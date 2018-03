 DHA YURT BÜLTENİ-11

Afrin şehidi Uzman Çavuş'u Kahramanmaraş'ta 10 bin kişi uğurladı

'ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kenti yakınlarındaki teröristlerden arındırılan Dermaşanlı köyünde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in cenazasi, memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterle futbol sahasına getirilen bekar Orhan Sürmen'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Baba Mehmet Sürmen, oğlunun cenazesini beklerken taziyeleri kabul etti. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte yakınları gözyaşlarına boğulurken, metaneti koruyan baba oğlu için elini açıp dua etti.

'KURAN'I YUKARI BIRAKIRKEN PATLAMA OLMUŞ'

Oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Sürmen, "Ben oğlum ve arkadaşlarıyla, hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbirinin ayağın taş bile değdirmesin. Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yukarı bırakırken o şekilde patlama olmuş" dedi.Duaların edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Arıoba Camisi önündeki Fatih Meydanı'na götürüldü. Törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

'OĞLUM ŞEHİT OLDUĞU İÇİN SEVİNİYORUM'

Anne Hüsne Sürmen, tabutunu okşadığı oğlunun şehit olmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Sürmen, "Seviniyorum, oğlum şehit oldu diye seviniyorum. 2 tane daha var, onlar da olsun. Seninle gurur duyuyorum yavrum, her gün sana dua edeceğim. Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi. 3 kardeşin en büyüğü olan Orhan Sürmen'in kardeşi de Zeki Sürmen de şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, "Bir ağabeyim şehit oldu, bir ağabeyim daha var. O da şehit olursa ben de varım, ben de şehit olmaya hazırım. Her zaman bu vatan için ölmeye hazırım" dedi.

BİZİM ÜLKEMİZ DÜNYAYA BAŞ GELİR

Şehit babası Orhan Sürmen, diğer 2 oğlu Zeki ve Ferdi'yi de vatan için kurban vermeye, hazır olduğunu söyledi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında Türkiye'ye seslenen baba Sürmen şunları söyledi:

"2 tane daha oğlum var. Bunlar olmazsa ben varım. 44 yaşındayım ve şu an istesinler, ben gitmek istiyorum. Hiç kimseden korkmadık bugüne kadar, korkmayacağız. Gelsinler karşımıza kendilerine güveniyorlarsa, kalleşlik yapamasınlar. Kalleşlikle bir şey olmaz, dik ölsünler ölüyorlarsa. Herkes birbirine sahip çıksın, birbirini korusun. Bu hainlere hayatta fırsat vermeyin. Birbirinize sahip çıkın ki; herkes ne olduğunu bilsin Türkiye'nin. Biz bu bayrağın altında yaşıyorsak, bu topraklarda da hepimiz beraberiz. Bu benim oğlum, bunu feda ettim, ama 2 tane daha var, ben de varım. Binlerce, milyonlarca Mehmetçik var. Ben evladım için yeri gelirse ağlar, yeri gelirse ağlamam. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Allah kimseye böyle acıyı da yaşatmasın. Herkes birbirine sahip çıksın, herkes kardeş burada. Fakirmiş, zenginmiş diye kimse yok. Bir lokma ekmek için, sırtımızdaki elbise için çalışıyoruz. Herkes birbirine sahip çıksın, kalleşleri aramıza koymayalım. Bizim ülkemiz kötü bir ülke mi, bizim ülkemiz dünyaya baş gelir. Birinin tırnağına zarar getiremezler, ama kalleşlikle yapıyorlar. Allahlarından bulsunlar."Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in naaşı, Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt'in ilk kadın başhekimi Şeyda Kayhan, şehit ailelerini ziyaret etti

