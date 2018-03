DHA YURT BÜLTENİ - 11

Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (4)



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN YERİ, TELSİZ DEŞİFRESİYLE BELİRLENMİŞ

Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ'

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.

Haber:TUNCELİ,()

İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor /EK

"PARAMIZ VAR İMAR YOK"

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, okul yapmak için kaynağın olduğunu, projenin de hazırlandığını, ancak imar konusunda sorunların bulunduğunu belirtti. Can, "Bölgede imar yok. Burası tarla olarak geçtiği için herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışma yaptığını duyduk ama yıllardır herhangi bir gelişme yok. Bu nedenle biz de konteynerlerle eğitim-öğretime devam ediyoruz. Hatta bu yıl yeni konteynerler yaptık, beyaz bayrağımızı da aldık. Okul yapmak için paramız hazır, projemiz de hazır. Ama imar olmadığı için herhangi bir yapı yapamıyoruz" dedi.

Kamuya iş yapan müteahhitler için Fiyat Farkı Kararnamesi gündemde

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıooğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 2015-2017 yıllarında kamuya iş yapan müteahitler için Fiyat Farkı Kararnamesi'nin gündeme alındığını söylediğini duyurdu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıooğlu, geçen günlerde Adana'ya gelen Bakan Bülent Tüfenkci ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Müteahhitlerin demir ve çimento sıkıntısı çektiğini, bu nedenle bir darboğaz oluştuğunu anlatan Karslıoğlu, söz konusu sorunların çözümü için Bakan Tüfenkci'ye bilgi verdiklerini aktardı.

'EKONOMİ RAHATLAR'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin müjde niteliğinde bir haber verdiğini bildiren Karslıoğlu, şunları kaydetti:"Bakanımız, '2015-2016 ve 2017 yıllarında kamuya iş yapmış müteahitlere fiyat farkı kararnamesini gündemimize aldık, hayırlı uğurlu olsun' dedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Demirdeki sıkıntımızı tekrar dile getirdik. 'Öneriniz nedir? diye sordu ve biz de KDV'nin yüzde 9'a çekilmesini istedik. Onu değerlendirmeye alacağını söyledi. İthalat vergisinin sıfırlandığını anımsatarak demiri ithal edebileceğimizi söyledi. Biz de bunu Türkiye'de yapabilecek 10-15 tane firmanın olduğunu, ekonomik açıdan Çukurova'daki müteahitlerin buna gücünün yetmeyeceğini söyledik. Onu da Bakanımız olumlu karşıladı. Bu Fiyat Farkı Kararnamesi ekonomimizi ve müteahitlerimizi rahatlatacak. Hatta müteahhitlerle iş yapan yüzlerce sektör var, bu sektörler de hep rahatlayacak."

AYRINTILARINI ANLATTI

Gündeme gelen Fiyat Farkı Kararnamesi'yle ilgili bilgi veren AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şöyle konuştu:"Örneğin; 2015 yılında demirin tonuna devlet bize bin lira veriyorsa ve 2015'in sonunda demir fiyatı bin 500 lira olmuşsa o aradaki 500 lirayı ödeyecek. Bu da şu demek oluyor: Her firma yıllar önce yapmış olduğu zararları kurtaracak ve o firmanın da diğer firmalara verdiği zararlar aradan çıkacak. Ekonomi bir rahatlama pozisyonuna girecek. Müteahhit olarak biz kendi cebimizi düşünmüyoruz. Bu sektör parada aracıdır. Alır, taşerona verir, taşeron işcilerine dağıtır, işçi giderken kasaba uğrar et alır, kasap o gün biraz fazla sattığı için berbere gider tıraş olur, rahat gideyim diye taksiye biner. Bu sektörün lokomotif anlamı budur. Bu sektörün ayağa kalkması gerekiyor. Bakanımız Bülent Tüfenkci bu müjdeyi verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan bu kararın geçmesini bekliyoruz. Böyle olursa Türkiye'ye bir Kredi Garanti Fonu kredisi daha verilmiş gibi piyasa rahatlar."

Engelli vatandaş intihar etti

ADANA'da işitme ve konuşma engelli 63 yaşındaki Mehmet Güvenmez, iddiaya göre 5 bin lira tutarındaki borcu nedeniyle bunalıma girip intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan Güvenmez, 2 ay önce kiracı olarak yeni bir eve taşındı. Geçimini emekli maaşıyla karşılayan Güvenmez, iddiaya göre 5 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi. Güvenmez oturduğu 4 katlı evin damından kendini boşluğa bıraktı. Kanlar içinde eşini gören Gülten Güvenmez ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Güvenmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kuruma Morgu'na kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden polisin olay yerindeki çalışmasını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Çaldığı otomobille yakalandı

Bolu'da, park halindeki bir otomobili çaldıktan sonra Düzce'ye giden hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Geçen ay Bolu Sandallar Mahallesi'nde park halindeki 06 BS 0175 plakalı otomobil çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan otomobil Düzce'de durdurulurken, Abdullah Ç. yakalandı. Bolu'ya getirilen Abdullah Ç.'nin hakkında 12 suç kaydı bulunduğu, 4 hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Abdullah Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil ise sahibine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi.

