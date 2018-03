DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EMRAH SERBES'İN YARGILAMASINA BAŞLANDI

İZMİR- Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'in, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'in (24) avukatı Burcu Ece Güler duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Savcılık aşamasında yapılan sorgulamada hem sürücünün alkollü olduğu hem de sürücünün değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti de duruşma öncesi yaptığı bilirkişi incelemesiyle Emrah Serbes'in sekizde sekiz kusurlu olduğunun raporunu dosyaya eklettirdi. Bizim için önemli olan sürücünün alkollü olduğunu ispatlamaktı, kuvvetli deliler dosyaya girdi" dedi. Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbest'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında iddianame tamamlayıp yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderdi. Serbes için, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Emrah Serbes'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

KENDİ İNCELEMESİNİ YARGILAMAYI BEKLEMEDEN YAPTIRDI

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti bir ilke imza attı, genel teamüllerin dışında, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes'i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı. Raporun sonuç bölümüne göre, Emrah Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı. Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı. Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı. Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu. Bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen duruşma öncesi, kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler açıklama yaptı. Güler, "Bizim için önemli bir gün. Savcılık aşamasında yapılan sorgulamada hem sürücünün alkollü olduğu hem de sürücünün değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti de duruşma öncesi yaptığı bilirkişi incelemesiyle Emrah Serbes'in sekizde sekiz kusurlu olduğunun raporunu dosyaya eklettirdi. Bugün tanıklar dinlenecek ve müvekkilim dinlenecek. Bizim için önemli olan sürücünün alkollü olduğunu ispatlamaktı. Bununla ilgili dosyaya kuvvetli deliler girdi, yine süratli olduğu ispatlandı. Müvekkilim bir gece telefonla, ailesinin yok olduğunu öğrendi. Ancak Emrah Serbes altı gün boyunca saklanıp ailesiyle vedalaştığını ve cezaevi şartlarına kendisini hazırladığını itiraf etti" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Avukatla yapılan röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR ()

======================================================

2)5 AYLIK EVLİ KADIN: EŞİM BENİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE BİR ŞEYLER YAPIN

DENİZLİ'de geçen yıl ekim ayında evlendiği Süleyman K. tarafından kendisine defalarca şiddete uygulandığını belirten ve boşanmak isteyen S.K. (35), ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Eşi Süleyman K.'nin, mahkemece verilen 4 ayrı koruma kararını ihlal ettiğini, başına silah dayadığını ve ailesini ölümle tehdit ettiğini öne süren S.K., ablasının otomobilinin bile kurşunlandığını anlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sesini duyurmak isteyen S.K., "Yetkililer ben öldürülmeden önce bir şey yapsınlar artık" dedi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan elektrik teknisyeni S.K., daha önceden tanıdığı galericilik yapan Süleyman K. ile geçen yıl ekim ayında evlendi. S.K., eşinin kendisine şiddet uygulamaya başlaması üzerine boşanmak istedi. Süleyman K., iddiaya göre, ayrılmak isteyen eşini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Boşanmak isteyen S.K.'nin ablasının otomobiline de geçen yıl temmuz ayında pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunlama anı, bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otomobilin yanına yaklaşan bir kişi, S.K.'nın ablasının park halindeki otomobiline 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Polis kamera görüntüleriyle ilgili araştırma yaptı ancak ateş açan kişi tespit edilemedi. S.K. ile ablası otomobile ateş açılması ve gelen tehditlerle ilgili, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ardından savcılık S.K. hakkında koruma kararı aldı ancak Süleyman K., iddiaya göre, alınan koruma kararlarını 4 kez ihlal edip, tehditlerini devam ettirdi.

