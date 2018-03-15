DHA YURT BÜLTENİ-11

Çevik kuvvetin tatbikatı gerçeğini aratmadı

UŞAK Emniyet Müdürlüğü'nün, Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polislerle toplumsal olaylara müdahale amaçlı düzenlediği tatbikat, gerçeğini aratmadı. Tatbikatta sivil eylemci rolündeki polisler, taş ve sopalarla saldırırken, çevik kuvvet ekipleri de nasıl müdahale edeceklerini gösterdi.

Uşak'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği sivil giyimli eylemci rolündeki polisler, çevik kuvvete taşlı sopalı direnişe geçti. Çevik kuvvet ekipleri de toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiklerini başarılı bir şekilde gösterdi. Çevik kuvvet, kendilerine saldıranları teker teker senaryo gereği çember içine alıp, gözaltına aldı. Tatbikatı, Uşak Valisi Salim Demir ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de izledi. Vali Demir, tatbikatın ardından polisleri tebrik etti.

Vali Salim Demir, tatbikatın gerçeğini aratmadığını belirterek, "Hem toplumsal olayları oluşturanlar hem de toplumsal müdahaleyi önlemeye çalışanların karşılıklı icra etmiş oldukları bu tatbikat faaliyeti bilgi ve tecrübelerin pekiştirilmesi açısından yararlı bir netice ile sonuçlandı. İsteriz ki hiçbir zaman illerimizde böyle olaylar meydana gelmesin. Ancak bunu temenni etmekle polis görevini yapmış olamaz. Onun için bu olaylar meydana gelmeden önce ekiplerimizin toplumsal olaylara müdahale eğitimini ciddi bir şekilde almış ve hazırlıklı bulunmuş olmaları gerekiyor. Bugün de emniyet teşkilatımızın mensupları tecrübelerini ortaya koyarak hazırlanan senaryoyu icra ettiler. Bundan sonra da yine bu tür eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Salim Demir'in karşılanması

- Sivillerin polislere taşlı saldırısı

- Çevik kuvvetin müdahale etmesi

- Senaryo gereği gözaltı

- TOMA aracına saldırılar ve yangına müdahalesi

- Vali Demir'in konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN / UŞAK, ()

================================

Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan yakınını ziyarete gelen kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısının yıkıp içeri girdi. Jandarma havaya ateş açarken, otomobiliyle içeri giren kişi gözaltına alındı.

Dün, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi, otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı. Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Siyah otomobilin cezaevi kapısı önünde görüntüsü

-Otomobiliyle cezaevi kapısına çarpıp kırması

-Silah sesleri

Soner GÜLEZER/KANDIRA(Kocaeli), ()

=================================

Öğrencilerin yardımına koşan hastane personeline çiçek

NAZİLLİ Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği sırada, tedavileri için yoğun gayret gösteren doktorlara çiçek vererek teşekkür etti.

Karacasu ve Nazilli Devlet hastanelerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle getirilen toplam 183 ilk ve ortaokul öğrencisi tabucu edildi. Hastane personelinin gayretli çalışmaları, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı başta olmak üzere ilgililerce takdirle karşılandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, "Karacasu ilçemizde meydana gelen istenmeyen zehirlenme olayı sonrasında getirilen 183 ilk ve ortaokul öğrencisinin tedavilerini aksatmadan gerçekleştiren hastanemizde görevli çocuk hastalıkları doktorlarımız Uz. Dr. Sabiha İlke Genç, Uz. Dr. Hakkı Emre Temur, Uz. Dr. Melike Güzinler Şen ve Uzman Dr. Nadir Korkmazer'i kutluyorum. Hastanemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Doktor arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. Başhekim Op. Dr. Çalışkan, hasta çocuklara yetişmek için yoğun gayret doktorlara çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan'ın konuşması

- Çalışkan'ın çocuk hastalıkları hekimlerine çiçek vermesi

- Salondan görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

======================================

Gelibolu sahillerini kumdan heykeller süsleyecek

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi sahillerini, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, kumdan hazırlanan heykeller süsleyecek.

Gelibolu Kaymakamlığı ve Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Hamzakoy sahiline heykeltraş Mehmet Engin Akabalı, Eylül Nice Akabalı, Benhur Döndü Tanrı Buyurdu, Eda Kaytan ve Halil Fırat Uysal tarafından Atatürk, Şehit Asker ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimden şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kumdan heykelleri yapılıyor. Sahilde sergilenmek için hazırlanan heykellere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde kuma farklı ve güzel bir imza attıklarını belirten Heykeltraş Mehmet Engin Akabalı, "18 Mart'ta Çanakkale Şehitlerini anmak için bu 3 kum heykeli yaptık. Atatürk, Şehit Asker ve 15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir kum heykelini yaptık. Canlı performansla heykelleri yapıyoruz. Nasıl yapıldığını vatandaşlarda ilgiyle izliyor. Bu heykellerin gerçek kumlardan yapıldığını görebilirler. İçinde kimyasal hiç bir malzeme yok. Doğadan geliyor, doğaya geri dönüyor. Suyla sıkıştırıyoruz. Şiddetli yağmurlara dayanmıyor, mevsimlik bir etkinlik. Yaz sonuna kadar sergileneceğini ümit ediyorum. Ama korunması gerekiyor. Çünkü merak eden insanlar kum olduğuna inanmadığı için istemeden de olsa heykellere zarar verebiliyorlar. Gelibolu halkının da büyük desteğini gördük" dedi.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Hamzakoy sahilinde devam eden kum heykel çalışmaları hakkında heykeltraşlardan bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamzakoy sahiline yapılan heykellerden görüntü.

