DHA YURT BÜLTENİ-11

1)NİĞDELİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde dün, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş (38) memleketi Niğde'de toprağa verildi. Evli ve 1 kız çocuğu babası Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi, ilk olarak Suat Baykal Caddesi'nde bulunan babaevine helallik için getirildi. Bababevinden helallik alınmasının ardından şehit için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, anne Nadiye Güneş, elinde taşıdığı oğlunun fotoğrafını öperek "Oğlum buradayım, buraya bak" diyerek feryat etti. Şehidin eşi Sevilay Güneş de ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Erdoğan Özegen, Alpaslan Kavaklıoğlu, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş, Niğde Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin naaşının cenaze arabasıyla getirilmesi

-Askerlerin omuzunda musalla taşına bırakılması

-detay görüntüler

-Anne ve eşinden görüntü

-Bakan Özlü’nün aileye başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazını kılınması

-Askerlerin omuzunda araca taşınması

-Eşinin cenaze aracında tabuta dokunması

-Cenaze aracının gitmesi

Süre:3 dakika 56 saniye Boyut: 200 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

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2)BOŞANMA DAVASINA GELDİĞİ ADLİYEDE, EŞİ VE KAYINPEDERİ DÖVDÜ

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Tuğçe Gül B. (23), boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi Süleyman B. gözaltına alındı, kaçan kayınpederi Osman B.'nin arandığı belirtildi.

Olay, Bafra Adliyesi önünde meydana geldi. Tuğçe Gül B. ve eşi Süleyman B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen boşanma davası için taraflar adliyeye geldi. İki taraf arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Süleyman B. ve babası Osman B., Tuğçe Gül B.'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Tuğçe Gül B., olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kadının eşi Süleyman B.'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan kayınpeder Osman B.'nin arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()-

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3)CHP'Lİ ATICI'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NÜKLEER SANTRAL YANITI

MERSİN'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İl kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Atıcı, halkın yaşam hakkını savunanların değil, millete yalan söyleyen ve yaşamlarını tehlikeye atanların şerrin temsilcisi olduğunu söyledi. Erdoğan'ı eleştiren Atıcı, "Hukuk mücadelesinde gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğimi söyledim. Bunun üzerine AKP Genel Başkanı tam da kendi seviyesi ve karakterine uygun bir açıklama yaparak suçluluk psikoloji içerisinde bize 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'yi nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşıyoruz. Bu yatırımla ülkemiz daha ucuz, temiz ve gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağı ile tanışmış olacak. CHP'nin bir milletvekili gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Nerede hayırlı adım atsan onlar orada. Şerrin temsilcisi olması lazım ya' dedi. Şerrin temsilcisi ilan edildik. Bu şer ise temsilcisi biziz. Cumhurbaşkanına yalan söylemek yakışmaz" dedi.

22 MİLYAR DOLARA İNŞA EDİP, EDERJİDEN 70 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ucuz enerji elde edileceğini söylediğini fakat bunun doğru olmayan bir söylem olduğunu kaydeden Atıcı, "Cumhurbaşkanına böyle bir söylem yakışmaz. Her bir kilowatt saat için 5 cent ödüyoruz. Rusya ile yapacağımız anlaşmaya göre, santralde üretilecek enerjinin yarısını Türkiye almak zorunda. 5 cent ödediğimiz enerjiyi Rusya 12.35 cente verecek. Şimdikinin 3 katına. Türkiye'nin alım garantisi var. Bu enerjini daha ucuz olduğunu söylemek akıl dışı. 15 yıllık alım garantisi ile bize satacağı enerji 35 milyar dolar. 22 milyar dolara santrali inşa ediyor, enerjinin yarısını bize 35 milyar dolara satıyor. geri kalan yarısını da satacağını düşünürsek 70 milyar dolar. Bu para milletin cebinden çıkacak. nerede ucuz enerji sayın Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

NÜKLEER SANTRAL RUSYA İÇİN BAHANE

Rusya'nın en büyük hayalinin Akdeniz'e inmek olduğunu ifade eden Atıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akkuyu ile iniyor. Uyuyor mu bizimkiler? Rusya için bu nükleer santral işi, ticari bir iş değil. Ben bir milletvekili olarak oraya giremiyorum. Hayalleri var Rusya'nın. Nükleer santral onlar için bahane. Bizim evlatlarımızı, nükleer ışınlara maruz kalan odalarda çalıştıracaklar. Bu santral ve reaktörler dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş. Biz deneme tahtası mıyız? Bizim evlatlarımız deney kurbanı mı olacak ? Temiz ve çevreci bir enerji diyor ya Cumhurbaşkanı. Santralin soğutma işlemi için Akdeniz'den çekilecek su miktarı ile denizde bir tek canlı kalmayacak. Su denize geri verildiğinde 2 ile 6 derece arasında ısınacak deniz. Canlıların bu ısıda hayatta kalması imkansız. Hani çevreciydi. Diyelim santralde kaza oldu. Çernobil'de yaşanan sızıntı nedeniyle anında ölen insan sayısı 4 bin. Fukuşima'da bu rakam bin 700. Sonraki süreçte hastalıklardan ölen insan sayısı Greenpeace'e göre 200 bin. Hani çevreci ve insaniydi."