EVLENMEK ZORUNDA KALMIŞ

Eşi Süleyman K. ile kendisine ve yakınlarına zarar vermesinden koktuğu için evlenmek zorunda kaldığını belirten S.K., şunları söyledi:

"Evliliğimizin 20'nci gününde beni evde çeşitli bahaneler üreterek darp etti. Beni, yüzüne kezzap atılan şakıcı Bergen'in hayatını anlatarak tehdit ediyordu. Onun gibi yapacağını söylüyordu. En son dövdüğünde polisi arayıp yardım istedim. Polis eşliğinde evden çıkıp, kadın sığınma evine yerleştirildim. Babam onun yüzünden atak geçirip, yoğun bakıma alındı ve hayatını kaybetti. Ablamın otomobilini bile kurşunlattı. Bunu da bir arkadaşımı arayıp, itiraf etmiş. Beni ve yakınlarımı öldüreceğini söylemiş, ses kayıtları var. Polis tarafından her şikâyetimde alınıyor ancak hemen bırakılıyor. Polis tarafından götürüldüğüm kadın sığınma evini bile bulup geldi. Otomobiliyle önünde bekledi. Kurum yetkililerinin şikâyetiyle gözaltına alınıp tutuklandı, 40 gün cezaevinde kaldı. Şimdi dışarı çıktı. Çıkınca ilk işi beni yine tehdit etmek oldu."

SOSYAL MEDYA HESABINDA TEHDİT İDDİASI

S.K., boşanmak istediği eşinin cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında "Allah'ın hakkı üçtür bizde; ikisi maldan, sonuncusu candan derler. Aklınızda bulunsun" paylaşımı yaptığını, başka bir paylaşımında ise "Beni bu saatten sonra sen bile değil, dünya gelse durduramaz. Çünkü zaman geçti, sabır da bitti, yeter" gibi paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Özgürlüğünün elinden alındığını ifade eden S.K., "Geri dönmem için beni ve ailemi sürekli tehdit ediyor. Ben bu adamdan kurtulmak istiyorum. Koruma kararlarına rağmen, tehditlerine devam ediyor. İlla benim ya da ailemden birinin ölmesi mi gerekiyor? Ben şu anda saklanarak hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Ölüm korkusu yaşıyorum ve özgürlüğüm elimden alındı. 2.5 aydır saklanıyorum, sokağa çıkmaya korkuyorum. Koruma kararları hiçbir işe yaramıyor, kağıt parçasından başka bir şey değil. Ben kadın cinayetlerinde yer almak istemiyorum, yetkililer ben öldürülmeden önce bir şey yapsınlar artık" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- S.K.'nın konuşması

- S.K.'dan görüntü

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

=========================================================

3)HESABINDAN 141 BİN 600 TL ÇEKİLDİ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kafe işleten Ali Rıza Şen banka hesabından farklı hesaplara 141 bin 600 TL para aktarıldığını, bankanın siber saldırı olduğunu belirterek, banka hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Darıca'da kafe işleten Ali Rıza Şen, istediği otomobili satın almak için banka hesabını kontrol ettiğinde para olmadığını gördü. Ali Rıza Şen, oğlu Doğukan Şen'in üzerine olan banka hesabından 24 Şubat tarihinde bin 100 TL'den 80 bin TL'ye kadar 12 farklı hesaba 141 bin 600 TL yatırıldığını görünce şoke olduğunu söyledi. Ali Rıza Şen, bankaya giderek hesaplarından para çekmediklerini belirtti. Banka, konunun araştırılacağını belirtirken, Ali Rıza Şen şikayette bulundu.

Hesabında 98 lira 59 kuruş kalan Ali Rıza Şen, bankadaki görevlilerin siber saldırı olduğunu söylediğini belirterek, "Bankadaki görevliye hesabımdan para çekmediğimi söyledim. Bana, siber saldırının olduğunu ve buna benzer dolandırıcılık olayının oldukça fazla olduğunu söyledi. Ben de bunların kendi sorunları olduğunu belirterek, paramı vermelerini istedim. Paramı vermedikleri gibi, '3-5 gün araştırma yapacağız, bunu yapanları bulacağız, nasıl olduğuna bakacağız' da demiyorlar. Hem param gitti, hem karşımda muhatap bulamıyorum, mağdur oldum" dedi.

