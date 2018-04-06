DHA YURT BÜLTENİ-11

Üniversitedeki katliamda ölen fakülte sekreteri Özmutlu, toprağa verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde dün saat 15.00 sıralarında araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'yu, yan odadaki Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın'ı, bir üst katta araştırma görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Bayar, daha sonra silahla birlikte emniyet güçlerine fakülte binası önünde teslim oldu.

Hayatını kaybeden Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın ve araştırma görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan için Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören düzenlendi. Tören sonrası Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri'ye, Yasir Armağan ve Mikail Yalçın'ın cenazeleri memleketleri Tokat'a gönderildi. Fakülte Sekreteri evli 2 çocuk babası Fatih Özmutlu için ise memleketi Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çarşı Camii'ndeki cenaze törenine Osmangazi Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemil Yücel ile binlerce kişi katıldı.Törende Fatih Özmutlu'nun oğlu Göktuğ Özmutlu ile babası Arif Özmutlu güçlükle ayakta durabildi. Cami önünde alınan helalliğin ardından dualar okundu. Türk Bayrağına sarılı Özmutlu'nun cenazesi, omuzlarda 500 metre taşınarak Kırka Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen Fatih Özmutlu'nun sağlık fotoğrafının üzerinden çekilen görüntü

-Cenaze namazına katılanlar

-Ölen Fatih Özmutlu'nun oğlu Göktuğ Özmutlu ve babası Arif Özmutlu'nun tabuta sarılarak ağlaması

-Cami hocasının helallik istemesi

-Mezarlığa yürünmesi

-Cenazeye katılanların genel görüntüsü

-Cenaze namazından görüntü

-Fatih Özmutlu'nun oğlu Göktuğ Özmutlu'nun cenazeyi taşırken çekilen görüntü

Haber:Hakan TÜRKTAN-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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Servis aracının altında kalarak ölen öğrenci toprağa verildi

Bartın'da, okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal toprağa verildi.

Dün, Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, öğrencileri almak için gelen servis aracı manevra yaparken, oyun oynayan okulun özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal'a çarptı. Emine Çetinbal olay yerinde yaşamını yitirdi. Bugün Emine Çetinbal'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Kayadibikavlak köyündeki evinin önüne getirildi. 5 yıl önce trafik kazasında yaralanması sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Tevfik Çetinbal, tek çocuğunun ölümünün üzüntüsünü yaşarken, yakınları teselli etti. Dualar edilmesinin ardından küçük kızın cenazesinin camiye götürüldüğü sırada 35 yaşındaki anne Gönül Çetinbal, "Yavrum nereye gidiyorsun. Çocuğum benim nereye gidiyorsun. Beni bırakma kızım. Seni ben okuyasın diye gönderdim. Sen tabutla geldin" diyerek feryat etti. Kalaygöz Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, öğretmenler, öğrenciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tevfik Çetinbal kızının cenaze namazı kılınırken bir otomobile oturtuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından küçük kız köy mezarlığında toprağa verildi. Emine Çetinbal'ın amcası Ahmet Çetinbal servis sürücüsünün kaza sırasında cep telefonu ile konuştuğunu iddia ederek, "Şoförün o sırada telefonla konuştuğunu duyduk. Öğrenciyi okul bahçesinde öğretmenler bindiriyordu. 2 tane öğretmen varmış dışarıda, bunlar hiç fark etmemiş. Şimdi şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz" dedi. Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Şehit Gürdal Çakır İlkokulu okul idarecileri ve ilgili öğretenlerle ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Servis sürücüsü Mustafa B.'nin ise jandarmada sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba Tevfik Çetinbal'ın görüntüsü

-Cenazenin götürülmesi

-Anne Gönül Çetinbal’ın feryadı

-Cenaze namazı

-Ahmet Çetinbal ile röp.

-Ölen Emine Çetinbal'ın fotoğrafı

Süre: 6.19 Boyut: 1,16 GB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Bakan Tüfenkci: Ülkemiz belli bir huzura kavuştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ayrım yapmadan, terör örgütleriyle başarılı şekilde mücadele edildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da valilikte düzenlenen Sınırlı İl Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldı. Bakan Tüfenkci, Türkiye'de ayrım yapmadan bütün terör örgütleriyle mücadele edildiğini söyledi. Başarılı operasyonlarla ülkenin huzura kavuştuğunu ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Ülkemiz terörle yıllarca mücadele eden, her türlü terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke ve asla asla terör ayrımı yapmadan 'Şu terörist iyidir, bu terörist kötüdür' demeden terörün bir insanlık suçu olduğu bilinciyle, gerek ülke sınırlarımızın koruması, gerek iç barışın sağlanması, gerekse dış tehditlere yönelik olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı ve Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Netice itibarıyla, gerek Cerablus'ta, gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla birlikte, ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da, bu dış güçlerin bu emellerini de boşa çıkarttılar. Onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin'e yönelik, oradaki teröre yönelik, oradaki insanların iradelerine konan ipoteğin kaldırılmasına yönelik, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir. Ama operasyonların faydası, o operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonra daha iyi göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan görüntüler

- Bakan Tüfenci'nin konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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Bakan Yılmaz Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenaze törenine katılmak üzere Sivas'a geldi.