-Heykeltraş Mehmet Engin Akabalı ile röp.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU(Çanakkale), ()

=============================

Mehmet Ali öğretmen, 8 yıldır kayıp

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan fen ve teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez (38), halen bulunamadı. Eğitim-Sen Şube Sekreteri Kemal Koçak, Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin aydınlatılmasını istedi.

Mihalgazi Ortaokulu'nun fen ve teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez, aynı okulda görevli 4 öğretmenle 15 Mart 2010 tarihinde, daha önce ilçeye bağlı belde olan Sakarıılıca Mahallesi'ne otomobille piknik yapmaya gitti. 5 öğretmen, ilçe merkezine dönerken, yola dökülen mıcır nedeniyle otomobille şarampole yuvarlandı. Kazayı yara almadan atlatan öğretmenler, yola çıkardıkları aynı araçla ilçeye döndü. Öğretmenlerin ifadesine göre, ilçe merkezine gelindiğinde Mehmet Ali Örkmez, otomobilden indi ve yürüyerek, evine gideceğini söyledi. Bekar olan Örkmez, ertesi sabah okula gelmeyince, durum polise bildirildi. Polislerin, kapısını çilingire açtırdığı Örkmez'in evinde kimse bulunamadı. İlçe merkezinden geçen Sakarya Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimaline karşı polis, jandarma ve AKUT ekipleri, arama çalışması yaptı ancak Örkmez'in izine rastlanılamadı.

'MEHMET ALİ ÖRKMEZ'E NE OLDU?'

Eğitim- Sen Eskişehir Şube Sekreteri Kemal Koçak, aradan 8 yıl geçmesine rağmen Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin ne olduğunun belirlenemediğini söyledi. Koçak, şöyle konuştu:

"Sendikamız üyesi Mehmet Ali Örkmez, Mihalgazi ilçesinde kayboldu. Yürütülen soruşturmalara rağmen aradan geçen 8 yılda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Küçük bir ilçede herkesin bildiği, tanıdığı bir öğretmenin kaybolmasına ilişkin soruşturmada, geçen bunca zamana karşın hiçbir ilerleme kaydedilmemesi, 'soruşturmaların titizlikle yapılmadığı, hatta ihmal olduğu' düşüncesini akla getirmektedir. Olayın ilk günlerinde, sendikamız ve ailenin yakın takibi ve kamuoyu baskısı ile bölgede aramalar yapılmasına rağmen soruşturma derinleştirilmemiş, ortaya atılan iddialara ve çelişkili ifadelere rağmen yürütülen soruşturma kısa süre sonra durdurulmuştur. Geçen 8 yıl içerisinde şehri yönetenler değişse de bizler sorularımızı yanıt alana kadar sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha soruyoruz. 'Mehmet Ali Örkmez'e ne oldu?'. Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü soruşturmanın akıbetine dair kamuoyuna, ailesine ve sendikamıza açıklama yapmalıdır. Mehmet Ali'nin kaybolması normal bir kayıp vakası olarak değerlendirilemez. Bir kamu görevlisinin görev yaptığı ilçede kaybolması ve 8 yıldır akıbetinden haber alınamaması, bu şehrin yöneticileri için övünülecek bir durum olmasa gerek. Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin belirlenmesi, her ne yaşanmışsa olayın açığa çıkarılması, varsa sorumluların bulunması devletin sorumluluğundadır. Eğitim- Sen olarak arkadaşımızı asla unutmayacağız ve 'kayıp öğretmen' olarak kalmasına izin vermeyeceğiz."

Görüntü dökümü:

-Eğitim Sen Şube Sekreteri Kemal Koçak'ın konuşması,

-Kayıp öğretmenin fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, ()

==================================

Zonguldak'ta doğalgaz firmasında patlama: 2 yaralı

ZONGULDAK'ta, bir doğalgaz firmasına ait iş yerinde yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'nde bir doğalgaz firmasına ait iş yerinde patlama yaşandı. Doğalgaz sıkışması sonuc kaynaklandığı iddia edilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patlamanın olduğu yerden görüntüler

-İtfaiye detayları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAZ/ZONGULDAK()

===============================

Taşlanarak öldürüldüğü düşünülen kişinin avuçlarında ve ceplerinde 4 bin lira çıktı

ADANA'da boş arazide yüz üstü bulunan ve taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durulan 40 yaşlarındaki erkek cesedinin avuçlarından ve ceplerinden 4 bin lira para çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

AVUÇLARINDA VE ÜZERİNDE PARA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede erkek cesedinin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kağıtlar buldu. Polis, cesedin bulunduğu otların arasında ise delil aradı. Ayrıca polis, cesedin vücunda morluklar olduğunu, taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu. Çevredeki vatandaşlar ise polisin çalışmasını merakla izledi. Ceset olay yerindeki çalışmanın ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tarladeki cesetten görüntü

- Olay yerindeki kalabalık

- Polis ve olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Cesetten görüntüler

- Polisin elindeki not kağıdı

- Olayı pencereden izleyenler

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarından görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()



