DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MEHMETÇİĞİN AFRİN'DE KURTARDIĞI SURİYELİ, YAŞADIKLARINI ANLATTI

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyünde Mehmetçik tarafından kurtarılarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kızlarının yanına getirilen Ahmet Hannan (65) yaşadıklarını anlattı. Hannan, Afrin'de mahsur kalan 3 kızından biri ile eşinin de kurtarılmasını istiyor. Suriye'de hayvancılıkla uğraşan görme kaybı bulunan 3 kız babası Ahmet Hannan, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'e 40 kilometre uzaklıktaki Bilal Ağa köyünü işgal etmesinin ardından eşi Arzi, kızları Sadiye, Semire ve Zeyno, damatları ve torunlarını Türkiye'ye gönderip, hayvanlarını ve evini terk etmek istemediği için köyünde kaldı. Hannan'ın eşi Arzi ile kızı Sadiye Afrin'de mahsur kalırken, diğer kızları Samire ve Zeyno ile eşleri ve onların çocukları Türkiye'ye sığındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden arındırılan Bilal Ağa köyünde askerler tarafından bulunan Ahmet Hannan, Türkiye getirilip Hassa Devlet Hastanesinde tedavi edildikten sonra Gaziantep İslahiye ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güllühöyük Mahallesindeki kızlarının yanına yerleştirildi.

'KÖYLÜLER TÜRK ASKERLERİNİ SEVİNÇLE KARŞILIYOR'

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Hannan, eşi ve yanında kalan kızının da kurtarılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekâtı'yla birlikte sürekli bomba sesleri duyuyor, korku içerisinde yaşıyorduk. Zorunlu olmadıkça evin içinde çıkmıyor saklanıyordum. Akşam Türk askeri köy içerisinde kontrol ederken bizi görünce 'Kurtulduk' diye çok sevindim. Askerler, bize çok iyi davrandı. Gülden Köyü üzerinden Bülbül Beldesinde geçerek Türkiye'ye gelip Hassa Devlet Hastanesinde tedavi oldum. Ardından kızlarımın yanına getirdiler. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kızlarım Türkiye'ye gelirken ben, evimi, koyunlarımı bırakmak istemediğim için köyümde kaldım. Afrin, iç savaş başlamadan önce güzeldi ama iç savaş sonrasını bilmiyorum. Benim köyüm ve çevre köyleri Türk askerlerinin kontrolünde. Köylüler Türk askerlerini sevinçle karşılıyor. PKK veya PYD'liler köyümüze işleri olduğu zaman gelip gidiyorlardı. Dileğim Türk askerleri Afrin'de bulunan eşim Arzi ile kızım Sadiye'yi de kurtararak Türkiye ye getirmeleridir. Allah Türk askerinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun."

Görüntü Dökümü

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- Güllühöyük Mahallesi

- Suriyeli aile

- Ahmet Hannan ile kızları ve torunları

- Ahmet Hannan'ın yaşadıklarını anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB

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AMİRAL TURGUT REİS'İN TORUNU HAYATINI KAYBETTİ (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

Türk denizcisi Amiral Turgut Reis'in torunlarından, 105 yaşında hayatını kaybeden Haris Tengiz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum Yarımadası'nın en yaşlı insanı olarak bilinen, 4 çocuk ve 10 torunu bulunan Haris Tengiz'in cenazesi, Akçaalan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, dua edildi ve helallik alındı. Ardından cenaze için Turgutreis Akçaalan Mezarlığı girişinde namaz kılındı. Tengiz'in akrabaları, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından, tabutu omuzlara alınarak, 100 metre ilerideki aile kabristanına getirildi. Tengiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tengiz'in yeğeni Cengiz Mandalinci, dayısının Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın tavsiyesi ile Turgutreis'e okaliptüs ağaçları diktiğini söyledi.