Ali Rıza Şen konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunduğunu, ancak aradan geçen zamana rağmen bir sonuca ulaşamadığını söyleyerek, "Madem ki, internet bankacılığını başlattılar, bunun da güvenliğinin kendileri tarafından alınması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

Ali Rıza Şen ile röp.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () -

=======================================================

4)KADIN ÖĞRETİM ÜYELERİ, 'CİHAZ' TARTIŞMASINDAN KARAKOLLUK OLDU

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, 2 kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan 'spektrofotometre' adlı cihaz nedeniyle tartışma çıktı. Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin (40) tarafından darbedildiğini iddia eden Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar (35), fakülteye gelen polis eşliğinde, rapor almak üzere hastaneye götürüldü. Olay, 5 Mart Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde meydana geldi. Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı 'spektrofotometre'nin kullanımıyla ilgili konuştuğu Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin'in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü. 2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi.

Fakülte binasından ağlayarak, çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, aynı zamanda eşi olan fakültenin araştırma görevlisi Emrah Özakar ve polisler tarafından rapor almak üzere Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde de gözyaşlarına hakim olamayan Yrd. Doç. Dr. Özakar ile eşi, burada açıklama yapmak istemedi.

Prof. Dr. Çetin ise iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEDE

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------:ÖZEL

-Eczacılık Fakültesi

-Fakülteye gelen polisler

-Camdan bakan öğrenciler

-Rukiye Sevinç Özakar'ın ağlayarak fakülteden çıkması

-Eşi ile birlikte polis aracına binmeleri

-Hastaneye götürülmeleri

( Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()

==========================================================

5)DOMATES ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, güz domatesi fidesi diken üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi. Erdemli genelinde 25 bin dekar serada yaklaşık 450- 500 bin ton domates üretildiğini belirten Şahin, serada domates yetiştiriciliğinin her yıl artış gösterildiğini kaydetti.

Geçen yıl 1 lira gibi fiyattan alıcı bulmakta zorlanan örtü altı domatesin bu yıl aynı dönemde ihracata ürün verilmemesine rağmen 2 liradan alıcı bulmasının üreticileri sevindirdiğini belirten Şahin, "Geçtiğimiz yıllarda domates üreticisi ürettiği ürünü masrafının altında satmak için tüccar arıyordu. Son bir yıldır çiftçilerimiz ürettiğinin karşılığını alır oldu yani üreticinin ürünü para eder oldu. Domatesin para etmesi Erdemli ekonomisinin ayakta durması demektir. Temennimiz başta Rusya, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkelerine ihracatın başlamasıdır. Rusya'ya ihracatın açılması demek domatesin para etmesi demektir. Arzumuz çiftçinin ürettiği domatesin daha çok para etmesi ve onların yüzlerinin gülmesidir. Erdemlili domates üreticimizin umudu Rusya'nın kapılarını açmasına bağlı. Dört gözle Rusya'dan gelecek güzel haberi bekliyoruz. Bu vesile ile yeni sezonun üreticimize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Erdemli'de 4 dönüm örtü altı serada domates yetiştiriciliği yapan Bahriye Şahin(52), güzlük domateslerimizin hasadına başladık. Şu anda kilosu 2 TL'den satılıyor. İnşallah bu şekilde devam eder. 2 TL'nin altına düşerse zarar ederiz. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Domates hasat edilirken

-Domatesin dalında görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj

-Domates serası görüntüsü

Boyut: 196MB. Süre:2.35"

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),()

