DHA YURT BÜLTENİ-11

14 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü



ÇANAKKALE'nin en merkezi noktası olan iskele meydanında bugün öğle saatlerinde M.İ. (14), aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.Ç.'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurduktan sonra yere düşünce de göğsüne bıçak sapladı. Bıçak göğsünde saplı halde kalan İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı M.İ., polise teslim oldu.

Olay, kentin en işlek noktası olan iskele meydanında bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Gestaş feribot iskelesinin hemen yanındaki meydanda karşılaşan ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu iddia edilen M.İ. ve İ.Ç. tartışmaya başladı. Kısa süre sonra M.İ., üzerindeki tabancayı çıkarıp iki kez ateş ederek İ.Ç.'yi başından vurdu. M.İ. ardından, yerde kanlar içinde kalan İ.Ç.'nin göğsüne bu kez de yanındaki bıçağı sapladı. İ.Ç. göğsünde bıçak saplı halde yerde kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında gerçekleşen olayın ardından, katil zanlısı M.İ. tabancayı yere attı. Şüpheli, çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim oldu. Polislerin yere yatırıp etkisiz hale getirdiği katil zanlısı M.İ., "Tecavüzcü" diye bağırdı. Gözaltına alınan M.İ., Emniyete götürüldü.

Olayın duyulmasıyla iskele meydanına çok sayıda vatandaş akın etti. Polis güvenlik şeridi çekerken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İ.Ç.'nin cenazesi Çanakkale Belediyesi cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İskele meydanında yaşanan cinayeten genel ve detay görüntü.

-Cesetten genel ve detay görüntü.

-Cinayetin işlendiği silahtan görüntü.

-İskele meydanındaki meraklı kalabalıktan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Hilvan'da yoksul 700 öğrenciye kıyafet yardımı

İSTANBUL Akademia Eğitim Platformu tarafından Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yoksul 700 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

Hilvan Belediyesi ve Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle oluşturulan yardımlaşma zincirinde, ilk ve ortaokul öğrencisi olmak üzere yardıma muhtaç 700 öğrenciye kıyafet temin edildi. İstanbul'da bulunan Akademia Eğitim Platformu tarafından yapılan yardımlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut ve Akademia Eğitim Platformu adına, platform üyesi Baran Baytak tarafından Gölcük İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Eğitim Platformu adına yardımları yoksul öğrencilere ulaştıran İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Baran Baytak, "Gölcük İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan öğrenci devamsızlıklarını araştıran okul idaresi ve öğretmenler, aileleriyle görüştükleri öğrencilerin tek bir kıyafetleri olduğu için okula gitmediklerini tespit etmişler. Bunun üzerine harekete geçen okul idarecileri, durumu İlçe Kaymakamlığı başta olmak üzere Hilvan Belediyesi'ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmişler. İlgili kurumların da aracılığı ile Akademia Eğitim Platformu, sayıları daha önce belirlenen 700 öğrenciye 2 bin 500 parça kıyafet yardımında bulundu. Burada ulaşım ve koordinasyon desteklerini esirgemeyen Hilvan Kaymakamı sayın Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a Akademia Eğitim Platformu adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Öğrencilerin özellikle mevsim geçişlerinde yaşadıkları kıyafet sorunu nedeniyle okula gelmediklerini ifade eden okul müdürü Erkan Kafa ise "Okulda her geçen gün devamsızlıkların artış gösterdiğini fark ettik.

Aileleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, öğrencilerin sadece tek bir kıyafetleri olduğunu ve her gün aynı elbiseyle okula gelmediklerini sonucuna vardık. özellikle devamsızlıkların önüne geçmek ve yardıma muhtaç çocuklara yardımda bulunmak amacıyla bir girişimimiz oldu. Eğitim platformu vesilesiyle bu dez avantajı avantaja çevirmiş olduk. Bu yardıma vesile olan herkese okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilere kıyafet dağıtımı

- Öğrencilerin okul önünde sıralanması

- Baran Baytak ile röp.