BODRUM/

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FENALAŞAN ÖĞRENCİYİ OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BURDUR'da durakta beklerken fenalaşan kız öğrenci, şehir içi seferi yapan yolcu otobüsü şoförünün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. Öğrencinin hastaneye götürülme çabası ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi ile şehir merkezi arasında özel halk otobüsüyle sefer yapan Murat Çağlarduran, dün saat 18.00 sıralarında durakta bekleyen bir kız öğrencinin fenalaştığını gördü. Rahatsızlanan öğrenciyi çevredekilerin yardımıyla otobüsün arka koltuğuna alan Çağlarduran, diğer yolcuların da bulunduğu otobüsle güzergahından ayrılıp hastaneye doğru yola çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Çağlarduran öğrencinin durumu hakkında bilgi verdi. Çağlarduran'ın otobüsle Burdur Devlet Hastanesi'ne getirdiği öğrenciye acil servis önünde hazır bekleyen ilkyardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Murat Çağlarduran öğrenciyi hastaneye teslim ettikten sonra seferine döndü.

Rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye yetiştirme çabası ise otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'YOLDA AMBULANSLA İRTİBATA GEÇTİM'

Murat Çağlarduran, "Dün saat 18.00 sıralarında toplanma merkezinde öğrencimiz fenalaştı. Kan vermiş. Vakit kaybetmemek için arkadaşımızın da durumu biraz iyiydi, aracıma alarak ambulansa bilgi verdim. Şehir merkezine indim. Yolda ambulansla irtibata geçtim. Ambulans yetişemeyince direkt hastaneye gittim. Zaten sağlık ekipleri bekliyordu. Geldi öğrenciyi aldılar, ben de diğer yolcularla beraber yoluma devam ettim, seferimi tamamladım" dedi.

Halk otobüslerinin son günlerde kazalar ve olumsuz haberlerle gündeme gelmesinden üzüldüğünü vurgulayan Murat Çağlarduran, böyle bir davranışla örnek gösterilmesinin kendini mutlu ettiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Rahatsızlanan kız öğrencinin görüntüsü (güvenlik kamerası)

- Otobüsteki güvenlik kamerasından görüntüler (öğrencinin bindirilmesi yok)

- Otobüsün hastaneye gelişi ve öğrencinin alınması

- RÖP: Murat Çağlarduran

- Murat Çağlarduran'dan ve otobüsünden detay görüntüler

( HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

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ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

ŞANLIURFA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir grup, 41 H 0897 plakalı otomobil ile geldikleri kahvede, aralarında alacak- verecek nedeniyle husumet bulunan kişilerle tartıştı. Tartışma, kısa sürede sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi, tabanca ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, inceleme yapıp kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Olayda yaralanan kadın ambulansa konulması

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Boş kovanları toplayan ekipler

- Olaya karışan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

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ELAZIĞ'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN 4 YAVRU KÖPEKTEN 2'Sİ KURTARILDI

ELAZIĞ-Pertek karayolunun 4'üncü kilometresinde su kuşusuna düşen 4 yavru köpekten 2'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, diğer 2 yavru köpek ise kuyuda boğularak telef oldu. Tunceli'nin Pertek ilçesine yolcu taşıyan feribotun kaltığı Keban Baraj Gölü'ndeki iskeleye giden karayolunun 4'üncü kilometresinde, yavru köpeklerinin sesini duyan bir vatandaş çevreye bakında su kuyusuna yavru köpeklerin düştüğünü fark etti. Vatandaşın araması ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusundanki 4 yavru köpekten 2'sini kurtarırken, diğer 2 yavru köpeğin boğularak telef olduğunu tespit etti.

Kuyudan çıkarılan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyuya inen ekiplerden görüntü

-kuyuya sarkıtılan halat

-Kuyudan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

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APARTMANDAKİ YANGIN KORKUTTU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 daire kullanılamaz hale gelirken, diğerinde ise maddi hasar oluştu. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan Hatice Akış'a ait dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve 9 itfaiye eri alevlere müdahaleye başladı.

Büyüyen yangın üst kata da sıçradı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çevredekiler yangını endişeli gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası Hatice Akış'ın dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer dairede ise küçük çapta maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü(Vatandaş cep telefonu kamerası)

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiyenin gelişi

- Yangına müdahale

163 MB /// 02.40"

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA(Antalya), ()