MEB İsmet Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın dün Sivas'ta vefat eden annesi Pembe Özata'nın (70) cenazesine katılmak üzere Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğaz köyüne geldi. Cuma namazına müteakip köy meydanıında kılınan cenaze namazına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Özata ailesinin yakınları, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Özata'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntüler

-Genel Detay

(279 MB)

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/GÖLOVA(Sivas), ()

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Hastane önünde taşeron işçilerin işsizlik isyanı

Kendilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten ve işten çıkarılan işçiler adına konulan Deniz Erişir, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. “Madem suçluyuz, biz niye dışarıda elimizi, kolumuzu sallayarak gezebiliyoruz?” diye soran Erişir, "Yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bile bize selam vermiyor. Bundan sonra ya çalacağım, ya öldüreceğim, ya keseceğim, ama yapacak hiçbir şey bırakmıyorlar bize” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan yaklaşık 150 taşeron işçinin, işine son verildiği belirtildi. Bu konuda seslerini duyurmak isteyen işçiler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi önünde oturma eylemi yaptı. “Herkese koşulsuz şartsız kadro, sözleri tutulmalıdır. İşimiz geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz. İşine son verilen taşeron işçiler” yazılı pankartla dikkat çeken işçiler adına daha sonra basın açıklaması yapan Deniz Erişir, hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. “Yaşadığımız haksızlıklar duyulsun” diye bu eylemi yaptıklarını dile getiren Erişir, şunları söyledi : “Kayseri’deki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olacak çalışan yaklaşık 150 işçi güvenlik soruşturmasından, sözlü mülakattan geçmelerine rağmen ayrıca sınavlarımızdan da geçtik. Kadroya alındık diye sevineceğimiz gün bize 1 Nisan şakası yapıldı. Arşiv soruşturması adı altından işimizden çıkarıldık. Ve bu arşiv soruşturmasının ne olduğu da bize söylenmiyor. Yani suçumuzu da bilmiyoruz. Suç varsa da bunu ispatla mükellefler ama bu da yok. Kapının önüne resmen atıldık. Buradan rektörümüze ve bütün yetkililere de sesleniyoruz; fakülte bünyesinde çoğu arkadaşımız 10 yılın üzerinde hizmet vermekteydi, sonumuz böyle mi olacaktı? İnsan kaynakları ile görüşün diye bize haber geldi, insan kaynaklarına geldiğimizde arşiv soruşturması deyip, elimize bir kağıt verip, bizi kapının dışına attılar. Yasal haklarımızı biliyoruz, bu haklarımızı alabilmek için sonuna kadar zorlayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yetkililere sesleniyoruz, ‘Herkese koşulsuz, şartsız kadro’ söz nerede kaldı? Sözler tutulmadı. İşimize son verilen biz işçilere haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Arşiv soruşturması adı altında işte çıkarıldığımız söyleniyor. Suç yok ama işten çıkarılma var maalesef. ‘Taşeronu kaldırıp, iş güvenliği getireceğiz’ diyen hükümet yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz; yıllardır hizmet verdiğimiz kurumun sadece önümüze bir kağıt koyarak, kapı dışarı etmesini sindiremiyoruz. İtiraz haklarımızı kullandık, işimize sahip çıktığımız kadar, gerçekten bize sahip çıkılmadı” şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Açıklamasında gözyaşları içinde “Gerekçe gösterilmeden kapı önüne konmak bizi teşvik eder, yıllardır beraber çalıştığım insanlar selam dahi vermiyor” şeklinde açıklamalar da yapan Erişir, “Yani ben küçük kızıma ekmek yediremeyeceğim” dedi. Erişir, şunları söyledi: “Hiçbir gerekçe olmadan kapı önüne konmamız, bizi suça da teşvik eder. Şimdi 10 yıldır, 20 yıldır burada çalışan arkadaşlar buraya ömrünü vermiş, yaşı 35-40’ı bulmuş insanlar, her hangi bir fabrikanın, herhangi bir yerin önüne gittiğimiz de işten çıkarılma sebebini öğrenemedikleri takdirde onlarda bizi işe almayacaklar. Yani ben küçük kızıma ekmek yediremeyeceğim. 3, 5 gün sonra bakacağım, ben ne yaparım? Yapılan basın açıklamasının ardından işten çıkarılan işçiler, hastane önündeki eylemlerini sonlandırdı.