======================================================

6)BUZLA KAPLI ÇILDIR GÖLÜ'NÜN ÜZERİNDE MİLLİ TAKIMA SPORCULAR YETİŞTİRİYOR

ARDAHAN'dan 42 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden güreş antrenörü Zeki Bayraktar (54) yeniden döndüğü memleketinde açtığı güreş, atletizm ve jimnastik kurslarıyla, öğrencilerini, Çıldır Gölü'nün buzla kaplanan yüzeyi üzerinde şampiyonalara hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babası eski milli güreşci Zeki Bayraktar (54), henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul'da çeşitli spor dallarında kurslara katıldı. Uzun yıllar İstanbul kulüplerinde başta güreş olmak üzere, atletizm, boks, Jimnastik yüzme dallarında antrenörlük yapan Bayraktar, 4 yıl önce doğduğu memleketine geri dönerek, burada ki çocuklar için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde güreş ve atletizm kursları açtı. Spor salonunda eğittiği öğrencilerine, kış aylarında yüzeyi 45 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerinde 10 günde bir antrenman yaptıran Bayraktar'ın bugüne kadar yetiştirdiği yüzü aşkın sporcu çeşitli müsabakalardan 8'i altın olmak üzere 15 madalya ile döndü.

Bundan sonraki süreçte, memleketi Çıldır ilçesinde, beş dalda profesyonel olimpik spor yapılması yönünde hayallerinin olduğunu söyleyen Bayraktar şöyle konutu:

"Dört sene önce federasyondan milli güreşçileri Çıldır'a getirdim. Bu bölgenin gençleri çok büyük özlem içerisindeler. Tabi sporu hayatlarında çok fazla yapamıyorlar. Profesyonel ve olimpik sporlardan çok uzaklar ve sadece televizyondan izlediklerini iyi biliyorum. Çünkü ben de bu yörenin çocuğuyum. 12 yaşına kadar burada yaşadım. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde uzun yıllar spor yaptım. Bir çok başarılar elde ettim. Neden buradaki çocuklarda bu başarılar tatmasın düşüncesiyle işimi gücümü bıraktım ve İstanbul'dan buraya geldim. İyiki de gelmişim, iyiki bu çocuklara ışık olmaya çalışmış, kalplerine dokunmuşum. Beş çocuğumuzu atletizmde okullar arası yarışmalara göndereceğiz. Gençlerden, Türkiye şampiyonasına giden öğrencilerimiz var. Bölgemizde 15 tane madalya aldık. Bunların sekizi altın, diğerleri ikincilik, üçüncülük. Çocukların hepsi beni onurlandırdı. Çünkü hepsi spora yatkın. Bu çocuklar çok doğal besleniyorlar. O yüzden aylarca, yıllarca zamanda ulaşılan mesafelere bir ay içerisinde ulaşıyoruz. Algılamaları çok güzel, zekaları harika. Bundan sonra tek hayalim Çıldır'da beş dalda profesyonel anlamda olimpik spor yapılmasıdır. Şuan burada hava eksi 4-5 derece ama çocukların hiçbirisine eşofmanlarını bile giydiremiyorum. Bu karın üzerinde, bu yarım metrelik buzun üzerinde kilometrelerce koşup gelip antrenmanlarını bitiriyorlar."

Sporculardan Özer Aldağ , "10 günde bir Çıldır Gölüne geliyoruz. Burada dayanıklılık antrenmanı yapıyoruz. Genel olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güreş antrenmanı oluyor. Benim tek hayalim var. İlerde ülkemi güzel yerlere taşımak, güzel başarılar elde etmektir. Biz bu zorlu şartlar altında elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerin bize daha çok yardımda bulunmalarını istiyoruz. Tek isteğimiz budur. Türkiye'nin en doğusunda Çıldır Gölünde neler yapabildiğimizi biz burada göstermek istedik. Hocamızın buraya gelmesiyle belki de hayatımız değişti. Birçok arkadaşımız bu mesleğe başladı. Yurtta gidip yatmak yerine gidip birkaç saat antrenman yaparak, vücut geliştirdiler, spor ahlakını, davranışı öğrendiler"diye konuştu.

