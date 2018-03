DHA YURT BÜLTENİ-11

CHP'li Ağbaba'dan şeker fabrikaları tepkisi: 'Yazıklar olsun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde zarar etmelerinin gerekçe gösterilmesiyle ilgili, "Sen kendi yandaşlarının bir kalemde 450 milyon TL vergi borcunu siliyorsun. Anadolu insanın emeğini, aşını elinden almak için 28 milyonun hesabını yapıyorsun. Yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberindeki 13 CHP milletvekili ile birlikte Erzincan Şeker Fabrikası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda şeker fabrikalarının kapatılmasına tepki gösterildi. Toplantıda konuşan Veli Ağbaba, vatan ve millet için her türlü ittifakta bulunmaktan onur ve mutluluk duyacaklarını belirtti. Üzerine Şeker-İş Sendikası'nın önlüğünü giyerek vatandaşlara seslenen Veli Ağbaba, "Bundan birileri rahatsız olabilir. İttifak konuşuluyor, deniliyor ki 'Cumhur İttifakı'. İki siyasi parti 2019’daki seçimlerde bir ittifak oluşturma çalışılıyor. Bunun adı koltuk ittifakı ama her gittiğimiz şeker fabrikası önünde bir ittifak da kendiliğinden kuruluyor. Bu ittifak koltuk için, makam için değil; bu ittifak vatan için, bu ittifakın adı vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın şeker fabrikalarıyla ile ilgili açıklamasını da eleştiren Ağbaba şunları söyledi:"Şeker fabrikaları özelleşecek ama kapanmayacak. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum hemşehrinize, sevgili Başbakanınıza bir çağrı yapıyorum: Sayın Başbakan gel birlikte şeker fabrikalarını değil, geçmişte özeleştirilen tüm kurumları gezelim. Gel Et Balığı, Tekel’i, Sümerbank’ı, yem fabrikalarını gezelim. O özelleştirdiğiniz fabrikaların yerlerinde ne var? Yerlerinde ne var ben söyleyeyim: Ankara Et Balık Kurumu’nun üzerinde kocaman bir AVM var. Adana’da Tekel fabrikasının üzerinde beton binalar yükseliyor. İstanbul Tekel fabrikasının üzerinde rezidanslar, Karayolları'nda AVM, Çanakkale Tekel’de AVM, Malatya Tekel ve Sümerbank fabrikalarının üzerinde AVM’ler var. Öyle söylendiği gibi hiçbir yerde özelleştirilen, çalışan fabrika yok. Şeker fabrikaları zarar ediyor diyorlar. Burası 10 milyon, toplamda da 31 milyon TL zarar ediyor. Bölsek 80 milyona adam başı 35 kuruş düşer. Buradan çağrı yapsak, Türkiye’de millete bileziğini verir, küpesini verir, elindeki servetini verir. Niye bu fabrikalar yabancıya satılmasın diye. Eğer çok zarar ediyorsa bu zararı karşılamaya hazırız. Sen kendi yandaşlarının bir kalemde 450 milyon TL vergi borcunu siliyorsun. Anadolu insanın emeğini, aşını elinden almak için 28 milyonun, 30 milyonun hesabını yapıyorsun. Yazıklar olsun."



Bayramiç’teki yangında iki iş yeri zarar gördü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, gıda ürünleri satışı yapan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında büfe kullanılamaz hale gelirken, yanındaki motosiklet tamirhanesi ise kısmen zarar gördü.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve gıda ürünleri satışı yapan İktidar Özkes’in işlettiği büfede, gece saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yoldan geçen bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabilen yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı yan tarafındaki Mehmet Karadeniz’e ait motosiklet tamirhanesinde bulunan yedek parçalar da kısmen zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Dikili'de açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı.

Dikili sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda Dikili açıklarında devriye görevini sürdürdü. Ekipler, cumartesi günü 50 kişilik, pazar günü ise 36 ve 44 kişi olmak üzere, hepsi lastik botlarda bulunan 3 ayrı grubu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu toplam 130 Suriyeli kaçak, yakalandı. Yakalananlar ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı. Suriyeliler arasında çocukların fazlalığı dikkat çekerken, kaçaklardan biri "Burada bize iş yok, gelecek yok. Ama Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da para var. Ailemize bakmak ve çocuklarımıza gelecek hazırlamak zorundayız. Bu sebeple Avrupa'ya geçmeye çalışıyoruz" dedi.Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı

Hakkari Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında özel bir klip hazırlandı. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası

kenttin değişik yerlerinde 748 kişi tarafından seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı" klibi çekildi. Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman yönetmenliğinde, çekilen klipte öğrenci, öğretmen, polis, asker, esnaf, hakim, savcı, doktor, hemşire, sporcu ve din görevlisinin yer aldığı 748 kişi İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Klip, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programında da gösterildi. Klip büyük beğini topladı.

İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun 1-B sınıfının 29 öğrencisi, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını çalan müzik eşliğinde işaret dili ile okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nda düzenlendi. Okul bahçesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Marmaris'te, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere ve güzel okuyanlar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan İlkay Karadeniz, marşı okudu. Öğrenciler, günün anlam ve önemine konuşmalar yaptı. İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy hakkında okul bünyesinde düzenlenen yazı, şiir ve resim yarışmasında birinci olan öğrencilere Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından plaket verildi. Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun 1-B sınıfının 29 öğrencisi, üç ay süreyle işaret dili eğitimi aldı. Öğrenciler de programa katıldı. Okulun bahçesinde etkinlikte üzerlerine giydikleri Türk bayrağı tişörtleriyle çıkan küçük öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını çalan müzik eşliğinde işaret dili ile okudu. Öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyleyen Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Birinci sınıfı öğrencilerimiz örnek bir çalışma sergiledi. Minik yürekler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu. Bunun tek anlamı var; Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Söz konusu vatan ise hiçbir engel tanımayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin gazi ve şehitlerini anıyorum" dedi. Program sonunda öğrenciler, veliler ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'de kaldırılan Özkanlar Pazaryeri esnafı eylem yaptı

İZMİR'de Özkanlar Pazaryeri'nin kaldırılmasından sonra pazarcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı istifaya çağırdı.

Özkanlar'da bulunan kentin en eski semt pazarlarından biri olan Özkanlar Pazaryeri, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Pazaryeri için yeni yer bulunmaması üzerine esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ı istifaya çağıran esnaf adına konuşan Faysal Acar, şunları söyledi:"Verilen sözlerin tutulmamasından dolayı üzgünüz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz vermesine rağmen bu iş, çözülmedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile konuştuk. Biz yine de Deniz Bey'e inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da görüşeceğiz. Bizim siyasi hiçbir amacımız yok. Tek amacımız ekmeğimiz. Tek amacımız pazarımız. Bunun peşini bırakmayacağız. 'Araçlarımızı gidip Konak Meydanı'nda yakalım' diyen arkadaşlarımızı durdurmadık mı? Biz suç işlemek istemiyoruz. Yapacak başka bir mesleğimiz yok. Neden bizi suça, işsizliğe itiyorlar? Hasan Başkan gelecek, bu iş bitecek. Deniz Yücel Bey saat vermedi, istediğiniz saatte gelin, görüşeceğim dedi. Onun söylediğini söylüyorum, 'lütfen bitirin' dedi. Deniz Yücel yeni seçilmiş avukat bir il başkanı. Yeni seçilmiş başarılı bir siyasetçi. Eğer sözünde durmazsa Deniz Yücel de bu işin kefili olmuştur. Yine geleceğiz. Gerekirse kendimizi yakacağız. Bir dahakine araçlarımızla geleceğiz ve esnaf bu kadar sabırlı ve sakin olmayacak. Bütün bu esnaf Hasan Karabağ istifa diyorsa o makamını bırakıp istifa etmelidir."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Eskişehir'de



AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Eskişehir'e geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ilk olarak Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Berger konuşmasında, "Eskişehir'de bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Ben Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu'nun başkanıyım. Büyük çeşitlilik gösteren Türkiye'de farklı yerleri görmek büyük mutluluk. Çok şey de görüyoruz. Ülkedeki birçok projeyi de desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretlerimiz sayesinde bu projelerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buluyoruz. Bu mutlu şehirde bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelmeden önce Eskişehir ile ilgili benim çok dikkatimi çeken bir şeyler okudum. Eskişehir, Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. Bunu nasıl yaptığınızı gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ESKİŞEHİR MUTLU İNSANLARIN BULUNDUĞU ŞEHİR'

Valisi Özdemir Çakacak da Eskişehir'in kültür düzeyi yüksek insanların bir arada ve huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi. Çakacak, "Eskişehir kültür düzeyi, eğitim düzeyi son derece yüksek bir il. İki tane üniversitemiz var. Türkiye'nin köklü üniversiteleri bunlar. Türkiye'de sadece Anadolu Üniversitesi'nde uygulanan milyonun üzerinde öğrencisi olan Açıköğretim Fakültemiz var. Burası kültür düzeyi yüksek insanların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla Türkiye'nin huzurlu, mutlu insanlarının bulunduğu bir şehir diyoruz. Böyle bir şehirde vali olarak görev yapmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum" diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN'İ DE ZİYARET ETTİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindekiler, Valilikten sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacağını söyleyerek, "Ben Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Delegasyon Başkanlığı da yaptım. O yüzden Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği konularında, Türkiye'nin 65 yıldır Avrupa Birliği'ne üye olamamasından çok Türkiye oldum olası kendini batı Avrupalı, orta Avrupalı hissetmiştir. İnşallah günün birinde gerçek üye olarak, Ortadoğu'daki bugünkü görüntümüzden farklı bir görüntüyle üye oluruz. Avrupa Birliği'ne üye olmak hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarıdır. Bunun aksini düşünmek bile abestir" dedi.