SİİRT Devlet Hastanesi'nin ilk kadın Başhekimi Şeyda Kayhan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kent merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi. Ülke doktorlarının her zaman devletinin yanında olduğunu beliten Kayhan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine de selam gönderdi. Siirt Devlet Hastanesi başhekimliğe 2 hafta önce atanan Anestezi Uzmanı 33 yaşındaki Şeyda Kayhan, ilk kadın başhekim olmaktan onur duyduğunu ve bu onuru Siirtliler ile paylaştığını söyledi. Siirt kent merkezinde bulunduğu süre içerisinde birçok sosyal projeye imza atan Kayhan, daha önce sosyal medya ortamında hastanede bulunan ve kendi tespit ettiği maddi durumu iyi olmayan birçok aileye yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımların halen devam ettiğini belirtti. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle il merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kayhan, "Bu gün 14 Mart Tıp Bayramımız. Doktorluk bizler için önemli bir görevdir. Bu anlamda şehitlerimizi unutmuyoruz ve 14 Mart Tıp Bayramımızı şehit aileleri ve yakınları ile kutlamak istedik. İki yıla yakındır Siirt Devlet Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2 haftadır yine Siirt Devlet hastanesinde Başhekim olarak göreve atandım. Ben Siirt Devlet Hastanesinin Başhekimiyim, bundan onur, gurur duyuyum çünkü geldiğimden beri canla başla mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Gelir iken çok büyük endişelerim vardır çünkü güneydoğu ile ilgili burayı yaşamayan burayı bilmeyen herkeste olduğu gibi ön yargılarım vardı, Trabzon'da Karadenizli bir insan olarak. Geldiğimde bu ön yargılarımdan utandım diyebilirim. Çünkü Güneydoğu, Siirt beni bağrına bastı, buradaki her insan, beraber çalıştığım mesai arkadaşlarımdan büyük sevgi gördüm ve ben de bu anlamda büyük bir özveri ile çalışmaya devam edeceğim" dedi. Ülke hekimlerinin her zaman en iyi şekilde çalıştığını anlatan Başhekim Kayhan, ülkedeki doktorların şimdi de Afrin'de devam eden operasyona katılan askerlere de destek verdiğini belirterek, "Türk Hekimleri, ülkemiz hekimleri her zaman en iyi şekilde çalışmış ve ülkemizi temsil etmeye çalışmışlardır. Bu şimdi de aynı şekilde Arfin'deki süreçte yine desteklerini her zaman vermeye hazırlardır. Bizler oradaki Mehmetçiğin yanındayız. Burada devletin ve askerin yanında olmak bir taraf değildir. Türk hekimleri ve bütün meslektaşlarım devletinin yanındadır. Buradan Afrin'e selemlar olsun diyorum, bütün hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Gaziantep'te 40 kişide uyuz mikrobu tespit edildi

Gaziantep'te, kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvuran komşu ve akraba olan, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişide halk arasında 'uyuz' olarak bilinen Scabieis parazitine rastlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yemliha Aksoy, herhangi bir salgın durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan, birbiriyle komşu ve akraba olan aile fertleri, farklı zamanlarda kentteki hastanelere giderek kaşıntı şikayetleri olduğunu söyledi. Doktorlar, hastalara ilaç yazarak temizlik konusunda dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Bir süre sonra aynı şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğu gözlenince, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Bugün öğle saatlerinde uzman doktorlar ve ambulanslarla mahalleye gelen sağlık ekipleri, hastalığın aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişiye bulaştığını belirleyerek çalışmalara başladı. Mahallede yapılan incelemeye katılan Halk Sağlığı İşleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Yemliha Aksoy, durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladıklarını ve mikrop kapan vatandaşların hastaneye davet edildiğini ifade etti. Mikrobun yakın akrabaların sürekli bir arada vakit geçirdiği için bu kadar çok kişiye yayıldığını aktaran Aksoy şunları dedi: "Bize yaklaşık 40 vatandaşta kaşıntı şikayeti olduğu ve bunu çevresindekilerine de bulaştırdığına yönelik bir şikayet geldi. Biz de doktor arkadaşlarla buraya incelemek için geldik. Söz konusu hasta olan vatandaşlarımızı muayene etti dermatolog arkadaşlarımız ve halk arasında 'uyuz' olarak tabir edilen, bizim de Scabieis olarak adlandırdığımız bir hastalık olduğunu tespit ettik. Tabi vatandaşlarımız daha önce defalarca hastaneye gitmişler. Tabi bu hastalığın tedavi süreci için de özellikle hijyenik duruma dikkat etmek gerekiyor. Elbiselerin, yatak çarşaflarının, ayakkabıların kaynatılması gerekiyor. Muhtemelen bu önerilere çok dikkat edilmemiş. Daha çok yakın akrabalar arasında bulaşma olmuş. Bir ailede başlamış diğer ailelere de bulaşmış. Hastalarımızı öncelikle hastalıkla ilgili bilgilendireceğiz. Daha sonra tedavi tavsiyesinde bulunacaklar. Sonrasında da hijyenik kurallara nasıl uyulur konusunda bilgilendirme yapacağız. Bugün hastalarımızı hastaneye davet edeceğiz. Gelebilecek olanlar gelecek, gelemeyeceklere de adres. Telefon bilgisini alıp hastanemize davet edeceğiz." Hastalardan ismi öğrenilemeyen bir çocuk, vücudunda kaşıntıya bağlı yaraların çokluğu nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Türkücü doktor bayramını böyle kutladı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nda da geleneği bozmadı ve eline mikrofonu alarak hem türkü söyledi hem de zeybek oynadı.