Diğer sporcu çocuklar da Çıldır Gölü üzerinde antrenman yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu, atletizm, güreş, jimnastik sporlarını yaptıklarını söyledi.

BAYRAKTAR'IN SPORCU GENÇLER İÇİN MALZEME YARDIM İSTEĞİ; MALTEPE BELEDİYESİ VE ESKİ MİLLİ SPORCULAR TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Öte yandan çoğunluğu yurtta yetişen yetim çocuklardan oluşan genç sporculara daha iyi hizmet vermek adına malzeme yardımı isteyen Zeki Bayraktar'ın bu talebine İstanbul'un Maltepe Belediyesi duyarsız kalmadı ve yardım kararı aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın özellikle bu işin üzerinde durmasıyla Çıldır'da antrenman yapan sporcular için minder, jimnastik aletleri, atletizm araç ve gereçleri, spor ayakkabı, eşofman ve benzeri malzemeler gönderilecek.

11 MART'TA ÇILDIR'DA DEV BULUŞMA

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 11 Mart'taki buluşmada eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, eski milli halterci Halil Mutlu ve bir çok ünlü isim ile birlikte yer alacak ve oradaki sporcu çocuklara yardım edip, destek olacaklar. Sporculara malzeme yardımının yanı sıra Çıldır Gölü üzerinde kızak ile göl turu yaptırıp, mutlu edecekler.

Görüntü Dökümü

--------------------------ÖZEL

-Öğrencilerin toplanması

-Öğrencilerin servise binmeleri

-Öğrencilerin Çıldır Gölü'nün üzerinde antrenman ve spor faaliyetleri

-Öğrencilerle röp.

-Antrenör Zeki Bayraktar ile röp.

-Genel, detay, özel görüntüler

( Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN ()

========================================================

7)KIZILAY'IN GÖNÜLLÜ ÇALIŞANI

MUŞ'ta, evli ve 3 çocuk annesi Dilek Şengül (42), Kızılay şubesinde gönüllü çalışıyor. Gününü ihtiyaç sahibi, hasta insanlara yardım ederek geçiren Dilek Şengül, "Kadınlar isterse her şeyi başarır" dedi.

Ev kadını Dilek Şengül, ev işlerinden arta kalan zamanını insanlara yardım etmekle geçiriyor. Kızılay Muş Şubesinde gönüllü olarak çalışan Dilek Şengül, kadın kolları binasında saatlerce ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürmek için giysileri teker teker ayırıp, kolilere dolduruyor. Şengül, daha sonra kapı kapı dolaraşak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Doğuştan bedensel engelli 3.5 yaşındaki torunu Duru Melek Şentürk'ün bakımıyla da yakından ilgilenen Dilek Şentürk, insanlara yardım etmenin kendini çok mutlu ettiğini söyledi. Hastanede tedavi görenleri de ziyaret ettiğini belirten Şentürk, "Kadın isterse her şeyi başarı. Evde oturmak yerine, çevresine yardımcı olması gerekiyor. Kadın sadece 8 Mart'ta hatırlanmamalı" dedi.

Dilek Şengül'ün fedakar biri olduğunu belirten Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, "Dilek Hanım kadın kollarında faaliyet gösteriyor, hem de ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunuyor. 3 okuyan çocuğu ve bir de engelli torununun ağır sorumluluğunun olmasına rağmen, hiç sosyal faaliyetlerden geri kalmıyor. Kendisi örnek kadın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

Dilek Şengül arkadaşları ile birlikte yardım kolilerini hazırlaması

Röportaj

Yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evine götürmesi

Aile ile sohbet etmesi

Bir anaokulunda çocuklara hediye dağıtması

Engelli torunu ile beraber görüntüsü

(Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

=======================================================

8)13. TARIM FUARI KAYSERİ'DE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

Kayseri 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı açıldı. Renkli görüntülerin ve en son donanıma sahip zirai alet ve makinelerinin yer aldığı fuar 11 Mart' kadar ziyaret edilebilecek.