Hızlı müdahaleyle yaşama tutundu

İZMİR'de kalp kapağındaki darlık nedeniyle solunum şikayeti yaşayan 85 yaşındaki Nahide Karayazgan, 4 saat içinde yapılan operasyonla gögüs kafesi açılmadan hayata döndürüldü.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 4 saatte tamamlanan kalp kapağı değişim ameliyatı ile literatüre girmeye hazırlanıyor. 21 Mart Çarşamba günü Acil Servis'e nefes darlığı ve genel durum bozukluğu ile başvuran Nahide Karayazgan için zamanla yarışan Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca ve ekibi, dünyada birkaç günlük sürede gerçekleştirilen kalp kapağı değişim ameliyatını en hızlı sürede gerçekleştirdi. Hastayı hayatta kalabilmesi için ilk olarak makineye bağladıklarını, ancak tansiyon ve genel durumunda bir düzelme göremediklerini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaca, tansiyonu düşük ve bilinci yerinde olmayan bir hastanın ilk kez göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildiğini söyledi. 85 yaşındaki hastayı kaybetme risklerinin yüksek olduğunu dile getiren Dr. Karaca, "Normal şartlarda bu hastaları birkaç gün süresince değerlendiririz ve hangi kapağın uygun olduğuna karar veririz. Ama bu hastamızın durumu acildi. Bekleyecek zamanımız yoktu. Birkaç saat içinde karar verip işlem yaptık. Genel durumu bu derece bozuk bir hastaya kalp kapağı takılması dünyada ilktir. Bu operasyonun 24 ile 48 saat süren hazırlık süreci vardır. Biz 4 saat içinde kapağı yerleştirmiş olduk. Bu vakayı rapor olarak literatüre kazandırmak için gerekli girişimlerde bulunduk" dedi. Aort kapağının kireçlenmeye bağlı olarak daralması sorunuyla sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Karaca, cerrahi müdahaleyi kaldıramayacak hastaların anjiyo yöntemiyle ameliyat izi olmadan opere edildiğini belirtti. Karaca, sağlığına kavuşan Nahide Karayazgan'ın yarın (çarşamba) taburcu edilebileceğini sözlerine ekledi.

KAHRAMAN EKİBE TEŞEKKÜR

Kardiyoloji ekibini kutladığını söyleyen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastanelerindeki güçlü alt yapı ve 24 saat süresince kalp hastalarına müdahale edebilen ekip sayesinde başarılarını arttırdıklarını vurguladı. Ekibin neyle karşılaşacaklarını bilmeden sorunun kapaktan kaynaklandığını öngördüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Yan damarlar da tıkalı çıkabilirdi. Ekibimiz hızlı karar verdi ve bir kahramanlık yaptı. Bence literatüre girmeli. Çünkü 4 saat içinde tamamlanmış olması çok önemli" diye konuştu.

"HASTANEDE GÜVENDEYİM"

5 çocuğu, 9 torunu ve 2 de torun çocuğu bulunan Nahide Karayazgan, doktorlarına teşekkür ederek, "Buraya gelmeden önce kötüydüm. Eve gitmeyi istiyorum ama hemen değil. Burada güvendeyim. Evde burası gibi bakamazlar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

VEDAŞ'tan elektrikte kayıp kaçağa karşı akıllı sayaçla önlem

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Emrullah Okuducu, bölgede elektrikteki kayıp kaçağı önlemek için akıllı sayaç sistemine geçtiklerini belirterek, "Van'a bağlı ilçeler, Hakkari ve Yüksekova'da 107 bin aboneyi akıllı sayaç sistemine geçirdik. Akıllı sayaçla birlikte, aboneler uzaktan takip edilip, faturalandırılacak" dedi.

Van'da, VEDAŞ tarafından, bir otelde yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı. Kahvaltılı toplantıya, VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, Tüketici Hizmetleri Grup Müdürü Fatih Talay, Yatırım Grup Müdürü Orhan Gültepe, Sistem İşletme Grup Müdürü Erdener Özeler, Epid Grup Müdürü Mehmet Alemdağ, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, slayt gösterisi eşliğinde VEDAŞ'ın Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te yaptığı hizmetler ve ekiplerinin karşılaştığı zorlukları anlatıldı. Şirket Müdürü Okuducu, bölgede elektrikteki kayıp kaçağın önüne geçmek için Van ve Hakkari'de PCL sayaç (Akıllı sayaç) sistemi uygulaması başlattıklarını, bu sistemin devreye sokulduğu bölgelerde kayıp kaçak oranının ciddi oranda düştüğünü söyledi.