Görüntü dökümü:

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-Eylem yapan taşeron işçilerinin bir araya gelmesi

-Hastane önünde pankart açıp, oturma eylemi yapmaları

-Basın açıklaması

-Detaylar

4 dakika 43 saniye / 150 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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Sezonun ilk kirazı kilosu 150 liradan satıldı

Türkiye'nin ve Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazının üretildiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bu sezonun ilk ürünü alıcısını buldu. Mahallede kurulan tezgah başında üreticiler İlyas Coşkuner'e ait 15 kilogramlık kiraz Hamdi Aslan'ın 5 kilogram kirazı, kilosu 150'ye tüccara satıldı. Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, kirazda bu yıl rekoltenin 120 bin ton olmasını beklediklerini söyledi.

Geçmiş yıllarda nisan ayının ikinci haftası dallarda kızaran kiraz, bu yıl bir hafta erken toplanarak tezgahlardaki yerini aldı. Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı olduğu belirtilen ürün, bugün üretildiği Şehzadeler'in Sancaklıbozköy Mahallesi'nde alıcısını buldu. Sancaklıbozköy'ün meydanına kurulan tezgaha 15 kilogramlık kirazını döken üretici İlyas Coşkuner, pazarlık sonunda, bir tarım ürünleri firması sahibi tüccar Celil Görmez'e, sezonun ilk ürününü, kilosu 150 liradan sattı. Tezgaha 5 kilogram kirazını döken ikinci üretici Hamdi Aslan de pazarlık sonrasında kirazını kilosu 150 liradan başka bir firmanın sahibi İbrahim Bodur'a sattı. İlk kirazını satan üreticiler ile satın alan tüccarlar, birbirlerine bereketli yıllar diledi.

"15 GÜN SONRA PAZAR TEZGAHLARINA KİRAZ DÜŞER"

Yılın ilk kirazını satan üretici İlyas Coşkuner, yaklaşık 20 yıldır kiraz üretimi yaptığını belirterek, bu yıl kirazda iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti. Coşkuner, "İyi bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Bu sene rekolte iyi olacağına ve ihracatta iyi olursa iyi bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Kuzey Yarıküre'nin ilk kirazını üretmekten mutluluk duyuyoruz. En yakın rakibimiz İspanya. Ancak ondan bile daha erken üretim yapıyoruz. 15 gün sonra kiraz pazar tezgahlara düşmeye başlayacak" diye konuştu. Geçen yıl rekolte düşük olduğundan 30 ton kiraz hasadı yaptığının altını çizen üretici Coşkuner, "Bu yıl yaklaşık 80 ton bekliyoruz. Geçen yıl rekolte düşük olduğundan kirazın kilosu 15-20 lira arasında satılıyordu. Rekolte düşük olup, ürün az olunca fiyatta geçen sene yüksek oldu. Bu yıl da 10 liranın altına düşeceğini sanmıyoruz. Bu yıl kiraz bol olacak. Kirazlarımız Avrupa ülkeleri başka olmak üzere Rusya, Dubai, Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor" dedi.

İLK KİRAZ İSTANBUL'DA ALICINI BULDU

Yılın ilk kirazını satın alan Celil Görmez ise, "Aldığımız ilk kirazı 100'er gramlar halinde İstanbul'daki Kadıköy Haline göndereceğiz. İlk kiraz daha hale girmeden kilosu 200 liradan müşterisi bulunup satıldı bile. Her yıl bu sene bu şekilde açılış yapıyoruz. Hem üretici hem de tüccar için iyi oluyor. Rusya'da dünya kupası maçları var. Maçların olması, Rusya'ya kiraz ihracatının da artmasına sebep olacak. Fiyatların o zaman 20-25 lirayı bulacağını sanıyoruz" dedi.