13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı Dünya Ticaret merkezinde açıldı. 15 ülkeden 2 bin aşkın markanın katıldığı fuarda tarım ve hayvancılık alanında kullanılan en son teknoloji sahip ürünleri sergilendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, fuarın sadece satış ve gezi amaçlı olmadığını, çiftçilerin fuar boyunca eğitilip, tarımdaki teknolojik gelişymeler hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Kayacan "Bu yıl yaptığı Tarım fuarı olarak 13. Türk Dünyası ve Akraba toplulukları olarakta 4. fuarımız oldu. 15 ülkeden 2 bini aşkın marka 60 bin metrekare alanda kurulan bu fuarda yerini aldı. Geçen yılki Tarım fuarına 300 bin ziyaretçi katılırken bu yıl daha fazla katılımcı bekliyoruz. Kayseri Tarım ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarını diğer fuarlardan ayıran özellik insanların bilgiye ulaşabilmesidir. Senede 1 defa tarımla uğraşan çiftçilerin istişare ettikleri, sorunların tartışıldığı bir fuarı kurduk. Kayseri Tarım fuarı bilgi içerikli bir fuardık. Fuar alanı içinde ziraai ve hayvancılıkla ilgili en son modele sahip tarım aletleri var. Çiftçilerimizin kafalarına takılan tüm sorularını sorabileceği bir ortam yarattık. Geçen yıl Türkiye'de satış rekorunun kırıldığı bir fuar oldu. Geçmiş yıllarda 20-30 bin kişinin katıldığı fuara , şimdilerde 300 bini aşkın katılımcı geliyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Tarım fuarından genel görüntü

- Fuara getirilen zirai aletlerden görüntü

- Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber:Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,)

DV 1 Dosya 5 dakika 18 saniye / 595 MB

=====================================================

9)TOSYALI MİNİK ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ



KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla, harçlıklarından biriktirdikleri Bin TL'yi Mehmetçik Vakfına bağışladı. Okul Müdürü Mehdi Toğrul, Müdür Yardımcısı Mesut Delebe ve sınıf öğretmenleri Serdar Yener gözetiminde bir banka şubesine giden öğrenciler, topladıkları Bin TL'yi vakıf hesabına yatırdı. Daha sonra marşlar söyleyerek Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına yürüyen minik öğrencileri burada Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı karşıladı. Bağış makbuzunu teslim eden minik öğrencilere jandarma komutanlığı binası gezdirildi.

ÖĞRENCİLER ASKERİYEYİ GEZDİ

Makamında öğrencileri kabul eden Üsteğmen Yapağı, "Türk Askerinin gücü karşısında kimse duramaz sizlerde o ağabeylerinizin, amcalarınızın yanında olarak en büyük morali verdiniz" dedi. Bu arada öğrencilerden biri Üsteğmen Yapağı'a şehit olan askerlerin üzerine neden Türk bayrağı örtüldüğünü sordu. Soru üzerine duygulanan Yapağı, vatanı uğruna can vermenin çok yüce bir makam olduğu anlatıldı. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Üsteğmen Özgün Yapağı daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Öğrencilerin banka gişesine gelmesi

Gişenin arkasından paraların verilmesi

Öğrencilerin banka çıkışı

Marşlar eşliğinde jandarma komutanlığına giriş ve komutan karşılama

Komutanın makamında öğrencileri kabul etmesi

Öğrencilerden şiir dinletisi

Jandarma önünde hatıra fotoğrafı

Öğrencilerden marş eşliğinde veda

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),()

=====================================================

10)LİSEDE YANGIN VE DEPREM TATBİKATI

ADIYAMAN'da Esentepe Anadolu Lisesi'nde Sivil Savunma Haftası nedeniyle gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.İtfaiye ekipleri tarafından Esentepe Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk olarak deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verilirken, öğrencilerden bazıları ise binada itfaiye araçlarının merdivenleri yardımıyla senaryo gereği depremden kurtarıldı. Daha sonra bahçede yakılan ateşi olası bir durumda yangın tüpleri nasıl kullanmalı şeklinde uygulamalı eğitim verildi.