- Erkan Kafa ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-

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Kuruyemişçi bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

ÇANAKKALE'de pazarcı Suat Yavuz (70), kuruyemiş tezgahındaki satışından elde ettiği bin 322 TL geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Ayvacık ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan Suat Yavuz, bugün ilçe merkezinin pazarında kuruyemiş tezgahı açtı. Pazarcı Suat Yavuz tezgahına, 'Bugün kazanılan tüm hasılat Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır' yazılı pankart astı. Kuruyemiş satışına başlayan Suat Yavuz, satıştan bin 322 TL gelir elde etti. Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayan Suat Yavuz, “Hanımla beraber otururken, böyle bir şey düşündük. Bir hayrımız ile Mehmetçik Vakfı’na destek olmak istedik. Bunun sonucunda bugün kazandığımız hasılatımızı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak, Mehmetçiklerimize destek olduk" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise, böyle anlamlı bir davranışa imza atan pazarcı Suat Yavuz'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazarcı esnafının tezgahından görüntüler

-Esnaf Suat Yavuz ile röp.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), ()

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Emrah Serbes'in şoförü ifade verdi: Aracı ben kullanmıyordum



İZMİR-Aydın otoyolunda üç kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili tutuklanan yazar Emrah Serbes'in şoförü, tutuksuz sanık Kenan Doğru, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

Tutuklu sanık Emrah Serbes ile birlikte yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgusu yapılan Kenan Doğru, kaza anında aracı kendisinin değil Emrah Serbes'in kullandığını söyledi.

Mahkemedeki sorgusunda, "Daha önceki ifadelerinde suçu ben üstlenmiştim ve arabayı kullandığımı söylemiştim. Ancak arabayı aracın sahibi Emrah Serbes kullanıyordu" diyen Kenan Doğru, "Kendisi ile bir gün önce anlaşıp onun yanında şoför olarak çalışmaya başladım. Yeni başladığım için sigortam yoktu" dedi. İzmir'e gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıklarını söyleyen Doğru sorgusunda şunları söyledi:

'ARACI BEN KULLANMIYORDUM'

"Arabayı İzmir gişelerine kadar ben kullandım. Orada Emrah 'Sen yorulmuşsundur, direksiyona ben geçeyim' dedi. Ben de ön yolcu koltuğuna, sağına oturdum. O anda hava çok yağmıyordu, nemliydi. Gişelerden geçip bir süre gittikten sonra arabanın arka tarafı az bir şey kaydı gibi oldu. Ben o anda dalmış gibiydim. Emrah'a arabanın arkasının kaydığını söyleyip yavaş gitmesini istedim. Tekrar gözlerimi dinlendirmek için kapattım, yani yarı uyuyor gibiydim. Belli bir süre gittikten sonra aniden arabanın sarsıldığını hissettim ve gözlerimi açtım. Açtığımda önümüzdeki arabanın tam önümüzde olduğunu gördüm ve nitekim arabaya çarptık. Ondan sonra bizim araç takla atmaya başladı. Bir süre sonra takla atmalar bitti ben de aracın sunroofundan çıktım, daha sonra da Emrah'ı çıkardım. Bundan sonra diğer aracın yanına gittim. Arabanın önünde bir erkek ve bir kadın vardı. Ayrıca bir de araçtan fırlamış bir kadın olduğunu gördüm. Onların yanına yaklaşmadım ve ne yapacağımı düşündüm. Tıbbi herhangi bir bilgim olmadığından müdahale etmedim. Emrah'tan cep telefonunu isteyip 112'yi aradım. Bir süre sonra polisler geldi. Polislerden biri, 'kazayı kim yaptı' diye sorunca, gayri ihtiyari ben yaptığımı söyledim. Fakat aracı ben kullanmıyordum. Savcılıktaki son ifademde doğruyu anlattım."