Görüntü Dökümü

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-CHP İl Başkanlığı tabelası

-Partililerden görüntüler

-Aytuğ Atıcı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06:45 BOYUT: 510 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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4)GAZETECİLERDEN 'SALDIRIYA UĞRADIK' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

ÇORUM’da gazeteciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz bir kutlama yaptı. Park içerisinde saldırıya uğradıklarını belirterek 155’e ihbarda bulunan gazeteciler, kısa sürede olay yerine gelen polislere pasta kesip, günlerini kutladı. Çorum'un Yunus Emre Parkına giden gazeteciler, buradaki bir kamelyada sürpriz kutlama hazırladı. Polisler için yaş pasta ve içeçek alan gazeteciler, masayı hazırladıktan sonra 155 İhbar Hattı’nı arayarak, "Bir habere gelmiştik, bir grup, gazetecileri dövüyor" diyerek yardım istedi. Haber merkezindeki polis memuru, ilgili ekipleri anons ederek, “Yunus Emre Parkı içerisinde basın mensupları saldırıya uğramış. Yakın ekiplerimiz ivedi bölgeye geçsinö anonsu yaptı. Yapılan anons üzerine bölgeye yunus ekipleri dahil 10'a yakın ekip kısa sürede geldi.

Koşarak kamelyaların bulunduğu alana gelen ekipler, gazetecilerin sürprizi ile karşılaştı. Buradaki kamelyada kendileri için hazırlanan ve üzerinde '173. Yılınız Kutlu Olsun' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfleyen polisler, jestlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ufuk Sevindik de parka gelerek, gazetecilerle sohbet etti. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümünü kutlayan basın mensupları, meslekleri gereği birçok konuda polislerle beraber görev yaptıklarını ve her zaman Türk polisinin yanında olduklarını söyledi. Programın sonunda gazetecilerle polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Gazetecilerin ihbarda bulunmaları

-Yunus ekiplerinin gelişi

- Sivil ve resmi ekiplerin gelmeleri

- Polislere pastalı sürpriz

- Detaylar

(SÜRE: 2 dk) - (BOYUT: 50 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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5)ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kilo eroinle yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek uyuşturucu madde alıp, bunları Yunanistan'a götürecekleri tespit edilen A.E. ve S.E.'yi takibe aldı. Ekipler, dün kent merkezinde bir otomobilde şüphelileri yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, sonradan yapılmış gizli bölmelerde 13 paket içinde toplam 7 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve S.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin aranmasından görüntü.

-Otomobile yapılmış özel bölmelerden çıkan eroinlerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

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6)5 BİN 555 ÖĞRENCİ AYNI ANDA KİTAP OKUDU

SAMSUN’un 51 bin nüfuslu Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci bir araya gelerek, bir saat kitap okudu.

Tekkeköy İlçe Belediyesi tarafından ‘1 kitap 1 hayat’ projesi kapsamında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği gerçekleştirildi. İlçe meydanında yapılan şenliğe Kaymakam Günal Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 5 bin 555 ilk ve ortaokul öğrencisi ile öğretmenler katıldı. Öğrenciler bir saat süresince kitap okudu. Etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi. Başkan Togar, bu şenliği artık geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Burada doğmuş ve büyümüş insanlar olarak bugünkü bu tablo nedeniyle gurur duyuyoruz. Nüfusu 51 bin olan ilçemizde bir şuuru ve kültürü gerçekleştirmek için bu meydanı şenlendiren bütün çocuklarımızı tebrik ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile çekilmiş havadan detaylar

-Kitap okuyan çocuklar

-Meydandan genel detay

-Detaylar

-Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın konuşması

(SÜRE:4.16 Dk) (BOYUT:479.47 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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7)AŞİRET DÜĞÜNÜNDE DOLAR YAĞMURU

ŞANLIURFA'da, Şeyhanlı aşiretine mensup avukat Mevlüt Ağabugün ile psikolog Zeynep Akbaş'ın düğününde dolarlar havaya saçıldı.

Yöredeki aşiretler arasında yer alan Şeyhanlı'ya mensup avukat Mevlüt Ağabugün, psikolog Zeynep Akbaş ile düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğün salonunda yapılan, yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende şarkıcı Mahmut Tuncer'in seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, çiftin sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışına girdi. Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler ise birbiriyle yarıştı.

Görevliler tarafından yerlerden toplanan 1 dolarlık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu. Bu sırada çok sayıda kişi de orkestranın bulunduğu alana gelip Türk lirası karşılığında dolar aldı. Seyyar döviz bürosu gibi çalışan orkestradan 2 kişinin, toplanan dolarları düzenleyip, sattığı görüldü.

Dolarların havada uçuştuğu düğünün sonunda davetliler, bu kez geline ve damada takı takmak için birbiriyle yarıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Düğüne katılan davetliler

- Gelin ve damadın dans etmesi

- Çiftin başını dolar yağmuruna tutan davetliler

- Havaya saçılan dolarları toplamaya çalışan görevliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

401MB



