycophanta böceği doğaya salındı.Kızılçam ormanlarında ağaç yapraklarını yiyerek zarar veren çam keseböceğiyle biyolojik mücadele çalışması kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü laboratuvarında 1000 anaç ve 8 bin larva olmak üzere toplam 9 bin Calosoma sycophanta böceği üretildi. Larvalar ve anaç yırtıcı böcekler doğaya salındı. Çam keseböceğiyle biyolojik mücadele amacıyla ayrıca Manavgat ormanlarında ağaçlara 300 kuş yuvası da asıldı.Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mitat Uyan, il genelinde 60 bin yırtıcı böcek ve 3 bin kuş yuvası üretimi yapıldığını belirterek, "Çam keseböcekleri kızılçam ormanlarında ağaçların yapraklarını yiyerek onlara büyük zarar veriyor. Ayrıca ağaçların kurumuş gibi görünmesine de neden oluyor" dedi.Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, çam keseböceğiyle daha önceden kimyasal mücadele yapıldığını aktarırken, "Kimyasal mücadele ekosisteme büyük zarar veriyordu. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılından itibaren biyolojik mücadeleye geçtik. Çam keseböceklerinin popülasyonun artmasını kuşlar ve bizim yırtıcı böcek dediğimiz Calosoma sycophanta böcekleri engelliyor. Bundan dolayı ormanda ağaçlara kuş yuvaları asıyoruz ve yırtıcı böcek larvaları bırakıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ormandan genel görüntü

- Ağaçlarda çam keseböceği yuvaları

- Yırtıcı böceklerin getirilmesi

- Yırtıcı böcek yerlerinin hazırlanması

- Yırtıcı böcek ve larvaların bırakılması

- Sedat Çalış'ın açıklaması

- Ağaçlara orman işletme müdürlüğü tarafından asılan kuş yuvası

- Detay

217 MB /// 01.56"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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