'YOLDA ALKOL ALIRKEN GÖRMEDİM'

Kenan Doğru, çapraz sorgusu sırasında da şu şekilde ifade verdi:

"Suçu üstlenmek için Emrah bana herhangi bir beyan veya talepte bulunmadı. Ayrıca ben Emrah'ın, 'Ben bu suçu yüklenebilecek psikolojide değilim' şeklinde bir beyanını duymadım. Ancak kaza mahallinde kendi kendine konuşuyordu, ben de kendi kendime bu suçu üstlendim. Sırt çantalarında birinde viski olduğunu söylemişti, 'Bodrum'a gittiğimde içerim' demişti. Yolda viski veya alkol alırken görmedim. Fakat ben Susurluk'ta çorba içmeye gittiğimde kolasına viski kattıysa veya viski içtiyse bilemem. Ben saat 22.30'da Emrah'ı evinden aldığımda sarhoş değildi. Alkollü olup olmadığını bilemem fakat çok kendindeydi. Avukat beyin araçta bulunan bira şişesinde sanık Emrah Serbes'in DNA'sına rastlandığına dair beyanına karşı ben de araçta Emrah'ı bira veya başka bir içki içerken görmedim. Ben Emrah'ın çok yanına yaklaşmadım, alkol kokusunu hissetmedim. Ben arabayı kullandığım zaman 150 kilometreyi geçmedim."

OLAYIN GEÇMİŞİ

22 Eylül 2017 tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada İstanbul'dan İzmir'e giden ve içinde yazar Emrah Serbes ile şoförü Kenan Doğru'nun bulunduğu araç Aydın Özçelik yönetimindeki araca arkadan çarpmış, sürücü Aydın Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı Torba Devlet Hastanesi'nde 22 gün sonra yaşamını yitirmişti. Emrah Serbes'in şoförü Kenan Doğru kazadan sonra tutuklanmış, Emrah Serbes ise kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıklamıştı. Ardından Emrah Serbes tutuklandı, Kenan Doğru da tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kenan Doğru için, "Suçu üstlenmek" suçundan 2 yıla kadar, Emrah Serbes için de, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların davası İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul ()

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Canan Karatay: Karadeniz’deki kanser vakaları Çernobil’den

ARTVİN’de öğrencilerin katılımı ile düzenlenen söyleşi programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Karadeniz Bölgesi’ndeki kanser vakalarını değerlendirdi, “Karadeniz’deki kanser vakalarını ben Çernobil’e bağlıyorumö dedi.

Artvin Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Ahmet Hamdı Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Kendine iyi bak' söyleşi programında konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Artvin’in cennetten bir köşe olduğunu belirterek HES’lerin yeşil doğaya zarar verdiğini öne sürdü. Öğrencilere çağ kebabı yemeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, “Bütün komşu şehirler aynı kültürün içindedirler, onun için devamlı yarışırlar. İnşallah Artvin patentini alır. Çağ kebap çok önemli. Kahvaltıda sucuk yiyoruz, kavurma yiyoruz. Tabii ki bulursanız çağ dönerde yiyebilirsiniz. Döneri bol bol yiyin ama yanında ekmek, pilav ve makarna yemeyinö dedi.

Karadeniz’deki kanser vakalarına değinen Karatay, şunları dedi:

“1987 yılında Çernobil bütün Avrupa’yı ve Türkiye’yi etkiledi. Karadeniz’deki kanser vakalarını ben Çernobil’e bağlıyorum. O dönem bizim devlet büyüklerimiz ‘Böyle bir şey yok’ dedi ama radyasyon bulutu üstümüzden geçti. İsrail önlem aldı, Fransa önlem aldı. Trakya’da bizim inekler öldü ama hiç bir şey yokmuş gibi davranıldı. Beslenmenin burada büyük bir payı yok, Karadeniz bölgesinde çok sağlıklı yiyecekler var. Hamsi, çay gibi yiyecekler çok sağlıklı. Bence çok sağlıklı olmanız için sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bol bol cağ kebabı, köy yumurtası ve yayla yağı ve peyniri yemeniz gerekiyor. Bu temiz havayı hiçbir yerde bulamıyoruz. Geldim şaşırdım temiz havadan sarhoş oldumö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karatay’ın söyleşisinden detay

Karatay’ın açıklamaları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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Kepez Kitap Fuarı açıldı

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği ve 100'den fazla yayınevi ile tanınmış pek çok yazarın katıldığı Kepez Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

Bu yıl teması 'Mimar Sinan' olan Kepez Kitap Fuarı'nın açılışı nedeniyle, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ATSO Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez ilçesinde önemli kültürel adımlar attıklarını söyledi. 152 yayıncının katıldığı fuarda, 134 yazarın imza günü düzenleyeceğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “48 söyleşi, 8 atölye çalışması ile 10 gün sürecek bir fuarı açıyoruz. Kentin kültür ve sanat hayatına farklı anlam ve derinlik kazandıracağız" dedi.