Amaçlarının öğrencilerin olası bir yangın ve doğal afet durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratikte eğitim vermek olduklarını belirten İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Mustafa Er, "Öğrencilerimize teorikte değil, direk pratikte faydalı olduğu için itfaiyeyi ve yangın depremi anlatıyoruz. Bir olası acil durumda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili pratik olarak bilgi veriyoruz, uygulamalı olarak gösteriyoruz ve bunun eğitim olarak öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Günlük yaşamda beklenmedikleri yangın ve afet gibi durumlarda öğrencilere ders niteliğinde eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Evren İnan ise "Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesi olarak günlük yaşantımızın beklenmeyen zamanlarında karışımıza çıkabilecek deprem, sel, yangın doğal afet gibi durumlarda öğrencilerimizin nasıl davranmaları gerektiğini kendilerine öğretmek adına bir tatbikat gerçekleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Öğrenciler tahliye edilmesi

- Yakılan ateş öğrenciler tarafından söndürülmesi

- Merdivenle öğrenciler tahliye edilmesi

- Öğrenciler afed konusunda bilgilendirmesi

- İtfaiye Eri Mustafa Er ile röp.

- Okul Müdürü İnan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

===========================================================

11)BAŞKAN ÇELİKCAN KADINLARLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

ADANA'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla, Mehmet Akif Ersoy Kültürevinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya İnsani Değerleri Yüceltme Derneği, Pozitif İş hayatı Geliştirme Temsilcileri, AKDAM ve Türk Kadınlar Birliği'nin yanı sıra AK Parti İl ve Yüreğir Kadın Kolları Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çelikcan burada kadınlara karanfil dağıttı. Kadınlar Suriye'de işkence gören kadınlara umut olması ve Mehmetçiklerimize destek amacıyla dilek balonları uçurdu. Kadınların toplumun temel taşları olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Saygıyı ve sevgiyi en çok hak eden kadınlarımızdır. Çünkü toplumu doğuran,yetiştiren kadınlarımızdır. Anne olarak kadınlarımız çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri her gittikleri yerde kız çocuklarının okumasının önemine vurgu yapmaktadırlar. Biz de akşamları yaptığımız ev ziyaretlerinde özellikle annelerden kız çocuklarını okutmalarını istiyorum. Çünkü eğitimli anne, eğitimli ve gelişmiş bir toplum demektir. Kadınlarımıza ne kadar çok eğitim desteği verirsek, ülkemizin kalkınmasına da o kadar katkı koyarız" şeklinde konuştu.

ŞİDETE KALKAN ELLER KIRILSIN

Her türlü şiddete karşı olduklarını ve 'Şiddete kalkan eller kırılsın.' diyerek şiddeti engellemenin tek yolunun eğitim olduğunu belirten Başkan Çelikcan "Annelerimiz eğitimli olurlarsa, çocuklarına şiddetin çok kötü bir şey olduğunu öğretirler. Çocuklar büyüdüklerinde kimseye şiddet uygulamazlar. O yüzden okumayan kız çocuğu kalmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ

Hizmete açılan 11 adet kültürevinde hedef kitlenin kadınlar olduğunu belirten Başkan Çelikcan "Kadınlarımız eğitim, kültürel anlamda bizden daha fazlasını istesinler. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kültürevlerimiz bunun için var. Eksik olduklarını düşündükleri her konuda bir her her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler kadınlarımızı senenin sadece bir gününde değil, her gününde hatırlayarak, onlara gereken hassasiyetin gösterilmesi, en yüksek değerin verilmesi gerektiğini belirtiyor, bu vesileyle başımızın tacı, yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle saygılarımı sunuyorum" dedi

