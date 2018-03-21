DHA YURT BÜLTENİ-11

Trabzon’da taşınabilir üst geçit dikkat çekiyor

TRABZON’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde kurulan taşınabilir portatif yaya üst geçidi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kaşüstü Mahallesi'ndeki yol çalışmaları nedeniyle yayaların güvenliği için yapılan üst geçidin taşınabilir olduğu, gerekli görülmesi durumunda yerinin gün içerisinde değiştirilebilme özelliği taşıdığı öğrenildi. Köprünün ilk aşamada 5 metre yükseklikte kurulduğunu, daha sonra ise bölgede yapılan yol çalışmaları nedeniyle iş makinelerinin daha rahat hareket edebilmesi için yükseliğinin 6 metreye çıkarıldığı kaydedildi. Merdivenlerinin genişliği 1.5 metreyi bulan köprü, bölgedeki vatandaşlara da kolaylık sağladı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Köprünün kendilerine kolaylık sağladığını söyleyen Emirhan Mazlum “Işıklarda fazla bekliyorduk ve karşıya geçişler oldukça güvensizdi. Köprü güzel oldu ancak biraz daha sağlam yapılabilirdi” dedi. Elvan Şan isimli vatandaş ise, “Yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek tehlikeli oluyordu. İnsanların emniyeti ve kazaların olmaması açısından güzel” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köprüden görüntüler

-Vatandaşların açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-

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Afrin kent merkezine İHH’nın yardımları sürüyor

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden arındırılan Afrin kent merkezindeki ailelere gıda yardımını sürdürüyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 18 Mart’ta PYD/PKK teröründen temizlenen Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) giriş yaptıktan hemen sonra bölge halkına yönelik insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Afrin kent merkezindeki ailelere gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyve dağıttıklarını ifade eden Tosun, “Terör örgütünden temizlenen Afrin kent merkezindeki siviller bu güne kadar zor şartlar altında kalmışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kent merkezinin terörden temizlemelerinin ardından 3 gündür insani yardım paketleri ile bölge halkına yardım ulaştırıyoruz. Yardımlarımız genellikle insanların ihtiyaç duyduğu gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyveden oluşuyor. Sivillere insani yardımlar aralıksız devam edecek” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yardım araçları Afrin’e giderken

-Sivillere yardımlar dağıtılırken

-Selim Tosun'un konuşması

(SÜRE: 2’27’)(BOYUT:78.3MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Mersin'de zeytin dallı nevruz kutlaması

Mersin'de nevruz coşkuyla kutlanırken, bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalı taşıması dikkat çekti.

Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Tırmıl Miting Alanı'nda HDP, DTP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar arama noktalarından geçerek alana girdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalara HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ile HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da katıldı. Müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başlayan vatandaşlar, Kürtçe ve Türkçe sloganlar attı.

Bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalları ile oynaması dikkat çekerken, Milletvekili Fırat, nevruz ateşini yaktı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, çalınan müziğe eşlik ederek nevruzu kutladı. Etkinlikte Nevruz Tertip Komitesi adına konuşan Hasan Kapıkıran, "Biz bu ülkeyi farklılıkları ile seviyoruz. OHAL'in kaldırılmasını KHK'lar ile ülkemizin idare edilmesini kınıyor, normal yaşama geçilmesini talep ediyoruz. Parti eş başkanlarımızın, milletvekillerinin, belediye eş başkanlarımızın, 5 bine yakın parti üyelerimizin ve gazetecilerin gözaltında olduğu bir ülkede merhamet değil adalet istiyoruz" dedi. Konuşmanın ardından eğlence kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Alandan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Vatandaşlar oynarken

-Ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar

-Nevruz ateşi yakılırken

-Oynayan vatandaşlar

-Nevruz Tertip Komitesi adına konuşan Hasan Kapıkıran'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:48 BOYUT: 214.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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İzmir'de olaysız nevruz kutlaması

İZMİR'de geçen yıl izin verilmeyen nevruz kutlaması bu yıl Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımın az olduğu kutlamalar olaysız sona erdi. Kutlamalarda yasak yayınları ve pankartları içeriye sokmaya çalışan 16 kişi de gözaltına alındı. Nevruz konuşmasını yapan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok" dedi.

Nevruz kutlamalarının İzmir'de bu yılki adresi valiliğin izniyle Gündoğdu Meydanı oldu. Bir saat gecikmeli başlayan kutlamalarda, katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'na kurulan tek arama noktasındaki üst aramasından sonra içeriye alındı. Geçen yılların aksine katılım sayısının düşük olduğu kutlama alanına, parti flamaları dışında kalan, terör örgütünü simgeleyen pankart ve bezler alınmadı. Arama noktasında zaman zaman polis ile katılımcılar arasında küçük çaplı tartışmalar da yaşandı.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ, "ASLA YALNIZ YAŞAMAYACAĞIZ"

Tutuklu olan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektubunun okunduğu nevruz kutlamasında konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok. Türk ve Kürt halkının fikir erbabı, onun pratiğini biçimlendiren insana, 5 yıldır hiç kimseyle görüştürülmese de Abdullah Öcalan'a selam olsun. Öcalan'ın düşüncelerini, barışı ve demokrasiyle ortak yaşam için düşüncelerini ortaya koyunca suçlu ve suçluyu övüyorsunuz diyorlar. Oysa siz suçlusunuz, biz değil. Halklarımızı birbirine düşman ederek yüz yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Ama artık bu yüzyıl bizim olacak" dedi.

Konuşmasında sık sık hükümeti eleştiren Ertuğrul Kürkçü, "Bilim insanlarımıza buradan sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Binlerce akademisyen bilim adamı sömürge savaşına hayır diyerek bir adım öne çıktı. Hepsi işlerinden atıldı. Ama barışı terk etmediler. Bize kiminle ittifak yapacaksınız diye soruyorlar. Kiminle ittifak edeceksiniz? işte ittifak budur. Bilim insanları ile kadınlarla, sosyalistlerle ittifak içerisindeyiz. Bu çekirdek büyüyecek ve dışlanan herkesi kucaklayan bir hareket haline gelecek. Biz ümidi temsil ediyoruz. Onlar korkuyor. Onların cumhurbaşkanı her gün diyor ki 'Şu kadar öldürdük.' Sayılmayız parmak ile durulmayız yıkmak ile. Bizi yıkamazlar. Seçim yasası yaptılar. Sahte oy atanlara itiraz ederseniz sandıkların başına polis koyacağız diyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan size cevabımız bu. (alanda bulunanlardan yuh sesleri yükseldi) Siz ne yaparsanız yapın sandıkların başına kimleri dikerseniz dikin HDP sandıkların içerine ne koyacağını biliyor. İradesini koyacak. CHP'li arkadaşlar da bizler gibi düşünüyor. Daha adil ve onurlu bir gelecek düşünüyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor. Erdoğan nereye çağırıyorsa gidiyor. Yenikapı'ya gel diyor, gidiyor. Bundan dolayı biz o kitleye doğruları anlatalım" diye konuştu.

Nevruz kutlaması konuşmanın ardından İlkay Akkaya konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlama için gelenlerin alana aranarak alınmaları, polisin aldığı önlemlerden görnütü

- Alandaki kutlamalardan görüntü

- HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişi yakalandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışma sonrası, F.G. ve İ.K., T.A. ile E.G. isimli kadınları gözaltına aldı. Üst aramalarında 'maymuncuk' denilen kilit açma anahtarı ve pense ile 500 lira para ele geçirilen şüphelilerin Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da çok sayıda hırsızlığa karıştıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binası

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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