Bu yılın başında kemoterapi alan kanser hastaları için hastanede düzenlediği yılbaşı partisinde orkestra eşliğinde türkü söyleyip zeybek oynayan

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, 14 Mart Tıp Bayramı töreninde sağlık çalışanları için Yörük Ali Efe türküsünü seslendirdi ve zeybek oyunu ile salondakilerden alkış topladı.

"BİZ BİR EKİBİZ"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ay önce göreve başladığını ve ilk tıp bayramını kutladığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, günün neşesini arttıracak bir kutlama düzenlediklerini söyledi. Tıp Bayramı'nın modern tıbbın başlangıcıyla birlikte Türkiye'de 1960'lı yıllardan beri kutlandığını belirten Prof. Dr. Ünal, farkındalık yaratmak amacıyla hastanede çalışan stajer ve asistanların görüşlerini dinlediğini anlattı. Başhekim Ünal, "Hastanemiz 160 yıllık bir geçmişe sahip. İzmir'de ilk tıp eğitiminin verildiği hastaneyiz. Günlük 10-12 bin polikliniğimiz, 980 yatan hastamız var. Hekimlerimizin aidiyet hissetmesini önemsiyorum. Stajer ve asistanlara söz hakkı verdik. Biz bir ekibiz. Ben doktor babasıyım. Çalışanların hepsi asistanlarım olduğu kadar benim evlatlarım sayılır. Onların huzur içinde çalışmalarını istiyorum" dedi.

REPERTUARINI GENİŞLETİYOR

Asistanlığa başladığı 1987'li yıllardan itibaren müzikle iç içe olduğunu anlatan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, temel amacının hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek olduğunu dile getirdi. Tıpkı hastaların olduğu gibi doktorların da yüksek morale sahip olması gerektiğini söyleyen Bayındır şöyle konuştu:"Hastane koromuz hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği'nde güzel etkinliklere imza atıyor. Müzikle ilgili olmam hastalarla olan iletişimime de yansıyor. Muayene aralarına bile hep müzik sıkıştırırım. Böylece gergin ortamı dağıtmak isterim. Sağlık çalışanları çok memnun. Hastalar ise bazen şaşırıyor. Hatta normal olmadığımı düşünüyorlar. Sonra ise rahatladıklarını söylüyorlar. Şikayetlerini bana daha rahat anlatabiliyorlar. Onların duygusal durumlarına göre bazen ağır bazen hareketli parçalar istiyorlar. Ben de taleplere göre repertuarımı genişletmeye çalışıyorum."

Fotoğraf çekimi için geldiği Hakkari'de polis memuru ile evlendi

Almanya'dan bir süre önce fotoğraf çekimi için Hakkari'ye gelen fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık (32), burada tanıştığı polis memuru Orhan Cucuboğa (32) ile dünya evine girdi.

Aslen Kayserili olan, ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık, bir süre önce doğa fotoğrafları çekmek için Hakkari'ye geldi. Uyanık, burada Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Orhan Cucuboğa ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Özlem Uyanık ve Orhan Cucuboğa, evlilik kararı aldı. Çift, Hakkari Polisevi'nde nikah masasına oturdu. Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vahap Şimşek, Cucuboğa'nın meslektaşları, ve gelin ve damadın yakınları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vahap Şimşek yaptı. Müdür Dilberoğlu, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek altın hediye etti, evlilik cüzdanını da gelin Özlem Uyanık'a teslim etti.