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın etkinliğe katılan kadınlarla görüntüsü

- Etkinliğe katılan kadınlardan görüntüler

- Başkan Mahmut Çelikcan'ın konuşması

- Balon uçurmaları

- Çelikcan'ın karanfil dağıtması

- Toplu görüntü

SÜRE:01'58" BOYUT:120 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

======================================================

12)HIRSIZLIK OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI

MUĞLA merkezli 2 ilde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8, hırsızlık malı satın aldığı gerekçesiyle 2 olmak üzere 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Geçen salı günü saat 07.00'den itibaren Muğla'nın Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli'nin Merkez Efendi ilçesindeki 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. H.K., E.C., C.K., R.C., O.C., T.K., A.Ş. ve Ş.Y. isimli hırsızlık zanlıları ile hırsızlık malı satın aldıkları gerekçesiyle A.D. ve M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 oksijen tüpü, oksijen tüpü hortumu, 3 araç aküsü, 10 cep telefonu, 15 simkart, 3 cep telefonu hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

======================================================

13)KADINLARIN OKUMA-YAZMA HEYECANI

KARS’ta okuma- yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılanların neredeyse tamamı kadınlardan oluştu. 50-80 yaş arası kadınlar önce çocuklarını okutup büyüttüklerini, sonra meslek sahibi yapıp evlendirdiklerini şimdi de ancak kendilerine zaman ayırıp okuma yazma kurslarına geldiklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma seferberliğine Karslı kadınlardan tam destek geldi. 5 Mart itibariyle il genelinde açılan ve yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu 2636 kursiyer, okuma-yazma öğreniyor. Vali Rahmi Doğan ile eşi Gülden Gülüzar Doğan 60 kursiyerin okuma-yazma öğrendiği, Namık Kemal İlkokulunda açılan kursu ziyaret etti. Tamamını kadınların oluşturduğu dersliklerde kursiyerlerle bir araya gelen Vali Doğan ve eşi, kadınların heyecanına ortak oldular. Kursiyerler ile bir süre sohbet eden Vali Doğan kursta verilen eğitimler hakkında da ilgililerden bilgi aldı.

Vali Rahmi Doğan, kurslara katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kars’ta okuma yazma oranının yüzde 93.2 olduğunu belirten Vali Doğan, açılan bu kurslarla birlikte bu oranı yükselteceklerini belirtti. Türkiye ortalamasının yüzde 96 civarında olduğunu da hatırlatan Vali Doğan “Bugüne kadar okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızda inşallah bu kurslarla birlikte okuma yazmayı öğrenmiş olacaklar. Geçmişten de baktığımızda bizim ilimiz okumayı seven bir il olduğunu görüyoruz. Eğitim öğretime önem veren bir iliz bundan sonra da inşallah bu böyle devam edecek" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’un da hazır bulunduğu ziyarette Vali Doğan ve eşi, kursiyerlere kırmızı karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar. Kadınlar, okuma yazma kursuna geldikleri için çok mutlu olduklarını çünkü artık nereye gitseler zorlanmayacaklarını söylediler. Okuma- yazma bilmemenin büyük sıkıntısını çektiklerini belirten eden kadınlar, artık dokunmatik telefon kullanabileceklerini, gördükleri tabelaları da okuyabileceklerini, ehliyet kursuna başvurabileceklerini kaydettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektupu yazacaklarını aktaran kadınlar, çocuklarını okutup meslek sahibi yaptıktan sonra ancak kendilerine vakit ayırabildiklerini anlattılar.



Görüntü Dökümü

------------------------

Vali Doğan’ın ziyareti ve konuşması

Karanfil dağıtımı

Kadınların konuşmaları

Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

413 MB – 6 DK 16 SN -