Milletvekili Enç de geç kalınmış bir fuar olduğunu belirterek, “Kitap fuarı meşalesini Konyaaltı Belediyesi ateşledi. Bu konuda siyasi parti ayrımı olamaz. Biz buna inanıyoruz. Ayrıca, anne ve babalar olarak önce biz kitap okuyup, çocuklarımıza iyi bir rol model olmalıyız" diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu ise sonbaharda Kepez Belediyesi, ilkbaharda ise Konyaaltı Belediyesi'nin kitap fuarı açtığını belirterek, belediye başkanlarına teşekkür etti. Vali Karaloğlu, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, “Bugün Türkiye'nin belki dirilişinin, ayağa kalkmasının en büyük sebeplerinden birisi de kitap okumaktır. Gençler bizden daha iyi kitap okuyor. Bunu itiraf edelim. Benim çocuklarım benden daha iyi kitap okuyor" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol açılışın ardından kitap fuarını gezdi. Mimar Sinan'ı canlandıran tiyatrosu sanatçısı Abdullah Sürekli'ye büyük ilgi gösteren protokol üyeleri, Sürekli'nin Mimar Sinan'ın hayatını anlatmasını sonuna kadar dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolün görüntüsü

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Marşa eşlik eden gençlerin görüntüsü

- Çocuk orkestranın konseri

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Protokolün Mimar Sinan'ı canlandıran Abdullah Sürekli'yi izlemesi

- Protokolün fuarı gezmesi

- Fuardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (

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Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka'ya FETÖ'den gözaltı (2)

FİNANSAL DESTEK ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞ

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alıan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka'nın FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. ALTO'nun bazı öğrencilere sağladığı burs desteği ise şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Jandarma ve polis ekiplerinin, sabah saatlerinde ALTO binasında yaptığı aramalarda bazı belge ve dijital dökümanlara incelemek üzere el koyulduğu, bu dokümanların büyük bir kısmının da öğrencilere verilen burslarla ilgili belgeler olduğu öğrenildi.

Odadaki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Ertürk, "Aliağa Ticaret Odası olarak bu sabah maalesef üzücü bir olay yaşadık. Adnan başkanımız bir gözaltı süreci yaşadı. Bununla ilgili, arkadaşlar, odamızda aramalar yaptılar. Bu aramaların sonucunda delil niteliğinde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bazı evrakları aldılar, ancak bu sürecin odamızdaki işleyişi etkilemesi söz konusu değil. Odamız çalışmaya devam ediyor. Bizler de görevimizin başındayız. Başkanımızın en kısa sürede geri döneceğine inancımız tam. Süreci sağduyuyla takip edeceğiz. Adnan başkan şu an ifade için gözaltında tutuluyor. Onun dışında odamıza ilişkin yapılan herhangi bir işlem yoktur. Gözaltına alınma sebebiyle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Yetkililer sadece bir arama yapacaklarını söylediler, biz de onlara yardımcı olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Ertürk'ün açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI - Davut CAN / ALİAĞA (İzmir), ()

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ADIYAMAN'da İl Müftülüğü'nde ilk resmi nikah kıyıldı

Evlenmek için Adıyaman İl Müftülüğü'ne başvuran Merve Kara ve Özal Turgut Demirelli'nin nikahını İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü kıydı. İl Müftülüğü Toplantı salonunda düzenlenen nikah töreninde çiftin nikahını kıyan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, evlilik cüzdanını geline verip, çift tavsiyelerde bulundu.

İl Müftüsü Öztürkçü, "Evlenmelerinde herhangi bir kanuni sakınca olmadığını sizlerin de şahit olduğu üzere onların nikahlarını kıymış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İlimizde ilk kez kanun çıktıktan sonra ilk defa nikah yaptık. Bundan sonra arkası gelecek diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müftülük

- Nikah kıyılması

- Çiftin nikah defterini imzalaması

- İl Müftüsü Öztürkçü, evlenme cüzdanını vermesi

- Dua edilmesi

- Çiftin aileleri ve nikah şahitleri

- İl Müftüsü Öztürkçü ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

