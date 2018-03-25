DHA YURT BÜLTENİ-11

Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Son aldığım rakama göre, 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine gireceğiz dedim. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler o zaman Sincar'a da gireceğiz dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride, dışarıda teröristler ile mücadele. Derdimiz teröristler. İşgal devleti değiliz. Onun Batıda örnekleri var. Bizim geçmişimizde, tarihimizde böyle bir şey yok. Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendinize saklayın dedim. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Bu milletin onuru, gururu ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Dim dik ayakta duracağız taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber:TRABZON,()

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Afrin’de görev yapan askerlere destek konvoyu

Sinop’ta bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek amacıyla konvoy oluşturup, tur attı.

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla Sinop'ta bir grup vatandaş, konvoy oluşturarak tur attı. Araçlarına Türk bayrakları asan vatandaşlar, Gelincik Kavşağı’ndan başlayarak Sakarya Caddesi'ne konvoy halinde ilerledi. Karakum mevkine devam eden konvoy Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Anıtı’nın önünde son buldu. Burada vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun hareket etmesi

-Konvoydan drone ile çekilmiş detay

-Detaylar

(SÜRE:1.40 Dk) (BOYUT:184 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

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Sularla kaplı Sarayiçi'nde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Edirne'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri'nin yatağından taşması sonucu sular altında kalan sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde mahsur kalan 2 köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de son bir haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri, yatağından taşarak akıyor. Tunca'nın geçtiği ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi de taşkın suları altında kaldı. Sarayiçi'ne giden Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapatıldı. Sarayiçi'ndeki bekçi kulübesinin yanındaki alanda iki köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, taşkın nedeniyle köpeklerin bulunduğu alana giremeyince Fen İşleri Müdürlüğü'nden destek istedi. Gelen kepçe ile suları aşan ekipler, mahsur kalan köpeklerden birini iğne ile uyutarak, diğerini de özel tasma ile bulundukları bölgeden çıkardı. Köpekler, kepçe yardımı ile bölgeden taşınarak Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin kepçe ile bölgeye gitmesi

Köpekleri yakalama çalışması

Bir köpeğin yakalanması

Köpeklerin kepçeye alınması

Kepçe ile taşınması

Köpeklerin araca alınması

Detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE,()

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Kura Nehri taştı, ova sular altında kaldı

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve gece saatlerinde etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Suyla kaplanan ovayı izlemek için nehir kıyısına inen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Eşi ve Çocukları ile bu göle dönen ovayı izleyen Çağdaş Evgin, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Evgin, "Türkiyenin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovasının sular altında kalmasıyla birlikte adeta bir deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz" dedi. Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sular altında kalan Ardahan ovasından görüntü

-Adacıklarda otlayan atlardan görüntü

-Kura nehri kıyısında gezenlerden görüntü

-Çağdaş evgin isimli vatandaşla röp

-Vatandaşlar röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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Diyarbakır'da uçurtma şenliği

Diyarbakır Atlas Havacılık Kulübü'nün organizasyonu ile biraraya gelen doğa severler, baharın keyfini fidan dikerek ve uçurtma uçurarak çıkardı.

Diyarbakır Atlas Havacılık Kulübü'nce geleneksel hale getirilen fidan dikme ve uçurtma şenliği, Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Orman'ında düzenlendi. Kulüp Başkanı Ahmet Karadaşlı, yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda görevli Gülten Süer'in katıldığı etkinlikte fidan dikilerek, çocuklar için uçurtma etkinliği gerçekleştirildi. Diyarbakır Atlas Havacılık Kulübu Başkan Yardımcısı Murat Arıç, amaçlarının bölgede böylesi etkinlikleri artırmak olduğunu ifade ederek, 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak bu faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte amaçlarının ekolojik bilinci kazandırmak olduğunu dile getiren Arıç, "Çocuklara havacılık beceresi kazandırmak için uçurtma şenliğini yapıyoruz. Çocuklarımız artık eskisi gibi oyun alanlarına sahip değiller. Sokaklarda oynayamıyorlar, sitelerin bahçelerinde uçurtma uçuramıyorlar. Amacımız çocuklara hem doğayı hem de havacılığı sevdirmektir. Bölgede bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz. Burada sivil havacılığın geliştirilmesi gerekiyor. Bu iş çok meşakatli bir iştir. Bunun için aslında çok büyük desteklere ihtiyacımız yok. Kulüp çalışanları olarak sürekli projeler üretiyoruz. Çok fazla desteğe değil, daha az engelle ihtiyacımız var" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Etkinliğe katılanlar

- Fidan dikimi

- Arıç'ın açıklamaları

- Uçurtma etkinliği

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()