"KENDİ REKORUMUZU KIRDIK"

Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suhip Kocagöbek, geçmiş yıllarda ilk kirazın nisan ayının ikinci haftasında piyasa çıktığını, ancak bu yıl hava şartlarının olumlu olması sebebiyle kirazı nisanın ilk haftası piyasa sürdüklerini dile getirdi. Kocagöbek, "Geçtiğimiz yıllarda ilk kirazı nisan ayının ikinci haftası çıkarıyorduk. Bu yıl 6 Nisan'da ilk kirazımızı piyasaya çıkardık. Böyle kendi rekorumuzu kırmış olduk. Sancaklıbozköy, İğdecik, Karaoğlanlı, Çeşmebaşı ve Kayadibi'nde yaklaşık 40 bin dönüm arazide kiraz yetiştiriliyor. Geçen yılki rekoltemizi 80 bin ton olarak belirlemiştik. Ancak 60 bir ton üretim yapabildik. Bu yıl ki hedefimiz eğer bir afet olayı olmazsa 120 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu seneki ihracat çeşitlerimiz çok iyi görünüyor. Üreticimizin yüzü gülecek" dedi. Birlik Başkanı Kocagöbek, "Geçen sene erkenci denilen iç piyasa çeşitlerinde kirazın kilosu 10-20 lira arasında değişiyordu. Bu yıl 15-20 arası düşünüyoruz. Rusya'ya ihracatın açılmasıyla birlikte fiyatın 15 liranın üzerine çıkması beklentimiz var. Rusya'daki dünya şampiyonasının olması ihracat kirazının bazı çeşitlerde fiyatın daha artmasına sebep olabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kiraz bahçesinden, ağaçlardan ve kirazın daldayken görüntüsü

- Kiraz toplanırken görüntüsü

- Yılın ilk kirazının tezgaha getirilirken ve dökülürken görüntüsü

- Yılın ilk kirazının pazarlık yapılırken ve satılırken görüntüsü

- İlk kirazı satın alan tüccar Celil Görmez'den kısa açıklama

- Satılan kirazdan detaylar

- Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suhip Kocagöbek'in açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Yağmur yağması için dua edip, mevlit verdiler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyündeki çiftçiler, bu yıl yeterli yağış olmadığı için yağmur duası yaparak, mevlit verdiler.Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı Köyü sakinleri, kuraklık endişesiyle yağmur duasına çıktı. Bölgede bu yıl kuraklığın etkili olması nedeniyle yeterli yağış alamayan 180 hane ve 2 bin nüfuslu Sinanlı köylüleri, Cuma namazının ardından evlerde yapılan yemeklerini alarak, yağmur duası yapıp, mevlit verdi. Bu yıl yeterli yağış alamadıklarından dolayı mağdur olduklarını anlatan çiftçi Yılmaz Duru, köylülerin tarlalarını kendi imkanlarıyla suladıklarını söyledi. Köyde yoğunlukla buğday ve mısır ektiklerini belirten Duru, "Uzun zamandır yağış görümedik. Ektiklerimiz su alamadığından dolayı yeterli bir verim alamadık. Köylüler olarak bugün Cuma namazı ardından evde daha önce hazırladığımız yemeklerimizi alıp hep birlikte yağmur duasına çıktık. Duanın ardında ise mevlit verdik. Tek isteğimiz topraklarımızın su görmesidir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur duasına çıkan köylüler

-Duaların okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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Harçlıklarıyla yaralı yavru köpeğini tedavi ettirmek istediler

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, yavru sokak köpeğinin yaralı olduğunu fark eden 4 minik arkadaş köpeği veterinere götürerek okul harçlıklarıyla tedavi ettirmek istedi. Minik köpeğin tedavisini yapan veteriner Orhan Alkan ise yardımsever 4 arkadaştan ücret almadı.

Kahramankazan Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu öğrencileri İbrahim Birgin, Efe Albayrak, Baran Yilan ve Bekir Yilan, yeni yavruları olan bir sokak köpeğini ve yavrularını sahiplenerek onlara evlerinin yakınındaki boş bir arazide baraka yaparak sahiplendi. Her gün okul çıkışı besledikleri anne ve yavru sokak köpeklerine mama götüren 4 kafadar, yavrulardan birinin alt çenesinin kanadığını fark edince zaman kaybetmeden veterinere götürdüler. Alt çenesinde yırtık olduğunu tespit edilen yavru köpek uyuşturulduktan sonra 4 dikiş atılarak pansumanı yapıldı ve çocuklara teslim edildi. Tedavinin ardından çocuklar okul harçlıklarıyla tedavi ücretini ödemek istedi. Veteriner Orhan Alkan ise bu davranışından dolayı onlara teşekkür ederek ücret almadı.



Görüntü dökümü:

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-Çocukların yavru köpeği veterinere götürmesi

-Veterinerin yavru köpeği tedavi etmesi

-Yavru köpekten detay görüntüler

-Çocuklarla röportaj

-Veteriner Orhan Alkan ile röportaj

Haber:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, ()