AKILLI SAYAÇLARLA ÖNLEM

Akıllı sayaç sistemiyle birlikte Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kayıp kaçakta 3 puanlık bir düşüş olduğunu kaydeden Okuducu, şunları söyledi: "Kayıp kaçakta her bir puanın ülke ekonomisine katkısı, 10 milyon TL civarındadır. Kayıp kaçağın en yüksek olduğu il yüzde 72 ile Hakkari. Bitlis'te 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 35, Van'da yüzde 53 civarında. Elektrik kaçağı yüksek olan bögelerde 'akıllı sayaç' sistemi çalışmasına geçtik. Dikkat ederseniz bizim çalışma yaptığımız bölgeler, kayıp kaçağın yüzde 30'un çok çok üzerinde olan yerler. Akıllı sayaç sistemi ile ilgili Van'ın ilçeleri, Hakkari ve Yüksekova'da şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2019'da Van'ın tamamında bu sistem uygulamaya konulacak. Yaptığımız tespitlerde, aslında insanlarımızın yüzde 75-80'i kaçak kullanmıyor. Fakat oran üzerinden kötü bir algı var. Kaçak elektrik kullanmayan insanlar, akılı sayaç sistimini olumlu buluyor. Kaçak elektrik kullananlar da buna karşı çıkıyor ve sık sık şikâyetlerini bize iletiyor. Kayıp kaçağın yoğun olduğu yerlerde, yasada geçen bir maddeye göre, 'Şirket gerekli gördüğü takdirde kayıp kaçağın yoğun olduğu yerlerde abonelerin sayaçlarını evlerinden söküp, başka bir yere alabilir' deniliyor. Çünkü sayacın aboneden uzak olması lazım ki abone buna müdahale etmesin. Bununla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Şu ana kadar Van'a bağlı ilçeler, Hakkari ve Yüksekova'da 107 bin aboneyi akıllı sayaç sistemine geçirdik. Bu sistemle birlikte bölgelerdeki kayıp kaçak oranında da ciddi oranda düşüş oldu. Akıllı sayaçla birlikte, aboneler uzaktan takip edilip, faturalandırılacak. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bu sistem tamamıyla devreye sokulduğu an, kayıp kaçak oranının önüne de geçilmiş olacak." Okuducu, VEDAŞ'ın bölgede yaptığı hizmetler ve projelerini anlatırken, ekiplerin karşılaştıkları sorunları da dile getirdi.

Aksu'da fidanlar toprakla buluştu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında yanan alana Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin 500 fidan dikildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ormancılık Haftası dolayısıyla Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de katıldı. Vali Münir Karaloğlu, "Biz 'kıyametin kopacağını biliyorsan bile elindeki fidanı toprakla buluştur' emrini veren bir dinin, bir peygamberin ümmetiyiz. Yine 'yaş kesen baş keser' emrini veren muhteşem bir kültürün. Bizim için yeşil de ağaç da inancımız bakımından, kültürümüz bakımından medeniyet bakımından çok önemlidir. Bunu mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşımıza anlatmalıyız" dedi. Fidan dikilen alanın 2016'da yandığını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Türkiye'de çıkan orman yangınlarından sonra türemiş bazı çevreciler yangın sonrası müthiş bir dedikodu yaparlar. Ormanı yaktılar yine bir yerlere peşkeş çekecekler. Her birinize sorsam bu alan Antalya'nın çok kıymetli bir alanıdır. Turizm bölgesinin kıyısında denize yakın bu yanan alanı, bugün Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından Antalya'da yanan tüm alanları ağaçlandırıyoruz. Bu alanı da Türkiye- Belarus ülkelerarası dostluk için burayı 'Belarus Hatıra Orman Alanı' adını veriyoruz. Önemli olan yanan alanları yeniden ağaçlandırmak" diye konuştu. Antalya'nın orman şehri olduğunu ve yüzde 54'ünün ormanlardan oluştuğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Antalya'da yaz aylarında, kurak dönemlerde çok ciddi risklerimiz var. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ormandaki bir cam parçası herhangi bir kıvılcımla ormanlarımız yanabilir. Onun için bütün vatandaşımızın ormanları koruması, yangını erken ihbar etmesi çok önemli. Bizim artık her bölgede yangın söndürme ekiplerimiz var. Orman içlerinde su havuzlarımız, göletlerimiz var. Gerektiğinde uçak müdahalemiz var. Erken ihbar çok önemli, yangını büyümeden önleriz. Son 15 yılda bu toprakta buluşan 4 milyar fidanla beraber hem orman miktarının arttığını görüyoruz. Bu yeterli mi hayır, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'e bir hedef koydu, 7 milyar fidan Türkiye'nin yüzde 30'unu ormanla kaplayacak. Bugün yapmış olduğumuz bu etkinlik de bunun bir parçasıdır." Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de orman alanlarına ilişkin yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla okullarda yapılan resim, kompozisyon ve şiir dalındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrenciler ve jandarma ekipleriyle birlikte fidan dikti.

