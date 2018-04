DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Elvan: Nükleer teknoloji, kalkınma sürecini tetikleyecek/EK

BAKAN ELVAN:HERKES TÜRKİYEMİZE SALDIRIYOR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bakan Elvan, Samsun’un ekonomi, sağlık, tarım, eğitim, turizm konularında elinde bulundurduğu potansiyel ve avantajları anlattı. Bakan Elvan, daha sonra Ak Parti il başkanlığına giderek İl Başkanı Hakan Karaduman ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Burada partililere hitaben konuşma yapan Bakan Elvan, “7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize Türkiye’mize saldırıyor. Afrin’e bir operasyon gerçekleştiriyoruz, teröristlere karşı, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz ne yapıyoruz onların dediklerini değil vatandaşımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımız anlamına gelmiyor. Ak Parti hükümetlerinin en büyük farkı kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir. 2002’de biz yola çıkarken ne dedik ‘Vesayet odaklarını tamamıyla ortadan kaldıracağız’ dedik. Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne diyorsa o var" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti ziyareti

-Bakan Elvan'ın konuşması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

===============================================

AK Parti İl Başkanı Yıldız: "Çanakkale Belediyesini kazanacağız"

AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması gerçekleştirilen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, "İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesini kazanacağız"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde istifa etmesinin ardından boşalan İl Başkanlığı koltuğuna AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız getirildi. Geçen hafta İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Merkezine, İl Başkanlığı için AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, AK Parti İl Başkan Vekili Av. Ergin Sezen ve Parti Üyesi Av. Sebahattin Güner’in ismi gönderildi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan istişare sonucu AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevine, Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız getirildi. AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti’li İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Basın toplantısında İl Başkanı Yıldız, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler neticesinde AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına atanmam sebebiyle bugün burada teşkilatlarımızla bir araya geldik. Çanakkale’de alacağımız her bir oyun ülkemizin geleceği açısından arz ettiği önemi biliyoruz. Çıktığımız bu yolda önce Allah’a, sonra teşkilatlarımıza ve feraset sahibi halkımıza güveniyoruz. Kenetlendiğimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan yürüdüğümüzde aşılamayacak bir engel görmüyoruz. 2019 yılında önümüzdeki 2 tane seçim var. Hem Belediye seçimlerine, hem de genel seçimleri çok önemsiyoruz. Tüm ilçelerde iddialıyız. Her ilçenin Belediye Başkanlığını istiyoruz. Zaten çoğunu da alıyoruz. Çanakkale Merkez Belediyesi’nin bizim için ayrı bir önemi var. İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesini kazanacağız. İnşallah biz bütün yaraları saracağız. Ve Çanakkale’yi tek çatı altında toplayacağız. Bize oy versin, vermesin, herkes huzurla ve özgürce yaşayacak. İri olacağız. Diri olacağız. Her birlikte Çanakkale olacağız. Her birlikte Türkiye olacağız" dedi. Başkan Yıldız, basın açıklamasının ardından partilerin tebriklerini kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız’ın basın açıklamasından genel görüntü.

-İl Başkanı Gültekin Yıldız açıklama görüntüsü.

1 dakika 55 saniye. 213 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

=============================================

Demir hırsızı tutuklandı

Adana'da inşaatta çalışan işçilerin Cuma namazına gitmesini fırsat bilerek 15 bin lira değerindeki demirleri kamyonete yükleyerek çalan 34 yaşındaki Mustafa İ. tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde Ahmet Gögen'in (45) sahibi olduğu inşaatta çalışan işçiler, 23 Mart'ta işçiler Cuma namazına gitmek için inşaattan ayrıldı. İşçilerin inşaatta olmadığını gören hırsız, bir süre sonra yanına yaşı küçük 2 kişiyi daha alarak kamyonetle inşaat alanına geldi. Kamyonete 15 bin lira değerindeki demirleri yükleyip kaçtı. Namaz sonrası demirlerin çalındığını fark eden işçilerin bilgilendirdiği inşaat sahibi Ahmet Gögen, polise giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polisler, hırsızlık anının bölgedeki bir güvenlik kamerasını yansıdığını saptadı. Görüntü yardımıyla kimliği saptanan Mustafa İ. evinde yakalandı.

SURİYELİLERİ KULLANMIŞ

Emniyete götürülen Mustafa İ., sorgusunda şunları söyledi:"Hurdacılık yapıyorum. İnşaat etraflarında hurda toplarken bu inşaat alanının çevresinde ve boş alanda hurda demirler ve demir direkler olduğunu gördüm. Demir direklerin başında ve çevresinde kimse yoktu. Akıncılar Mahallesi'nde hamallık yapan 2 Suriyeli şahsı alarak olay yerine yaklaşık olarak bir saat sonra gittim. Yine demirlerin olduğu yerde ve çevresinde kimse yoktu. Suriyeli şahıslarla birlikte boş alanda bulunan demir direklerden 60 adet alarak evime götürdüm ve bıraktım. Sonra yine Suriyeli hamalları alarak yine aynı inşaata gittim. Yine demirlerin çevresinde kimse yoktu bu sefer aracıma 65 adet inşaat demir direğini yükleyerek götürdüm. Toplam 125 adet inşaat demir direğini daha önceden tanıdığım hurdacıya tanesi 20 liradan 2 bin 500 liraya sattım. Parayla borçlarımı kapattım, evimin ihtiyaçlarını karşıladım. Ben inşaat demir direklerinin atıl hurda olduğunu düşünerek aldım, sahibinin olduğunu bilseydim almazdım. Pişmanım, müştekinin zararını karşılamak istiyorum." İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hırsızın inşaat alanına gelmesi

- Etrafı kolaçan etmesi

- Hırsızın arkadaşıyla beraber inşattaki demirleri kamyonete koymaları

SÜRE:02'21"BOYUT:144MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

==============================================

Alparslan Türkeş Foça'da anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21'inci yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı.

Alparslan Türkeş için ölümünün 21'inci yıldönümünde Küçükreniz Sahili'nde, MHP Foça ilçe teşkilatı tarafından anma töreni düzenlendi. Türkeş için dua edip, anısına lokma döktürldü. Törende konuyan MHP Foça İlçe Başkanı Turan Çetinarslan, Türkeş'in ülkemizin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olduğunu, bugün onun fikirlerinin devlet yönetiminde etkin şekilde kullanıldığını görmekten gurur duyduklarını söyledi. Çetinarslan "Bugün devlet yönetimimiz onun çizgisine gelmiştir. Onun ölümsüz fikirlerinden feyz almaya devam ediyoruz. Rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alparslan Türkeş'i anma ve lokma dökülmesinden görüntü

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()



============================================

Bolu'da otizme karşı farkındalık yürüyüşü

Bolu'da, otizmli çocuklar ve aileleri otizme dikkat çekmek amacıyla ellerinde mavi balonlarla yürüdü.

Bolu Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda toplanan otizmli çocuklar ve aileleri İzzet Baysal Caddesi'nde ellerinde mavi balonlarla bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde 'Otizmi fark et kabul et bizimle yürü' yazılı dövizler taşıdı. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, öğretmenler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. Anıtpark önünde yürüyüşü sonlandıran gruptaki çocuklar ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Detaylar

02:29 Boyut: 279 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()